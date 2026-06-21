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ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మీ లక్ష్యమా? - తక్కువ పోటీ, ఎక్కువ జీతం వచ్చే "టాప్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్" ఇవే!
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? - భారీ శాలరీ వచ్చే ఈ జాబ్స్పై ఓ లుక్కేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 1:47 PM IST
High Salary Government Jobs : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యంతో ఎంతో మంది అభ్యర్థులు ఏళ్ల తరబడి జాబ్స్కు ప్రిపేర్ అవుతుంటారు. కానీ, ఎక్కువ పోటీ వల్ల అందరికీ ఉద్యోగాలు దక్కవు. తక్కువ పోటీతో భారీ జీతం వచ్చే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చాలానే ఉన్నాయి. వీటిపై చాలా మందికి అంతగా అవగాహన ఉండదు. కొద్దిగా స్మార్ట్ ప్లానింగ్తో ప్రిపేర్ అయితే ఈ ఉద్యోగాలను సులభంగా సాధించవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి, తక్కువ పోటీ, ఎక్కువ జీతం వచ్చే టాప్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
RBI గ్రేడ్-బి ఆఫీసర్ :
- రిజర్వ్ బ్యాంకులో ఆఫీసర్ లెవల్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నిర్వహించే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన పరీక్ష ఇది.
- ఏదైనా డిగ్రీలో కనీసం 60 శాతం మార్కులు సాధిస్తే దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- ఈ ఉద్యోగానికి ఎంపిక ప్రక్రియ మూడు దశల్లో జరుగుతుంది. సిలబస్ కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి అప్లికేషన్లు కూడా తక్కువే.
- ఈ ఉద్యోగంలో చేరినవారికి అన్ని రకాల అలవెన్సులతో నెలకు రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.1 లక్ష 15 వేల వరకు జీతం ఉంటుంది. ఇందులో ప్రమోషన్లు కూడా త్వరగా వస్తాయి.
నాబార్డ్ గ్రేడ్ A అండ్ B ఆఫీసర్ :
- ఇది నాబార్డ్లో ఎంట్రీ లెవల్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగం. ఈ జాబ్ గురించి ఎక్కువ మందికి అవగాహన ఉండదు. కాబట్టి, పోటీ కూడా తక్కువే.
- దీనికి అర్హతలతో పాటు పరీక్ష విధానం కూడా కొంచెం కఠినంగానే ఉంటుంది.
- ఈ పరీక్షలకు గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించిన సిలబస్ ఉంటుంది.
- జీతం నెలకు రూ.90వేలకు పైనే ఉంటుంది. వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ కోసం ఇది పర్ఫెక్ట్ జాబ్.
సెబీ గ్రేడ్ A ఆఫీసర్ :
- దేశంలోనే అత్యధిక జీతం, హోదా ఇచ్చే ఉద్యోగాలలో సెబీ గ్రేడ్ A ఆఫీసర్ ఒకటి.
- ఈ ఉద్యోగానికి ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా సెలక్ట్ చేస్తారు. దీనికి సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యే యాస్పిరెంట్స్ చాలా తక్కువ.
- ఈ ఎగ్జామ్లో కామర్స్, అకౌంటెన్సీ, మెనేజ్మెంట్, ఫైనాన్స్, కాస్టింగ్, ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్టులపై ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
- ఈ పరీక్ష రాయడానికి ఎలాంటి అంటెప్ట్ పరిమితులు లేవు. అన్ని రకాల అలవెన్సులు కలుపుకొని నెలకు రూ.1 లక్ష 10 వేలకుపైగా గ్రాస్ శాలరీ లభిస్తుంది.
IRDAI అసిస్టెంట్ మేనేజర్ :
- IRDAI అంటే Insurance Regulatory and Development Authority of India.
- భారతదేశంలోని లైఫ్, జనరల్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలన్నింటిని నియంత్రించే అత్యున్నత ప్రభుత్వ సంస్థ ఇది.
- ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ కావడంతో అభ్యర్థులు దీనిపై ఆసక్తి తక్కువ చూపుతారు.
- ఈ పోస్టుకు అర్హులైన వారికి నెలకు రూ.80 వేల నుంచి రూ.1 లక్ష వరకు జీతం వస్తుంది.
- ఈ ఫీల్డ్లో మంచి కెరియర్ గ్రోత్ కూడా ఉంటుంది.
PFRDA అసిస్టెంట్ మేనేజర్ :
- PFRDA అంటే పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులెటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ.
- ఇది కూడా దేశంలోనే అత్యధిక జీతభత్యాలు అందించే రెగ్యులెటరీ ఉద్యోగాలలో ఒకటి.
- అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఎవరూ అంతగా ఆసక్తి చూపరు.
- ఈ ఉద్యోగం సాధిస్తే నెలకు సుమారుగా రూ.80 వేల నుంచి రూ.1 లక్ష వరకు గ్రాస్ శాలరీ లభిస్తుంది.
