ప్రభుత్వ సంస్థలో ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగాలు - నెలకు రూ.2.60 లక్షల జీతం - ఇంటర్వ్యూ మాత్రమే!

-ESICలో ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ విడుదల - చివరి తేదీ ఆరోజే!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 19, 2026 at 1:34 PM IST

ESIC Recruitment 2026: మీకు ప్రొఫెసర్​ కావాలని ఉందా? ప్రభుత్వ సంస్థలో చేరాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్​. పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (ESIC) వివిధ విభాగాలలో ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ప్రొఫెసర్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టుల భర్తీకి వాక్-ఇన్ ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తోంది. మరి ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? ఎవరు అర్హులు? ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు అనే మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు వివరాలు:

మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య - 70

ప్రొఫెసర్ - 07: ట్రాన్స్‌ఫ్యూజన్ మెడిసిన్ - 1, మైక్రోబయాలజీ- 1, ఎఫ్‌ఎంటీ -1, రెస్పిరేటరీ మెడిసిన్ -1 , జనరల్ సర్జరీ - 1, రేడియో డయోగ్నసిస్ -1, యాక్సిడెంట్​ అండ్​ ఎమర్జెన్సీ - 1.

అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ - 20 : అనాటమీ -2, ఫిజియాలజీ -1, ఫార్మకాలజీ - 1, మైక్రోబయాలజీ - 1, ఎఫ్​ఎంటీ - 1, బయో కెమిస్ట్రీ - 2, రెస్పిరేటరీ మెడిసిన్ -1 , జనరల్​ మెడిసిన్​ -2 , ఆర్థోపెడిక్స్​ - 2, జనరల్ సర్జరీ - 3, ఫిజికల్​ మెడిసన్​ - 1, ఐ -1, రేడియో డయోగ్నసిస్ -1, యాక్సిడెంట్​ అండ్​ ఎమర్జెన్సీ - 1.

అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ - 43 : అనాటమీ -1, ఫిజియాలజీ - 1, ఎఫ్‌ఎంటీ - 1, కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ -4, స్టాటిస్టిషియన్-1, బయోకెమిస్ట్రీ -1, డెర్మటాలజీ - 2, సైకియాట్రీ -1, డెంటల్ - 2, రెస్పిరేటరీ మెడిసిన్ -2, జనరల్ మెడిసిన్ -3, జనరల్ సర్జరీ - 2, ఓబీజీవై -1, ఆర్థోపెడిక్స్​ - 1, ఫిజికల్​ మెడిసన్ -1, ఐ -1, అనస్థీషియా -6, రేడియో డయోగ్నసిస్ -2, యాక్సిడెంట్​ అండ్​ ఎమర్జెన్సీ - 3, ఐసీయూ -7

అర్హత: ప్రొఫెసర్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, అసిస్టెంట్​ ప్రొఫెసర్​​ పోస్టుల కోసం గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఎండీ/ఎంఎస్‌/డీఎన్‌బీలో ఉత్తీర్ణతతో పాటు ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.

గరిష్ఠ వయోపరిమితి: ఇంటర్వ్యూ నాటికి 69 ఏళ్లు మించకూడదు.

కాంట్రాక్ట్ వ్యవధి: టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ కాంట్రాక్ట్ వ్యవధి 01 సంవత్సరం ఉంటుంది. లేదా సదరు అభ్యర్థికి 70 సంవత్సరాల వయస్సు నిండడం లేదా ఆ పోస్టులో రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ చేరడం. వీటిలో ఏది ముందు జరిగితే అంతటితో కాంట్రాక్ట్ ముగుస్తుంది. అయితే సంస్థ అవసరాలు, అభ్యర్థి పనితీరు ఆధారంగా ఈ కాంట్రాక్ట్‌ను ఏడాది ప్రాతిపదికన మరో 02 సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు.

వేతనం: నెలకు ప్రొఫెసర్​కు రూ. 2,60,226, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్​కు రూ. 1,73,045, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్​కు రూ.1,48,669.

ఎంపిక ప్రక్రియ: ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక ఉంటుంది.

ఇంటర్వ్యూ తేదీలు: 2026 మే 25, 26.

కావాల్సిన సర్టిఫికెట్లు:

  • అప్లికేషన్​ ఫారమ్​
  • 2 పాస్​పోర్ట్​ సైజ్​ ఫొటోలు
  • డేట్​ ఆఫ్​ బర్త్​ సర్టిఫికెట్​ లేదా ఫ్రూప్​ కోసం మరేదైనా
  • కుల ధృవీకరణ పత్రం
  • విద్యార్హతల పత్రాలు

దరఖాస్తు ఫీజు: ఎస్సీ/ఎస్టీ/మహిళలు/ఎక్స్-సర్వీస్‌మెన్/ఈఎస్‌ఐసీ అభ్యర్థులకు ఫీజు లేదు. మిగిలిన వారికి రూ. 500. ఫీజు చెల్లించిన తర్వాత రీఫండ్​ ఉండదు.

ఇంటర్వ్యూ జరిగే ప్రదేశం: అకడమిక్ బ్లాక్, 2వ అంతస్తు, ఈఎస్‌ఐసీ మెడికల్ కాలేజ్, జోకా, డైమండ్ హార్బర్ రోడ్, కోల్‌కతా - 700104. మిగిలిన వివరాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్​పై క్లిక్​ చేసి తెలుసుకోండి.

