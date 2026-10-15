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Lifetime Settlement: ఆర్మీలో బీటెక్ కంప్లీట్ చేస్తారా! - కోర్సు పూర్తయ్యాక 'లెఫ్టినెంట్' జాబ్!
టెక్నికల్ ఎంట్రీ స్కీమ్ TES-57 - చదువుతో పాటు మీ డ్రీమ్ కంప్లీట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:00 PM IST
Indian Army : ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశారా? భారత సైన్యం (Indian Army)లో చేరాలనే కల నెరవేర్చుకోవడంతోపాటు నాలుగేళ్ల ఇంజినీరింగ్ కోర్సు సైతం పూర్తి చేసే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. జులై 2027 నుంచి ప్రారంభం కానున్న 10+2 టెక్నికల్ ఎంట్రీ స్కీమ్ (TES-57) కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి అవివాహిత యువకుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది.
ఇంటర్మీడియట్లో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్టులతో 10+2 పూర్తి చేసి, జేఈఈ (మెయిన్) 2026 పరీక్షకు హాజరైన యువతకు ఇది చక్కని అవకాశం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ప్రతి నెలా ఉపకార వేతనంతో నాలుగు సంవత్సరాల ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ, సాంకేతిక శిక్షణ ఉంటుంది. శిక్షణ పూర్తయిన తర్వాత భారత సైన్యంలో 'లెఫ్టినెంట్' హోదాలో శాశ్వత ఉద్యోగం లభిస్తుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు నవంబరు 12 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
వివరాలు :
- 10+2 టెక్నికల్ ఎంట్రీ స్కీమ్ (టీఈఎస్-57)- జులై 2027
- ఖాళీలు : 90.
- అర్హత : ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్టుల్లో కనీసం 60శాతం మార్కులు తప్పనిసరి.
- 10+2 లేదా దానికి సమానమైన పరీక్షతో పాటు జేఈఈ మెయిన్స్-2026కు హాజరై ఉండాలి.
- వయో పరిమితి : 2027 జులై 1 నాటికి 16.5 - 19.5 ఏళ్ల వయస్సు ఉండాలి. (2008 జనవరి 1 నుంచి 2011 జనవరి 1 మధ్య జన్మించిన వారై ఉండాలి.)
- వేతనం : మిలటరీ సర్వీస్ పే కింద నెలకు రూ.15,500 స్టైపెండ్. మూడేళ్ల శిక్షణ అనంతరం మూలవేతనం నెలకు రూ.56,100- రూ.1,77,500తో పాటు డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, అలవెన్సులు ఉంటాయి.
- ఎంపిక విధానం : జేఈఈ (మెయిన్స్) స్కోరు, స్టేజ్-1, స్టేజ్-2 పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూ, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ తదితరాల ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
- కోర్సు, శిక్షణ : మొత్తం నాలుగేళ్లు కోర్సులో మొదటి మూడేళ్లు ఇంటిగ్రేటెడ్ బేసిక్ మిలిటరీ ట్రైనింగ్, బీటెక్ టెక్నికల్ శిక్షణ ఉంటుంది.
- సీఎంఈ పుణె, ఎంసీఈఎంఈ సికింద్రాబాద్లోని కేడెట్స్ ట్రైనింగ్ వింగ్స్(సీటీడబ్ల్యూ), మావ్ల్లోని ఆర్మీ కేంద్రాల్లో నిర్వహిస్తారు.
- నాలుగో సంవత్సరంలో డెహ్రాడూన్లోని ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ (ఐఎంఏ)లో శిక్షణ కొనసాగుతుంది.
- శిక్షణ, కోర్సు విజయవంతంగా పూర్తిచేసుకున్నవారికి ఇంజినీరింగ్ (బీఈ/ బీటెక్) డిగ్రీ అందజేస్తారు.
- అనంతరం లెఫ్టినెంట్ హోదాలో సైన్యంలో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు.
- ఎస్ఎస్బీ ఇంటర్వ్యూ కేంద్రాలు: ప్రయాగ్రాజ్ (ఉత్తర ప్రదేశ్), భోపాల్ (మధ్యప్రదేశ్), బెంగళూరు (కర్ణాటక), లేదా జలంధర్ (పంజాబ్).
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 12.11.2026.