ఇన్సూరెన్స్ AO :
- భారతదేశంలోని ప్రభుత్వ రంగ బీమా సంస్థలైన ఎల్ఐసీ, ఎన్ఐసీఎల్, ఎన్ఐఏసీఎల్, ఓఐసీఎల్, యూఐసీఎల్లలో మేనేజ్మెంట్ స్థాయి ఉద్యోగాల భర్తీకి నిర్వహించే పరీక్ష ఇది.
- ఇందులో AO అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్. బ్యాంక్ POతో సమానమైన హోదా ఉంటుంది.
- నెలకు రూ.70 వేల నుంచి రూ.90వేలకు పైగా జీతం వస్తుంది. పని ఒత్తిడి చాలా తక్కువ. మంచి వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది.
- బ్యాంక్ జాబ్స్ టార్గెట్గా చాలా మంది ఈ ఉద్యోగాలను పెద్దగా పట్టించుకోరు. నిజానికి ఇన్సూరెన్స్ ఉద్యోగాలు చాలా బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు.
FCI మేనేజర్ అండ్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ 3 :
- ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(ఎఫ్సీఐ)లో నోటిఫికేషన్లు ఇర్రెగ్యులర్గా రావడం వల్ల చాలామంది అభ్యర్థులకు దీని గురించి అవగాహనే ఉండదు. కానీ, ఇది దేశంలోనే పవర్ఫుల్ అండ్ స్టెబిలిటీ కలిగిన ప్రభుత్వ సంస్థ.
- ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్, గోదామ్స్ పర్యవేక్షణ దీని ముఖ్యమైన విధి.
- బ్యాంక్స్, రైల్వేస్తో పోలిస్తే ఇక్కడ పోటీ కొంచెం తక్కువే. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ భద్రతతో పాటు సొసైటీలో మంచి గుర్తింపు ఉండే ఆర్గనైజేషన్లో స్థిరపడాలనుకునేవారికి FCI ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్.
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SSC జూనియర్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్(JSO) :
- స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా భర్తీ చేసి గ్రూప్ బి ఉద్యోగమిది. ఈ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేయాలంటే డిగ్రీలో స్టాటిస్టిక్స్ ఒక సబ్జెక్టుగా ఉండాలి.
- ప్రత్యేక అర్హత ఉండడం వల్ల ఈ పోస్టుకు పోటీ, కట్ ఆఫ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
- నెలకు రూ.53 వేల నుంచి రూ.67 వేల వరకు ప్రారంభ గ్రాస్ శాలరీ లభిస్తుంది.
- ప్రణాళికతో స్టాటిస్టిక్స్ పేపర్ చదివితే తక్కువ పోటీతో ఈజీగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడానికి JSO ఒక బెస్ట్ షార్ట్ కట్.
ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ సర్వీస్(ISS) :
- యూపీఎస్సీ నిర్వహించే ఎగ్జామ్స్లో గ్రూప్ A సెంట్రల్ సివిల్ సర్వీస్ పరీక్ష ఇది.
- ఈ ఉద్యోగం ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ క్యాడర్లతో సమానమైన హోదా కలిగి ఉంటుంది.
- స్టాటిస్టిక్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉండి దేశంలోనే అత్యున్నతమైన క్లాస్ 1 గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ కావాలనుకునేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
- ప్రత్యేక అర్హత ఉండడం వల్ల ISS పరీక్షకు కేవలం వేల సంఖ్యలో మాత్రమే అప్లై చేస్తారు.
- సబ్జెక్టుపై పట్టు ఉన్నవారికి పోటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రారంభంలోనే బేసిక్ పే నెలకు రూ.56 వేలు ఉంటుంది.
రైల్వే PSUలు :
- సాధారణంగా గేట్ పరీక్ష రాసే ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఐఓసీఎల్, ఎన్టీపీసీ, ఓఎన్జీసీ వంటి కంపెనీల వైపు మొగ్గు చూపుతారు. చాలామంది అభ్యర్థులు వీటిని పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఇక్కడ పోటీ తక్కువగా ఉంటుంది.
- అయితే, ఈ రైల్వే పీఎస్యూలలో ప్యూర్ ఇంజినీరింగ్, కన్స్ట్రక్షన్, ప్రాజెక్టులపై పని చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
- టెక్నికల్ సబ్జెక్టులపై ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కేంద్ర ప్రభుత్వ హోదాతో కూడిన భారీ జీతం కావాలనుకునే ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లకు ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్స్.
ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ACIO :
- అసిస్టెంట్ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగం సీక్రెట్ ఏజెన్సీలు కావడం వల్ల సెక్యూరిటీ పరంగా భయపడతారు. కానీ, దేశంలోనే అత్యంత పవర్ఫుల్, గౌరవం కలిగిన సెంట్రల్ జాబ్స్లో ఇది ఒకటి.
- ఇందులో ఇంటర్వ్యూ కాస్త కఠినంగానే ఉంటుంది. రొటీన్ జాబ్స్ కాకుండా దేశ రక్షణలో సీక్రెట్ స్పైగా ఉండాలనుకునేవారికి ఇది మంచి అవకాశం.
- ఇందులో పే స్కేల్ నెలకు రూ.44 వేల 900 నుంచి రూ.1 లక్ష 42 వేల 400లకు పైగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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