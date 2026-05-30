అన్ని గ్రూపులకూ సరిపోయా'లా' - అత్యున్నత హోదాతో ఆకర్షణీయ వేతనంతో ఉద్యోగాలు
ఇంటర్మీడియట్ పూర్తిచేసిన విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పిస్తున్న న్యాయవిద్య - విద్యార్థుల ఆసక్తిని అనుసరించి డిగ్రీతో పాటు ఎల్ఎల్బీ కోర్సులు - పూర్తిచేసుకున్నవాకి ప్రాంగణ నియామకాల్లో అత్యున్నత హోదాతో ఆకర్షణీయ వేతనంతో ఉద్యోగాలు
Published : May 30, 2026 at 10:52 PM IST
Law Career Options After Intermediate : ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థుల ముందు కెరియర్లో అనేక కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే వీటిలో ముఖ్యమైనది న్యాయవిద్య ఒకటి. అన్ని గ్రూపుల వారూ లా కోర్సుల్లో చేరడానికి అర్హులు. మెడిసిన్, ఇంజినీరింగ్ తరహాలోనే న్యాయవిద్య కోసం జాతీయ సంస్థలెన్నో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో సీటు సంపాదించుకునేందుకు ఇవన్ని పరీక్షలను ఉమ్మడిగా నిర్వహిస్తున్నాయి. విద్యార్థుల ఆసక్తిని అనుసరించి డిగ్రీతో పాటు ఎల్ఎల్బీ కోర్సుల్లో చేరవచ్చు. మేటి సంస్థల్లో చదువులు పూర్తిచేసుకున్నవారు ప్రాంగణ నియామకాల్లో అత్యున్నత హోదాతో పాటు మంచి వేతనంతో ఉద్యోగాలూ పొందవచ్చు.
ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డిగ్రీ, ఎల్ఎల్బీ కలిపి చదువుకోవచ్చు. దీంతో ఐదు సంవత్సరాలకు కోర్సు పూర్తవుతుంది. అదే డిగ్రీ పూర్తయిన తర్వాత న్యాయవిద్యలో చేరితే మొత్తం ఆరు సంవత్సరాలు (సాధారణ డిగ్రీకి మూడేళ్లు, ఎల్ఎల్బీకి మరో మూడేళ్లు) కేటాయించాల్సి ఉంటుంది. ఇంటర్ తర్వాత లా చదువితే ఏడాది సమయం మిగిలినట్లే అవుతుంది. మరోవైపు సబ్జెక్టుపైనా గట్టి పట్టు వస్తుంది. ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని న్యాయవిద్యలో చేరాలనుకున్నవారు ఇంటర్ తర్వాత నేరుగా కోర్సులో ప్రవేశానికి ప్రయత్నించడమే మేలు. జాతీయ స్థాయిలో సుమారు మేటి సంస్థలన్నీ ఐదు సంవత్సరాల ఇంటిగ్రేటెడ్ లా కోర్సులనే అందిస్తున్నాయి. జాతీయ న్యాయ యూనివర్సిటీల్లో ప్రవేశానికి కామన్ లా అడ్మిషన్ టెస్టు (క్లాట్) నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ పరీక్షలో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా దేశవ్యాప్తంగా 25 జాతీయ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ప్రవేశం లభిస్తుంది.
వీటిపై దృష్టిసారిస్తే సీటు పొందొచ్చు : తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి దామోదరం సంజీవయ్య జాతీయ లా కళాశాల, విశాఖపట్నం; నల్సార్, హైదరాబాద్లలో చదవడానికి ఈ స్కోరు తప్పనిసరి. పేరొందిన ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలెన్నో క్లాట్ మార్కుల ఆధారంగా డిగ్రీ+ఎల్ఎల్బీ కోర్సుల్లోకి చేర్చుకుంటున్నాయి. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ లాసెట్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో ప్రతిభ అధారంగా రాష్ట్ర స్థాయి ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల్లో చేరవచ్చు. లా ప్రవేశ పరీక్షల్లో లీగల్ నాలెడ్జ్, జనరల్ ఇంగ్లిష్, ఆప్టిట్యూడ్, జనరల్ అవేర్నెస్ వంటి అంశాల నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి. వీటి ద్వారా అభ్యర్థిలో గ్రహణ, తార్కిక నైపుణ్యాలు, సామర్థ్యాలను మూల్యాంకనం చేస్తారు. ఇప్పటి నుంచే ఈ అంశాలపై దృష్టి సారిస్తే మేటి సంస్థల్లో సీటు పొందడం సులభమవుతుంది.
మెచ్చిన కోర్సుతో : పూర్వ విద్య నేపథ్యం, లాపై ఆసక్తి అనుసరించి బీఏ, బీఎస్సీ, బీకామ్, బీబీఎం, బీఎస్డబ్ల్యూ వీటిలో కోరుకున్న కాంబినేషన్తో ఎల్ఎల్బీ పూర్తిచేయవచ్చు. అనేక సంస్థలు బీఏ ఎల్ఎల్బీ కోర్సు అందిస్తున్నాయి. డిగ్రీ ఏదైనప్పటికీ లా సిలబస్ మాత్రం అన్ని సంస్థల్లోనూ ఒకేలా ఉంటుంది. బీఏలో సోషల్ సైన్సెస్, బీబీఏలో మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీలో సైన్స్, బీఎస్డబ్ల్యూలో సోషల్ వర్కుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఐదు సంవత్సరాల్లో పది సెమిస్టర్లతో డిగ్రీతో పాటు ఎల్ఎల్బీ పూర్తవుతుంది. తర్వాత ఉద్యోగం లేదా ఉన్నత విద్య (ఎల్ఎల్ఎం)లో చేరవచ్చు.
