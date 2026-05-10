ETV Bharat / education-and-career

భద్రమైన ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారా? - 'సోలార్‌ పవర్‌'తో బెస్ట్​ కెరీర్​ మీ సొంతం!

అతిపెద్ద మార్కెట్‌గా సౌర విద్యుత్ రంగం - రాబోయే రోజుల్లో మరింత ప్రాధాన్యత - ఈ రంగంలో వివిధ విభాగాలపై అవగాహన

Career Paths in Solar Energy
Career Paths in Solar Energy (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Career Paths in Solar Energy : సౌర విద్యుత్ మార్కెట్‌ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. గృహ, పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం ఈ శక్తిని వినియోగించేవారు పెరుగుతున్నారు. తద్వారా ఈ రంగంలో ఉద్యోగాలకు డిమాండ్​ పెరుగుతోంది. మరి ఇందులో ఎలాంటి ఉద్యోగాలున్నాయి? ఏ కోర్సులు చదవాలి? కావాల్సిన నైపుణ్యాలేమిటి? అనే తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఏ కోర్సులు చదవాలి :

  • సోలార్‌ పవర్‌ రంగంలో బీటెక్, డిప్లొమా, ఐటీఐ కోర్సులు చదివిన వారు అవకాశాలు ఎక్కువగా పొందుతున్నారు. అదేవిధంగా సోలార్‌ పవర్‌ డిజైనింగ్‌ విభాగంలో కొలువులకు బీటెక్‌ ఎలక్ట్రికల్‌ అండ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ ఇంజినీరింగ్‌(ఈఈఈ) కోర్సు పూరైన వారు రాణించగలరు. ఈ విభాగంలో సహాయక పోస్టులకు ఇదే బ్రాంచీలో డిప్లొమా చదివినవారిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
  • ఇన్‌స్టాలేషన్‌ విభాగంలో సేవలు అందించడానికి ఇంజినీరింగ్​లో ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదా ఎలక్ట్రికల్​ కోర్సులు, డిప్లొమా, ఐటీఐ చదివిన వారిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అలాగే ఇంజినీరింగ్​ లేదా పాలిటెక్నిక్‌ డిప్లొమాలతో పవర్‌ ప్లాంట్‌ ఇన్‌స్టలేషన్‌ కార్యకలాపాల్లో సైట్‌ ఇంజినీర్లుగా పలు సంస్థలు అవకాశమిస్తున్నాయి. మరోవైపు హెచ్​ఆర్​, సేల్స్‌ మేనేజ్‌మెంట్ విభాగాల్లో బీబీఎం, బీబీఏ, ఏంబీఏ కోర్సులు పూరైన వారు రాణించగలరు

ఎలాంటి ఉద్యోగాలు :

  • సోలార్‌ ఇంజినీరింగ్‌ డిజైన్‌ విభాగంలో స్ట్రక్చరల్‌ డిజైనర్స్, సోలార్‌ డిజైన్‌ ఇంజినీర్స్, ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌ పొజిషన్లు ఉంటాయి.
  • సోలార్‌ పవర్‌ ప్లాంట్‌ స్థాపన, నిర్వహణ పరంగా సోలార్ టెక్నీషియన్లు, సైట్‌ సూపర్‌వైజర్లు అవసరం. గృహ, ఫ్యాక్టరీల అవసరాలకు నెలకొల్పే రూఫ్​టాప్​ సోలార్‌ ప్యానల్స్‌ నిర్వహణకు ఎలక్ట్రీషియన్లు కావాలి.
  • సరఫరా పంపిణీ విభాగంలో ప్రొక్యూర్‌మెంట్‌ ఆఫీసర్లు, లాజిస్టిక్స్‌ కో ఆర్డినేటర్లు, వేర్‌హౌజ్‌ మేనేజర్ల సేవలు కీలకమైనవి.
  • సేల్స్, బిజినెస్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ పరంగా ఏరియా సేల్స్‌ మేనేజర్లు, సేల్స్‌ కన్సల్టెంట్లు, బిజినెస్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ మేనేజర్‌ ఉద్యోగాలున్నాయి.

కావాల్సిన నైపుణ్యాలు :

  • ఏ రంగంలో ప్రవేశించాలన్నా, కెరియర్‌లో రాణించాలన్నా కోర్సులతో పాటు తగిన నైపుణ్యాలూ పెంపొందించుకోవాలి. సోలార్‌ పరిశ్రమకూ ఇదే నియమం వర్తిస్తుంది. అందుకే వోల్టాయిక్ సిస్టమ్స్​, ఆటోక్యాడ్​పై పట్టు సాధించాలి. ఈ నైపుణ్యాలు ఇన్​స్టలేషన్​, డిజైనింగ్ పరంగా ఉపయోగపడతాయి.
  • డిజైనింగ్‌ విభాగంలో రాణించడానికి క్లౌడ్‌ ఆధారిత సాఫ్ట్‌వేర్‌ హీలియో స్కోప్‌లో అనుభవం ఉంటే గట్టి టెక్నికల్‌ స్కిల్‌గా పరిగణిస్తారు. సౌర విద్యుత్​ ఉత్పత్తిని కచ్చితంగా లెక్కలేస్తూ, ఆర్థిక పరంగా ఎప్పటికప్పుడు బేరీజు వేయగలిగే సామర్థ్యాన్ని ఈ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అందుకే సేల్స్‌ ప్రొఫెషనల్స్‌తో పాటు సోలార్‌ ఇంజినీర్లుకు ఈ నైపుణ్యం ఉపయోగకరం. అదేవిధంగా దాదాపు అన్ని ఉద్యోగాలకూ ఎంఎస్‌ ఆఫీస్‌ వచ్చి ఉండాలి.

ఏ సంస్థలు :

  • సోలార్ పవర్​ రంగంలో ఎన్నో పెద్ద సంస్థలతో పాటు ఎక్కువ సంఖ్యలో చిన్న సంస్థలూ ఉన్నాయి. భవిష్యత్​లో మరిన్ని సంస్థలు ఈ విభాగంలో ప్రవేశించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి. తద్వారా ఈ రంగంలోకి ప్రవేశించిన యువతకు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త అవకాశాలు వస్తున్నాయి.
  • ఇందులో ఇప్పటికే టాటా పవర్‌ సోలార్, రిలయన్స్‌ న్యూ ఎనర్జీ, అదానీ రెన్యువబుల్స్, ఎన్‌టీపీసీ- గ్రీన్, రెన్యూ పవర్, ఎక్సా పవర్‌, అజర్‌ పవర్ సంస్థలు వివిధ రాష్ట్రాల్లో కార్యకలపాలు సాగిస్తున్నాయి. కేంద్రం నేషనల్‌ సోలార్‌ మిషన్‌ ద్వారా ఉత్పాదకత ఆధారంగా ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తుంది. తద్వారా ఈ సంస్థలు వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. ఉత్పాదక సామర్థ్యాన్ని పెంచుతున్న ప్రతి దశలోనూ కొత్త కొలువులకు మార్గం ఏర్పడుతుంది.

ఇంటర్ తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కోర్సులు - నేరుగా యూజీతో పాటు పీజీ చదువుకోవచ్చు!

ఎంఏ "ఫిలాసఫీ" చేయాలనుకుంటున్నారా? - ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయంటే!

TAGGED:

SOLAR ENERGY CAREER PATHS
CAREER IN SOLAR ENERGY
CAREER PATHS IN SOLAR POWER
SOLAR CAREERS 2026
CAREER IN SOLAR POWER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.