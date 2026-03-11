ETV Bharat / education-and-career

కోడింగ్‌ అవసరం లేకుండా ఫ్రీగా AI కోర్సులు - మరి మీరు నేర్చుకుంటారా?

ఏఐ స్కిల్స్​ ఉన్నవారికే ఉద్యోగాల్లో ప్రాధాన్యతనిస్తున్న సంస్థలు - భవిష్యత్తులో ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్, జనరేటివ్ ఏఐపై అవగాహన తప్పనిసరి అవసరమే - ఇప్పుడు అన్ని రంగాల్లోనూ విస్తృతంగా ఏఐ ఉపయోగం

AI Courses in Online
AI Courses in Online (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 11, 2026 at 6:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Free AI Courses Machine Learning Generative : ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రెండ్​ సెట్​ చేసేస్తుంది ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌(ఏఐ). అన్ని రంగాల్లోనూ దీని ప్రాధాన్యం రోజురోజూ పెరుగుతోంది. ఉద్యోగ నియామకాల్లో ఏఐ ప్రావీణ్యం ఉన్నవారిని ఎంపిక చేసుకోవడానికి సంస్థలు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. అన్ని రంగాల్లోనూ కృత్రిమ మేధను విస్తృతంగా ఉపయోగించడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. అందువల్ల విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులు ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌లో అవగాహన పెంచుకుంటే కొత్త అవకాశాలను ఎక్కువగా అందిపుచ్చుకోవచ్చు. ఎన్నో వేదికల ద్వారా ఇప్పుడు ఏఐని ఎక్కడి నుంచైనా నేర్చుకునే సదుపాయం ఉంది.

టెక్నాలజీ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో ఏఐ, మెషీన్‌ లెర్నింగ్, జనరేటివ్‌ ఏఐ లాంటి అంశాలపై పట్టు పెంచుకోవడం భవిష్యత్తులో ఏర్పడబోయే ఉద్యోగాలకు చాలా అవసరం. ఉద్యోగాలు, పరిశోధనలు, అంకుర సంస్థలు అన్నీ ఏఐ మీద ఆధారపడి ముందుకు కొనసాగుతున్నాయి. అందువల్ల కృత్రిమ మేధ టెక్నాలజీ గురించి నేర్చుకోవడం ఈ కాలంలో తప్పనిసరి. ప్రపంచంలోని ప్రముఖ సంస్థలు, యూనివర్సిటీలు కూడా కొన్ని ఏఐ కోర్సులను ఉచితంగా ఇస్తున్నాయి.

జనరేటివ్‌ ఏఐ : జనరేటివ్‌ ఏఐ అత్యంత వేగంగా డెవలప్​ అవుతోంది. టెక్ట్స్‌ రాయడం, చాట్‌బాట్స్‌ రూపొందించడం, కోడ్‌ జనరేట్‌ చేయడం, మ్యూజిక్, చిత్రాలు లాంటి సరి కొత్త కంటెంట్‌ను సృష్టించే కెపాసిటీ ఈ టెక్నాలజీకి ఉంది. విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులు భవిష్యత్తు అవకాశాలను త్వరగా అందిపుచ్చుకోవాలంటే జనరేటివ్‌ ఏఐ గురించి తప్పనిసరిగా అవగాహన ఉండాలి. గూగుల్‌ క్లౌడ్‌ లెర్నింగ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ఈ కోర్సును ఉచితంగా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ కోర్సు పూర్తిచేసిన తర్వాత ధృవపత్రాన్ని పొందవచ్చు. విద్య, మీడియా, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం లాంటి అనేక రంగాల్లో ఈ టెక్నాలజీ ఉపయోగపడుతోంది.

రోబోటిక్స్‌, మెషీన్‌ లెర్నింగ్‌ : మెషీన్‌ లెర్నింగ్‌లో అల్గారిథమ్స్, ఏఐ ఫార్ములాలు, సిస్టమ్స్‌ థింకింగ్​ను బోధిస్తారు. ఏఐ రిసెర్చ్, డెవలప్‌మెంట్‌ రంగంలో స్థిరపడాలనుకునే వారికి ఇది ఒక సదావకాశం. స్టాన్‌ఫోర్డ్‌ యూనివర్సిటీ ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఉచితంగా ట్రైనింగ్​ను అందిస్తోంది.

