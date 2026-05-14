మీరు ITI పూర్తి చేశారా? - ఎగ్జామ్​ లేకుండానే ట్రైనింగ్​ - HAL నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​!

- హిందుస్థాన్​ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్​ ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రకటన - ఐటీఐ (ITI) ట్రేడ్ అప్రెంటిస్ శిక్షణ కోసం దరఖాస్తుల ఆహ్వానం!

Published : May 14, 2026 at 2:27 PM IST

HAL Recruitment 2026: ITI పూర్తి చేసి జాబ్స్​ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అది కూడా ఎగ్జామ్​ లేకుండా ఉద్యోగం పొందాలని భావిస్తున్నారా? అయితే, మీకో గుడ్​న్యూస్​. అప్రెంటీస్ ట్రైనింగ్ కోసం హిందూస్తాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్(HAL) రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. హైదరాబాద్‌లోని ఏవియానిక్స్ డివిజన్ 2026-27 సంవత్సరానికి గాను ఐటీఐ (ITI) ట్రేడ్ అప్రెంటిస్ శిక్షణ కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ రిక్రూట్​మెంట్​ ద్వారా మొత్తం 205 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. మరి ఏఏ విభాగాల్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి? ఎవరు అర్హులు? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

పోస్టు పేరు: ఐటీఐ అప్రెంటిస్‌

ఖాళీలు: 205

విభాగాలు: ఎలక్ట్రానిక్స్‌, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, సివిల్‌, కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌, ఐటీ, ఆటోమొబైల్, కెమికల్, మెటలర్జీ, సేఫ్టీ.

ట్రేడ్ల వారీగా ఖాళీలు: ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్ (60), ఫిట్టర్ (60), ఎలక్ట్రీషియన్ (10), మెషినిస్ట్ (06), టర్నర్ (06), వెల్డర్ (03), రిఫ్రిజిరేషన్ & ఏసీ (02), కోపా(40), ప్లంబర్ (40), పెయింటర్ (06), డీజిల్ మెకానిక్ (01), మోటార్ వెహికల్ మెకానిక్ (01), డ్రాఫ్ట్స్‌మ్యాన్ సివిల్ (02), డ్రాఫ్ట్స్‌మ్యాన్ మెకానికల్ (02), ఎలక్ట్రోప్లేటర్ (04)లో ఖాళీలు ఉన్నాయి.

అర్హత: సంబంధిత ట్రేడ్‌లో ఐటీఐ (NCVT గుర్తింపు పొందిన) ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. అప్రెంటీస్​ యాక్ట్​ 1961 ప్రకారం స్టైఫండ్​ ఉంటుంది. EWS, OBC, SC, ST, PH అభ్యర్థులకు ఆయా రూల్స్​ ప్రకారం వయసు ఆధారంగా రిజర్వేషన్​ ఉంటుంది.

ఎంపిక విధానం: ఎగ్జామ్​ లేదు. కేవలం ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.

ఇంటర్వ్యూ తేదీలు: మే 28, 29, జూన్‌ 1 వ తేదీల్లో ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించున్నారు. మెరిట్​ లిస్ట్​ జూన్​ 26న విడుదల చేస్తారు. జులై 17 నుంచి కోర్సు మొదలవుతుంది.

  1. మే 28వ తేదీన ఉదయం 9 గంటలకు ఎలక్ట్రానిక్​ మెకానిక్​, డీజిల్​ మెకానిక్​లకు ఇంటర్వ్యూ మొదలవుతుంది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఫిట్టర్​, ప్లంబర్​, పెయింటర్​ పోస్టులకు ఉంటుంది.
  2. మే 29వ తేదీన ఉదయం 9 గంటలకు కోపా, మోటార్​ వెహికల్​ మెకానిక్​ అభ్యర్థులకు, అదే రోజు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఎలక్ట్రీషియన్, డ్రాఫ్ట్స్‌మ్యాన్ మెకానికల్ పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు.
  3. జూన్​ 1వ తేదీన ఉదయం 9 గంటలకు మెషినిస్ట్​​, రిఫ్రిజిరేషన్ & ఏసీలకు, అదే రోజు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు డ్రాఫ్ట్స్‌మ్యాన్ సివిల్, వెల్డర్​, ఎలక్ట్రోప్లేటర్ అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్​ చేస్తారు.

ఇంటర్వ్యూ కోసం కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు:

  • ఆధార్​ కార్డ్​
  • SSC మార్క్స్​ మెమో
  • ITI సర్టిఫికెట్​
  • బర్త్​ సర్టిఫికెట్​(టెన్త్​ మెమోలో పుట్టిన తేదీ లేకపోతే ఈ సర్టిఫికెట్​ కావాలి)
  • క్యాస్ట్​ సర్టిఫికెట్​
  • అప్రెంటీస్​ రిజిస్ట్రేషన్​ కాపీ(www.apprenticeshipindia.gov.in పోర్టల్​లో రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకోవాలి).

ఇంటర్వ్యూ జరిగే ప్రదేశం: ఉత్సవ్​ సదన్​ ఆడిటోరియం, హిందూస్తాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్, ఏవియానిక్స్ డివిజన్, బాలానగర్​, హైదరాబాద్​, 500042. ఈ రిక్రూట్​మెంట్​కు సంబంధించిన మిగిలిన వివరాలకు ఈ నోటిఫికేషన్​ లింక్​పై క్లిక్​ చేసి తెలుసుకోండి.

