భారీ వేతనంతో ఇండియన్ ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - కేవలం ఇంటర్వ్యూతో ఎంపిక
బీటెక్ అభ్యర్థులకు గుడ్ న్యూస్ - ఐటీ, సాఫ్ట్వేర్ సంస్థల్లోనే కాదు ఆర్మీలోనూ ఆకర్షణీయ వేతనాలతో ఉద్యోగాలు - రాతపరీక్ష లేకుండానే ఎంపిక - తక్కువ వ్యవధిలోనే ప్రమోషన్లు పొందే అవకాశం
Published : January 14, 2026 at 10:50 AM IST
Army Jobs Without Written Exam : బీఈ / బీటెక్ పూర్తి చేసుకున్న అభ్యర్థులకు ఐటీ, సాఫ్ట్వేర్ సంస్థల్లోనే కాదు ఆర్మీలోనూ ఆకర్షణీయ వేతనాలతో ఉద్యోగాలు అందుతున్నాయి. ఉద్యోగ భద్రతకు ఢోకా ఉండదు. తక్కువ వ్యవధిలోనే ప్రమోషన్లు పొంది ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవచ్చు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆసక్తి, అర్హత ఉన్న వారు ఆర్మీలో షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ (ఎస్ఎస్సీ) టెక్నికల్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనిలో కేవలం ఇంటర్వూ నిర్వహించి ఉద్యోగాలకు ఎంపిక చేస్తారు. శిక్షణ అనంతరం పీజీ డిప్లొమా అందుకుని, లెఫ్టినెంట్ హోదాతో ఉద్యోగంలో చేరిపోవచ్చు.
రాత పరీక్ష లేకుండానే ఎంపిక : ఇండయన్ ఆర్మీ ఎన్ఎస్సీ టెక్ పోస్టులకు సంవత్సరానికి రెండు సార్లు ప్రకటన విడుదల చేస్తోంది. అందువల్ల ఇంజినీరింగ్ పట్టభద్రులు వీటిని లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు. దీనిలో ఎలాంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. కేవలం ఇంటర్వూలో రాణిస్తే సరిపోతుంది. ఇంజినీరింగ్లో చదివిన బ్రాంచీ నేపథ్యంలోనే ఉద్యోగ విధులు నిర్వర్తించవచ్చు. భద్రమైన కెరియర్, మెరుగైన వేతనం, త్వరగా పదోన్నతులు దీనితో పాటు పలు సౌకర్యాలనూ కల్పిస్తోంది.
ఎంపిక విధానం ఇలా : దరఖాస్తులను గ్రాడ్యుయేషన్ (బీటెక్) మార్కులతో వడపోస్తారు. ఇలా అవకాశం వచ్చినవారిని సెలక్షన్ కేంద్రాల్లో ఇంటర్వ్యూకి హాజరుకమ్మని కాల్లెటర్ వస్తుంది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యర్థులకు బెంగళూరులో ముఖాముఖీ ఏప్రిల్ - జూన్ మధ్యలో ఉంటుంది. సైకాలజిస్ట్, గ్రూప్ టెస్టింగ్ ఆఫీసర్, ఇంటర్వ్యూ ఆఫీసర్ ఆధ్వర్యంలో వీటిని నిర్వహిస్తారు. ఇవి రెండు దశల్లో ఐదు రోజులు కొనసాగుతాయి. తొలిరోజు స్టేజ్-1లో ఉత్తీర్ణులైన వారు మాత్రమే తర్వాతి 4 రోజులు నిర్వహించే స్టేజ్ -2 ఇంటర్వ్యూకు హాజరవుతారు. ఇందులోనూ విజయవంతమైనవారికి వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించి శిక్షణకు ఎంపిక చేస్తారు.
వివరాలు ఇలా :
ఖాళీలు : పురుషులకు 350, మహిళలకు 29 (వీటిలో ఆర్మీ విడోలకు 2 కేటాయించారు). మెన్ పోస్టుల్లో విభాగాల వారీగా మెకానికల్ 101, సివిల్ 75, ఎలక్ట్రానిక్స్ 64, కంప్యూటర్ 60, ఎలక్ట్రికల్ 33, మిగతా బ్రాంచీల్లో 17 ఉన్నాయి. మహిళలకు మెకానికల్ 9, సివిల్ 7, ఎలక్ట్రానిక్స్ 6, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ 4, ఎలక్ట్రికల్ 3 ఉన్నాయి.
విద్యార్హతలు : సంబంధిత / అనుబంధ విభాగాల్లో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన వారు, ప్రస్తుతం చివరి ఏడాది కోర్సులు చదువుతున్న వారూ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్ సైన్స్ ఖాళీలకు బీటెక్ (ఐటీ), ఎమ్మెస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సులవారూ అర్హులే. డిఫెన్స్ విడో ఖాళీల్లో ఒక పోస్టుకు ఏదైనా గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన వారు, మరొకదానికి ఇంజినీరింగ్ వాళ్లు పోటీ పడొచ్చు.
శిక్షణ వేతనాలు : ఆఫీసర్స్ ట్రెయినింగ్ అకాడెమీలో అక్టోబరు, 2026 నుంచి శిక్షణ మొదలవుతుంది. వ్యవధి 49 వారాలు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో నెలకు రూ.56,100 స్టైపెండ్ చెల్లిస్తారు. శిక్షణను విజయవంతంగా పూర్తిచేసుకున్నవారికి పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ డిఫెన్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ స్టడీస్ డిగ్రీని మద్రాస్ యూనివర్సిటీ అందిస్తుంది. వీరిని లెఫ్టినెంట్ హోదాతో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. ఉద్యోగంలో లెవెల్ - 10 రూ.56,100 మూల వేతనంతో పాటు మిలటరీ సర్వీస్ పే, డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, ఇతర ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి.
మెదటి నెల నుంచే రూ. లక్షన్నర వేతనం : మొదటి నెల నుంచే అన్నీ కలిపి సుమారు రూ.1.5 లక్షల వరకు పొందవచ్చు. పదేళ్లు విధుల్లో కొనసాగవచ్చు. అనంతరం సంస్థ అవసరాలు, అభ్యర్థుల ఆసక్తుల ప్రకారం కొందరిని శాశ్వత విధుల్లోకి (పర్మనెంట్ కమిషన్) తీసుకుంటారు. మిగిలినవారికి మరో నాలుగేళ్లపాటు సర్వీసు పొడిగిస్తారు. ఆ వ్యవధి తర్వాత వీరు వైదొలగాలి. లెఫ్టినెంట్ హోదాతో ఉద్యోగంలో చేరినవాళ్లు రెండేళ్ల అనుభవంతో కెప్టెన్, ఆరేళ్ల సేవలతో మేజర్, 13 సంవత్సరాలు కొనసాగితో లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ హోదాకు చేరుకోవచ్చు.
వయసు : 01.10.2026 నాటికి 20 నుంచి 27 ఏళ్ల లోపు వయసు ఉండాలి. 01.10.1999 - 30.09.2006 మధ్య జన్మించివారు అర్హులు. ఆర్మీ విడోలకు గరిష్ఠ వయసు 35 ఏళ్లు మించరాదు.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులకు గడువు తేదీ : మహిళలకు ఫిబ్రవరి 4, పురుషులకు ఫిబ్రవరి 5 చివరి తేదీలు.
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://joinindianarmy.nic.in/