ఏఐ ఫర్‌ బిగినర్స్‌ : ఏఐ గురించి నేర్చుకోవడానికి రూపొందించిన స్టార్టింగ్ లెవల్​ కోర్సు ఏఐ ఫర్‌ బిగినర్స్‌. ఇందులో ఏఐ అంటే ఏమిటి, అసలు అది ఎలా పనిచేస్తుంది. మెషీన్‌ లెర్నింగ్‌ బేసిక్స్, ప్రాక్టికల్‌ జనరేటివ్‌ ఏఐ ప్రయోజనాలు తదితర అంశాల గురించి నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రముఖ టెక్నాలజీ సంస్థ ఐబీఎమ్‌ ఈ కోర్సును తయారు చేసింది. దీన్ని కోర్సెరా, మైక్రోసాఫ్ట్‌ ఆన్‌లైన్‌ లెర్నింగ్‌ వేదికల ద్వారా అందిస్తోంది. ఎలాంటి ఫీజు లేకుండా, సులభంగా ప్రాక్టికల్‌ ఎక్జాంపుల్స్​తో నేర్చుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది.

యువ ఏఐ ఫర్‌ ఆల్‌ : ఈ కోర్సును భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. యువ ఏఐ ఫర్‌ ఆల్‌ను ఉచితంగా నేర్చుకోవచ్చు. దీన్ని పూర్తి చేసినవారు ప్రభుత్వం నుంచి ధృవపత్రాన్ని కూడా పొందుతారు. ఐజీఓటీ కర్మయోగి, ఫ్యూచర్‌ స్కిల్స్‌ ప్రైమ్ లాంటి ఆన్‌లైన్‌ వెబ్‌సైట్లలో, స్వయం పోర్టల్‌ ద్వారా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోర్సులు ఉచితంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఎన్నో సంస్థలు : హార్వర్డ్, ఎమ్‌ఐటీ, ఐఐటీ మద్రాస్, కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీలు పలు రకాల ఏఐ కోర్సులను ఉచితంగా అందిస్తున్నాయి. ఎలాంటి టెక్నాలజీ నేపథ్యం అవసరం లేకుండా ప్రారంభ స్థాయి నుంచే పైతాన్, ఏఐ మెషీన్‌ లెర్నింగ్‌ వంటి వాటిని నేర్చుకోవచ్చు. సాఫ్ట్‌వేర్‌ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ కోర్సులు ఉపయోగపడతాయి.

విద్యార్థులు ముందుగా ప్రాథమిక కోర్సులను నేర్చుకునే అలవాటు చేసుకోవాలి. పైతాన్‌ ప్రోగ్రామింగ్‌ నేర్చుకోవడం, చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్‌లు చేసి అనుభవాలను తమ ఖాతాలో వేసుకోవాలి. ఆన్‌లైన్‌ కోర్సులతో పాటు టెక్నాలజీకి సంబంధించిన పుస్తకాలూ చదువుతుండాలి. ఈరోజు నేర్చుకున్న స్కిల్స్​పై రేపటి కెరియర్‌కు బలమైన పునాదులు కూడా అవసరం అవుతాయి. సరైన మార్గదర్శకత్వం, క్రమశిక్షణ, ఆసక్తులతో చదివితే విద్యార్థులు ప్రపంచ స్థాయి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునే అవకాశం ఉంది.

జీఎస్టీ కౌన్సిల్‌ తరహాలో ఏఐ కౌన్సిల్‌ను ఏర్పాటు చేయాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

15 నిమిషాల్లో డెంగ్యూ టెస్ట్ రిపోర్ట్, రక్తపరీక్ష చేయకుండానే కామెర్లను గుర్తించే పరికరాలు - బయో ఏషియా సదస్సు విశేషాలు

TAGGED:

MACHINE LEARNING GENERATIVE AI
FREE AI COURSES
CODING FREE AI COURSES
AI COURSES IN ONLINE
FREE AI COURSES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.