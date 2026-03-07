ETV Bharat / education-and-career
పరీక్షల్లో మీ పిల్లలు మంచి మార్కులు సాధించాలా? - అయితే ఈ ఒక్క పని చేయండి చాలు!
విద్యార్థుల చదువుపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతున్న సెల్ఫోన్ వినియోగం - గంటల తరబడి స్మార్ట్ఫోన్లకు అతుక్కుపోతున్న విద్యార్థులు - పరిస్థితిలో మార్పు రాకపోతే విద్యార్థి మార్కులపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందంటున్న నిపుణులు
Published : March 7, 2026 at 8:28 AM IST
Smart Phone Impact on Students : ప్రస్తుత కాలంలో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర స్మార్ట్ఫోన్ ఉంటోంది. మనిషి అరచేతిలోనే ప్రపంచాన్ని చూపిస్తున్న స్మార్ట్ఫోన్ తర్వాత క్రమంగా బానిసగా మార్చుకుని అటాడిస్తోంది. చిన్నా, పెద్దా అనే తారతమ్యం లేకుండా అతిగా స్మార్ట్ఫోన్ ఉపయోగిస్తున్న పరిస్థితులు ఎక్కువగా ఇటీవల కాలంలో అధికశాతం ఇళ్లలోనూ కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుత పది, ఇంటర్, డిగ్రీ వార్షిక పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఇది ముఖ్యమైన సమయం. ఇలాంటి సమయంలో స్మార్ట్ఫోన్ను పక్కన పెట్టి పుస్తకాలు పట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సెల్ఫోన్ వాడటం వల్ల విలువైనటువంటి సయమం వృథా చేయడం మాత్రమే కాకుండా, ఏకాగ్రతనూ దెబ్బతీస్తుందని పలువురు నిపుణులు చెబుతున్నారు. సోషల్ మీడియాల్లో అనవసరమైన రీల్స్ను చూడటంతో ఆ ఆలోచన పక్కదారి పట్టేందుకు అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని చెబుతున్నారు.
ఇటీవల ప్రకటించిన సీఎంఏ( కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్) ఫలితాల్లో వివేక్ అనే విద్యార్థి ఆల్ ఇండియా మొదటి ర్యాంకు సాధించారు. పరీక్షల ప్రిపరేషన్లో సెల్ఫోన్కు దూరంగా ఉండటం వల్లే ర్యాంకు సాధించినట్లుగా విద్యార్థి చెబుతున్నారు.
స్మార్ట్ఫోన్ అధికంగా చూస్తే ఏకాగ్రతను కోల్పోతారు : విద్యార్థుల చదువుపై సెల్ఫోన్ తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదే పనిగా స్మార్ట్ఫోన్ చూడటం వల్ల ఏకాగ్రత కోల్పోయే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీని ప్రభావం పరీక్షలపై పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. చదివినవన్నీ గుర్తుండాలంటే విద్యార్థులు స్మార్ట్ఫోన్లకు దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. తగినంత నిద్ర, పోషకాహారం తీసుకోవడం ఉత్తమం అని చెబుతున్నారు. ఈ విషయంలో తల్లిదండ్రులు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థులపై తీవ్ర ఒత్తిడి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
"విద్యార్థులు సెల్ఫోన్ను ఎక్కువగా చూస్తే ఏకాగ్రత, మానసిక స్థిరత్వాన్ని కోల్పోతారు. చదివినవి బాగా గుర్తుండాలంటే పరీక్షల సమయంలో ఫోన్కు దూరంగా ఉండటమే మంచిది. తగినంత నిద్ర, పోషకాహారం తీసుకోవాలి. పిల్లల ఎదురుగా తల్లిదండ్రులు సెల్ఫోన్ ఉపయోగించకపోవడమే మంచిది. వారి మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యంపై దృష్టిపెట్టాలి. చిన్నారులు చదువుకుంటున్న సమయంలో తల్లిదండ్రులు సెల్ఫోన్ వాడకపోవడం ఉత్తమం" - డా.హేమలత, మానసిక వైద్యురాలు
ఇలా చేస్తే మేలు :
- పిల్లలు ఇంట్లో చదువుకుంటున్న సమయంలో తల్లిదండ్రులు సెల్ఫోన్లకు దూరంగా ఉండాలి. వారి ముందు కూర్చుని రీల్స్ చూడటం, గేమ్స్ ఆడటం లాంటివి చేయరాదు. దీనివల్ల పిల్లలు కూడా స్మార్ట్ఫోన్లకు బానిసయ్యే అవకాశం ఉంది
- స్మార్ట్ఫోన్లో సోషల్ మీడియాకు కేటాయించిన సమయాన్ని చదువుకునేందుకు ఉపయోగిస్తే పరీక్షలు సులభంగా రాయొచ్చుు.
- స్మార్ట్ఫోన్ స్క్రీన్ ఎక్కువగా చూడటంతో కళ్లు అలసిపోయి, చురుకుదనం తగ్గి ఏకాగ్రతను కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. పుస్తకాలు చదవడం, కొంత సమయం ధ్యానం చేయడం ఉత్తమం .
- సందేహాలను నివృత్తి చేసుకునేందుకు, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం, తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే సెల్ఫోన్ ఉపయోగించాలి.
- పిల్లలు చదువుతున్నప్పుడు టీవీలో సీరియల్స్ చూడటం లాంటివి చేయకూడదు. దీనివల్ల విద్యార్థుల దృష్టి అటువైపు మళ్లుతుంది
పిల్లలపై శ్రద్ధ వహించాలి : తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను మొబైల్ ఫోన్లకే పరిమితం చేయడం మంచిది కాదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పిల్లల్లో మొబైల్ వ్యసనాన్ని ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించినట్లయితే, వెంటనే వారిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని చెబుతున్నారు. పిల్లల్లో స్మార్ట్ఫోన్ వ్యసనం మరీ మితిమీరి ఉన్నప్పుడు వెంటనే సైకాలజిస్ట్లను సంప్రదించడం ఉత్తమం. సెల్ఫోన్ను అధికంగా వాడటం వల్ల వచ్చే నష్టాలను పిల్లలకు వివరించడం అవసరం. ఈ క్రమంలో వారికి చాలా సున్నితంగా అర్థమయ్యేలా వివరించాలి. ప్రతి చిన్న విషయానికి పిల్లలపై చిరాకు పడటం లాంటివి చేయకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
