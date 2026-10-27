ETV Bharat / education-and-career
డిగ్రీ తర్వాత పీజీనా? ప్రభుత్వ ఉద్యోగమా? - ఏది ఎంచుకుంటే లైఫ్ త్వరగా సెటిల్!
పీజీ vs ప్రభుత్వ ఉద్యోగం - త్వరగా సెటిల్ అవ్వడానికి ఏది బెస్ట్ రూట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 9:31 AM IST
Competitive Exams : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే కల ఒకవైపు, పీజీ చదివితే మరిన్ని అవకాశాలుంటాయేమోననే సందేహం మరోవైపు! డిగ్రీ పూర్తి కావస్తున్న ప్రతి అభ్యర్థిని వేధించే కామన్ ప్రశ్న ఇది. సివిల్స్, గ్రూప్స్, బ్యాంకింగ్, రైల్వేస్, ఎస్ఎస్సీ వంటి టాప్ లెవల్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలన్నింటికీ డిగ్రీయే అసలైన అర్హత. మరి, అలాంటప్పుడు పీజీ రూట్ తీసుకోవాలా? లేక నేరుగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కు ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టాలా? దీనిపై నిపుణులు ఏం అంటున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో విజయం సాధించడమే మీ టార్గెట్ అయితే పీజీ(పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్) కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ప్రిపరేషన్ వాయిదా వేయాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు కెరియర్ కౌన్సెలర్ ప్రొ.బెల్లంకొండ రాజశేఖర్. డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడే ప్లాన్ ప్రకారం ఉద్యోగ సన్నద్ధత స్టార్ట్ చేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు. అయితే, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసమే PGని పూర్తిగా విస్మరించకూడదు. మీరు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న జాబ్, సబ్జెక్టుపై ఇంట్రెస్ట్, ఫ్యామిలీ ఆర్థిక పరిస్థితులు, ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి అవకాశాలను బేరీజు వేసుకుని సరైన డెసిషన్ తీసుకోవాలంటున్నారు. పీజీ చదవడం, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కు ప్రిపేర్ అవ్వడం పరస్పర విరుద్ధమైన మార్గాలు కావని గుర్తుంచుకోవాలి. మీ అవసరాలు, అవకాశాల ప్రకారం రెండింటినీ సమన్వయం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
మీరు ముందుగా ఏ పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో దానిపై క్లారిటీ ఉండాలి. సివిల్ సర్వీసెస్, రాష్ట్ర స్థాయి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గ్రూప్స్, బ్యాంకింగ్, స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ నిర్వహించే ఎగ్జామ్స్ సిలబస్, ప్రశ్నల స్వభావం, ఎంపిక విధానాలను పరిశీలించండి. మీ ఇంట్రెస్ట్, సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా ఒక ప్రధాన పరీక్షను ఎంచుకుని, సిలబస్లో సారూప్యత ఉన్న ఇతర ఎగ్జామ్స్ను అదనపు అవకాశాలుగా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. అన్ని ఎగ్జామ్స్కు ఒకేసారి ప్రిపేర్ అవ్వాలనే ప్రయత్నం మీ ఏకాగ్రతను దెబ్బతీయవచ్చంటున్నారు. మీ టార్గెట్ క్లియర్గా ఉంటే బుక్స్ ఎంపిక, సమయ వినియోగం, సాధన ఈజీ అవుతాయంటున్నారు.
డిగ్రీ మాత్రమే అర్హతగా పేర్కొన్న ఎగ్జామ్స్కు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ తప్పనిసరి కాదు. PG ఉన్నంత మాత్రాన ప్రత్యేక వెయిటేజీ ఉంటుందని భావించవద్దని చెబుతున్నారు ప్రొఫెసర్ బెల్లంకొండ రాజశేఖర్. సంబంధిత నియామక నిబంధనల్లో మెన్షన్ చేసినప్పుడే అలాంటి బెనిఫిట్స్ వర్తిస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రతి జాబ్ నోటిఫికేషన్లో విద్యార్హతలు, ఏజ్ లిమిట్, ఇతర షరతులను చెక్ చేయాలి. సర్టిఫికెట్ల సంఖ్య కంటే ఎగ్జామ్ సిలబస్పై పట్టు, విషయ అవగాహన, సమయపాలన, నిరంతర సాధన విజయానికి కీలకమని సూచిస్తున్నారు.
నిరుద్యోగులకు అద్భుత అవకాశం - BHELలో 660 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల
కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపరేషన్ పేరుతో డిగ్రీ చదువును నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. మంచి మార్కులతో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేయడం ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాలకు యూజ్ అవుతుంది. ప్రారంభంలో రోజూ రెండు నుంచి మూడు గంటలు జాబ్ ప్రిపరేషన్కు కేటాయించి, అవసరాన్ని బట్టి టైమ్ను క్రమంగా పెంచుకోవచ్చంటున్నారు. ఈ టైమ్ అందరికీ, అన్ని ఎగ్జామ్స్కూ సరిపోతుందనుకోవద్దు. సెలెక్ట్ చేసుకున్న పరీక్షకు అనుగుణంగా మ్యాథ్స్, రీజనింగ్, భాషా స్కిల్స్, జనరల్ స్టడీస్లపై పట్టు ఉండాలి. సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ టైమ్లో డిగ్రీకి అధిక సమయమిచ్చి, సెలవుల్లో పోటీ పరీక్షల ప్రిపరేషన్కు సమయాన్ని కేటాయించవచ్చు.
