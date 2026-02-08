ETV Bharat / education-and-career
ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ - ఎంపికైతే మొదటి నెలజీతం రూ.50 వేలకు పైనే
ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ - డిప్యూటీ మేనేజర్ (బ్యాంకింగ్ ఆపరేషన్స్) పోస్టుల దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం - రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలతో ఉద్యోగ నియామకాలు - అప్లై చేసేందుకు వీరే అర్హులు
Published : February 8, 2026 at 9:47 PM IST
Exim Bank Recrutement Notification : ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాతిపదికన డిప్యూటీ మేనేజర్ (బ్యాంకింగ్ ఆపరేషన్స్) పోస్టుల దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం పలుకుతోంది. ఎంబీఏ / సీఏ ఏర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించారు. రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలతో ఉద్యోగ నియామకాలు ఉంటాయి. వివరాల్లోకి వెెళితే,
దీనిలో మొత్తం 20 ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. దీనిలో అన్రిజర్వుడ్ కేటగిరీకి 10 పోస్టులు కేటాయించగా ఎస్సీ అభ్యర్థులకు 3 పోస్టులు, ఎస్టీకి 1 పోస్టు, ఓబీసీ - ఎన్సీఎల్కు 5 పోస్టులు, ఈడబ్ల్యూఎస్కు 1 పోస్టు కేటాయించారు.
ఎంపిక విధానం : దీనిలో అభ్యర్థులు ఎంపిక కోసం ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ - సబ్జెక్టివ్ టెస్టులతో పరీక్షిస్తారు. ఈ పరీక్షకు 100 మర్కులు ఉంటాయి. దీనికి సంబంధించిన ప్రశ్నపత్రంలో రెండు విభాగాలు ఉంటాయి.
- ఈ పరీక్షలోని పార్ట్ 1లో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ గురించి ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది. దీనికి 40 మార్కులు కేటాయించారు.
- దీనిలోని పార్ట్ 2లో 8 ప్రశ్నలు వస్తాయి. దానిలో మనకు నచ్చిన 6 ప్రశ్నలకు సమాధానం రాస్తే సరిపోతుంది. ఈ విభాగానికి 60 మార్కులు కేటాయిస్తారు. ఈ పరీక్షకు రెండున్నర గంటల వ్యవధి ఉంటుంది.
- రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూల్లో ప్రతిభతో తుది నియామకాలు ఉంటాయి. దీనిలోని రాత పరీక్షకు 70 శాతం, ఇంటర్వ్యూకు 30 శాతం వెయిటేజీ కేటాయించారు.
- దీనికి సంబంధించిన రాతపరీక్ష ఫిబ్రవరిలో నిర్వహించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. దీనిపై మరింత సమాచారం కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు.
అర్హులు వీరే : ఎదైనా డిగ్రీతో కనీసం 60 శాతం మార్కులు సాధించాలి, ఫైనాన్స్ / ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ / ఫారిన్ ట్రేడ్ స్పెషలైజేషన్తో పీజీ లేదా సీఏ పూర్తి చేసి ఉండాలి. ఆర్థిక సంస్థలు / బ్యాంకుల్లో కనీసం సంవత్సరం పాటు పనిచేసిన అనుభవం ఉంటే మరీ మంచిది. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
ఈ వయసు : 31.12.2025 నాటికి 21 నుంచి 28 సంవత్సరాల మధ్య వయసు కలిగిన వారై ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఎన్సీఎల్కు మూడు సంవత్సరాల వరకు, దివ్యాంగులకు పది నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల సడలింపు ఉంది.
దరఖాస్తు ఫీజు : జనరల్ కేటగిరీ, ఓబీసీలకు రూ.600. ఎస్సీ / ఎస్టీ / దివ్యాంగులు / మహిళలకు రూ.100 ఫీజు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
వేతన శ్రేణి : నెలకు రూ.48,480 - 85,920. మూల వేతనానికి అదనంగా ఉచిన వసతి / హెచ్ఆర్ఏ, హౌసింగ్, పర్సనల్ కంప్యూటర్, వెహికల్, చిడ్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్లు వంటి సదుపాయాలు ఉంటాయి.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 15.02.2026
ఈ నగరాల్లో పరీక్ష కేంద్రాలు : దేశంలోని ప్రముఖ నగరాలైన న్యూదిల్లీ, ముంబయి, కోల్కతా, చెన్నై, గౌహతి నగరాల్లో దీనికి సంబంధించిన రాత పరీక్ష ఉంటుంది. తగినంతమంది అభ్యర్థులు అందుబాటులో లేకపోతే పరీక్షా కేంద్రాల్లో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. దీనికోసం ఎప్పటికప్పడు అధికారిక వెబ్సైన్ను సందర్శించాలి. వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూలు మాత్రం ముంబయి, న్యూదిల్లీలలో నిర్వహిస్తారు.
ఇవీ గమనించండి :
- ఫీజ్ చెల్లింపు చివరి తేదీలోగా ఆన్లైన్లో పరీక్ష ఫీజును చెల్లిస్తేనే దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
- పరీక్షకు సిద్ధం కావాలనుకునే అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు అర్హత తేదీ నాటికి ప్రమాణాలకు సరిపోతున్నామే లేదో అనే నిర్ధారణకు రావాలి. అన్ని సరిచూసుకున్నాకే అప్లై చేయడం ఉత్తమం.
- ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన అప్డేట్స్ కోసం క్రమం తప్పకుండా అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించాలి.
- అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.eximbankindia.in/careers
