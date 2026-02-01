ETV Bharat / education-and-career

ఐటీఐ/డిప్లొమా/ డిగ్రీ అర్హతతో దరఖాస్తు - రాత పరీక్ష, ట్రేడ్‌ టెస్టు, రైటింగ్‌ ఎబిలిటీ టెస్ట్‌లతో నియామకాలు - రెండు దశల్లో ఎంపికా విధానం

HCL Latest Job Notification 2026
HCL Latest Job Notification 2026 (ETV Bharat)
Published : February 1, 2026 at 7:56 PM IST

HCL Latest Job Notification 2026 : నిరుద్యోగులకు శుభవార్త. హిందుస్థాన్‌ కాపర్‌ లిమిటెడ్‌ నోటిఫికేషన్​ను విడుదల చేసింది. హిందుస్థాన్‌ కాపర్‌ లిమిటెడ్‌ (హెచ్‌సీఎల్‌), రాజస్థాన్‌ 18 చార్జ్‌మ్యాన్‌ (ఎలక్ట్రికల్‌), ఎలక్ట్రీషియన్‌ పోస్టులను భర్తీచేయనుంది. ఐటీఐ/డిప్లొమా/ డిగ్రీ అర్హతతో ఈ ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రాత పరీక్ష, ట్రేడ్‌ టెస్టు, రైటింగ్‌ ఎబిలిటీ టెస్ట్‌లతో నియామకాలు ఉంటాయి.

విద్యార్హతలు, ఖాళీల వివరాలు :

పోస్టు: చార్జ్‌మ్యాన్‌ (ఎలక్ట్రికల్‌)

  • మొత్తం ఖాళీలు: 4
  • అర్హత: ఎలక్ట్రికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ డిప్లొమా, మైనింగ్‌ సూపర్‌వైజర్‌గా సంవత్సరం అనుభవం, సూపర్‌వైజరీ సర్టిఫికెట్‌ ఆఫ్‌ కాంపిటెన్సీ తప్పకుండా ఉండాలి/ఐటీఐ (ఎలక్ట్రికల్‌), మూడు సంవత్సరాల అనుభవం. లేదా పదోతరగతి, ఐదు సంవత్సరాల అనుభవం, సూపర్‌వైజరీ సర్టిఫికెట్‌ ఆఫ్‌ కాంపిటెన్సీ ఉండాలి.
  • వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.28,740-72,110.

పోస్టు: ఎలక్ట్రీషియన్‌ ‘ఏ’

  • మొత్తం ఖాళీలు: 2
  • అర్హత: ఐటీఐ (ఎలక్ట్రికల్‌), నాలుగు సంవత్సరాల అనుభవం/ పదోతరగతి, ఏడు సంవత్సరాల అనుభవం, వైర్‌మెన్‌ పర్మిట్‌ ఉండాలి.
  • వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.28,430-59,700.

పోస్టు: ఎలక్ట్రీషియన్‌ ‘బీ’

  • మొత్తం ఖాళీలు: 3
  • అర్హత: ఐటీఐ (ఎలక్ట్రికల్‌), మూడు సంవత్సరాల అనుభవం/ పదోతరగతి, ఏడు సంవత్సరాల అనుభవం, వైర్‌మెన్‌ పర్మిట్‌ ఉండాలి.
  • వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.28,280-57,640.

పోస్టు: డబ్ల్యూఈడీ ‘బీ’

  • మొత్తం ఖాళీలు: 4
  • అర్హత: డిప్లొమా, సంవత్సరం అనుభవం, వైండింగ్‌ ఇంజిన్‌ డ్రైవర్స్‌ సర్టిఫికెట్‌/ ఏదైనా డిగ్రీ, ఏడాది అనుభవం/ ఐటీఐ, మూడు సంవత్సరాల అనుభవం/ పదోతరగతి, ఆరు సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి.
  • వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.28,280-57,640.

పోస్టు: డబ్ల్యూఈడీ ‘సీ’

  • మొత్తం ఖాళీలు: 5
  • అర్హత: డిప్లొమా, వైండింగ్‌ ఇంజిన్‌ డ్రైవర్స్‌ సర్టిఫికెట్‌/ ఏదైనా డిగ్రీ, ఆరు నెలల అనుభవం/ ఐటీఐ, రెండు సంవత్సరాల అనుభవం/ పదోతరగతి, నాలుగు సంవత్సరాల అనుభవం.
  • వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.28,120-55,620.

ఎంపికా విధానం :

  • ఎంపికా విధానం రెండు దశల్లో ఉంటుంది. మొదటి దశలోని రాత పరీక్ష. దానికి 100 మార్కులు. ఇంగ్లీష్, హిందీల్లో మల్టిపుల్‌ ఛాయిస్‌ విధానంలో ప్రశ్నపత్రం ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్‌ నాలెడ్జ్‌ ప్రశ్నలకు 80 మార్కులు, జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌ ప్రశ్నలకు 20 మార్కులు.
  • ఇందులో జనరల్‌ అభ్యర్థులు 40 %, ఎస్సీ/ ఎస్టీ 35 %, ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌ 38 శాతం కనీస అర్హత మార్కులు సాధించాలి.
  • రెండో దశలోని ట్రేడ్‌ టెస్ట్‌కు వీరిని 1:3 నిష్పత్తిలో ఎంపిక చేస్తారు. ఇది అర్హత పరీక్ష మాత్రమే. రాత పరీక్షలో పొందిన మార్కులతో మాత్రమే తుది ఎంపిక చేస్తారు.

మరిన్ని వివరాలు :

  • వయసు: 01.01.2026 నాటికి 40 సంవత్సరాలను మించకూడదు. ఎస్సీ/ఎస్టీకి ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌కి మూడేళ్లు, క్రీడాకారులకు ఐదు నుంచి పది సంవత్సరాల సడలింపు ఉంటుంది.
  • దరఖాస్తు ఫీజు: ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్, జనరల్‌/ అన్‌రిజర్వుడ్, ఈడబ్ల్యూఎస్‌లకు రూ.500. ప్రత్యేక వర్గాలకు చెందినవారికి ఎటువంటి ఫీజు లేదు.
  • వేతనం: పోస్టులను బట్టి వేతనం మారుతుంది. మూలవేతనానికి అదనంగా డీఏ, అలవెన్స్, ఎక్స్‌గ్రేషియా, పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ, సెలవులు, ఎన్‌పీఎస్, వైద్య సదుపాయాలు ఉంటాయి.
  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 25.02.2026
  • వెబ్‌సైట్‌: https://www.hindustancopper.com

