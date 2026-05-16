విద్యుత్‌ సంస్థల్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి గ్రీన్‌సిగ్నల్‌ - త్వరలో 629 ఏఈఈ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్‌

ఏపీ ట్రాన్స్‌కో, జెన్‌కోతో పాటు మూడు డిస్కంలలో కలిపి మొత్తం 629 ఏఈఈ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్​ - విద్యుత్‌ సంస్థల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎలక్ట్రికల్‌, సివిల్‌, టెలికం విభాగాల్లో నియామకాలు

Recruitment For AEE Jobs In The State's Power Utilities
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 1:11 PM IST

Recruitment For AEE Jobs In The State's Power Utilities : రాష్ట్రంలోని విద్యుత్‌ సంస్థల్లో ఖాళీగా ఉన్న అసిస్టెంట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఇంజినీర్‌ (ఏఈఈ) పోస్టుల భర్తీకి ఎట్టకేలకు మార్గం సుగమమైంది. ఏపీ ట్రాన్స్‌కో, జెన్‌కోతో పాటు మూడు డిస్కంలలో కలిపి మొత్తం 629 ఏఈఈ పోస్టుల భర్తీకి త్వరలో అధికారిక నోటిఫికేషన్‌ విడుదల కానుంది. కింది స్థాయిలో సిబ్బంది కొరత కారణంగా వినియోగదారులకు తక్షణ సేవలు అందించడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని ఉద్యోగ సంఘాలు చాలా కాలంగా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియామకాలకు అనుమతి మంజూరు చేసింది.

జాబ్‌ క్యాలెండర్‌లో భాగంగా నియామకాలు : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వార్షిక జాబ్‌ క్యాలెండర్‌లో భాగంగా ఈ నియామకాలను చేపట్టనున్నట్లు విద్యుత్‌ సంస్థలు వెల్లడించాయి. ఎంపికైన అభ్యర్థులను రెగ్యులర్‌ పోస్టుల్లో నియమించనున్నారు. విద్యుత్‌ సంస్థల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎలక్ట్రికల్‌, సివిల్‌, టెలికం విభాగాల్లో ఈ నియామకాలు చేపట్టనున్నారు. ఇప్పటికే ఇంధనశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి నుంచి నోటిఫికేషన్‌ జారీకి అనుమతులు లభించినట్లు సమాచారం.

ఉద్యోగ సంఘాల హర్షం : ఏఈఈ పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడంపై ఉద్యోగ సంఘాలు హర్షం వ్యక్తం చేశాయి. ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ బహుజన విద్యుత్‌ ఉద్యోగుల యూనియన్‌ రాష్ట్ర వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ వి.ఎం. రవిశంకర్‌ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్, మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్‌లకు యూనియన్‌ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఖాళీల భర్తీతో విద్యుత్‌ సేవలు మరింత మెరుగుపడతాయని అభిప్రాయపడ్డారు.

ఆర్‌జీయూకేటీలో 1,523 అధ్యాపక పోస్టులు : మరోవైపు రాష్ట్రంలో ఉన్నత విద్యను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తుండగా ముందడుగు పడింది. ఉద్యోగ క్యాలెండర్‌లో వాగ్దానం చేసిన విధంగా, నిర్దేశించిన కాలపరిమితిలోనే, 19 రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాలు, ఆర్‌జీయూకేటీ (RGUKT) లలో 1,523 అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తున్నామని మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. మరో వాగ్దానం నెరవేర్చుకున్నామని విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ 'ఎక్స్' వేదికగా పేర్కొన్నారు.

19 రాష్ట్ర పబ్లిక్ యూనివర్సిటీలు, ఆర్జీయూకేటీలో మొత్తం 1,523 ఫ్యాకల్టీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఇందులో 1,020 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులు, 334 అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులు ఉన్నాయి. వీటికి తోడు మరో 63 ప్రొఫెసర్ పోస్టులు, 104 లెక్చరర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. సామాజిక న్యాయం కోసం ప్రభుత్వం 279 బ్యాక్‌లాగ్ ఖాళీలు చేర్చిందని మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు.

విశ్వవిద్యాలయాల్లో 1,523 బోధన పోస్టుల భర్తీకి ఉన్నత విద్యాశాఖ ఈనెల 15న నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేయనుంది. జాబ్‌ క్యాలెండర్‌లో 1,500 పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొన్నా, బ్యాక్‌లాగ్‌ పోస్టులతో కలిపి మరో 23 ఖాళీలనూ భర్తీ చేయనుంది. రెగ్యులర్‌ ఖాళీలు 1,244 ఉండగా బ్యాక్‌లాగ్‌లు 279 ఉన్నాయి. వర్సిటీలు వీటన్నింటికీ రిజర్వేషన్‌ రోస్టర్‌ను రూపొందించాయి.