బీటెక్తో ఎల్ఎల్బీ : ఆరు సంవత్సరాల వ్యవధితో బీటెక్ పూర్తి చేయడంతోపాటు ఎల్ఎల్బీ కోర్సునూ పూర్తి చేసే అవకాశాన్ని పలు విద్యా సంస్థలు అందిస్తున్నాయి. బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్తో పాటు న్యాయవిద్య ప్రాథమికాంశాలు, సైబర్ లా, ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ లా ఇలాంటి కోర్సులు చేయవచ్చు. ఈ కోర్సులో ప్రవేశానికి ఎంపీసీ గ్రూపుతో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు అర్హులు. మహీంద్రా యూనివర్సిటీ, హైదరాబాద్ బీటెక్ + ఎల్ఎల్బీ కోర్సు అందిస్తోంది. జేఈఈ మెయిన్స్ స్కోరు లేదా సంస్థ నిర్వహించే పరీక్షలో ప్రతిభతో తీసుకుంటారు.
ఉన్నత విద్య : ఎల్ఎల్బీ తర్వాత ఎల్ఎల్ఎం కోర్సు జాతీయ, ప్రముఖ సంస్థల్లో కేవలం ఏడాది సమయంలోనే పూర్తి చేసుకోవచ్చు. రాష్ట్ర స్థాయి సంస్థల్లో మాత్రం ఈ కోర్సు వ్యవధి రెండు సంవత్సరాలు. ఎల్ఎల్ఎంలో బిజినెస్ లా, ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ లాక్రిమినల్ లా, కార్పొరేట్ లా, ఫ్యామిలీ లా, హ్యూమన్ రైట్స్ లా, కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా, ఎన్విరాన్మెంటల్ లా, పాలసీ అండ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ వంటి మొదలైనవి ప్రధామైనవి. ఎల్ఎల్ఎం తర్వాత ఆసక్తి ఉంటే పరిశోధన (పీహెచ్డీ) పూర్తి చేసుకోవచ్చు. బోధన రంగంలో రాణించడానికి డాక్టరేట్ పట్టా ఉపయోగపడుతుంది.
కెరియర్ : ప్రముఖమైన జాతీయ సంస్థల్లో న్యాయ విద్య పూర్తి చేసిన వారికి ప్రాంగణ నియామకాల్లో ఆకర్షణీయమై వేతనాలతో ఉద్యోగాలు సాధించవచ్చు. కార్పొరేట్ సంస్థలు, ఇన్స్యూరెన్స్ సంస్థలు, ప్రైవేటు ఈక్విటీలూ, బ్యాంకులు, బహుళజాతి కంపెనీలు, వస్తు తయారీ పరిశ్రమలు, కన్సల్టింగ్ సంస్థలూ, సాఫ్ట్వేర్, అకౌంటింగ్ కంపెనీల్లో న్యాయ నిపుణుల కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. లీగల్ ప్రాసెస్ అవుట్ సోర్సింగ్ (ఎల్పీవో)లోనూ అవకాశాలు అపారం. ఎన్జీవోలు, హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్లు, చైల్డ్ రైట్స్, కార్పొరేట్ లీగల్ సెల్స్ ఇవన్నీ కొలువుల వేదికలే. సబ్జెక్టుపై మేటి నైపుణ్యం ఉన్న వారిని కార్పొరేట్ లీగల్ ఫర్మ్లు పెద్ద మొత్తంలో వేతలు ఇస్తున్నాయి. ఆన్లైన్ మోసాలు, సైబర్ క్రైమ్, కాపీ రైట్ కేసులు ఈ మధ్య పెరుగుతున్నాయి. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని స్పెషలైజేషన్ కోర్సులు పూర్తిచేసుకున్నవారు ఉన్నత స్థాయిలో రాణించొచ్చు.
- ప్రభుత్వ పరంగా సివిల్ జడ్జ్ (జూనియర్ డివిజన్), లేబర్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు లా గ్రాడ్యుయేట్లు పోటీ పడొచ్చు. ఆర్మీలో జడ్జ్ అడ్వొకేట్ జనరల్ ఉద్యోగాలకూ ప్రకటన వస్తే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. బార్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధిస్తే ప్రైవేటుగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు.
- లా గ్రాడ్యుయేట్లు లీగల్ ఎనలిస్ట్గా, లీగల్ రిపోర్టర్గా సేవలందించొచ్చు. ఉన్నత విద్యతో మేటి సంస్థల్లో ఫ్యాకల్టీ సభ్యులుగా రాణించవచ్చు.
- లా గ్రాడ్యుయేట్లకు విస్తృత సమాచారాన్ని తక్కువ వ్యవధిలో చదివి అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యం ఉండాలి. విశ్లేషణ, తర్కం, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, రాత నైపుణ్యం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. స్పష్టమైన భావ వ్యక్తీకరణ, ఆంగ్లంపై పట్టు సాధించాలి.
మేటి విద్యా సంస్థలివే : దేశంలో న్యాయవిద్యకు నేషనల్ లా యూనివర్సిటీలతో పాటు దిల్లీ యూనివర్సిటీ, ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ లా; గవర్నమెంట్ లా కాలేజ్, ముంబయి; సింబయాసిస్, పుణె; బనారస్ యూనివర్సిటీ, వారణాసి; ఐఎల్ఎస్ లా కాలేజ్, పుణె తదితర సంస్థలు ప్రధానమైనవి.
