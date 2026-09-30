ETV Bharat / education-and-career

విద్యార్థులకు రూ.75 వేల వరకు స్కాలర్​షిప్ - ఇప్పుడే దరఖాస్తు చేయండి!

హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంకు స్కాలర్​షిప్ 2026 - అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీ వివరాలిలా!

HDFC Bank Scholarship 2026
స్కాలర్​షిప్ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

HDFC Bank Scholarship 2026 : ప్రతిభావంతులైన నిరుపేద విద్యార్థుల విద్యకు హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంకు అండగా నిలుస్తోంది. పరివర్తన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ క్రైసిస్ స్కాలర్​షిప్ సపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ పేరుతో ఆర్థిక ప్రోత్సాహం అందిస్తోంది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతుంది. ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు ఎంపికైన విద్యార్థులకు రూ.75 వేల వరకు ఆర్థిక సాయం లభిస్తుంది. అర్హులైన విద్యార్థులు అక్టోబరు 31 వరకు అప్లై చేసుకోవాలి. మరి, ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంకు 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి 'పరివర్తన్‌ ఎడ్యుకేషనల్ క్రైసిస్ స్కాలర్‌షిప్ సపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ స్కాలర్‌షిప్‌'ను ప్రకటించింది. ప్రతిభావంతులైన నిరుపేద విద్యార్థులను ఉన్నత విద్యనభ్యసించేలా ప్రోత్సహించడమే ఈ స్కాలర్​షిప్ లక్ష్యం. ఒకటో తరగతి నుంచి పీజీ వరకు చదివే పేద విద్యార్థులు ఈ ఉపకారవేతనానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు. అక్టోబరు 31వ తేదీలోగా అర్హులైన విద్యార్థులు ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

ప్రోగ్రామ్ వివరాలు :

హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్- 'పరివర్తన్స్‌ ఎడ్యుకేషనల్ క్రైసిస్ స్కాలర్‌షిప్ సపోర్ట్' ప్రోగ్రామ్ 2026-27

అర్హతలు :

  • ఒకటో తరగతి నుంచి 12వ తరగతి, ITI, డిప్లొమా, పాలిటెక్నిక్, యూజీ, పీజీ(జనరల్ & ప్రొఫెషనల్) కోర్సులు చదువుతున్న పేద విద్యార్థులు ఈ స్కాలర్​షిప్​కు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ స్కాలర్​షిప్​ కోసం అప్లై చేసుకునే విద్యార్థుల వార్షిక కుటుంబ ఆదాయం రూ.2.5 లక్షల కంటే తక్కువ లేదా ఈక్వల్​గా ఉండాలి.

ఏ క్లాస్ విద్యార్థులకు ఎంత స్కాలర్​షిప్ అంటే?

  • ఒకటో క్లాస్ నుంచి 6వ తరగతి వరకు - రూ.15,000 స్కాలర్​షిప్ లభిస్తుంది.
  • 7 నుంచి 12వ తరగతి, డిప్లొమా, ఐటీఐ, పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు - రూ.18,000 ఉపకార వేతనం పొందుతారు.
  • జనరల్‌ డిగ్రీ కోర్సులు చదివే స్టూడెంట్స్​కు - రూ.30,000 స్కాలర్​షిప్ లభిస్తుంది.
  • ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ కోర్సులు అభ్యసించే వారు - రూ.50,000 పొందుతారు.
  • జనరల్‌ పీజీ కోర్సులకు-రూ.35,000, ప్రొఫెషనల్ పీజీ కోర్సులకు- రూ.75,000 వరకు స్కాలర్​షిప్ ఇస్తారు.

దరఖాస్తు విధానం :

అర్హులైన విద్యార్థులు ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.

డిగ్రీ విద్యార్థులకు 'రిలయన్స్' రూ.2 లక్షలు! - ఇప్పుడే దరఖాస్తు చేసుకోండి!

అప్లై చేసేందుకు కావాల్సిన ధ్రువపత్రాలు :

  • పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటోగ్రాఫ్
  • గత ఏడాది మార్క్‌షీట్లు(2024-25)
  • ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్‌ (ఆధార్ కార్డ్/డ్రైవింగ్ లైసెన్స్/ఓటర్ ఐడి)
  • ప్రస్తుత సంవత్సరం అడ్మిషన్ పత్రం
  • (ఫీజు రసీదు/అడ్మిషన్ లెటర్/సంస్థ ఐడి కార్డ్/బోనఫైడ్ సర్టిఫికెట్) (2025-26)
  • అప్లై చేసే విద్యార్థి బ్యాంక్ పాస్‌బుక్/క్యాన్సల్డ్‌ చెక్
  • ఇన్​కమ్ సర్టిఫికేట్(క్రింద ఇచ్చిన ప్రూప్స్‌లో ఏదైనా ఒకటి)
  • గ్రామ పంచాయతీ/వార్డు కౌన్సిలర్/సర్పంచ్ జారీ చేసిన ఆదాయ పత్రం
  • ఎస్‌డీఎం/డీఎం/సీఎం/తహసీల్దార్ జారీ చేసిన ఇన్​కమ్ సర్టిఫికేట్

ఎంపిక విధానం :

విద్యార్థుల అర్హతల ఆధారంగా షార్ట్‌లిస్ట్‌, డాక్యుమెంట్‌ వెరిఫికేషన్‌, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

ఆన్‌లైన్‌ అప్లికేషన్​కు చివరి తేదీ : అక్టోబరు 31, 2026

అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://www.parivartanecss.com/

హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంక్ అందిస్తున్న ఈ స్కాలర్​షిప్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

ఇంటర్మీడియట్​తో 'ఐఐటీ డిగ్రీ' - ఆన్​లైన్​లో ఇంటి నుంచే చదివే అద్భుత అవకాశం!

జాబ్ మార్కెట్​లో 'బ్లూ కాలర్' ఉద్యోగాల జోరు! - తక్కువ చదువు, ఎక్కువ జీతం!

TAGGED:

HDFC BANK SCHOLARSHIP ELIGIBILITY
HOW TO APPLY HDFC BANK SCHOLARSHIP
MERIT SCHOLARSHIP
హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంకు స్కాలర్​షిప్
HDFC BANK SCHOLARSHIP 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.