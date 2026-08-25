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రూపాయి ఖర్చు లేకుండా "ఉచిత విద్య" - ఈ ప్రభుత్వ పోర్టల్స్ గురించి తెలుసా?
-ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లు, యాప్స్లో స్టడీ మెటీరియల్తో పాటు మాక్ టెస్టులూ, ఆడియో, వీడియో పాఠాలు - సమయం వెచ్చించి, శ్రద్ధగా నేర్చుకుంటే జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తారని సూచన!
Published : August 25, 2026 at 12:49 PM IST
Free Online Platforms for Education: కాలేజీల్లో ప్రవేశాల ప్రక్రియ దాదాపు కొలిక్కివచ్చింది. ఇప్పటికే కొన్ని కోర్సుల క్లాసులు ప్రారంభం కాగా.. మరికొన్ని త్వరలోనే మొదలుకానున్నాయి. అయితే భవిష్యత్తు మీద ఎన్నో ఆశలూ, ఆలోచనలతో కోర్సుల్లో చేరిన విద్యార్థులు అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఇప్పటి నుంచే సన్నద్ధతను కొనసాగించాలని విద్యారంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తరగతి గదిలో చెప్పింది సరిగా అర్థం కాకపోయినా, మరింత అదనపు సమాచారం తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ఉన్నా ఆన్లైన్లో ఉచితంగా నేర్చుకునే వేదికలెన్నో ఉన్నాయని, నేర్చుకోవాలనే తపన ఉంటే చాలు అభ్యాసాన్ని అత్యున్నతంగా తీర్చిదిద్దుకోవచ్చంటున్నారు. మరి అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లు, యాప్స్లో స్టడీ మెటీరియల్తో పాటు మాక్ టెస్టులూ, ఆడియో, వీడియో పాఠాలూ, ప్రాక్టీస్ ప్రశ్నలూ ఉంటాయని, ఇవన్నీ ఉచితంగానే పొందవచ్చంటున్నారు. నామమాత్రపు రుసుం చెల్లించి, పరీక్ష రాస్తే సర్టిఫికేషన్లూ ఇస్తారని, అలాగే కొన్ని క్రెడిట్ పాయింట్లూ సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు. కావాల్సిందల్లా సమయం వెచ్చించి, శ్రద్ధగా నేర్చుకోవడమే అని సూచిస్తున్నారు.
దీక్ష: పాఠం సరిగ్గా అర్థం కాకపోయినా లేదా ఏదైనా కారణంతో స్కూల్కి వెళ్లకపోయినా విద్యార్థి నష్టపోవాల్సిందే. ఇలాంటి సమస్యల కారణంగా విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండటానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం దీక్ష యాప్ను తీసుకొచ్చిందని, ఒకటి నుంచి పన్నెండో తరగతి వరకూ టెక్స్ట్ బుక్స్, వీడియోలూ, వర్క్షీట్లూ, ఇంటరాక్టివ్ లెర్నింగ్ లెసన్స్ ఇందులో ఉంటాయంటున్నారు. ఎన్సీఈఆర్టీతో పాటు రాష్ట్రాల సిలబస్కు సంబంధించిన దాదాపు ఆరు వేల పుస్తకాలను అందుబాటులో ఉంచారని, అలాగే ప్రత్యేక అవసరాలు ఉన్న పిల్లల కోసం మూడు వేలకు పైగా ఆడియో పాఠాలతో పాటు పది వేల డిక్షనరీ పదాలూ ఉన్నాయంటున్నారు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే విద్యార్థులు తరగతి గదిలో వినే అంశాల కంటే అదనపు సమాచారాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చని, పాఠాలూ వినడం సహా క్విజ్లూ, క్వశ్చన్ బ్యాంకులతో ఆ కాన్సెప్ట్ ఎంతవరకు అర్థమైందో ఎప్పటికప్పుడు పరీక్షించుకోవచ్చంటున్నారు. పాఠాలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం దృశ్యరూపంలో ఉండటంతో పిల్లలు సులువుగా నేర్చుకోగలరని వివరిస్తున్నారు.
