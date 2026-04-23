విదేశీ వర్సిటీల్లో ఉచితంగా చదవాలనుందా? - అయితే ఈ "ఆన్లైన్ కోర్సులు" మీకోసమే!
ప్రఖ్యాతిగాంచిన విదేశీ యూనివర్సిటీల్లో ఉచిత ఆన్లైన్ కోర్సులు - విద్యార్థులు తమకు నచ్చిన విభాగాల్లో ప్రాథమికాంశాలను ఫ్రీగా నేర్చుకోవచ్చు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 1:50 PM IST
Free Online Courses at Foreign Universities : విదేశాలకు వెళ్లి చదవాలని చాలా మంది విద్యార్థులు కలలు కంటారు. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల అక్కడికి వెళ్లలేకపోతుంటారు. అలాంటి వారు అక్కడికి వెళ్లకుండానే విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాల్లో చదువుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అవును మీరు విన్నది నిజమే. ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ సంస్థల్లో వివిధ కోర్సుల్లో జాయిన్ కావొచ్చు. ఇందులో చేరిన విద్యార్థులు తమకు నచ్చిన విభాగాల్లో ప్రాథమికాంశాలను ఫ్రీగా నేర్చుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా విదేశీ యూనివర్సిటీల్లో నుంచి చదివామన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. అదేవిధంగా జాబ్ మార్కెట్లో మంచి అవకాశాలనూ అందుకోవచ్చు. ఇందులో అధికశాతం ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్తో అనుసంధానమై పనిచేస్తున్నాయి. అంటే సంబంధిత విశ్వవిద్యాలయ అధ్యాపకులే ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా బోధిస్తారు. మరీ ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దామా!
జార్జియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ :
- మాసివ్ ఓపెన్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ (మాక్స్) ద్వారా ఈ విద్యాసంస్థ ఆన్లైన్ కోర్సులను అందిస్తోంది. అప్పటి నుంచి 30 లక్షల మందికిపైగా విద్యార్థులు ఈ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఇవన్నీ వివిధ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్లో పోటీ పడి టాప్ ర్యాంకులు పొందిన కోర్సులు. ఈ కళాశాల అందించే మొత్తం 30 కోర్సుల్లో ఇంజినీరింగ్, మేనేజ్మెంట్, బిజినెస్, కంప్యూటింగ్, మ్యాథమెటిక్స్, సప్లైచెయిన్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ అనే విభాగాలు ఉన్నాయి.
- అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, యూఎక్స్ డిజైన్, డేటా అనలిటిక్స్, డేటా అనాలిసిస్, హెల్త్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్, పైతాన్, మెకానిక్స్, మెటీరియల్స్ కోర్సులు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా జావా, డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిదమ్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెషిన్ డిజైన్, అనలిటిక్స్ మోడలింగ్, స్టాటిస్టిక్స్, ఇన్నోవేషన్ లీడర్షిప్, సప్లై చెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ వంటి అనేక అంశాలు చదివే వీలుంది. ఉడాసిటీ, కోర్సెరా, ఎడ్ఎక్స్, వంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా వీటికి ఫ్రీ రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు.
హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ :
- ఐవీ లీగ్లో ముఖ్యమైన, అతి పురాతనమైన విశ్వవిద్యాలయం ఇది. దాదాపు 600లకు పైగా కోర్సులను విద్యార్థులకు ఫ్రీగా అందిస్తోంది. ఇవి ఒకటి నుంచి 12 వారాల వ్యవధితో లభిస్తాయి. బిగ్డేటా, సామాజిక అంశాలు, వ్యక్తిత్వ వికాసం, సాహిత్యం, లా, నాయకత్వ లక్షణాలు, ప్రోగ్రామింగ్, గేమ్ డెవలప్మెంట్, చరిత్ర, న్యూరోసైన్స్ ఇలా విభిన్న కోర్సులను నేర్చుకునే వీలుంది. అదేవిధంగా ఆధునిక సాంకేతిక కోర్సులైన పైతాన్ లాంగ్వేజ్, గేమ్ డెవలప్మెంట్, మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్ వంటి వాటిలోనూ ప్రాథమిక అంశాలను నేర్చుకోవచ్చు.
మసాచుసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఎంఐటీ) :
- ఇందులో కోర్సులు గ్రాడ్యుయేట్, పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ స్థాయిల్లో ఉన్నాయి. జాగ్రఫీ, కాగ్నిటివ్ సైన్స్, హిస్టరీ, ఇంజినీరింగ్, అర్బన్ స్టడీస్, మేనేజ్మెంట్, మ్యాథమెటిక్స్, లిటరేచర్, ఆర్కిటెక్చర్ కోర్సులు ఉన్నాయి. అలాగే ఏరోనాటిక్స్, ఫిజిక్స్, ఎకనమిక్స్, లింగ్విస్టిక్స్ - ఫిలాసఫీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, బయాలజీ, ఆంత్రొపాలజీ, మీడియా స్టడీస్, న్యూక్లియర్ సైన్స్, కెమిస్ట్రీ, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇలా దాదాపు అన్నిరకాలైన సబ్జెక్టులపై సుమారు 3000ల కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో నేరుగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదివే వీలుంది. అలాగే ఇంటరాక్టివ్ పద్ధతిలో లభించేవి విడివిడిగా దొరుకుతున్నాయి. సైంటిఫిక్ థియరీలను నేర్చుకునే క్రమంలో దీన్ని మించిన విశ్వవిద్యాలయం మరొకటి లేదనే పేరు ఉంది.
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా :
- ఈ యూనివర్సిటీ ఎడ్ఎక్స్ సంస్థతో అనుసంధానమై కోర్సులను అందిస్తోందీ. 2012 నుంచి దాదాపు 150 దేశాలకు చెందిన 40 లక్షల మందికిపైగా విద్యార్థులు ఈ కోర్సుల్లో చేరారు. ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా ఇస్తుంది. ఆంత్రప్రెన్యూర్షిప్, ఇంగ్లిష్ లిటరేచర్, బిజినెస్ రైటింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, జర్నలిజం కోర్సులు ఉన్నాయి. అలాగే సోషల్ జస్టిస్, బ్లాక్ చెయిన్ టెక్నాలజీ, క్రిప్టో కరెన్సీస్, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇలా లభిస్తున్నాయి. గంటల నుంచి వారాల వ్యవధిగల ఈ కోర్సుల్లో ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికెట్ కావాలంటే కొంత రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
మిషిగాన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ :
- గేమ్ డెవలప్మెంట్, స్క్రిప్ట్ రైటింగ్, మైండ్వేర్, జర్నలిజం, ఫొటోగ్రఫీ, మ్యూజిక్, రైటింగ్, పిక్సల్ ఆర్ట్, క్రియేటివిటీ, బిజినెస్ వంటి కోర్సులు చేయవచ్చు. ఈ విశ్వవిద్యాలయం అందించేవన్నీ సంప్రదాయ చదువులకు భిన్నంగా ఉండే మార్గాలే! వీటి గురించి తెలుసుకోవాలనుకునే స్టూడెంట్స్కు సులభంగా సమాచారం దొరికేలా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ను అందుబాటులో ఉంచారు. ఇవి పూర్తి చేసిన తర్వాత కంప్లీషన్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు. వారానికి ఎన్నిగంటలు కావాలో అలా చదువుకునే వీలుంటుంది. దాదాపుగా ఆరు నెలల్లో వీటిని పూర్తిచేయవచ్చు.
కాలిఫోర్నియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్స్ :
- విద్యార్థులు ఈ ఆర్ట్స్ కాలేజీ నుంచి స్పెషలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయవచ్చు. క్రెడిట్స్, సర్టిఫికెట్స్ కావాలంటే ఫీజు చెల్లించాలి. మ్యూజిక్ థియరీ - టెక్నాలజీ, పొయిట్రీ, ఫ్రీలాన్సింగ్ బిజినెస్, గేమ్ డిజైన్, గ్రాఫిక్ డిజైన్, యూఐ/యూఎక్స్ డిజైన్, వెబ్ డిజైన్ వంటి ప్రోగామ్స్ను కోర్సెరా ప్లాట్ఫామ్ నుంచి చేయవచ్చు.
యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ లండన్ :
- యూకేలో ఉన్న టాప్ కాలేజీల్లో యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ లండన్ ఒకటి. ఇటీవల విడుదల చేసిన క్యూఎస్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్లో ఎనిమిదో స్థానం దక్కింది. ఇందులో సిటిజన్ సైన్స్, కల్చర్, ఆంత్రొపాలజీ, హెల్త్ ఇలా 170కి పైగా ప్రోగామ్స్ ఆన్లైన్లో చదవొచ్చు. దాదాపుగా ఇవన్నీ ఫ్రీగా లభిస్తాయి. కొన్ని ప్రత్యేక ప్రోగామ్స్కి మాత్రం ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
