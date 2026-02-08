ETV Bharat / education-and-career

ఎగ్జిమ్​ బ్యాంక్​ డైరెక్ట్​ రిక్రూట్​మెంట్​ - ఎంపికైతే మొదటి నెలజీతం రూ.50 వేలకు పైనే

ఎగ్జిమ్​ బ్యాంక్ డైరెక్ట్​ రిక్రూట్​మెంట్ - డిప్యూటీ మేనేజర్ (బ్యాంకింగ్ ఆపరేషన్స్) పోస్టుల దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం - రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలతో ఉద్యోగ నియామకాలు - అప్లై చేసేందుకు వీరే అర్హులు

Exim Bank Recrutement Notification
Exim Bank Recrutement Notification (eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 8, 2026 at 9:47 PM IST

Exim Bank Recrutement Notification : ఎగ్జిమ్​ బ్యాంక్ డైరెక్ట్​ రిక్రూట్​మెంట్​ ప్రాతిపదికన డిప్యూటీ మేనేజర్ (బ్యాంకింగ్ ఆపరేషన్స్) పోస్టుల దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం పలుకుతోంది. ఎంబీఏ / సీఏ ఏర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని నోటిఫికేషన్​లో వెల్లడించారు. రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలతో ఉద్యోగ నియామకాలు ఉంటాయి. వివరాల్లోకి వెెళితే,

దీనిలో మొత్తం 20 ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేశారు. దీనిలో అన్​రిజర్వుడ్​ కేటగిరీకి 10 పోస్టులు కేటాయించగా ఎస్సీ అభ్యర్థులకు 3 పోస్టులు, ఎస్టీకి 1 పోస్టు, ఓబీసీ - ఎన్​సీఎల్​కు 5 పోస్టులు, ఈడబ్ల్యూఎస్​కు 1 పోస్టు కేటాయించారు.

ఎంపిక విధానం : దీనిలో అభ్యర్థులు ఎంపిక కోసం ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్​ - సబ్జెక్టివ్​ టెస్టులతో పరీక్షిస్తారు. ఈ పరీక్షకు 100 మర్కులు ఉంటాయి. దీనికి సంబంధించిన ప్రశ్నపత్రంలో రెండు విభాగాలు ఉంటాయి.

  • ఈ పరీక్షలోని పార్ట్ 1లో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్​మెంట్​ గురించి ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది. దీనికి 40 మార్కులు కేటాయించారు.
  • దీనిలోని పార్ట్​ 2లో 8 ప్రశ్నలు వస్తాయి. దానిలో మనకు నచ్చిన 6 ప్రశ్నలకు సమాధానం రాస్తే సరిపోతుంది. ఈ విభాగానికి 60 మార్కులు కేటాయిస్తారు. ఈ పరీక్షకు రెండున్నర గంటల వ్యవధి ఉంటుంది.
  • రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూల్లో ప్రతిభతో తుది నియామకాలు ఉంటాయి. దీనిలోని రాత పరీక్షకు 70 శాతం, ఇంటర్వ్యూకు 30 శాతం వెయిటేజీ కేటాయించారు.
  • దీనికి సంబంధించిన రాతపరీక్ష ఫిబ్రవరిలో నిర్వహించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. దీనిపై మరింత సమాచారం కోసం అధికారిక వెబ్సైట్​ను సందర్శించవచ్చు.

అర్హులు వీరే : ఎదైనా డిగ్రీతో కనీసం 60 శాతం మార్కులు సాధించాలి, ఫైనాన్స్ / ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్​ / ఫారిన్​ ట్రేడ్​ స్పెషలైజేషన్​తో పీజీ లేదా సీఏ పూర్తి చేసి ఉండాలి. ఆర్థిక సంస్థలు / బ్యాంకుల్లో కనీసం సంవత్సరం పాటు పనిచేసిన అనుభవం ఉంటే మరీ మంచిది. కమ్యూనికేషన్​ స్కిల్స్, కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

ఈ వయసు : 31.12.2025 నాటికి 21 నుంచి 28 సంవత్సరాల మధ్య వయసు కలిగిన వారై ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఎన్​సీఎల్​కు మూడు సంవత్సరాల వరకు, దివ్యాంగులకు పది నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల సడలింపు ఉంది.

దరఖాస్తు ఫీజు : జనరల్ కేటగిరీ, ఓబీసీలకు రూ.600. ఎస్సీ / ఎస్టీ / దివ్యాంగులు / మహిళలకు రూ.100 ఫీజు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.

వేతన శ్రేణి : నెలకు రూ.48,480 - 85,920. మూల వేతనానికి అదనంగా ఉచిన వసతి / హెచ్​ఆర్​ఏ, హౌసింగ్, పర్సనల్​ కంప్యూటర్, వెహికల్, చిడ్డ్రన్​ ఎడ్యుకేషన్​ లోన్లు వంటి సదుపాయాలు ఉంటాయి.

ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 15.02.2026

ఈ నగరాల్లో పరీక్ష కేంద్రాలు : దేశంలోని ప్రముఖ నగరాలైన న్యూదిల్లీ, ముంబయి, కోల్​కతా, చెన్నై, గౌహతి నగరాల్లో దీనికి సంబంధించిన రాత పరీక్ష ఉంటుంది. తగినంతమంది అభ్యర్థులు అందుబాటులో లేకపోతే పరీక్షా కేంద్రాల్లో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. దీనికోసం ఎప్పటికప్పడు అధికారిక వెబ్​సైన్​ను సందర్శించాలి. వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూలు మాత్రం ముంబయి, న్యూదిల్లీలలో నిర్వహిస్తారు.

ఇవీ గమనించండి :

  • ఫీజ్​ చెల్లింపు చివరి తేదీలోగా ఆన్​లైన్​లో పరీక్ష ఫీజును చెల్లిస్తేనే దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
  • పరీక్షకు సిద్ధం కావాలనుకునే అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు అర్హత తేదీ నాటికి ప్రమాణాలకు సరిపోతున్నామే లేదో అనే నిర్ధారణకు రావాలి. అన్ని సరిచూసుకున్నాకే అప్లై చేయడం ఉత్తమం.
  • ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన అప్​డేట్స్​ కోసం క్రమం తప్పకుండా అధికారిక వెబ్​సైట్​ను సందర్శించాలి.
  • అధికారిక వెబ్​సైట్​ : https://www.eximbankindia.in/careers

