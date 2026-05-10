భద్రమైన ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారా? - 'సోలార్ పవర్'తో బెస్ట్ కెరీర్ మీ సొంతం!
అతిపెద్ద మార్కెట్గా సౌర విద్యుత్ రంగం - రాబోయే రోజుల్లో మరింత ప్రాధాన్యత - ఈ రంగంలో వివిధ విభాగాలపై అవగాహన
Published : May 10, 2026 at 4:18 PM IST
Career Paths in Solar Energy : సౌర విద్యుత్ మార్కెట్ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. గృహ, పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం ఈ శక్తిని వినియోగించేవారు పెరుగుతున్నారు. తద్వారా ఈ రంగంలో ఉద్యోగాలకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. మరి ఇందులో ఎలాంటి ఉద్యోగాలున్నాయి? ఏ కోర్సులు చదవాలి? కావాల్సిన నైపుణ్యాలేమిటి? అనే తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఏ కోర్సులు చదవాలి :
- సోలార్ పవర్ రంగంలో బీటెక్, డిప్లొమా, ఐటీఐ కోర్సులు చదివిన వారు అవకాశాలు ఎక్కువగా పొందుతున్నారు. అదేవిధంగా సోలార్ పవర్ డిజైనింగ్ విభాగంలో కొలువులకు బీటెక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్(ఈఈఈ) కోర్సు పూరైన వారు రాణించగలరు. ఈ విభాగంలో సహాయక పోస్టులకు ఇదే బ్రాంచీలో డిప్లొమా చదివినవారిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
- ఇన్స్టాలేషన్ విభాగంలో సేవలు అందించడానికి ఇంజినీరింగ్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదా ఎలక్ట్రికల్ కోర్సులు, డిప్లొమా, ఐటీఐ చదివిన వారిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అలాగే ఇంజినీరింగ్ లేదా పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమాలతో పవర్ ప్లాంట్ ఇన్స్టలేషన్ కార్యకలాపాల్లో సైట్ ఇంజినీర్లుగా పలు సంస్థలు అవకాశమిస్తున్నాయి. మరోవైపు హెచ్ఆర్, సేల్స్ మేనేజ్మెంట్ విభాగాల్లో బీబీఎం, బీబీఏ, ఏంబీఏ కోర్సులు పూరైన వారు రాణించగలరు
ఎలాంటి ఉద్యోగాలు :
- సోలార్ ఇంజినీరింగ్ డిజైన్ విభాగంలో స్ట్రక్చరల్ డిజైనర్స్, సోలార్ డిజైన్ ఇంజినీర్స్, ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ పొజిషన్లు ఉంటాయి.
- సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ స్థాపన, నిర్వహణ పరంగా సోలార్ టెక్నీషియన్లు, సైట్ సూపర్వైజర్లు అవసరం. గృహ, ఫ్యాక్టరీల అవసరాలకు నెలకొల్పే రూఫ్టాప్ సోలార్ ప్యానల్స్ నిర్వహణకు ఎలక్ట్రీషియన్లు కావాలి.
- సరఫరా పంపిణీ విభాగంలో ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫీసర్లు, లాజిస్టిక్స్ కో ఆర్డినేటర్లు, వేర్హౌజ్ మేనేజర్ల సేవలు కీలకమైనవి.
- సేల్స్, బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ పరంగా ఏరియా సేల్స్ మేనేజర్లు, సేల్స్ కన్సల్టెంట్లు, బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్ ఉద్యోగాలున్నాయి.
కావాల్సిన నైపుణ్యాలు :
- ఏ రంగంలో ప్రవేశించాలన్నా, కెరియర్లో రాణించాలన్నా కోర్సులతో పాటు తగిన నైపుణ్యాలూ పెంపొందించుకోవాలి. సోలార్ పరిశ్రమకూ ఇదే నియమం వర్తిస్తుంది. అందుకే వోల్టాయిక్ సిస్టమ్స్, ఆటోక్యాడ్పై పట్టు సాధించాలి. ఈ నైపుణ్యాలు ఇన్స్టలేషన్, డిజైనింగ్ పరంగా ఉపయోగపడతాయి.
- డిజైనింగ్ విభాగంలో రాణించడానికి క్లౌడ్ ఆధారిత సాఫ్ట్వేర్ హీలియో స్కోప్లో అనుభవం ఉంటే గట్టి టెక్నికల్ స్కిల్గా పరిగణిస్తారు. సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తిని కచ్చితంగా లెక్కలేస్తూ, ఆర్థిక పరంగా ఎప్పటికప్పుడు బేరీజు వేయగలిగే సామర్థ్యాన్ని ఈ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అందుకే సేల్స్ ప్రొఫెషనల్స్తో పాటు సోలార్ ఇంజినీర్లుకు ఈ నైపుణ్యం ఉపయోగకరం. అదేవిధంగా దాదాపు అన్ని ఉద్యోగాలకూ ఎంఎస్ ఆఫీస్ వచ్చి ఉండాలి.
ఏ సంస్థలు :
- సోలార్ పవర్ రంగంలో ఎన్నో పెద్ద సంస్థలతో పాటు ఎక్కువ సంఖ్యలో చిన్న సంస్థలూ ఉన్నాయి. భవిష్యత్లో మరిన్ని సంస్థలు ఈ విభాగంలో ప్రవేశించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. తద్వారా ఈ రంగంలోకి ప్రవేశించిన యువతకు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త అవకాశాలు వస్తున్నాయి.
- ఇందులో ఇప్పటికే టాటా పవర్ సోలార్, రిలయన్స్ న్యూ ఎనర్జీ, అదానీ రెన్యువబుల్స్, ఎన్టీపీసీ- గ్రీన్, రెన్యూ పవర్, ఎక్సా పవర్, అజర్ పవర్ సంస్థలు వివిధ రాష్ట్రాల్లో కార్యకలపాలు సాగిస్తున్నాయి. కేంద్రం నేషనల్ సోలార్ మిషన్ ద్వారా ఉత్పాదకత ఆధారంగా ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తుంది. తద్వారా ఈ సంస్థలు వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. ఉత్పాదక సామర్థ్యాన్ని పెంచుతున్న ప్రతి దశలోనూ కొత్త కొలువులకు మార్గం ఏర్పడుతుంది.
