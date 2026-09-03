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'GATE 2027 రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఓపెన్' - డిజిలాకర్‌ ఖాతా లింక్‌ చేయడం తప్పనిసరి!

'GATE 2027' దరఖాస్తు, అర్హత వివరాలివే - ఫిబ్రవరిలో పరీక్షలు, మార్చిలో రిజల్ట్

గేట్ 2027
gate_2027_registration (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 1:08 PM IST

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Gate 2027 Registration : ఐఐటీలు, దేశంలోని మేటి విద్యా సంస్థల్లో ఉన్నత విద్యతో పాటు పీఎస్‌యూల్లో అత్యున్నత కొలువులకూ 'గ్రాడ్యుయేట్‌ ఆప్టిట్యూడ్‌ టెస్ట్‌ ఇన్‌ ఇంజినీరింగ్‌' (గేట్‌) బాటలు వేస్తుంది. ఐఐటీ మద్రాస్‌ గేట్ - 2027 నిర్వహించనుంది. సెప్టెంబర్ 27 వరకూ దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పించగా వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో పరీక్షలు, మార్చిలో ఫలితాలు వెల్లడించనున్నారు. ఈ పరీక్షలో స్కోరు ఆధారంగా ఇంజినీరింగ్‌/ టెక్నాలజీ/ సైన్స్‌/ ఫార్మసీ/ ఆర్కిటెక్చర్‌/ హ్యుమానిటీస్‌ విభాగాల్లో/ శాఖల్లో మాస్టర్‌ ప్రోగ్రామ్స్, డాక్టోరల్‌ ప్రోగ్రామ్‌లలో ప్రవేశం ఉంటుంది. బీటెక్‌, ఇతర డిగ్రీలు పూర్తి చేసిన వారు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

'గేట్'​ రాయడం వల్ల ఐఐఎస్సీ, ఐఐటీలతో పాటు అత్యున్నత సంస్థల్లో ఎంటెక్, పీహెచ్‌డీల్లో ప్రవేశం పొందవచ్చు. పబ్లిక్‌ సెక్టార్‌ సంస్థలైన మహారత్న, నవరత్న, మినీరత్నల్లో ఉన్నత ఉద్యోగాల్లోనూ అవకాశాలు ఉంటాయి. జాతీయ స్థాయిలో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకమైన నిర్వహించే గేట్‌ ప్రాధాన్యం ఏటా పెరుగుతోంది. బీటెక్‌ సిలబస్‌లో అరవై శాతంపై దృష్టి సారిస్తే ఇందులో విజయం సాధించవచ్చని నిపుణులు చెప్తున్నారు.

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స్టైపెండ్‌ ఇలా

గేట్‌తో ఎంటెక్‌లో ప్రవేశం సాధిస్తే ప్రతి నెలా రూ.12వేల ఉపకారవేతనంతో పాటు ఇదే స్కోరుతో నేరుగా పీహెచ్‌డీలోనూ చేరిపోవచ్చు. వీరికి మొదటి రెండేళ్లూ నెలకు రూ.37వేలు, ఆ తర్వాత ఐదో సంవత్సరం వరకూ నెలకు రూ.42వేల స్టైపెండ్‌ అందుతుంది.

ప్యాకేజీ

మహారత్న, నవరత్న, మినీరత్న హోదా పొందిన ప్రభుత్వరంగ సంస్థల్లో సుమారు రూ.6 లక్షల నుంచి రూ.22 లక్షల వార్షిక వేతనం లభిస్తుంది. ఓఎన్‌జీసీ, ఐవోసీఎల్, ఎన్‌టీపీసీ, గెయిల్, బార్క్, హెచ్‌పీసీఎల్‌ వంటి దాదాపు 70కి పైగా సంస్థల్లో అవకాశం ఉంటుంది. వీటిలో ఏటా కనీసం 30-40 సంస్థలు నియామకాలు చేపడుతుండగా సంబంధిత ఇంజినీరింగ్‌ బ్రాంచీల వారీగా అవకాశాలు ఉంటాయి.

