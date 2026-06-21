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ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మీ లక్ష్యమా? - తక్కువ పోటీ, ఎక్కువ జీతం వచ్చే "టాప్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్" ఇవే!

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? - భారీ శాలరీ వచ్చే ఈ జాబ్స్​పై ఓ లుక్కేయండి!

High Salary Government Jobs
High Salary Government Jobs (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 1:47 PM IST

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High Salary Government Jobs : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యంతో ఎంతో మంది అభ్యర్థులు ఏళ్ల తరబడి జాబ్స్​కు​ ప్రిపేర్ అవుతుంటారు. కానీ, ఎక్కువ పోటీ వల్ల అందరికీ ఉద్యోగాలు దక్కవు. తక్కువ పోటీతో భారీ జీతం వచ్చే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చాలానే ఉన్నాయి. వీటిపై చాలా మందికి అంతగా అవగాహన ఉండదు. కొద్దిగా స్మార్ట్ ప్లానింగ్‌తో ప్రిపేర్ అయితే ఈ ఉద్యోగాలను సులభంగా సాధించవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి, తక్కువ పోటీ, ఎక్కువ జీతం వచ్చే టాప్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

RBI గ్రేడ్-బి ఆఫీసర్ :

  • రిజర్వ్ బ్యాంకులో ఆఫీసర్ లెవల్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నిర్వహించే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన పరీక్ష ఇది.
  • ఏదైనా డిగ్రీలో కనీసం 60 శాతం మార్కులు సాధిస్తే దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ ఉద్యోగానికి ఎంపిక ప్రక్రియ మూడు దశల్లో జరుగుతుంది. సిలబస్ కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి అప్లికేషన్లు కూడా తక్కువే.
  • ఈ ఉద్యోగంలో చేరినవారికి అన్ని రకాల అలవెన్సులతో నెలకు రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.1 లక్ష 15 వేల వరకు జీతం ఉంటుంది. ఇందులో ప్రమోషన్లు కూడా త్వరగా వస్తాయి.

నాబార్డ్ గ్రేడ్ A అండ్ B ఆఫీసర్ :

  • ఇది నాబార్డ్​లో ఎంట్రీ లెవల్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగం. ఈ జాబ్ గురించి ఎక్కువ మందికి అవగాహన ఉండదు. కాబట్టి, పోటీ కూడా తక్కువే.
  • దీనికి అర్హతలతో పాటు పరీక్ష విధానం కూడా కొంచెం కఠినంగానే ఉంటుంది.
  • ఈ పరీక్షలకు గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించిన సిలబస్ ఉంటుంది.
  • జీతం నెలకు రూ.90వేలకు పైనే ఉంటుంది. వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ కోసం ఇది పర్ఫెక్ట్ జాబ్.

సెబీ గ్రేడ్ A ఆఫీసర్ :

  • దేశంలోనే అత్యధిక జీతం, హోదా ఇచ్చే ఉద్యోగాలలో సెబీ గ్రేడ్ A ఆఫీసర్ ఒకటి.
  • ఈ ఉద్యోగానికి ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా సెలక్ట్ చేస్తారు. దీనికి సీరియస్​గా ప్రిపేర్ అయ్యే యాస్పిరెంట్స్ చాలా తక్కువ.
  • ఈ ఎగ్జామ్​లో కామర్స్, అకౌంటెన్సీ, మెనేజ్​మెంట్, ఫైనాన్స్, కాస్టింగ్, ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్టులపై ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
  • ఈ పరీక్ష రాయడానికి ఎలాంటి అంటెప్ట్ పరిమితులు లేవు. అన్ని రకాల అలవెన్సులు కలుపుకొని నెలకు రూ.1 లక్ష 10 వేలకుపైగా గ్రాస్ శాలరీ లభిస్తుంది.

IRDAI అసిస్టెంట్ మేనేజర్ :

  • IRDAI అంటే Insurance Regulatory and Development Authority of India.
  • భారతదేశంలోని లైఫ్, జనరల్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్​ కంపెనీలన్నింటిని నియంత్రించే అత్యున్నత ప్రభుత్వ సంస్థ ఇది.
  • ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ కావడంతో అభ్యర్థులు దీనిపై ఆసక్తి తక్కువ చూపుతారు.
  • ఈ పోస్టుకు అర్హులైన వారికి నెలకు రూ.80 వేల నుంచి రూ.1 లక్ష వరకు జీతం వస్తుంది.
  • ఈ ఫీల్డ్​లో మంచి కెరియర్ గ్రోత్ కూడా ఉంటుంది.

PFRDA అసిస్టెంట్ మేనేజర్ :

  • PFRDA అంటే పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులెటరీ అండ్ డెవలప్​మెంట్ అథారిటీ.
  • ఇది కూడా దేశంలోనే అత్యధిక జీతభత్యాలు అందించే రెగ్యులెటరీ ఉద్యోగాలలో ఒకటి.
  • అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఎవరూ అంతగా ఆసక్తి చూపరు.
  • ఈ ఉద్యోగం సాధిస్తే నెలకు సుమారుగా రూ.80 వేల నుంచి రూ.1 లక్ష వరకు గ్రాస్ శాలరీ లభిస్తుంది.

