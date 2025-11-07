ETV Bharat / education-and-career

భారీ పెట్టుబడితో ఏఐ ఆధారిత డేటా సెంటర్‌ - భవిష్యత్తులో లక్షకు పైగా ఉద్యోగాలు

సర్వర్లు, డేటా నిల్వలు, నెట్‌వర్కింగ్‌ సరంజామాలతో కూడిన భౌతిక ఉపకరణాల వ్యవస్థనే డేటా సెంటర్‌ - ఏమిటీ కేంద్రాలు?

Published : November 7, 2025 at 8:06 PM IST

Data Center Transforming: మనుషులకు ఆక్సిజన్‌ ఎంత అవసరమో అలాగే వ్యాపార సంస్థలకు డేటా సెంటర్లు ఆయువు పట్టుగా నిలుస్తున్నాయి. విశ్వవ్యాప్తంగా రోజురోజుకు వీటి ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. ఇటీవలే వైజాగ్‌లో భారీ పెట్టుబడితో ఏఐ ఆధారిత డేటా సెంటర్‌ స్థాపన ఉద్యోగార్థుల్లో ఎంతో జోష్‌ తీసుకువచ్చింది. గూగుల్‌ జన్మస్థలమైన అమెరికా వెలుపల మరో సంస్థ ఇదే కావడం గమనార్హం. భవిష్యత్తులో లక్షకు పైనే ఉద్యోగాలు యువతకు స్వాగతం పలుకుతాయని ఆ సంస్థ సీఈవో సుందర్‌ పిచాయ్‌ ప్రకటించారు. ఉద్యోగ ప్రపంచంలో నిత్యం డేటా సెంటర్, డేటా సైన్స్‌ గురించి వింటునే ఉంటున్నాం. గూగుల్‌ ఏఐ డేటా సెంటర్‌ కొత్త ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది.

ఎన్నో రకాలు: విస్తృత అర్థంలో అన్నింటికీ మనం డేటా సెంటర్‌ అంటున్నప్పటికీ ఇందులో వాటి ప్రయోజనాలను బట్టి వేర్వేరు డేటా సెంటర్లు కూడా ఉన్నాయి.

  • ఒక వాణిజ్య సంస్థ వేర్వేరు ప్రాంతాలలో కార్యకలాపాలు సాగిస్తుంటాయి. అప్పుడు ఆ సంస్థలు డేటా నిర్వహణకు వారి నియంత్రణలోనే ఒక డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి. ఈ డేటా సెంటర్లను సొంత అవసరాల కోసం ఏర్పాటు చేసుకుంటారు.
  • ఇక రెండో తరహా విషయానికి వస్తే డేటా సెంటర్‌లలో బయటి కంపెనీల సర్వర్లు, ఇతర సదుపాయాలను అద్దె చెల్లించే ప్రాతిపదికపై తీసుకుని, తమ నిపుణులతో నిర్వహిస్తుంటారు.
  • పూర్తి డేటా సెంటర్‌ స్థాపన, నిర్వహణ వ్యయ ప్రయాసలతో కూడుకొని ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ‘లీజు’ విధానానికే సంస్థలు మొగ్గు చూపుతాయి.
  • ఎవరైనా రుసుము చెల్లించి, వాడుకోగల క్లౌడ్‌ ఆధారిత డేటా సెంటర్లు మూడో తరహావి చెందినవి. అమెజాన్‌ వెబ్‌ సర్వీసెస్‌ (AWS) అజర్, గూగుల్‌ క్లౌడ్‌ ఈ కోవకు చెందినవే. ఇంటర్నెట్‌ ద్వారా ఎల్లప్పుడూ చెల్లింపు విధానం ద్వారా వినియోగదారులు సేవలు పొందవచ్చు. డిజిటల్‌ సర్వీసులు వేగంగా విస్తరిస్తు న్నందున అన్ని రకాల డేటా సెంటర్లకు కూడా డిమాండ్‌ ఉంది. ఇలా బడా కార్పొరేట్‌ కంపెనీలు డేటా సెంటర్ల నిర్మాణంపై దృష్టి పెడుతున్నాయి. తమ రిజర్వ్‌ నిధులను ఈ దిశగా మళ్లిస్తున్నాయి.

ఏమిటీ కేంద్రాలు?

ఐటీ మౌలిక వసతుల భౌతిక వ్యవస్థ ఇది. సర్వర్లు, డేటా నిల్వలు, నెట్‌ వర్కింగ్‌ సరంజామాలతో కూడిన భౌతిక ఉపకరణాల వ్యవస్థనే డేటా సెంటర్‌గా పిలుస్తున్నారు. సమాచారాన్ని భద్రపరచడం, అవసరమైనప్పుడు ప్రాసెస్‌ చేయడం, దాన్ని అవసరాలకు తగ్గట్టు వినియోగించడం కోసమే ఈ డేటా సెంటర్లను నెలకొల్పుతున్నారు.

డేటా సెంటర్‌ మానవ దేహంలో మెదడు వంటిదని చెప్పవచ్చు. ఇదే అసలైన ఆస్తి. డేటా సెంటర్‌ ఎంత భద్రంగా, ఎంత బలంగా ఉంటే ఆ కంపెనీకి అంత విలువ ఉంటుంది. ఇటువంటి డేటా సెంటర్లలో గూగుల్‌ విశాఖలో నెలకొల్పుతున్న డేటా సెంటర్‌ పెద్దన్న లాంటిదని చెప్పవచ్చు.