షెడ్యూల్‌లో కీలక మార్పు

GATE 2027 పరీక్షకు సన్నద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులు సెప్టెంబర్‌ 27వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని మద్రాస్ ఐఐటీ వెల్లడించింది. లేట్ ఫీజుతో అక్టోబర్‌ 5వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

డిజిలాకర్‌ తప్పనిసరి

గేట్‌ దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్థులు డిజిలాకర్‌ ఖాతాను లింక్‌ చేయడం తప్పనిసరి అని ఐఐటీ మద్రాస్‌ స్పష్టం చేసింది. అభ్యర్థులు వెబ్‌సైట్‌లో తమ డిజిలాకర్‌ ఖాతాను క్రియేట్‌/అప్‌డేట్‌ చేసుకోవాలని, ఆన్‌లైన్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ సమయంలో డిజిలాకర్‌ను అనుసంధానం చేయాలని పేర్కొంది. దీంతో అభ్యర్థి ధ్రువీకరించిన పేరు, పుట్టిన తేదీ, ప్రొఫైల్‌ ఫొటో, వెరిఫైడ్‌ గుర్తింపు పత్రం నంబర్‌, ఈ-మెయిల్‌ అడ్రస్‌, మొబైల్‌ నంబర్‌, ఇంటి అడ్రస్‌ వంటి వ్యక్తిగతమైన వివరాలను ఆటోమేటిక్‌గా పోర్టల్‌ సేకరిస్తుందని తెలిపింది. తద్వారా అప్లికేషన్‌ ప్రక్రియ వేగం పూర్తయ్యేందుకు అవకాశం కలుగుతుందని పేర్కొంది.

గేట్‌ - 2027 పరీక్షలు వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 6, 7, 13, 14, 20, 21 తేదీల్లో జరగనున్నాయి. మార్చి 19న ఫలితాలను ప్రకటించనున్నట్లు ఐఐటీ మద్రాస్‌ పేర్కొంది.

గేట్ 2027 రిజిస్ట్రేషన్ లింక్

  • అభ్యర్థులు గేట్ 2027 రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ కోసం అధికారిక వెబ్‌సైట్ gate2027.iitm.ac.in ను సందర్శించాలి.
  • ముందుగా గేట్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ లింక్‌పై క్లిక్ చేయాలి.
  • దరఖాస్తు ఫారమ్‌ నింపి, అవసరమైన పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయాలి.
  • దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించి, సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేయాలి.
  • దరఖాస్తు ఫారమ్ PDF ను సేవ్ చేసి, ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోవాలి.

అర్హతా ప్రమాణాలు

  1. అభ్యర్థులు ప్రస్తుతం అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్‌లో మూడవ సంవత్సరం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చదువుతూ ఉండాలి.
  2. గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి ఇంజనీరింగ్, టెక్నాలజీ, ఆర్కిటెక్చర్, సైన్స్, కామర్స్, ఆర్ట్స్, లేదా హ్యుమానిటీస్‌లో డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  3. డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్‌ తప్పనిసరిగా MoE/AICTE/UGC/UPSC ఆమోదించబడి ఉండాలి.

దరఖాస్తు రుసుములు

మహిళలు/ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగుల అభ్యర్థులు :

  • ఒక్కో పేపర్‌కు రూ. 1,000 (రెగ్యులర్)
  • ఒక్కో పేపర్‌కు రూ. 1,500 (లేట్)

మిగతా అభ్యర్థులు :

  • ఒక్కో పేపర్‌కు రూ. 2,000 (రెగ్యులర్)
  • ఒక్కో పేపర్‌కు రూ. 2,500 (లేట్).

కావలసిన పత్రాలు

  • పాస్ ఫొటో
  • సంతకం ఫొటో
  • ఆధార్ కార్డు, పాస్​ పోర్ట్ లేదా ఓటర్, పాన్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పత్రం
  • కుల ధ్రువీకరణ
  • వైకల్య ధ్రువీకరణ

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