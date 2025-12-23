ETV Bharat / education-and-career

ఏరోస్పేస్‌, డిఫెన్స్‌ టెక్నాలజీకి పెద్దపీట - మారనున్న ఇంజినీరింగ్ కోర్సులు!

భవిష్యత్ అవసరాలకు తగ్గట్లుగా సిలబస్​లో మార్పులు - ఏరోనాటికల్, ఏరోస్పేస్‌ ఇంజినీరింగ్ కోర్సులు ప్రవేశపెట్టే యోచన - ఈ నెల 29న వైస్‌ఛాన్స్‌లర్‌లతో చర్చలు - నిపుణుల కొరతను తీర్చడమే లక్ష్యం​

New Course Introduction In College
New Course Introduction In College (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 23, 2025 at 3:26 PM IST

New Course Introduction In College : రాష్ట్ర వర్సిటీలు, ప్రైవేటు కళాశాలల్లో దేశ, విదేశాల్లో ఇప్పటికే డిమాండ్‌ ఉన్న, భవిష్యత్తులో మరింత అధికమయ్యే అవకాశమున్న ఇంజినీరింగ్ వంటి ఇతర కోర్సులను ప్రవేశపెట్టాలని ఉన్నత విద్యామండలి భావిస్తోంది. దానివల్ల విద్యార్థులకు ఉద్యోగావకాశాలు పెరుగుతాయని, ఆయా రంగాల్లో నిపుణుల కొరతను తీర్చగలుగుతారని వారి ఆలోచన.

మార్కెట్‌ అవసరాలను తీర్చే, ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించే కోర్సులను ప్రవేశపెట్టాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పలుమార్లు విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులకు సూచించారు. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే విద్యా సంవత్సరం(2026-27)లో కనీసం ప్రభుత్వ వర్సిటీలు, కళాశాలల్లోనైనా అలాంటి కోర్సులకు శ్రీకారం చుట్టాలని, ఆయా వర్సిటీల వీసీలను ఆ దిశగా సన్నద్ధం చేయాలని ఉన్నత విద్యామండలి నిర్ణయించింది.

జనవరి 20వో గడువు ముగింపు : వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో కొత్త కోర్సులకు అనుమతి ఇచ్చేందుకు అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యామండలి(ఏఐసీటీఈ) ఇప్పటికే నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. దానికి సంబంధించిన దరఖాస్తు గడువు ఈ నెల 20వ తేదీతో ముగిసింది. జనవరి 20 వరకు ఆలస్య రుసుం గడువు ఉంది. ఆలోపు ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టత తీసుకొచ్చేలా, కొత్త కోర్సులపై ప్రభుత్వంతో చర్చించాలని ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్‌ ఆచార్య బాలకిష్టారెడ్డి భావిస్తున్నారు.

సాధ్యాసాధ్యాలపై 29న చర్చలు : ఎలాంటి కోర్సులు ప్రవేశపెట్టాలనే అంశంపై దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ డీమ్డ్, ప్రైవేట్‌ వర్సిటీల్లోని కోర్సులను విద్యా మండలి అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఆ కోర్సులకు ఉండే డిమాండ్, సాధ్యాసాధ్యాలపై ఈ నెల 29న వైస్‌ఛాన్స్‌లర్‌లతో చర్చించాలని నిర్ణయించారని తెలిపారు. కొత్త కోర్సులు ప్రవేశపెట్టే క్రమంలో బోధన సిబ్బంది కొరతను అధిగమించేందుకు తాత్కాలికంగా ఆయా రంగాలకు చెందిన నిపుణులను ఆహ్వానించి పాఠాలు చెప్పించాలని యోచిస్తున్నారని చెప్పారు. 'తొలి ఏడాది అన్ని బ్రాంచీలకూ ఉమ్మడి సిలబస్‌ ఉంటుంది. అంటే 2026-27కు సమస్య ఉండదు. తర్వాత సంవత్సరానికి నియామకాలు చేపడితే సమస్య ఉండదు' అని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఏరోనాటికల్, ఏరోస్పేస్‌ ఇంజినీరింగ్, డిఫెన్స్‌ టెక్నాలజీ: గత దశాబ్దంలో దేశంలో విమానాశ్రయాల సంఖ్య భారీగా పెరిగిందని అన్నారు. ఉడాన్‌ పథకం కింద పౌర విమానయాన శాఖ మరిన్ని కొత్త విమానాశ్రయాలను అందుబాటులోకి తెస్తోందని చెప్పారు. రక్షణ రంగంలో ప్రైవేట్‌ పెట్టుబడులను కేంద్రం ప్రోత్సహిస్తున్నందున ఆ మూడు విభాగాల్లో ఉద్యోగావకాశాలు బాగా పెరుగుతాయని, ఈ రంగాల్లో కోర్సులను ప్రవేశపెట్టాలని భావిస్తున్నారని తెలిపారు.

బయోటెక్నాలజీకి డిమాండ్‌ : రెండున్నర దశాబ్దాల క్రితం బయోటెక్నాలజీకి డిమాండ్‌ పెరిగినప్పటికీ, తర్వాత అది కాస్త తగ్గింది. ఇటీవలి కాలంలో ఆ కోర్సుకు మళ్లీ డిమాండ్‌ పెరుగుతోందని విద్యామండలి అంచనా వేస్తోందని తెలిపారు. గత ఏడాదే రెండు ప్రైవేట్‌ కళాశాలలు ఆ కోర్సును ప్రవేశపెట్టాయని చెప్పారు. ఆ మేరకు ఉన్నత విద్యామండలి పలు వర్సిటీలకు లేఖ రాసిందని అన్నారు. అందుకు కాకతీయ వర్సిటీ ముందుకొచ్చిందని తెలిపారు.

ఇంజినీరింగ్​ మాత్రమే కాదు : భవిష్యత్తులో మల్టీ డిసిప్లినరీ కోర్సులకు అధిక డిమాండ్‌ ఉంటుందని వారి అంచనా అని అన్నారు. అందుకే జన్యుశాస్త్రం, కంప్యూటర్, గణితం సబ్జెక్టులతో కూడిన బీటెక్‌ బయో ఇన్‌ఫర్మేటిక్స్‌ లాంటి కోర్సులను కూడా పరిశీలిస్తున్నారని చెప్పారు. కేవలం ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సులనే కాకుండా బీఏ లిబరల్‌ ఆర్ట్స్‌ కోర్సులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నారని తెలిపారు.

