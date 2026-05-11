ETV Bharat / education-and-career

రేపు "హనుమాన్ జయంతి" - ఆంజనేయుడికి తమలపాకులు ఎందుకు ఇష్టమో తెలుసా?

మంగళవారం హనుమాన్ జయంతి విశేషం - పూజ ఎలా చేయాలంటే!

hanuman_jayanti_2026
hanuman_jayanti_2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 3:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hanuman Jayanti 2026 Special : ముక్కోటి దేవుళ్లలో హనుమంతుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. కష్టంలో ఆపద్బాంధవుడిలా, కోరిన కోర్కెలు తీర్చే అభయాంజనేయ స్వామిగా ఆయన్ను ఆరాధిస్తుంటారు. ఏటా చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి రోజున హనుమజ్జయంతి నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ సంవత్సరం మే 12న మంగళవారం హనుమజ్జయంతి రావడం విశేషం కాగా, హనుమంతుడిని ఎలా పూజించాలి? ఎలాంటి పరిహారాలు చేయాలి? తదితర అంశాలను తెలిపే కథనమిది. ఈ సారి హనుమజ్జయంతి మంగళవారం రావడం గొప్ప విశేషమని పండితులు, జ్యోతిష నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎంతో ప్రత్యేకమైన ఈ రోజున ఆంజనేయుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తే అన్నింటా విజయాలు వరిస్తాయట. ధైర్యం, విజయం, అభయం, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం ఏది కావాలంటే అది మన సొంతమైపోతుందట.

మే 12న హనుమాన్ జయంతి

  • తేదీ : మే 12
  • తిథి : వైశాఖ బహుళ దశమి
  • ముహూర్తం : దశమి తిథి మే 11 మధ్యాహ్నం 3.25గంటల నుంచి మే 12 మధ్యాహ్నం 2.52గంటల వరకు
  • శుభ సమయం : ఉదయం 8.55గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1.59గంటల వరకు
  • అభిజిత్ ముహూర్తం : ఉదయం 11.47 నుంచి 12.37గంటల వరకు
hanuman_jayanti_2026
hanuman_jayanti_2026 (ETV Bharat)

ఇలా పూజిస్తే అన్నింటా విజయం

హనుమజ్జయంతి రోజున సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర లేచి తల స్నానం చేయాలి. రోజంతా ఉపవాసం ఉంటానని సంకల్పం చెప్పుకొని నమస్కరించుకోవాలి. ఈ రోజు పసుపు లేదా సింధూరం రంగు వస్త్రాలు ధరించి, ఇంట్లో పూజ చేసుకునే వారు స్వామి వారికి సింధూరం, తమలపాకులు సమర్పించాలి.

హనుమజ్జయంతి రోజు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి. సుందరకాండ పారాయణం, భజనలు, ఆకు పూజలు, సింధూర పూజలు విశేషంగా నిర్వహిస్తుంటారు. హనుమంతుని ప్రీతి కోసం వడ మాలలు, తమలపాకులతో తయారు చేసిన మాలలను సమర్పిస్తుంటారు. "శ్రీరామదూతాయ హనుమతే నమః" అని స్మరిస్తూ ప్రమిదల్లో నువ్వుల నూనెతో ఐదు వత్తుల దీపం వెలిగించి ఐదు అరటి పండ్లు నైవేద్యం పెట్టాలి

ఇష్టమైన పదార్థాలివీ

హనుమంతునికి సింధూరం, తమలపాకులు, అరటిపండ్లు అంటే చాలా ఇష్టం. రుద్రసంభూతుడైన ఆంజనేయ స్వామి ఎక్కువగా తమలపాకులు, అరటి తోటల్లో సంచరిస్తుంటారు. తమలపాకులు శాంతిసూచకం అని, తమలపాకులతో పూజించడం వల్ల శాంతి, ఆరోగ్యం లభించడంతో పాటు నాగదోష శాంతి కూడా జరుగుతుందని పండితులు చెప్తున్నారు. కాగా, అశోకవనంలో ఉన్న సీతమ్మ వారిని కలిసి శ్రీరామచంద్రుని సందేశం తెలియజేయగానే ఆమె ఆనందించి తమలపాకుల దండ వేశారట. అందుకే స్వామి వారికి తమలపాకులు అంటే చాలా ఇష్టం.

ఆలయంలో పూజలు ఇలా!

హనుమజ్జయంతి కొన్నేళ్లకోసారి మాత్రమే మంగళవారం వస్తుంది. ఈ సారి మంగళవారం కావడంతో అన్ని హనుమాన్ ఆలయాల్లో విశేషంగా పూజలు జరుగుతాయి. ఈ రోజున ఏదైనా హనుమాన్ ఆలయానికి వెళ్లి ఆకుపూజ లేదా సింధూర పూజ చేయిస్తే విశేషమైన ఫలితం ఉంటుందట. స్వామి వారికి ఇష్టమైన వడమాల, అప్పాల మాల సమర్పిస్తే సకల విజయాలు, కార్యసిద్ధి ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు. హనుమజ్జయంతి రోజు ఆలయ పూజారికి అరటిపండ్లు సమర్పిస్తే సమస్త గ్రహ దోషాలు పోతాయని శాస్త్రాలు పేర్కొన్నాయి.

భక్తి ప్రధానం

ఆంజనేయుడు రామభక్తుడు కాబట్టి హనుమను పూజించేటప్పుడు భక్తి ప్రధానం అని గుర్తుంచుకోవాలని, శ్రీరాముని పట్ల తనకున్న భక్తి ప్రపత్తులు వల్లనే నమ్మిన బంటు అయ్యాడనే తత్వం మనం గ్రహించాలని పండితులు పేర్కొంటున్నారు.

ముఖ్య గమనిక : హనుమాన్ జయంతి-2026 సంబంధించి పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. అంతే కానీ, వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవనే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

TAGGED:

HANUMAN JAYANTI 2026 SPECIAL
HANUMAN JAYANTI PUJA
హనుమాన్ జయంతి పూజా విధానం
HANUMAN BIRTHDAY
HANUMAN JAYANTI 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.