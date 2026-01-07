ETV Bharat / education-and-career
బీఎస్సీ తర్వాత ఏ ఉద్యోగంలో చేరాలి? - అభ్యర్థులకు నిపుణుల సూచన
డిగ్రీ పూర్తి చేశాక సతమతం అవుతున్న యువత - కెరియర్పై అవగాహన లేకపోవడంతో సందేహాలు - బీఎస్సీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు కెరియర్లో ముందుకు వెళ్లేందుకు నిపుణుల సలహా మీ కోసం
Published : January 7, 2026 at 1:23 PM IST
Jobs After Graduation In Science : సాధారణంగా డిగ్రీ (బీఎస్సీ) పూర్తయ్యాక ఉద్యోగావకాశాల కోసం యువత ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. కుటుంబ పరిస్థితులు లేదా పీజీ చద వాలనే ఆసక్తి లేకపోవడం వంటి కారణంగా ఉన్నత చదువులకు దూరమవుతూ ఉంటారు. బీఎస్సీతో ఏమైనా ఉద్యోగాలు ఉంటాయా? డిగ్రీతో ఏయో రంగాల్లో స్థిరపడొచ్చు? అనే సందేహాలు రావడం సర్వసాధారణం. అయితే ఇలాంటి అభ్యర్థుల కోసం కెరియర్ కౌన్సెలర్ ప్రొ.బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ సూచనలు మీకోసం.
ఆసక్తి, నైపుణ్యం ఉంటే : డిగ్రీలో ఇంగ్లిష్తో ప్రైవేటు పాఠశాలలు, స్పోకెన్ ఇంగ్లిష్ శిక్షణ కేంద్రాల్లో బోధించవచ్చు. దీనితో పాటు ప్రచురణ సంస్థలు, పత్రికా సంస్థలు, సమాచార సంస్థల్లో సంపాదకుల సహాయకులుగా ఉద్యోగాలలో చేరవచ్చు. వివిధ సంస్థల్లో సమాచార మార్పిడి, ప్రజా సంబంధాల బాధ్యతలు కూడా వీరికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. బీఎస్సీ (బోటనీ, జియాలజీ, ఇంగ్లిష్) పూర్తి చేసిన వారికి ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో వివిధ ఉద్యోగావకాశాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. విద్యార్థుల విషయ పరిజ్ఞానం, ఆసక్తి, నైపుణ్యం ఆధారంగా వివిధ రకాల రంగాల్లో మంచి వేతనంతో ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు.
వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాల్లో : ప్రభుత్వ రంగంలో బోటనీ నేపథ్యంలో అటవీ శాఖ, వ్యవసాయ శాఖ, ఉద్యానవన శాఖల్లో ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయి. అరణ్య సంరక్షణ అధికారి, అదే శాఖలోని ఉద్యానవన అభివృద్ధి సిబ్బంది లాంటి ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు. బయోడైవర్సిటీ సంరక్షణ, పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ సంస్థల్లో రిసెర్చ్ అసిస్టెంట్ గానూ ఉద్యోగాలు చేయవచ్చు.
జియాలజీ గ్రాడ్యుయేట్లకు గనులు, ఖనిజాల శాఖ, జల వనరుల శాఖ, భూగర్భ జల విభాగాలలో ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు. భూసర్వే సహాయకులు, నీటి వనరుల పరిశీలకులు, ఖనిజ పరిశోధన సహాయకులు లాంటి బాధ్యతలు నిర్వహించవచ్చు. ప్రకృతి విపత్తుల నిర్వహణకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ విభాగాల్లోనూ వీరి అవసరం ఉంటుంది.
ఈ రంగాల్లో స్థిరపడవచ్చు :
- ఇంగ్లిష్తో విద్యాశాఖలో సమాచార, ప్రచార విభాగాలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో సమాచార నిర్వహణ లాంటి ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు.
- ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు పోటీ పడవచ్చు : డిగ్రీ అర్హతతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విడుదల చేసే అన్ని ఉద్యోగాలకూ పోటీ పడవచ్చు. దీనిలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలలోని క్లర్క్ స్థాయి నుంచి ఐఏఎస్ వరకూ అన్నింటికీ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- ఉపాధ్యాయునిగా : విద్యార్థులకు బోధంచాలని ఆసక్తి ఉంటే, బీఈడీ చదివి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాలకు ప్రయత్నించవచ్చు లేదా ఆపై ప్రైవేటు పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయ వృత్తిని కొనసాగించవచ్చు.
- జీవశాస్త్రంతో : ప్రైవేటు రంగంలో బోటనీ నేపథ్యంలో విత్తన సంస్థలు, వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు, నర్సరీలు, ఔషధ మొక్కల సాగు కేంద్రాల్లో ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. పర్యావరణ సలహాదారులు, జీవ వనరుల నిర్వహణ సహాయకులుగా పనిచేయవచ్చు.
- జియాలజీ చదివినవారికి నిర్మాణ రంగం, భూసర్వే సంస్థలు, నీటి వనరుల నిర్వహణ సంస్థల్లో ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయి.
అదనపు నైపుణ్యాలతో మరింత ముందుకు : ఉపాధి అవకాశాలు పెంచుకోవడానికి న్యూట్రిషన్, అగ్రికల్చర్, హెర్బల్ టెక్నాలజీ, జియోగ్రాఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అండ్ రిమోట్ సెన్సింగ్, మైనింగ్ సేఫ్టీ, హార్టికల్చర్, మెడిసినల్ ప్లాంట్స్, ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్, బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్, కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లిష్, జర్నలిజం, కంటెంట్ రైటింగ్ అండ్ ఎడిటింగ్, కెరియర్ కౌన్సెలింగ్ లాంటి రంగాల్లో సర్టిఫికెట్/డిప్లొమా కోర్సులు చేయడం ఎంతో శ్రేయస్కరం.
సాధారణ డిగ్రీ పూర్తి చేసినప్పటికీ కెరియర్లో మరింత ముందుకు వెళ్లేందుకు సరైన దిశలో ప్రయత్నం చేస్తూ, అవసరమైన అదనపు నైపుణ్యాలను ఎప్పటికప్పుడు నేర్చుకోవాలి. దీనివల్ల ఉపాధి అవకాశాలను మరింతగా మెరుగుపడతాయి. కెరియర్లో అత్యున్నత స్థానాలను కైవసం చేసుకోవడానకి ఇవి ఎంతగానో దోహదపడతాయి.
