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ఇంజినీరింగ్​లో చేరుతున్నారా? - ఇవి గమనించారంటే మీరే 10 మందికి జాబ్​ ఇవ్వొచ్చు!

రాష్ట్రంలో తొలి విడత సీట్ల కేటాయింపు పూర్తి - కాలేజ్​లో చేరే ముందు ఈ సూత్రాలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు - ఆచార్యులు, బోధన పద్ధతులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుని చేరాలంటూ సూచన

Guidelines Before Joining Engineering College
Guidelines Before Joining Engineering College (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 1:10 PM IST

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Guidelines Before Joining Engineering College : రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్​ ఫస్ట్​ ఫేజ్​ సీట్ల కేటాయింపులు పూర్తయ్యాయి. కొందరు విద్యార్థులు తమకు సీట్లు వచ్చిన కళాశాలల్లో చేరేందుకు నిర్ణయించుకుంటే, మరికొందరు నచ్చిన కోర్సు, కళాశాలలో చేరేందుకు మిగతా కౌన్సెలింగ్​ ప్రక్రియల కోసం వేచి చూస్తున్నారు. మరి భవిష్యత్తులో వృత్తిపరంగా ఉన్నతంగా ఎదిగేందుకు కళాశాలలో చేరే ముందు కొన్ని సూత్రాలు పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి అవేంటో తెలుసుకుందామా?

కోర్సు ఏదైనా సరే : కృత్రిమ మేధను ఉపయోగించి వివిధ సమస్యలకు సాధ్యమైనంత వేగంగా పరిష్కారాలు కనుగొనే విధానం నేర్పిస్తున్నారా? లేదా? అనేది గుర్తించాలి.

పాఠ్య ప్రణాళిక నవీకరణ : కృత్రిమ మేధ, మిషన్​ లెర్నింగ్​, ప్రయోగాత్మక పరిజ్ఞానం, నైపుణ్యాలు ఇంజినీరింగ్​ విద్యలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. మీరు చేరనున్న కళాశాలలో పాఠ్య ప్రణాళికను అప్​డేట్​ చేస్తున్నారా? లేదా తెలుసుకోండి.

ఇంటర్న్​షిప్​లు : మీరు చేరే కళాశాలలో మూడో సంవత్సరం తొలి సెమిస్టర్​ నుంచి ఇంటర్న్​షిప్​లు లభిస్తున్న తీరును తెలుసుకోండి. అవి ఇస్తున్న కంపెనీల వివరాలు కూడా తెలుసుకోవాలి.

ప్రయోగశాలల్లో అన్ని పరికరాలు : కంప్యూటర్స్​ ల్యాబ్​ సహా సివిల్​, మెకానికల్​, ఎలక్ట్రానిక్స్​ కోర్సులకు సంబంధించిన ప్రయోగశాలలు అత్యాధునికంగా ఉన్నాయా? సైబర్​ భద్రత, ఏఐ, డేటాసైన్స్​ కోర్సులను ప్రయోగశాలల్లో నేర్పిస్తున్నారా? లేదా ఓసారి గమనించాలి.

జాతీయ, అంతర్జాతీయ కార్యక్రమాల నిర్వహణ : కళాశాలలో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో హ్యాకథాన్లు నిర్వహిస్తున్నది, లేనిది తెలుసుకోండి. హ్యాకథాన్లు వాస్తవ ప్రపంచంలో మీకు ఎదురయ్యే సమస్యలను పరిష్కరిస్తాయి.

సృజనాత్మక ఆలోచనలకు ప్రోత్సాహం : చదువుతో పాటు మీకున్న సృజనాత్మకత ఆలోచనలను ప్రోత్సహించి, అంకుర సంస్థలను స్థాపించేందుకు కళాశాల యాజమాన్యం ప్రోత్సహిస్తుందా? లేదా? పరిశీలించండి.

ప్రేరణ అందించే వ్యక్తులు : చదువుతో పాటు వ్యక్తిత్వాన్ని, వృత్తి జీవితాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగించేందుకు దిగ్గజ సంస్థల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు మీరు చేరుతున్న కళాశాలలకు వస్తున్నారా? లేదా తెలుసుకోండి.

''ఫ్యూచర్​లో ఇంజినీరింగ్​ విద్యలో పెనుమార్పులు రానున్నాయి. ఏఐ ప్రవేశంతో ఉద్యోగాలు తగ్గిపోతాయన్న ప్రచారం పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫస్ట్​ ఇయర్​ నుంచే సాంకేతిక ప్రావీణ్యం, సమాచార నైపుణ్యాలపై దృష్టి సారించండి. నైపుణ్యాలకు మరింత పదును పెడితే మీరే పది మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి చేరతారు'' - ప్రొఫెసర్​ సి.వి నరసింహులు, సీబీఐటీ ప్రిన్సిపల్​, హైదరాబాద్​

''ఎప్​సెట్​-26 ర్యాంక్​ ఆధారంగా విద్యార్థులకు ఫలానా కళాశాలల్లో ప్రవేశం వస్తుందని తెలిసిపోతుంది. ఆ ర్యాంక్​తో నాలుగైదు కళాశాలల్లో సీటు వస్తుందనుకుంటే ఆచార్యులు, బోధన పద్ధతులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుని అక్కడే చేరండి. అలాగే నైపుణ్యాలు ఇంటర్న్​షిప్​లు, ప్రాంగణ నియామకాలు ఎలా ఉన్నాయని వాకబు చేయాలి'' - కామాక్షిప్రసాద్​, జేఎన్టీయూ, హైదరాబాద్​

విద్యసంస్థలపై తనిఖీలు : ఓ వైపు కళాశాల జాయినింగ్​లు, మరోవైపు కళాశాలల్లో తనిఖీలు కొనసాగుతుండగా అనేక లోపాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో తొలి విడతలో కొన్ని విద్యసంస్థల తనిఖీలు పూర్తికాగా గురువారం నుంచి రెండో విడత ప్రారంభమయ్యాయి. తనిఖీ విధులను తిరస్కరించిన కొందరు జీఎన్​టీయూహెచ్​ ఆచార్యులకు మెమోలు జారీ చేయాలని రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖ కమిషనర్​ శ్రేదేవసేన వర్సిటీ అధికారులను ఆదేశించినట్లు సమాచారం.

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రాష్ట్రంలో భారీగా పెరిగిన ఇంజినీరింగ్​ సీట్లు - అదనంగా 15 వేల మంది విద్యార్థులకు ఉపయోగం

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