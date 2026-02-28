ETV Bharat / education-and-career
దేశంలో 32 ఫేక్ యూనివర్సిటీలు - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని ఉన్నాయంటే!
- ఫేక్ యూనివర్సిటీల లిస్ట్ను రిలీజ్ చేసిన యూజీసీ - నకిలీ విశ్వవిద్యాలయాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిక!
Published : February 28, 2026 at 10:17 AM IST|
Updated : February 28, 2026 at 10:24 AM IST
Fake Universities List 2026: చదువు ప్రతీ ఒక్కరి లైఫ్ను డిసైడ్ చేస్తుంది. మంచి విద్యాబుద్ధులతోపాటు సమాజంలో గౌరవాన్ని, ఆర్థిక స్వేచ్ఛను అందిస్తుంది. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ చదువుకోవాలని ఆరాటపడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చిన్నతనంలో మంచి స్కూల్స్కు వెళ్తే, పెద్దయ్యాక మంచి యూనివర్సిటీల్లో చేరేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఖర్చు ఎక్కువైనా సరే మంచి కాలేజీలో సీటు రావాలని కోరుకుంటారు. అయితే, విద్యార్థుల ఎమోషన్స్ను క్యాష్ చేసుకుంటూ ఫేక్ యూనివర్సిటీలు రాజ్యమేలుతున్నాయి. తాజాగా దేశవ్యాప్తంగా 32 నకిలీ విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నట్లు యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ప్రకటన విడుదల చేసింది. మరి, ఆ లిస్ట్లో ఏఏ యూనివర్సిటీల పేర్లు ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
విద్యార్థులను, తల్లిదండ్రులను అప్రమత్తం చేస్తూ నకిలీ విశ్వవిద్యాలయాల గురించి యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ తాజాగా కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా, ఎలాంటి గుర్తింపూ లేకుండా నడుస్తున్న 32 విశ్వవిద్యాలయాలను నకిలీవని ప్రకటించింది. ఈ వర్సిటీలకు డిగ్రీలు ప్రధానం చేసే అధికారం లేదని, వీటిలో చదివి పొందే సర్టిఫికెట్లు ఉద్యోగాలకు, పైచదువులకు ఉపయోగపడవని యూజీసీ స్పష్టం చేసింది. అయితే, గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ నకిలీ వర్సిటీల సంఖ్య పెరగడం విద్యా రంగంలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
32 ఫేక్ యూనివర్సిటీలు ఇవే: యూజీసీ విడుదల చేసిన ఈ ప్రకటనలో దిల్లీ అగ్రస్థానంలో ఉంది. దేశ రాజధానిలో అధికంగా 12 నకిలీ విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. ఆ తర్వాత అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో 1, హర్యానా 1, ఝూర్ఖండ్ 1, కర్ణాటక 2, కేరళ 2, మహారాష్ట్ర 2, పుదుచ్చేరి 2, రాజస్థాన్ 1, ఉత్తర్ప్రదేశ్ 4, పశ్చిమ బెంగాల్లో 2 ఫేక్ యూనివర్సిటీలు ఉన్నట్లు స్పష్టం చేసింది.
ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే, ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు విద్యాసంస్థలు నకిలీవని యూజీసీ తేల్చి చెప్పింది. గుంటూరులోని "క్రైస్ట్ న్యూ టెస్టమెంట్ డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయం" వైజాగ్లోని "బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఇండియా"లకు గుర్తింపు లేదని వెల్లడించింది. ఈ సంస్థలు ఇచ్చే డిగ్రీలు చెల్లవని, విద్యార్థులు వీటిలో ప్రవేశాలు పొంది మోసపోవద్దని సూచిస్తున్నారు. నకిలీ విశ్వవిద్యాలయాల విషయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఊరట లభించింది. యూజీసీ విడుదల చేసిన తాజా జాబితా ప్రకారం తెలంగాణలో ఒక్క నకిలీ యూనివర్సిటీ కూడా లేదు.
తనిఖీ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్: ఈ నకిలీ వర్సిటీల జాబితాను విడుదల చేయడమే కాకుండా, విద్యార్థులు ఏదైనా యూనివర్సిటీలో చేరే ముందు ఆ సంస్థకు యూజీసీ యాక్ట్ 1956 ప్రకారం గుర్తింపు ఉందో లేదో అధికారిక వెబ్సైట్లో తనిఖీ చేసుకోవాలని సూచించింది. ఆకర్షించే ప్రకటనలు నమ్మితే భవిష్యత్తు నాశనమవుతుందని హెచ్చరించింది.
ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే :
- ముందుగా యూజీసీ అధికారిక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో HEI's(Higher Educational Institutions) పై క్లిక్ చేసి Universities సెక్షన్లో మీకు కావాల్సిన ఆప్షన్(సెంట్రల్, స్టేట్ యూనివర్సిటీ) ఎంచుకుంటే మీకు లిస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో మీకు కావాల్సిన కాలేజీ వెబ్సైట్పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు.
హెల్త్కేర్, లైఫ్ సైన్సెస్ జీసీసీలు కోర్సు చేస్తే - భవిష్యత్తులో 4 లక్షల ఉద్యోగాలు!
ఒకే పరీక్షతో రెండు కోర్సుల్లోకి - ఇంటిగ్రేటెడ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్(ఐసెట్) 2026