కంపెనీల వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు డేటా సెంటర్లు ఎంతో కీలకం. డిజిటల్‌ సేవలకు ఇవి పునాదిలా నిలుస్తున్నాయి. సాఫ్ట్‌వేర్‌ అప్లికేషన్లు, వివిధ రకాల సేవలు, డేటా విభిన్న రకాలుగా వినియోగానికి ఈ కేంద్రాలు ఆయువు పట్టులా రూపొందుతున్నాయి. ప్రస్తుతం విస్తృతంగా వినియోగంలో ఉన్న క్లౌడ్‌ కంప్యూటింగ్‌ సమర్థ నిర్వహణ కోసం డేటా సెంటర్లే మూలం అని చెప్పవచ్చు.

ఉద్యోగాల కల్పతరువు:

డేటా సెంటర్లు మానవ ప్రమేయం లేని అనేక పనులను క్షణాలలో చక్కబెడుతున్నప్పటికీ, వాటి నిర్మాణం నుంచి నిర్వహణ వరకు పుష్కలంగా ప్రొఫెషనల్స్‌ అవసరం ఉంది. డేటా సెంటర్‌ అనేది ఒక ‘హార్డ్‌వేర్‌ వ్యవస్థ’. దీని నుంచి ఆశించిన ఫలాలను అందించేందుకు సమర్థమైన సాఫ్ట్‌వేర్‌ వ్యవస్థ అనివార్యమే. ఈ రెండింటిలోనూ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్‌ అవసరం ఉంటోంది.

  • డేటా సెంటర్‌లోని సర్వర్లు, నెట్‌వర్కింగ్‌ రౌటర్లు, ఉపకరణాల నిర్వహణకు హార్డ్‌వేర్‌ నిపుణులు అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కాగా డేటా సెంటర్‌ ఆధారంగా క్లౌడ్‌ కంప్యూటింగ్, ఏఐ, క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌ టెక్నాలజీలో సేవలు అందించేందుకు సాఫ్ట్‌వేర్‌ నిపుణులు కీలకం.
  • భారతదేశం డేటా సెంటర్ల ద్వారా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలు ఇచ్చే ఇండస్ట్రీగా రూపాంతరం చెందుతోంది. ప్రస్తుతం దేశంలో పేరెన్నికగన్న 138 డేటా సెంటర్లు ఉండగా, డేటా సెంటర్ల మార్కెట్‌ పరిమాణం 200 శాతం వృద్ధి రేటుతో దూసుకుపోతునే ఉంది.
  • శరవేగంగా ఎదుగుతున్న పరిశ్రమలను గుర్తించడం, అందులోని ఉద్యోగాలు, హోదాలు, కావాల్సిన అర్హతలను అవగాహన చేసుకొని, అందుకు తగ్గ నైపుణ్యాలను సాధించే యువతకు అవకాశాలు ఎప్పుడూ ఎదురొస్తాయి.

ఇవి ఏం చేస్తాయి?

మనం నేటి ఆధునిక జగత్తులో చూస్తున్న ప్రతి డిజిటల్‌ సేవల వెనుక డేటా సెంటర్‌ సహకారం ఉంటుంది. ఆన్‌లైన్‌ బ్యాంకింగ్, భారీ రిటైల్‌ చెయిన్‌ నిర్వహణ, వందలాది విమానాలతో వేలాది సర్వీసులు నడిపే పౌర విమానయాన సంస్థల కార్యకలాపాలు ఇలా ఏ భారీ వాణిజ్య వ్యవహారాలనైనా నిశితంగా పరిశీలిస్తే దాని వెనుక సపోర్టింగ్‌ వ్యవస్థ డేటా సెంటరే. ఈ మధ్యనే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రెస్టారెంట్ల చెయిన్‌ మెక్‌ డోనాల్డ్స్‌ డేటా హబ్‌ కేంద్రంగా హైదరాబాద్‌ను ఎంచుకున్నట్టు, ఇక్కడ వాణిజ్య కార్యకలాపాల చోదక కేంద్రాన్ని నెలకొల్పుతున్నట్టుగా ప్రకటించింది.

దేశ, విదేశాలలో ఉన్న తమ 42 వేల స్టోర్లు, ఆరున్నర కోట్ల కస్టమర్ల సేవల మెరుగుదలకు హైదరాబాద్‌లోని డేటా హబ్‌ కృషి చేస్తుందని మెక్‌ డోనాల్డ్స్‌ కూడా వెల్లడించింది. దీనిని బట్టి ఒక డేటా సెంటర్‌ శక్తి సామర్థ్యాలను అంచనా వేయొచ్చు.

వీటిలో ఏముంటాయి?

డేటా సెంటర్‌ వ్యవస్థాపనకు భారీ పెట్టుబడులు అవసరం. వైజాగ్‌లో గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ కోసం రూ.54వేల కోట్లు కేటాయిస్తున్నట్లు తెలియజేసింది. డేటా సెంటర్‌లో పెద్ద సర్వర్లు, డేటా భద్రపరిచే వ్యవస్థ, రూటర్లు, ఫైర్‌వాల్స్‌ ఉంటాయి. వీటికి నిరంతర విద్యుత్‌ సరఫరా, కూలింగ్‌ (శీతల) వ్యవస్థ, భద్రతా ఏర్పాట్లు వీటన్నింటినీ కలిపి చూస్తేనే డేటా సెంటర్‌ అవుతుంది. ఇంతటి భారీ వ్యవస్థను ఇరవై నాలుగు గంటలూ నిర్వహించేందుకు, పర్యవేక్షించేందుకు, నిత్య సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు ఎంతమంది సిబ్బంది అవసరమో అంచనా వేయవచ్చు. గూగుల్‌ సంస్థ వీటికి తోడు ఖండాంతరాలకు డేటా రవాణాకు సముద్ర గర్భంలో కేబుళ్లనూ వేస్తామని తెలిపింది.

