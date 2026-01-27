ETV Bharat / education-and-career
యువతకు అండగా 'సూర్య మిత్ర' - ఉచిత శిక్షణ, వసతితో పాటు ఉపాధి - ఈ నెలాఖరు వరకే గడువు
రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ యువతకు గుడ్న్యూస్ తెలిపిన ప్రభుత్వం - ఏపీ సీఆర్డీఏ, ఏఎన్ఏసీ ఆధ్వర్యంలో నిరుద్యోగ యువతకు 2 నెలలపాటు సూర్య మిత్ర కోర్సులో ఉచిత శిక్షణ, ఉపాధి అవకాశాల కల్పించనున్న సర్కార్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 7:18 PM IST
Free Training in Suryamitra Course in AP : రాష్ట్రంలో ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న యువతకు ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ తెలిపింది. ఉద్యోగం లేని యువతకు పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించనుంది. ఏపీ సీఆర్డీఏ, ఏఎన్ఏసీ ఆధ్వర్యంలో నిరుద్యోగ యువతకు 2 నెలలపాటు సోలార్ పీవీ ఇన్స్టాలర్ (సూర్య మిత్ర) కోర్సులో ఉచిత శిక్షణ, ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించనుంది.
అర్హతలు : ఎస్సెస్సీ/ఐటీఐ/ఇంటర్/డిప్లొమా/డిగ్రీ
శిక్షణ ఇచ్చే ప్రదేశం : ఏపీ సీఆర్డీఏ స్కిల్ హబ్, తుళ్లూరు గుంటూరు జిల్లా
రిజిస్ట్రేషన్ చివరి తేదీ : 2026 జనవరి 30.
ఫీజు : ఈ కోర్సులో చేరాలనుకునే వారికి ఫీజు పూర్తిగా ఉచితం.
వసతి : శిక్షణ కాలంలో భోజనం, వసతి ఉచితంగా ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది.
ధ్రువీకరణ : కోర్సును విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ప్రభుత్వం ఆమోదించిన సంస్థ ద్వారా ధృవీకరణ పత్రాన్ని అందుకుంటారు. తద్వారా సోలార్ సెక్టార్లో ఉపాధి అవకాశాలు లభించనుంది.
వయస్సు : ఉచిత శిక్షణలో చేరే ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులకు కనీస వయస్సు 18 నుంచి 35 సంవత్సరాలు కలిగి ఉండాలి. వారు 81213 06680, 9100107699, 95057 19172, 98484 24207 నెంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.
2015 డిసెంబరు 18న ప్రారంభం : కేంద్ర పునరుత్పాదక ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ 2015 డిసెంబరు 18న ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమాన్ని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ (National Institute of Solar Energy) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నారు. సౌరశక్తి రంగంలో నైపుణ్యం ఉన్న మానవ వనరులను సృష్టించడం ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం. దీనికోసం శిక్షణ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తారు. పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో ఉపాధి అవకాశాలను కోరుకునే నిరుద్యోగ యువతను సూర్యమిత్ర పథకం లక్ష్యంగా చేసుకుంది. వారి ఉద్యోగ సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించే విధంగా నైపుణ్యాలు, ధ్రువీకరణలతో సాధికారత కల్పిస్తుంది. ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాలను సాధారణంగా విద్యాసంస్థలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాలు, పరిశ్రమల భాగస్వాములతో నిర్దేశిత శిక్షణ సంస్థలు నిర్వహిస్తాయి. ఇంకా దీని కోసం పరిశ్రమ ప్రమాణాలకు, అవసరాలకు అనుగుణంగా పాఠ్యప్రణాళిక రూపొందించారు.