- వెబ్సైట్: https://diksha.gov.in/
స్వయం: కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ 'స్వయం'. సైన్స్, ఇంజినీరింగ్, టెక్నాలజీ, హ్యుమానిటీస్, సోషల్ సైన్సెస్, లా, మేనేజ్మెంట్ తదితర అంశాలకు సంబంధించి ఆన్లైన్ కోర్సులు ఇందులో ఉంటాయంటున్నారు. ఐఐటీలూ, ఐఐఎంలూ, పేరున్న ఇతర విద్యాసంస్థల బోధకులతో రూపొందించిన ఈ కోర్సుల్లో విద్యార్హతలూ, వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా ఎవరైనా చేరవచ్చని వివరిస్తున్నారు. ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్న 20 వేలకు పైగా కోర్సుల్లో అభిరుచి మేరకు నచ్చిన వాటిని ఎంపిక చేసుకోవచ్చని, విద్యార్థులకైతే క్రెడిట్లూ దక్కుతాయని చెబుతున్నారు. సర్టిఫికెట్ కావాలనుకుంటే కోర్సు చివరలో నిర్వహించే పరీక్ష నిమిత్తం నామమాత్రంగా కొంత మొత్తం చెల్లిస్తే సరిపోతుందంటున్నారు. దీనికి కొనసాగింపుగా ఐఐటీ-మద్రాస్ సహకారంతో "స్వయం ప్లస్" కూడా తీసుకొచ్చారని, 12 భాషల్లో 17 రంగాలకు సంబంధించిన 500కు పైగా కోర్సులు ఇందులో ఉన్నాయంటున్నారు. పరిశ్రమల అవసరాలతో పాటు జాబ్ మార్కెట్కు అనుగుణంగా కృత్రిమ మేధ(ఏఐ)లాంటి సరికొత్త టెక్నాలజీలకు సంబంధించిన కోర్సులను ఈ వేదికగా అందిస్తున్నారని వివరిస్తున్నారు.
వెబ్సైట్లు:
- స్వయం - https://swayam.gov.in/
- స్వయం ప్లస్ - https://swayamplus.education.gov.in/
ఎన్పీటీఈఎల్: దేశంలోని ఐఐటీలూ, ఐఐఎస్సీల సహకారంతో టెక్నాలజీ, ఆపరేషన్స్, మేనేజ్మెంట్ విభాగాల్లో ఆన్లైన్ సర్టిఫికేషన్ కోర్సులను ఎన్పీటీఈఎల్ ద్వారా అందిస్తున్నారని, కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ఈ పోర్టల్ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకునేలా ప్రోత్సహిస్తోందని చెబుతున్నారు. ఇందులో 3200కు పైగా వివిధ కోర్సులకు సంబంధించిన వీడియో లెక్చర్లతో పాటు స్టడీ మెటీరియల్ ఉంటుందని, పరీక్ష నిమిత్తం రూ.వెయ్యి రూపాయలు ఛార్జీ చేస్తారని చెబుతున్నారు. ఈ సర్టిఫికేషన్కు ఇండస్ట్రీలో మంచి గుర్తింపు దక్కుతోందని, విద్యార్థులైతే క్రెడిట్స్ కూడా పొందొచ్చంటున్నారు.
- వెబ్సైట్: https://nptel.ac.in/
నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ: ఒకటో తరగతి నుంచి రీసెర్చ్ వరకూ.. చరిత్ర నుంచి టెక్నాలజీ దాకా.. అన్ని సబ్జెక్టులతో పాటు వివిధ రంగాలకు చెందిన పుస్తకాలను డిజిటల్ రూపంలో ఒక్కచోటికి చేర్చింది ఐఐటీ-ఖరగ్పూర్ అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కోటికి పైగా ఉన్న పుస్తకాల్లోంచి మనకు కావాల్సిన దాన్ని ఒక్క క్లిక్తో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని లేదా ఆడియో రూపంలో వినొచ్చంటున్నారు. ఇక్కడ విదేశీ భాషలకు సంబంధించిన పుస్తకాలూ ఉన్నాయని, ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థుల కోసం ఈ ప్రాజెక్టును కేంద్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేసిందంటున్నారు. ప్రముఖుల ఆర్టికల్స్తో పాటు ఉపన్యాసాలూ, విద్యార్థుల థీసిస్లూ, నివేదికలూ, తీర్పులూ, వివిధ బోర్డుల పరీక్ష పత్రాలూ, జవాబులూ ఉన్నాయని, మరీ ముఖ్యంగా వివిధ పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన వేలాది మోడల్ ప్రశ్నాపత్రాలు ఉన్నాయంటున్నారు.
