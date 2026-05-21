ఇంటర్ తర్వాత "విదేశీ భాషలు" - అపార అవకాశాలు!
ఇంటర్ తర్వాత ఏంటని ఆలోచిస్తున్నారా? - విదేశీ భాషలను అందించే సంస్థలివే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 12:28 PM IST
Foreign Language Courses in India 2026 : నేటి కాలంలో వ్యాపారాలు విస్తరించడంతో బహు భాషా నిపుణులకు డిమాండ్ ఏర్పడింది. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలోనే కాకుండా సాంకేతిక, వినోద రంగాల్లోనూ విస్తృత అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. విదేశీ విద్యలో నైపుణ్యం పొందడమంటే విద్యార్హతలు పెంచుకోవడమే కాకుండా కెరియర్ పరంగానూ ఎంతో దోహదపడుతుంది. ఇంటర్ పూర్తి చేసిన వారు కెరియర్ మార్గాల్లో విదేశీ భాషలనూ పరిశీలించవచ్చు. వీటిని ఎన్నో యూనివర్సిటీలు యూజీలో భాగంగా అందిస్తున్నాయి. అన్ని గ్రూపుల వారికీ అవకాశం ఉంది. ఇందుకోసమే ప్రత్యేకంగా సంస్థలూ వెలిశాయి. ఏదో ఒక భాషలో ప్రావీణ్యం పొందితే చాలు. మేటి అవకాశాలను అందుకోవచ్చు. మరి ఇందుకు సంబంధించిన తదితర వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మన దేశంలో ఎన్నో సంస్థలు ఆనర్స్ విధానంలో బీఏ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ కోర్సులు అందిస్తున్నాయి. విశ్వవిద్యాలయ క్యాంపస్లోనే యూజీలో భాగంగా వీటిని చదువుకోవచ్చు. ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత కొన్ని సంస్థలు అందించే సర్టిఫికెట్ కోర్సుల్లో చేరి తర్వాత డిప్లొమా, అనంతరం అడ్వాన్స్డ్ డిప్లొమా పూర్తిచేసుకోవచ్చు. లేదంటే డిగ్రీలో ఒక సబ్జెక్టుగా విదేశీ భాష ఎంచుకోవచ్చు లేదా రెండో భాషగానూ తీసుకోవచ్చు. ఇలా కోరుకున్న విధానంలో వీటిని చదువుకోవచ్చు.
విశ్వవిద్యాలయాల్లో బీఏ ఆనర్స్ కోర్సులో చేరినవాళ్లు మూడు సంవత్సరాల పాటు సంబంధిత భాషకు చెందిన అంశాలను నేర్చుకుంటారు. వీరు విదేశీ భాష నుంచి ఇంగ్లిష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం, ఆ భాషకు చెందిన రచనలు, వ్యాకరణం మొదలైనవి తెలుసుకుంటారు. ఆ భాష చరిత్ర, సాహిత్యాలను అధ్యయనం చేస్తారు. కోర్సు ప్రారంభంలో ఆ భాషలో వినడం, మాట్లాడటం, చదవడం రాయడాన్ని నేర్పుతారు. ఆ భాషకు చెందిన దేశసంస్కృతి, ఆచార వ్యవహారాలపైనా అవగాహన కల్పిస్తారు. యూజీ తర్వాత పీజీ, అనంతరం పీహెచ్డీనీ చేయొచ్చు. ఎక్కువ యూనివర్సిటీలు పీజీ, పీహెచ్డీ కోర్సులు అందిస్తున్నాయి. సీయూఈటీ యూజీ స్కోరుతో జాతీయ సంస్థల్లో విదేశీ భాషలు చదువుకోవచ్చు. రాష్ట్ర స్థాయిలో ఇంటర్మీడియట్ మార్కుల మెరిట్తో ప్రవేశాలుంటాయి.
ఎలా ఎంపిక చేసుకోవాలి? :
ఏ భాషలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది? ఏ దేశంలో ఉన్నత విద్య అభ్యసించాలనుకుంటున్నారు? ఏ విభాగం/ దేశంలో సేవలు ఆశిస్తున్నారు? ఏ లాంగ్వేజ్కి భారత్ లేదా ఇతర దేశాల్లో ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది? అందుబాటులోని విద్యా సంస్థల్లో ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్పుతున్నారు? వీటిని పరిగణనలోకి తీసుకుని, మీకు సరిపోయేది సెలక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి? :
- ఇంగ్లిష్ అండ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ : విదేశీ భాషల్లో నైపుణ్యం పెంచడానికే ఈ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ యూజీ, పీజీ, పీహెచ్డీ స్థాయుల్లో కోర్సులు అందిస్తున్నారు. ఈ సంస్థకు షిల్లాంగ్, లఖ్నవూల్లోనూ క్యాంపస్లు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ క్యాంపస్లో బీఏ (ఆనర్స్)లో భాగంగా ఫ్రెంచ్, జర్మన్, అరబిక్, జపనీస్, రష్యన్, స్పానిష్ కోర్సులు అందిస్తున్నారు. పార్ట్ టైమ్ విధానంలో ఇటాలియన్, కొరియన్, జపనీస్, అరబిక్, ఫ్రెంచ్, పర్షియన్, స్పానిష్ భాషలను సర్టిఫికెట్, డిప్లొమా స్థాయిలో నేర్పుతున్నారు.
- ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం : ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హతతో జర్మన్, ఫ్రెంచ్, రష్యన్ భాషల్లో సంవత్సర కాల వ్యవధితో జూనియర్ డిప్లొమా కోర్సులను ఓయూ అందిస్తోంది. ఇవే భాషల్లో సంవత్సర కాల వ్యవధితో సీనియర్ డిప్లొమా కోర్సులూ నడుపుతోంది. అడ్వాన్స్డ్ డిప్లొమా కోర్సులనూ ఏడాది వ్యవధితో ఇక్కడ పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
- జేఎన్యూ, న్యూదిల్లీ : బీఏలో ఫ్రెంచ్, జర్మన్, రష్యన్, జపనీస్, కొరియన్, చైనీస్, స్పానిష్, అరబిక్, పర్షియన్ భాషలను అందిస్తోంది.
- జామియా మిల్లియా ఇస్లామియా, న్యూదిల్లీ : బీఏ ఆనర్స్లో కొరియన్ లాంగ్వేజెస్, ఇస్లామిక్ స్టడీ, అరబిక్, పర్షియన్ భాషలు చదువుకోవచ్చు.
- దిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం : ఫ్రెంచ్, జర్మన్, ఇటాలియన్, అరబిక్, పర్షియన్, స్పానిష్ భాషలను బీఏ ఆనర్స్లో అందిస్తోంది.
- ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ : ఫ్రెంచ్లో డిప్లొమా, సీనియర్ డిప్లొమా కోర్సులు ఉన్నాయి.
ఇగ్నో : ఫ్రెంచ్, రష్యన్, అరబిక్, కొరియన్, స్పానిష్, జర్మన్లో సర్టిఫికెట్ కోర్సులను అందిస్తోంది.
- కొన్ని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలు బీఏలో చైనీస్, జర్మన్ స్టడీస్, కొరియన్ భాషలను అందిస్తున్నాయి.హైదరాబాద్లోని రామకృష్ణ మఠం తక్కువ రుసుముతో ఫ్రెంచ్, జపనీస్, జర్మన్, స్పానిష్ భాషలను ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి చివరి దశ వరకు నేర్చుకోవచ్చు. అదేవిధంగా భాషల వారీగా పేరొందిన ప్రైవేట్ సంస్థలూ ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటిలో ఎవరైనా జాయిన్ కావొచ్చు.
ఉద్యోగాలెక్కడ? :
- అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలోనే కాకుండా సాంకేతిక, వినోద రంగాల్లోనూ విస్తృత అవకాశాలున్నాయి. ప్రభుత్వ రాయబార కార్యాలయాలు, అంతర్జాతీయ విమానయాన సంస్థలు, ఎయిర్పోర్టులు, ప్రజా సంబంధ విభాగాలు, ఆతిథ్య, పర్యాటక రంగాల్లో కొలువులు లభిస్తాయి. అంతేకాక ఇందులో ప్రావీణ్యం పొందితే ఆన్లైన్ వేదికగా ఇంట్లో ఉంటూనే ఉపాధి పొందొచ్చు.
హోదాలు? :
- ట్రావెల్ అడ్వైజర్, ట్రాన్స్లేటర్, టూర్ గైడ్, ప్లయిట్ అటెండెంట్, లాంగ్వేజ్ ట్రెయినర్/కోచ్, లాంగ్వేజ్ స్పెషలిస్ట్, బ్లాగర్, కస్టమర్ సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్, లెక్చరర్, ప్రొఫెసర్, ట్రావెల్ కోఆర్డినేటర్ ఇలా పలు హోదాలు ఫారిన్ లాంగ్వేజ్లతో లభిస్తాయి.
ప్రావీణ్యం పొందాలంటే? :
- మన దేశంలో ఇంగ్లిష్ ఆధారంగా విదేశీ భాషలను నేర్పుతున్నారు. అందువల్ల ముందుగా ఆంగ్లంలో నైపుణ్యం సాధించాలి. భాష నేర్చుకోవడంలో బుక్స్ పాత్ర పరిమితమే. వీలైనప్పుడల్లా ఆ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించాలి. కుదిరితే ఆ లాంగ్వేజ్పై పట్టున్న స్థానికులతో సంభాషించాలి. ఆ భాషలో వీలైనన్ని ఉపన్యాసాలు, వార్తలు వినాలి లేదంటే ఆ భాషకు చెందిన మూవీలు చూడొచ్చు.