ఇన్సూరెన్స్ AO :

  • భారతదేశంలోని ప్రభుత్వ రంగ బీమా సంస్థలైన ఎల్​ఐసీ, ఎన్​ఐసీఎల్, ఎన్​ఐఏసీఎల్, ఓఐసీఎల్, యూఐసీఎల్​లలో మేనేజ్​మెంట్ స్థాయి ఉద్యోగాల భర్తీకి నిర్వహించే పరీక్ష ఇది.
  • ఇందులో AO అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్. బ్యాంక్ POతో సమానమైన హోదా ఉంటుంది.
  • నెలకు రూ.70 వేల నుంచి రూ.90వేలకు పైగా జీతం వస్తుంది. పని ఒత్తిడి చాలా తక్కువ. మంచి వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది.
  • బ్యాంక్ జాబ్స్ టార్గెట్​గా చాలా మంది ఈ ఉద్యోగాలను పెద్దగా పట్టించుకోరు. నిజానికి ఇన్సూరెన్స్ ఉద్యోగాలు చాలా బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు.

FCI మేనేజర్ అండ్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ 3 :

  • ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(ఎఫ్​సీఐ)లో నోటిఫికేషన్లు ఇర్రెగ్యులర్​గా రావడం వల్ల చాలామంది అభ్యర్థులకు దీని గురించి అవగాహనే ఉండదు. కానీ, ఇది దేశంలోనే పవర్​ఫుల్ అండ్ స్టెబిలిటీ కలిగిన ప్రభుత్వ సంస్థ.
  • ఆఫీస్ మేనేజ్​మెంట్, గోదామ్స్ పర్యవేక్షణ దీని ముఖ్యమైన విధి.
  • బ్యాంక్స్, రైల్వేస్​తో పోలిస్తే ఇక్కడ పోటీ కొంచెం తక్కువే. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ భద్రతతో పాటు సొసైటీలో మంచి గుర్తింపు ఉండే ఆర్గనైజేషన్​లో స్థిరపడాలనుకునేవారికి FCI ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్.

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SSC జూనియర్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్(JSO) :

  • స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా భర్తీ చేసి గ్రూప్ బి ఉద్యోగమిది. ఈ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేయాలంటే డిగ్రీలో స్టాటిస్టిక్స్ ఒక సబ్జెక్టుగా ఉండాలి.
  • ప్రత్యేక అర్హత ఉండడం వల్ల ఈ పోస్టుకు పోటీ, కట్​ ఆఫ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
  • నెలకు రూ.53 వేల నుంచి రూ.67 వేల వరకు ప్రారంభ గ్రాస్ శాలరీ లభిస్తుంది.
  • ప్రణాళికతో స్టాటిస్టిక్స్ పేపర్ చదివితే తక్కువ పోటీతో ఈజీగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడానికి JSO ఒక బెస్ట్ షార్ట్ కట్.

ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ సర్వీస్(ISS) :

  • యూపీఎస్సీ నిర్వహించే ఎగ్జామ్స్​లో గ్రూప్ A సెంట్రల్ సివిల్ సర్వీస్ పరీక్ష ఇది.
  • ఈ ఉద్యోగం ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ క్యాడర్​లతో సమానమైన హోదా కలిగి ఉంటుంది.
  • స్టాటిస్టిక్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉండి దేశంలోనే అత్యున్నతమైన క్లాస్ 1 గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ కావాలనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
  • ప్రత్యేక అర్హత ఉండడం వల్ల ISS పరీక్షకు కేవలం వేల సంఖ్యలో మాత్రమే అప్లై చేస్తారు.
  • సబ్జెక్టుపై పట్టు ఉన్నవారికి పోటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రారంభంలోనే బేసిక్ పే నెలకు రూ.56 వేలు ఉంటుంది.

రైల్వే PSUలు :

  • సాధారణంగా గేట్ పరీక్ష రాసే ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఐఓసీఎల్, ఎన్టీపీసీ, ఓఎన్​జీసీ వంటి కంపెనీల వైపు మొగ్గు చూపుతారు. చాలామంది అభ్యర్థులు వీటిని పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఇక్కడ పోటీ తక్కువగా ఉంటుంది.
  • అయితే, ఈ రైల్వే పీఎస్​యూలలో ప్యూర్ ఇంజినీరింగ్, కన్​స్ట్రక్షన్, ప్రాజెక్టులపై పని చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
  • టెక్నికల్ సబ్జెక్టులపై ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కేంద్ర ప్రభుత్వ హోదాతో కూడిన భారీ జీతం కావాలనుకునే ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లకు ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్స్.

ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ACIO :

  • అసిస్టెంట్ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగం సీక్రెట్ ఏజెన్సీలు కావడం వల్ల సెక్యూరిటీ పరంగా భయపడతారు. కానీ, దేశంలోనే అత్యంత పవర్​ఫుల్, గౌరవం కలిగిన సెంట్రల్ జాబ్స్​లో ఇది ఒకటి.
  • ఇందులో ఇంటర్వ్యూ కాస్త కఠినంగానే ఉంటుంది. రొటీన్ జాబ్స్ కాకుండా దేశ రక్షణలో సీక్రెట్ స్పైగా ఉండాలనుకునేవారికి ఇది మంచి అవకాశం.
  • ఇందులో పే స్కేల్ నెలకు రూ.44 వేల 900 నుంచి రూ.1 లక్ష 42 వేల 400లకు పైగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

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