ఉద్యోగ నియామక సంస్థల అధికారిక సిలబస్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆధారంగా ప్లాన్ను రూపొందించుకోవాలి. అనేక బుక్స్, మెటీరియల్ సేకరించడం కంటే పరిమితమైన ప్రామాణిక వనరులను ఎక్కువగా చదవడం మంచిదంటున్నారు. షార్ట్ నోట్సు రెడీ చేసుకోవడం, క్రమబద్ధమైన రివిజన్, మోడల్ ఎగ్జామ్స్ రాయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఎగ్జామ్లో మీరు చేసే తప్పులకు కారణం విషయ పరిజ్ఞాన లోపమా, ప్రశ్నను సరిగా చదవకపోవడమా, సమయాభావమా అనేది గుర్తించాలి. ఇతర అభ్యర్థులతో పోల్చుకోవడం కంటే మీ గత మార్కులతో ప్రస్తుతం సాధించినవాటిని కంపేర్ చేసుకోవాలి. అవసరమైన విషయాల్లో మార్గదర్శనం తీసుకోవచ్చు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో రాణించాలంటే ఖరీదైన కోచింగ్ మాత్రమే తప్పనిసరి మార్గం కాదంటున్నారు కెరియర్ కౌన్సెలర్ ప్రొ.బెల్లంకొండ రాజశేఖర్.
సబ్జెక్టుపై మంచి ఆసక్తి ఉండి బోధన, పరిశోధన లేదా ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు అవసరమయ్యే వృత్తుల్లోకి వెళ్లాలనుకుంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉపయోగకరమంటున్నారు. కేవలం అదనపు పట్టా కోసం కాకుండా, ప్రత్యామ్నాయ కెరియర్కు దారితీసే కోర్సును ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అధ్యాపకుల నాణ్యత, ప్రాజెక్టులు, ప్రయోగశాలలు, ఇంటర్న్షిప్పులు, ఉపాధి అవకాశాలను చెక్ చేసి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. PG చదువుతూనే జాబ్ ప్రిపరేషన్ను కొనసాగించాలంటే తరగతులు, ప్రాక్టికల్స్, అసైన్మెంట్లు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. దూరవిద్య లేదా ఆన్లైన్ కోర్సును ఎంచుకుంటే సంస్థ, నిర్దిష్ట కోర్సు, ప్రవేశ విద్యాసంవత్సరానికి వర్తించే గుర్తింపును అధికారికంగా నిర్ధారించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యే టైమ్కు మీ ప్రిపరేషన్ స్థాయిని నిజాయతీగా సమీక్షించుకోవాలి. పోటీ పరీక్షల సిలబస్ చదవడం ఏ మేరకు అయిపోయింది? మోడల్ ఎగ్జామ్స్లో మార్కులు మెరుగవుతున్నాయా? నిర్దేశిత టైమ్లోగా అన్ని క్వశ్చన్స్కు జవాబులు గుర్తించగలుగుతున్నారా? అనేది చూసుకోవాలి. ఫ్యామిలీ మద్దతు, ఆర్థిక వెసులుబాటు ఉంటే 6 నుంచి పన్నెండు నెలలు పూర్తి సాధనకు కేటాయించవచ్చంటున్నారు. ఇది జాబ్కు హామీ ఇచ్చే గడువు కాదు. మీ పురోగతిని రివ్యూ చేసుకునే వ్యవధి మాత్రమే అంటున్నారు. ప్రతి మూడు నెలలకూ రిజల్ట్స్ను పరిశీలించి, అవసరమైన మార్పులు చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
ఫ్యామిలీకి త్వరగా ఆదాయం అందించాల్సిన అవసరం ఉంటే, ఏదైనా చిన్న జాబ్తోపాటు, భవిష్యత్తు ఉద్యోగ ప్రిపరేషన్ను కొనసాగించడాన్ని పరిశీలించాలి. మీ విద్యా నేపథ్యానికి అనుగుణంగా కంప్యూటర్, కమ్యూనికేషన్, ఎంఎస్ ఎక్సెల్, అకౌంటింగ్ లేదా డేటా విశ్లేషణా స్కిల్స్ను పెంపొందించుకోవడం చేయాలి. ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి మార్గం ఉండటం మీపై ఆర్థిక ఒత్తిడిని తగ్గించవచ్చంటున్నారు.
డిగ్రీతో పాటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టి, డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యే సమయానికి మీ సన్నద్ధతలో పురోగతి, భవిష్యత్తు ఉద్యోగ అవసరాలు, ఉన్నత విద్యపై ఆసక్తిని బట్టి పీజీపై నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు. ఒక్క ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్పైనే కంప్లీట్గా ఆధారపడకుండా విద్యార్హతలు, పరీక్షల సాధన, ఉపాధి నైపుణ్యాల మధ్య సమతుల్యత పాటించాలంటున్నారు కెరియర్ కౌన్సెలర్ ప్రొ.బెల్లంకొండ రాజశేఖర్.
2027 నుంచి నీట్ ఆన్లైన్? - ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది రాసే పరీక్ష ఏంటో తెలుసా?
'మూడు చేపల కథ' తెలియకుండా ఉద్యోగమా? - 'ప్లాన్ బి' రెడీ చేసుకోవాల్సిందే బ్రో!