- వెబ్సైట్: https://www.ndl.iitkgp.ac.in/
ఎన్సీఈఆర్టీ: దేశవ్యాప్తంగా వివిధ సిలబస్లకు చెందిన పుస్తకాలన్నీ ఎన్సీఈఆర్టీ వెబ్సైట్లో పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయని, అవసరమైతే వాటి రిఫరెన్స్ పుస్తకాలనూ ఇక్కడ తిరగేయొచ్చంటున్నారు. సీబీఎస్ఈతో పాటు ఇతర పోటీ పరీక్షలకూ సన్నద్ధమయ్యే వారికీ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ప్రిపరేషన్కు అవసరమైన పుస్తకాలూ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు. దీనికి అనుబంధంగా "రాష్ట్రీయ ఈ-పుస్తకాలయ" పేరిట మరో వెబ్సైట్ ఉందని, అందులో పాఠ్యాంశాలు కాకుండా గొప్ప వ్యక్తులూ, ప్రముఖ ప్రదేశాలకు సంబంధించిన పుస్తకాలూ వివిధ భాషల్లో ఉన్నాయంటున్నారు. ఒకవేళ అవసరమైన పుస్తకం ఇక్కడ లేకపోతే, కావాలని అడిగే సౌలభ్యమూ ఉందంటున్నారు.
- వెబ్సైట్లు: https://ncert.nic.in/?ln=en, https://ndl.education.gov.in/home
ఎన్టీఏ అభ్యాస్: వివిధ పోటీ పరీక్షల నిర్వహణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ).. జేఈఈ మెయిన్స్, నీట్కు సన్నద్ధమయ్యే వారి కోసం "ఎన్టీఏ అభ్యాస్" పేరిట ప్రత్యేకంగా ఓ యాప్ను తీర్చిదిద్దిందని.. ఇందులో నచ్చిన సమయంలో రాసేలా మూడు గంటల నిడివితో పలు మాక్ టెస్టులు ఉంటాయంటున్నారు. సబ్జెక్టుల వారీ స్కోరుతో పాటు టోటల్ మార్కులను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకోవచ్చని, అంతేకాదు.. ఆ ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలతో పాటు వివరణనూ అక్కడే చూడొచ్చంటున్నారు.
- వెబ్సైట్: https://www.nta.ac.in/abhyas
ఈ-పీజీ పాఠశాల: పోస్టు గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుతున్న వారి కోసమే ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ-లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈ పీజీ పాఠశాల అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పీజీ చదువుతోన్న వారితోపాటు టీచర్లు, పరిశోధకులకు ఇది ఎంతో ఉపయోగకరమని, సోషల్ సైన్సెస్, ఆర్ట్స్, హ్యుమానిటీస్, నేచురల్ సైన్స్, మ్యాథమేటికల్ సైన్సెస్, లాంగ్వేజెస్కు సంబంధించిన దాదాపు 70కి పైగా పీజీ సబ్జెక్టుల సమాచారం ఉంటుందంటున్నారు. ఇక అన్నీ కలిపి 22 వేల లెర్నింగ్ మాడ్యుల్స్కు వాటి వీడియో కంటెంట్నూ జోడించారంటున్నారు.
- వెబ్సైట్: https://epgp.inflibnet.ac.in/Home
పీఎం ఈ-విద్య: విద్యకు సంబంధించి డిజిటల్, ఆన్లైన్, ఆన్-ఎయిర్ మాధ్యమాలను ఒకచేటికి చేర్చి తీసుకొచ్చిందే.. పీఎం ఈ-విద్య అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దేశంలో ఎక్కడున్నా, ఏ విధానంలోనైనా చదువుకునేలా మల్టీ మోడ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లాట్ఫామ్లా తీర్చిదిద్దారని, ఒకటి నుంచి పన్నెండో తరగతి వరకూ పాఠాలు వినగలిగేలా టీవీ ఛానల్తో పాటు రేడియో, కమ్యూనిటీ రేడియో, సీబీఎస్ఈ పాడ్కాస్ట్ సమాచారాన్నీ ఇక్కడ నిక్షిప్తం చేశారంటున్నారు. అంతేకాదు.. దృష్టి, వినికిడి లోపాలున్న వారికోసం ప్రత్యేక ఈ-కంటెంట్నూ అందుబాటులో ఉంచారంటున్నారు.
- వెబ్సైట్: https://pmevidya.education.gov.in/
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