విదేశాల్లోని ప్రఖ్యాత వర్సిటీల్లో చదవడం మీ కలా? - అయితే అక్కడికి వెళ్లకుండానే ఫ్రీగా నేర్చుకునే ఛాన్స్!
ఉచితంగా ఆన్లైన్ ఫ్రీ కోర్సులను అందిస్తున్న వర్సిటీలు - సుమారుగా 600 కోర్సులను అందిస్తున్న హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ - యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియాలో ఇప్పటి వరకు చేరిన 40 లక్షల మంది విద్యార్థులు
Published : May 2, 2026 at 5:24 PM IST
Study Abroad Online For Free : కాలేజీ చదువులు పూర్తి అయిన స్టూడెంట్స్లో చాలా మందికి హైయర్ స్టడీస్ విదేశాల్లో చేయాలని ఉంటుంది. కానీ అది కొద్దిమందికి మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. ఫీజులు ఎక్కువనే భయం వారిని ముందుకు వెళ్లనీయదు. ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల అందరూ తమ కలలను నిజం చేసుకోలేకపోతారు. కానీ మీరు అక్కడికి వెళ్లకుండానే ఉచితంగా యూనివర్సిటీల్లో చదివే అవకాశం ఉంది. మరి ఆ అవకాశం ఎలా పొందొచ్చు? ప్రఖ్యాత యూనివర్సిటీల్లో కోర్సులు ఎలా పూర్చి చేయవచ్చు? ఏఏ వర్సిటీలు ఎలాంటి కోర్సులను ఫ్రీగా కల్పిస్తున్నాయో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
కోర్సుల వివరాలు ఇలా : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న విద్యార్థులకు ప్రముఖ యూనివర్సిటీలు ఫ్రీగా ఆన్లైన్ కోర్సులను అందిస్తున్నాయి. దీనిద్వారా విద్యార్థులకు బేసిక్ విషయాలపై సరైన అవగాహన పొందేలా సాయపడుతున్నాయి. ఇందులో చేరిన వారు నచ్చిన కోర్సులను ఉచితంగా నేర్చుకోవచ్చు. ఫారన్ యూనివర్సిటీల్లో చదివామన్న సంతృప్తి కూడా లభిస్తుంది. ఇవి ఎక్కువగా ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్తో పని చేస్తున్నాయి. అంటే టీచర్సే క్లాసెస్ చెబుతారన్న మాట.
ప్రఖ్యాత హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ కోర్సులు ఇలా : ఈ వర్సిటీ చాలా పురాతనమైంది. ఇందులో చదవాలన్న కోరిక చాలా మందిలో ఉంటుంది. ఇక్కడ దాదాపుగా 600లకు పైగా వివిధ రకాల కోర్సులను ఫ్రీగా అందిస్తున్నారు. కోర్సులు పన్నెండు వారాల పాటు జరుగుతాయి. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రోగ్రామింగ్, హిస్టరీ, లా, న్యూరోసైన్స్, బిగ్డేటా, గేమ్ డెవలప్మెంట్, సాహిత్యం, వ్యక్తిత్వ వికాసం వంటివి అందిస్తుంది. వీటితో పాటు డేటా సైన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, గేమ్ డెవలప్మెంట్, పైతాన్ లాంగ్వేజ్ వాటిపై బేసిక్ విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు.
ఈ యూనివర్సిటీలో 30 కోర్సులు : జార్జియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో మాసివ్ ఓపెన్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ - మాక్స్ ద్వారా 30 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఆన్లైన్ కోర్సులను అందిస్తోంది. ఇందులో కంప్యూటింగ్, మేనేజ్మెంట్, బిజినెస్, మేనేజ్మెంట్, సప్లైచెయిన్ అండ్ లాజిస్టిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్ వంటివి ఉన్నాయి. ఇందులో పైతాన్, డేటా అనాలిసిస్, డేటా అనలిటిక్స్, జావా, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెషిన్ డిజైన్ వంటి అనేక అంశాలను చదివే వెసులుబాటు ఉంది. అయితే ఉడాసిటీ, కోర్సెరా, ఎడ్ఎక్స్ వంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా ఫ్రీగా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు.
మసాచుసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఎంఐటీ) : ఇందులో సుమారుగా 3 వేల కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మ్యాథమెటిక్స్, జాగ్రఫీ, మేనేజ్మెంట్, ఆర్కిటెక్చర్, లిటరేచర్, మీడియా స్టడీస్, కెమిస్ట్రీ, ఆంత్రొపాలజీ వంటి విభిన్న సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన కోర్సులున్నాయి. ఇందులో డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకొని కొన్ని చదవచ్చు. మరికొన్ని ఇంటరాక్టివ్ పద్ధతిలో అందుబాటులో ఉంటాయి. సైంటిఫిక్ థియరీలను నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇది మంచి యూనివర్సిటీ.
కాలిఫోర్నియాలో ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా : 2012 నుంచి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా సుమారుగా 150 దేశాల విద్యార్థులకు కోర్సులను అందించింది. 40 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ ఈ కోర్సుల్లో చేరారు. ఎడ్ఎక్స్తో కంపెనీతో అనుసంధానమై ఈ వర్సిటీ కోర్సులను అందిస్తోంది. జర్నలిజం, ఆంత్రప్రెన్యూర్షిప్, బిజినెస్ రైటింగ్, ఇంగ్లిష్ లిటరేచర్,సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ వంటివి అందిస్తుంది. ఇందులో ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా అందిస్తున్నారు. అయితే ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికెట్స్ గంటల నుంచి వారాల్లోగా కావాలంటే కొంత ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
మిషిగాన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ : ఈ యూనివర్సిటీలో సంప్రదాయ చదువులకు భిన్నంగా కోర్సులను అందిస్తున్నారు. ఇందులో మ్యూజిక్, స్క్రిప్ట్ రైటింగ్, ఫొటోగ్రఫీ, రైటింగ్, జర్నలిజం, క్రియేటివిటీ, బిజినెస్, గేమ్ డెవలప్మెంట్ వంటి కోర్సులను చేయవచ్చు. ఈ కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత కంప్లీషన్ సర్టిఫికెట్ పొందవచ్చు. వారానికి ఎన్నిగంటలు కావాలో అలా చదువుకోవచ్చు. సుమారుగా 6 నెలల్లోగా ఈ కోర్సును పూర్తి చేయవచ్చు.
కాలిఫోర్నియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్స్ : ఈ కాలేజీలో పొయిట్రీ, ఫ్రీలాన్సింగ్ బిజినెస్, గ్రాఫిక్ డిజైన్, వెబ్ డిజైన్, గేమ్ డిజైన్, మ్యూజిక్ థియరీ వంటి ప్రోగ్రామ్స్ను కోర్సెరా ప్లాట్ఫామ్ నుంచి చేయోచ్చు. ఆర్ట్స్ కాలేజీ నుంచి స్టూడెంట్స్ స్పెషలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసే వీలుంటుంది. కాకపోతే క్రెడిట్స్, సర్టిఫికెట్ కావాలంటే ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ లండన్ : యూకేలో టాప్ కాలేజీల్లో ఒకటైన యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ లండన్. క్యూఎస్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్లో టాప్ ఎనిమిదిలో ఉంది. ఇందులో దాదాపు 170కి పైగా ప్రోగామ్స్ ఆన్లైన్లో చదవచ్చు. ఉదా. సిటిజన్ సైన్స్, కల్చర్, హెల్త్, ఆంత్రొపాలజీ మొదలైనవి. దాదాపుగా ఫ్రీగా చదవచ్చు. కొన్ని ప్రోగామ్స్కు ఫీజు కట్టాల్సి ఉంటుంది.
