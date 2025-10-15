ETV Bharat / education-and-career
క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ - విద్యార్థుల కెరీర్కు కొత్త దిక్సూచి!
విద్యార్థులకు ఆశలు రేకెత్తిస్తున్న క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ - విద్యార్థుల కెరీర్ ఎలా ఉంటుందంటే?
Published : October 15, 2025 at 10:25 PM IST
How Quantum Computing Will Transform Student Career : ఐటీ కంటే పెనువేగంతో దూసుకువెళుతోంది క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. ఈ రంగం అద్భుతమైన ఉపాధి అవకాశాలకు హామీని ఇస్తూ మెరికల్లాంటి యువతకు సాదర స్వాగతం పలుకుతోంది! క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ స్థాయిని పెంచే పరిశోధనల కోసం మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజినీరింగ్ల్లో గట్టి పునాదులు ఉన్న యువత చాలా అవసరం. వీరిని ఎన్నో వడపోతల తరువాత కంపెనీలు ఎంపిక చేసుకుంటున్నాయి. నేటి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ రంగ ఉద్భవానికి 4 దశాబ్దాల కిందటే తమ పరిశోధనలతో పునాదులు వేశారు ముగ్గురు భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు. వీరికి 2025 సంవత్సరంలో నోబెల్ బహుమతి ప్రకటించడంతో ఈ సబ్జెక్టుపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
సూక్ష్మ రూపంలో నిక్షిప్తమై ఉన్న శక్తి క్వాంటమ్. ప్రతి పదార్థంలో పరమాణువుల రూపంలో శక్తి నిగూఢమై ఉంటుంది. ఫిజిక్స్లో దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి క్వాంటమ్ సైన్స్ దోహదపడుతుంది. కంప్యూటర్ సైన్స్, ఫిజిక్స్ దీనికి భూమిక అయిన మ్యాథమెటిక్స్ల కలయికే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (ఐటీ) ఏక సబ్జెక్టు విశ్వరూపమైతే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ 3 శాస్త్రాల విరాట్ దిక్ దర్శనం!
ఫోర్త్ సిటీలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ : 3, 4 దశాబ్దాలుగా ప్రజాజీవితాన్ని సుసంపన్నం చేస్తున్న ఐటీ మాదిరే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. భవిష్యత్తును ఏలనున్నదన్న అంచనాలు ఉన్నాయి. అందుకే సహజంగా ఈ రంగంలో యువతకు రాగల ఉద్యోగ అవకాశాలపై ఆశలు ఉన్నాయి. దీన్ని గుర్తించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజధాని అమరావతిలో అమెరికాలోని సిలి కాన్ వ్యాలీని పోలినట్టు క్వాంటమ్ వ్యాలీ పేరిట ఈ దిశగా కృషి చేస్తున్న కంపెనీలకు ఎర్ర తివాచీ పరుస్తోంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం నూతనంగా నిర్మిస్తున్న ఫోర్త్ సిటీలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్కు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించనున్నట్టు ప్రకటించింది.
వేగం అనూహ్యం
కచ్చితత్వం, వేగం నేటి తారక మంత్రం. 10,000 సంవత్సరాలకు గానీ నేటి కంప్యూటర్ వ్యవస్థ పరిష్కరించలేని ఒక దుర్భేద్య సమస్యను కేవలం రెండు వందల సెకన్లలో తేల్చివేయటమే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సామర్థ్యానికి మచ్చుతునక. లక్ష్యాలను చేరడంలో క్షిపణులను మించిన వేగం దీని సొంతం.
సాధారణంగా మనం కంప్యూటర్లలో బైనరీ విధానం ప్రాతిపదికగా 'బిట్స్' ఉంటాయి. అదే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లో అయితే 'క్యూబిట్స్' (క్వాంటమ్ బిట్స్) ఉంటాయి. ఒక బిట్ అంటే 0 లేదా 1 లలో ఏదో ఒకటే. కానీ క్యూబిట్ ఒకే టైంలో 0 గానూ, 1 గానూ ఉండగలదు. 0 లేదా 1 వేరు వేరుగా, దేనికి దానిగా వ్యవహరించకుండా నోబెల్ శాస్త్రవేత్తలు ఆవిష్కరించిన జోసెఫ్ జంక్షన్ రెండిటినీ అనుసంధానిస్తుంది. దీనివల్ల క్యూబిట్స్ సాధ్యపడి కంప్యూటర్లు అనూహ్య వేగంతో ఆలోచించి పని చేస్తాయి. ఇలా 53 క్యూబిట్లతో గూగుల్ రూపొందించిన క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ 10,000 సంవత్సరాలు పట్టే సవాలును రెండు వందల సెకన్లలో ఛేదించింది. ఇలా క్యూబిట్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ అపార శక్తితో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్. బాహుబలిగా, స్పైడర్ మ్యాన్, సూపర్ మ్యాన్లుగా అవతరిస్తుంది.
