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ఇంజినీరింగ్లో చేరుతున్నారా? - ఇవి గమనించారంటే మీరే 10 మందికి జాబ్ ఇవ్వొచ్చు!
రాష్ట్రంలో తొలి విడత సీట్ల కేటాయింపు పూర్తి - కాలేజ్లో చేరే ముందు ఈ సూత్రాలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు - ఆచార్యులు, బోధన పద్ధతులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుని చేరాలంటూ సూచన
Published : July 24, 2026 at 1:10 PM IST
Guidelines Before Joining Engineering College : రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ సీట్ల కేటాయింపులు పూర్తయ్యాయి. కొందరు విద్యార్థులు తమకు సీట్లు వచ్చిన కళాశాలల్లో చేరేందుకు నిర్ణయించుకుంటే, మరికొందరు నచ్చిన కోర్సు, కళాశాలలో చేరేందుకు మిగతా కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియల కోసం వేచి చూస్తున్నారు. మరి భవిష్యత్తులో వృత్తిపరంగా ఉన్నతంగా ఎదిగేందుకు కళాశాలలో చేరే ముందు కొన్ని సూత్రాలు పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి అవేంటో తెలుసుకుందామా?
కోర్సు ఏదైనా సరే : కృత్రిమ మేధను ఉపయోగించి వివిధ సమస్యలకు సాధ్యమైనంత వేగంగా పరిష్కారాలు కనుగొనే విధానం నేర్పిస్తున్నారా? లేదా? అనేది గుర్తించాలి.
పాఠ్య ప్రణాళిక నవీకరణ : కృత్రిమ మేధ, మిషన్ లెర్నింగ్, ప్రయోగాత్మక పరిజ్ఞానం, నైపుణ్యాలు ఇంజినీరింగ్ విద్యలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. మీరు చేరనున్న కళాశాలలో పాఠ్య ప్రణాళికను అప్డేట్ చేస్తున్నారా? లేదా తెలుసుకోండి.
ఇంటర్న్షిప్లు : మీరు చేరే కళాశాలలో మూడో సంవత్సరం తొలి సెమిస్టర్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్లు లభిస్తున్న తీరును తెలుసుకోండి. అవి ఇస్తున్న కంపెనీల వివరాలు కూడా తెలుసుకోవాలి.
ప్రయోగశాలల్లో అన్ని పరికరాలు : కంప్యూటర్స్ ల్యాబ్ సహా సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ కోర్సులకు సంబంధించిన ప్రయోగశాలలు అత్యాధునికంగా ఉన్నాయా? సైబర్ భద్రత, ఏఐ, డేటాసైన్స్ కోర్సులను ప్రయోగశాలల్లో నేర్పిస్తున్నారా? లేదా ఓసారి గమనించాలి.
జాతీయ, అంతర్జాతీయ కార్యక్రమాల నిర్వహణ : కళాశాలలో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో హ్యాకథాన్లు నిర్వహిస్తున్నది, లేనిది తెలుసుకోండి. హ్యాకథాన్లు వాస్తవ ప్రపంచంలో మీకు ఎదురయ్యే సమస్యలను పరిష్కరిస్తాయి.
సృజనాత్మక ఆలోచనలకు ప్రోత్సాహం : చదువుతో పాటు మీకున్న సృజనాత్మకత ఆలోచనలను ప్రోత్సహించి, అంకుర సంస్థలను స్థాపించేందుకు కళాశాల యాజమాన్యం ప్రోత్సహిస్తుందా? లేదా? పరిశీలించండి.
ప్రేరణ అందించే వ్యక్తులు : చదువుతో పాటు వ్యక్తిత్వాన్ని, వృత్తి జీవితాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగించేందుకు దిగ్గజ సంస్థల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు మీరు చేరుతున్న కళాశాలలకు వస్తున్నారా? లేదా తెలుసుకోండి.
''ఫ్యూచర్లో ఇంజినీరింగ్ విద్యలో పెనుమార్పులు రానున్నాయి. ఏఐ ప్రవేశంతో ఉద్యోగాలు తగ్గిపోతాయన్న ప్రచారం పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే సాంకేతిక ప్రావీణ్యం, సమాచార నైపుణ్యాలపై దృష్టి సారించండి. నైపుణ్యాలకు మరింత పదును పెడితే మీరే పది మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి చేరతారు'' - ప్రొఫెసర్ సి.వి నరసింహులు, సీబీఐటీ ప్రిన్సిపల్, హైదరాబాద్
''ఎప్సెట్-26 ర్యాంక్ ఆధారంగా విద్యార్థులకు ఫలానా కళాశాలల్లో ప్రవేశం వస్తుందని తెలిసిపోతుంది. ఆ ర్యాంక్తో నాలుగైదు కళాశాలల్లో సీటు వస్తుందనుకుంటే ఆచార్యులు, బోధన పద్ధతులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుని అక్కడే చేరండి. అలాగే నైపుణ్యాలు ఇంటర్న్షిప్లు, ప్రాంగణ నియామకాలు ఎలా ఉన్నాయని వాకబు చేయాలి'' - కామాక్షిప్రసాద్, జేఎన్టీయూ, హైదరాబాద్
విద్యసంస్థలపై తనిఖీలు : ఓ వైపు కళాశాల జాయినింగ్లు, మరోవైపు కళాశాలల్లో తనిఖీలు కొనసాగుతుండగా అనేక లోపాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో తొలి విడతలో కొన్ని విద్యసంస్థల తనిఖీలు పూర్తికాగా గురువారం నుంచి రెండో విడత ప్రారంభమయ్యాయి. తనిఖీ విధులను తిరస్కరించిన కొందరు జీఎన్టీయూహెచ్ ఆచార్యులకు మెమోలు జారీ చేయాలని రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్ శ్రేదేవసేన వర్సిటీ అధికారులను ఆదేశించినట్లు సమాచారం.
'మార్కులు మాత్రమే కాదు - ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్, ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్ ఉంటేనే ఇంజినీర్గా రాణిస్తారు'
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