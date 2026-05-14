మీరు ITI పూర్తి చేశారా? - ఎగ్జామ్ లేకుండానే ట్రైనింగ్ - HAL నోటిఫికేషన్ రిలీజ్!
- హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రకటన - ఐటీఐ (ITI) ట్రేడ్ అప్రెంటిస్ శిక్షణ కోసం దరఖాస్తుల ఆహ్వానం!
Published : May 14, 2026 at 2:27 PM IST
HAL Recruitment 2026: ITI పూర్తి చేసి జాబ్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అది కూడా ఎగ్జామ్ లేకుండా ఉద్యోగం పొందాలని భావిస్తున్నారా? అయితే, మీకో గుడ్న్యూస్. అప్రెంటీస్ ట్రైనింగ్ కోసం హిందూస్తాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్(HAL) రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. హైదరాబాద్లోని ఏవియానిక్స్ డివిజన్ 2026-27 సంవత్సరానికి గాను ఐటీఐ (ITI) ట్రేడ్ అప్రెంటిస్ శిక్షణ కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా మొత్తం 205 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. మరి ఏఏ విభాగాల్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి? ఎవరు అర్హులు? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
పోస్టు పేరు: ఐటీఐ అప్రెంటిస్
ఖాళీలు: 205
విభాగాలు: ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, సివిల్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఐటీ, ఆటోమొబైల్, కెమికల్, మెటలర్జీ, సేఫ్టీ.
ట్రేడ్ల వారీగా ఖాళీలు: ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్ (60), ఫిట్టర్ (60), ఎలక్ట్రీషియన్ (10), మెషినిస్ట్ (06), టర్నర్ (06), వెల్డర్ (03), రిఫ్రిజిరేషన్ & ఏసీ (02), కోపా(40), ప్లంబర్ (40), పెయింటర్ (06), డీజిల్ మెకానిక్ (01), మోటార్ వెహికల్ మెకానిక్ (01), డ్రాఫ్ట్స్మ్యాన్ సివిల్ (02), డ్రాఫ్ట్స్మ్యాన్ మెకానికల్ (02), ఎలక్ట్రోప్లేటర్ (04)లో ఖాళీలు ఉన్నాయి.
అర్హత: సంబంధిత ట్రేడ్లో ఐటీఐ (NCVT గుర్తింపు పొందిన) ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. అప్రెంటీస్ యాక్ట్ 1961 ప్రకారం స్టైఫండ్ ఉంటుంది. EWS, OBC, SC, ST, PH అభ్యర్థులకు ఆయా రూల్స్ ప్రకారం వయసు ఆధారంగా రిజర్వేషన్ ఉంటుంది.
ఎంపిక విధానం: ఎగ్జామ్ లేదు. కేవలం ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.
ఇంటర్వ్యూ తేదీలు: మే 28, 29, జూన్ 1 వ తేదీల్లో ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించున్నారు. మెరిట్ లిస్ట్ జూన్ 26న విడుదల చేస్తారు. జులై 17 నుంచి కోర్సు మొదలవుతుంది.
- మే 28వ తేదీన ఉదయం 9 గంటలకు ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్, డీజిల్ మెకానిక్లకు ఇంటర్వ్యూ మొదలవుతుంది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఫిట్టర్, ప్లంబర్, పెయింటర్ పోస్టులకు ఉంటుంది.
- మే 29వ తేదీన ఉదయం 9 గంటలకు కోపా, మోటార్ వెహికల్ మెకానిక్ అభ్యర్థులకు, అదే రోజు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఎలక్ట్రీషియన్, డ్రాఫ్ట్స్మ్యాన్ మెకానికల్ పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు.
- జూన్ 1వ తేదీన ఉదయం 9 గంటలకు మెషినిస్ట్, రిఫ్రిజిరేషన్ & ఏసీలకు, అదే రోజు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు డ్రాఫ్ట్స్మ్యాన్ సివిల్, వెల్డర్, ఎలక్ట్రోప్లేటర్ అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తారు.
ఇంటర్వ్యూ కోసం కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు:
- ఆధార్ కార్డ్
- SSC మార్క్స్ మెమో
- ITI సర్టిఫికెట్
- బర్త్ సర్టిఫికెట్(టెన్త్ మెమోలో పుట్టిన తేదీ లేకపోతే ఈ సర్టిఫికెట్ కావాలి)
- క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్
- అప్రెంటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ కాపీ(www.apprenticeshipindia.gov.in పోర్టల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి).
ఇంటర్వ్యూ జరిగే ప్రదేశం: ఉత్సవ్ సదన్ ఆడిటోరియం, హిందూస్తాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్, ఏవియానిక్స్ డివిజన్, బాలానగర్, హైదరాబాద్, 500042. ఈ రిక్రూట్మెంట్కు సంబంధించిన మిగిలిన వివరాలకు ఈ నోటిఫికేషన్ లింక్పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోండి.