ఒక క్యూబిట్ పెరిగితే చాలు : క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లో నిక్షిప్తం చేసే ఒక్కో క్యూబిట్ దాన్ని లక్షల రెట్లు శక్తిమంతం చేస్తుంది. ఆపై దాని వల్ల సమకూరే ప్రయోజనాలు ఊహకు అందవు. అందుకే టెక్ దిగ్గజ సంస్థలు ఐబీఎం, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్లు క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ పరిశోధనలకు భారీ పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి. కిగెట్టి, ఐయాంక్ లాంటి స్టార్టప్లూ కృషి చేస్తున్నాయి. మరో పది సంవత్సరాలకు 1.3 ట్రిలియన్ యు.ఎస్. డాలర్లకు చేరనున్న క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ మార్కెట్లో వాటా దక్కించుకోవాలని ఎన్నో టెక్ కంపెనీలు పరుగులు పెడుతున్నాయి. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్లో ఒక్క అడుగు ముందుకు వేసినా హార్డ్వేర్ తయారీ, సాఫ్ట్వేర్ రూపకల్పనల్లో అపార అవకాశాలు కంపెనీకి సొంతం అవుతాయి.
టెక్నాలజీ ప్రభావితం చేసే 2 ప్రధాన కోణాలు : క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ ఉపయోగాలు విశ్వవ్యాప్తం అని చెప్పాలి. విశ్వమనే కంప్యూటర్కు క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లాంటిది. ఈ టెక్నాలజీ ప్రభావితం చేసే 2 ప్రధాన కోణాలు
- భౌతిక వస్తువుల స్పందనలూ, గమనాన్ని సూచించే నమూనాల రూపకల్పన
- విస్తారమైన డేటా (సమాచారం) అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు దాని నుంచి నమూనాలను (పాటర్న్లను) అందించడం
విభిన్న రంగాల్లో : -
ఈ టెక్నాలజీ ఔషధ పరిశోధనల్లో దోహదకారిగా నిలుస్తోంది. మాలిక్యులర్ రిసెర్చిని వేగవంతం చేసి నూతన ఔషధాలను కనుగొనేందుకు మార్గం ఏర్పరుస్తోంది.
ఇంజినీరింగ్ అనువర్తనాల ద్వారా జాబ్ ఖాళీల భర్తీకి సమర్థులు అయిన అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసుకునేందుకు ఈ సాంకేతికత సహాయకారిగా ఉంటుంది.
డేటా స్ట్రక్చర్స్ను అల్గారిథమ్ కంటే ఎక్కువ సమర్థంగా ఈ టెక్నాలజీ రూపొందించగలుగుతోంది.
జీవశాస్త్రాల నుంచి ఆర్థిక కార్యకలాపాల (ఫైనాన్స్) వరకూ వివిధ రంగాల్లో ఈ సాంకేతికత గణనీయమైన మార్పు తీసుకువస్తోంది.
నిత్య జీవితంలో వాడే బార్ కోడ్ను స్కాన్ చేసే లేజర్, ఎలక్ట్రానిక్ బోర్డులో ఉండే ట్రాన్సిస్టర్, మెడికల్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీ, జీపీఎస్, ఎంఆర్ఐ సాంకేతికతలో ఉన్నది క్వాంటమ్ టెక్నాలజీనే.
"ఫైనాన్స్, హెల్త్కేర్, ఎనర్జీ తదితర విభిన్న రంగాల్లో క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ ప్రవేశంతో విప్లవాత్మక మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇంజినీరింగ్ (కంప్యూటర్ సైన్స్), ఫిజిక్స్లో గట్టి పట్టున్న స్టూడెంట్స్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ 'కోర్'గా నిలిచే రంగాలవైపు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. నూతన టెక్నాలజీ కావడం, బహుముఖ రంగాలకు విస్తరిస్తుండటం వల్ల దీనిలో మంచి జీతాలు, పొజిషన్లూ త్వరితగతిన ఎదిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్, రిసెర్చిలతో బిజినెస్ నైపుణ్యాలు ఉన్న ఉద్యోగార్థులకు ప్రవేశం సులభం అవుతుంది."-యస్.వి. సురేష్ సంపాదకుడు, ఉద్యోగ సోపానం
