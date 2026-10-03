ETV Bharat / education-and-career

2027 నుంచి నీట్ ఆన్‌లైన్‌? - ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది రాసే పరీక్ష ఏంటో తెలుసా?

ప్రపంచంలోనే 5వ అతిపెద్ద పరీక్ష NEET - 1.29 కోట్ల మందితో 'గావోకావో' అగ్రస్థానం

top_exams_in_world
top_exams_in_world (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Top Exams in World : నీట్​ ప్రవేశ పరీక్షను ఇకపై ఆన్​లైన్​లో నిర్వహించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటివరకు పెన్​ అండ్ పేపర్ విధానం నిర్వహిస్తున్న ఈ పరీక్షను వచ్చే ఏడాది నుంచి కంప్యూటర్ బేస్డ్​ టెస్ట్​ (సీబీటీ) విధానంలోకి మార్చేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నిస్తోంది. నీట్ పేపర్ లీకై విద్యార్థుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు వ్యక్తమైన నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వశాఖ సీబీటీ విధానంలో నిర్వహించేందుకు చర్యలు చేపట్టిందని ఓ అధికారి వెల్లడించారు.

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) పరిశోధనా నివేదిక ప్రకారం దాదాపు 25లక్షల మంది హాజరయ్యే 'నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్' (NEET UG) ప్రపంచంలోనే ఐదో అతిపెద్ద పరీక్షగా నిలిచింది. ఈ జాబితాలో చైనాకు చెందిన 'గావోకావో' (Gaokao) అగ్రస్థానంలో ఉండగా, ఆ తర్వాత రెండో స్థానంలో బ్రెజిల్ ENEM, మూడో స్థానంలో చైనాలో నిర్వహించే 'గువోకావో' (Guokao) సివిల్ సర్వీస్ పరీక్షలు ఉన్నాయి.

స్కూల్‌ పిల్లలకు 'సాఫ్ట్​వేర్ సర్టిఫికెట్‌ కోర్సులు' - 'ఐఐటీ మద్రాస్' అందిస్తోన్న సదవకాశం!

SBI పరిశోధనా నివేదిక వివరాల ప్రకారం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పరీక్షగా చైనాకు చెందిన 'గావోకావో' నిలిచింది. హైస్కూల్ విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యలో ప్రవేశం కల్పించే ఈ పరీక్షకు ఏటా 12.9 కోట్ల మంది విద్యార్థులు హాజరవుతుంటారట. తర్వాతి స్థానాల్లో (బ్రెజిల్) ENEM (4.8 కోట్లు), గువోకావో సెంట్రల్ సివిల్ సర్వీస్ పరీక్ష (చైనా) (3.7 కోట్లు), నేషనల్ మాస్టర్స్ ఎంట్రన్స్ పరీక్ష (చైనా) (3.4 కోట్లు), NEET UG (25 లక్షలు) ఉన్నాయి.

గావోకావో (Gaokao) అంటే?

1952లో ప్రవేశపెట్టిన ఆధునిక 'గావోకావో', ప్రపంచంలోనే అత్యంత కఠినమైన పరీక్షలలో ఒకటి. ప్రతి సంవత్సరం కోటి (10 మిలియన్ల) కంటే ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షకు హాజరవుతారు. 2025లో 13.35 మిలియన్ల మంది గావోకావో పరీక్షకు హాజరు కాగా, 2024లో 13.42 మిలియన్ల మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్ష రాశారు. చైనా జాతీయ కళాశాల ప్రవేశ పరీక్ష అయిన గావోకావో చైనీస్, గణితం, ఇంగ్లీష్ వంటి పలు సబ్జెక్టులతో పాటు, హ్యుమానిటీస్, సైన్స్, కామర్స్ విభాగాల నుంచి ఎంచుకున్న సబ్జెక్టులలో పరిజ్ఞానాన్ని పరీక్షిస్తుంది. అవకతవకలను అరికట్టడానికి, పరీక్షా కేంద్రాలలో ఏఐ (AI) ఆధారిత కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. ప్రక్రియను పర్యవేక్షించడానికి డ్రోన్లు, ఇతర హై-టెక్ సాధనాలను ఉపయోగించడం వంటి కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

గావోకావో వర్సెస్ జేఈఈ/నీట్

గావోకావో విశ్వవిద్యాలయాలు/కళాశాలల్లో విద్యార్థుల ప్రవేశాలను నిర్ధారించే ఒకే పరీక్ష. జేఈఈ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో ప్రవేశాల కోసం, నీట్ వైద్య సంస్థలలో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం, గావోకావోలో కోటి మందికి పైగా అభ్యర్థులు పాల్గొనగా, జేఈఈ సాధారణంగా 10 నుంచి 15 లక్షల మంది, నీట్ సుమారు 20 లక్షల మందిని ఆకర్షిస్తుంది.

విద్యార్థులకు రూ.75 వేల వరకు స్కాలర్​షిప్ - ఇప్పుడే దరఖాస్తు చేయండి!

ఇంటర్మీడియట్​తో 'ఐఐటీ డిగ్రీ' - ఆన్​లైన్​లో ఇంటి నుంచే చదివే అద్భుత అవకాశం!

TAGGED:

TOP EXAMS IN INDIA
NEET 2027
UG NEET
GAOKAO
TOP EXAMS IN WORLD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.