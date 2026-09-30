ETV Bharat / education-and-career
విద్యార్థులకు రూ.75 వేల వరకు స్కాలర్షిప్ - ఇప్పుడే దరఖాస్తు చేయండి!
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకు స్కాలర్షిప్ 2026 - అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీ వివరాలిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 7:00 PM IST
HDFC Bank Scholarship 2026 : ప్రతిభావంతులైన నిరుపేద విద్యార్థుల విద్యకు హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకు అండగా నిలుస్తోంది. పరివర్తన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ క్రైసిస్ స్కాలర్షిప్ సపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ పేరుతో ఆర్థిక ప్రోత్సాహం అందిస్తోంది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతుంది. ఈ స్కాలర్షిప్నకు ఎంపికైన విద్యార్థులకు రూ.75 వేల వరకు ఆర్థిక సాయం లభిస్తుంది. అర్హులైన విద్యార్థులు అక్టోబరు 31 వరకు అప్లై చేసుకోవాలి. మరి, ఈ స్కాలర్షిప్నకు ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకు 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి 'పరివర్తన్ ఎడ్యుకేషనల్ క్రైసిస్ స్కాలర్షిప్ సపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ స్కాలర్షిప్'ను ప్రకటించింది. ప్రతిభావంతులైన నిరుపేద విద్యార్థులను ఉన్నత విద్యనభ్యసించేలా ప్రోత్సహించడమే ఈ స్కాలర్షిప్ లక్ష్యం. ఒకటో తరగతి నుంచి పీజీ వరకు చదివే పేద విద్యార్థులు ఈ ఉపకారవేతనానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. అక్టోబరు 31వ తేదీలోగా అర్హులైన విద్యార్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
ప్రోగ్రామ్ వివరాలు :
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్- 'పరివర్తన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ క్రైసిస్ స్కాలర్షిప్ సపోర్ట్' ప్రోగ్రామ్ 2026-27
అర్హతలు :
- ఒకటో తరగతి నుంచి 12వ తరగతి, ITI, డిప్లొమా, పాలిటెక్నిక్, యూజీ, పీజీ(జనరల్ & ప్రొఫెషనల్) కోర్సులు చదువుతున్న పేద విద్యార్థులు ఈ స్కాలర్షిప్కు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- ఈ స్కాలర్షిప్ కోసం అప్లై చేసుకునే విద్యార్థుల వార్షిక కుటుంబ ఆదాయం రూ.2.5 లక్షల కంటే తక్కువ లేదా ఈక్వల్గా ఉండాలి.
ఏ క్లాస్ విద్యార్థులకు ఎంత స్కాలర్షిప్ అంటే?
- ఒకటో క్లాస్ నుంచి 6వ తరగతి వరకు - రూ.15,000 స్కాలర్షిప్ లభిస్తుంది.
- 7 నుంచి 12వ తరగతి, డిప్లొమా, ఐటీఐ, పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు - రూ.18,000 ఉపకార వేతనం పొందుతారు.
- జనరల్ డిగ్రీ కోర్సులు చదివే స్టూడెంట్స్కు - రూ.30,000 స్కాలర్షిప్ లభిస్తుంది.
- ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ కోర్సులు అభ్యసించే వారు - రూ.50,000 పొందుతారు.
- జనరల్ పీజీ కోర్సులకు-రూ.35,000, ప్రొఫెషనల్ పీజీ కోర్సులకు- రూ.75,000 వరకు స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు.
దరఖాస్తు విధానం :
అర్హులైన విద్యార్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
డిగ్రీ విద్యార్థులకు 'రిలయన్స్' రూ.2 లక్షలు! - ఇప్పుడే దరఖాస్తు చేసుకోండి!
అప్లై చేసేందుకు కావాల్సిన ధ్రువపత్రాలు :
- పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోగ్రాఫ్
- గత ఏడాది మార్క్షీట్లు(2024-25)
- ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ (ఆధార్ కార్డ్/డ్రైవింగ్ లైసెన్స్/ఓటర్ ఐడి)
- ప్రస్తుత సంవత్సరం అడ్మిషన్ పత్రం
- (ఫీజు రసీదు/అడ్మిషన్ లెటర్/సంస్థ ఐడి కార్డ్/బోనఫైడ్ సర్టిఫికెట్) (2025-26)
- అప్లై చేసే విద్యార్థి బ్యాంక్ పాస్బుక్/క్యాన్సల్డ్ చెక్
- ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్(క్రింద ఇచ్చిన ప్రూప్స్లో ఏదైనా ఒకటి)
- గ్రామ పంచాయతీ/వార్డు కౌన్సిలర్/సర్పంచ్ జారీ చేసిన ఆదాయ పత్రం
- ఎస్డీఎం/డీఎం/సీఎం/తహసీల్దార్ జారీ చేసిన ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్
ఎంపిక విధానం :
విద్యార్థుల అర్హతల ఆధారంగా షార్ట్లిస్ట్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ అప్లికేషన్కు చివరి తేదీ : అక్టోబరు 31, 2026
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.parivartanecss.com/
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ అందిస్తున్న ఈ స్కాలర్షిప్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
ఇంటర్మీడియట్తో 'ఐఐటీ డిగ్రీ' - ఆన్లైన్లో ఇంటి నుంచే చదివే అద్భుత అవకాశం!
జాబ్ మార్కెట్లో 'బ్లూ కాలర్' ఉద్యోగాల జోరు! - తక్కువ చదువు, ఎక్కువ జీతం!