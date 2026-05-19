ప్రభుత్వ సంస్థలో ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగాలు - నెలకు రూ.2.60 లక్షల జీతం - ఇంటర్వ్యూ మాత్రమే!
-ESICలో ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల - చివరి తేదీ ఆరోజే!
Published : May 19, 2026 at 1:34 PM IST
ESIC Recruitment 2026: మీకు ప్రొఫెసర్ కావాలని ఉందా? ప్రభుత్వ సంస్థలో చేరాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకో గుడ్న్యూస్. పశ్చిమ బెంగాల్లోని ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (ESIC) వివిధ విభాగాలలో ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ప్రొఫెసర్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టుల భర్తీకి వాక్-ఇన్ ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తోంది. మరి ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? ఎవరు అర్హులు? ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు అనే మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు వివరాలు:
మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య - 70
ప్రొఫెసర్ - 07: ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ మెడిసిన్ - 1, మైక్రోబయాలజీ- 1, ఎఫ్ఎంటీ -1, రెస్పిరేటరీ మెడిసిన్ -1 , జనరల్ సర్జరీ - 1, రేడియో డయోగ్నసిస్ -1, యాక్సిడెంట్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ - 1.
అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ - 20 : అనాటమీ -2, ఫిజియాలజీ -1, ఫార్మకాలజీ - 1, మైక్రోబయాలజీ - 1, ఎఫ్ఎంటీ - 1, బయో కెమిస్ట్రీ - 2, రెస్పిరేటరీ మెడిసిన్ -1 , జనరల్ మెడిసిన్ -2 , ఆర్థోపెడిక్స్ - 2, జనరల్ సర్జరీ - 3, ఫిజికల్ మెడిసన్ - 1, ఐ -1, రేడియో డయోగ్నసిస్ -1, యాక్సిడెంట్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ - 1.
అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ - 43 : అనాటమీ -1, ఫిజియాలజీ - 1, ఎఫ్ఎంటీ - 1, కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ -4, స్టాటిస్టిషియన్-1, బయోకెమిస్ట్రీ -1, డెర్మటాలజీ - 2, సైకియాట్రీ -1, డెంటల్ - 2, రెస్పిరేటరీ మెడిసిన్ -2, జనరల్ మెడిసిన్ -3, జనరల్ సర్జరీ - 2, ఓబీజీవై -1, ఆర్థోపెడిక్స్ - 1, ఫిజికల్ మెడిసన్ -1, ఐ -1, అనస్థీషియా -6, రేడియో డయోగ్నసిస్ -2, యాక్సిడెంట్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ - 3, ఐసీయూ -7
అర్హత: ప్రొఫెసర్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టుల కోసం గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఎండీ/ఎంఎస్/డీఎన్బీలో ఉత్తీర్ణతతో పాటు ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.
గరిష్ఠ వయోపరిమితి: ఇంటర్వ్యూ నాటికి 69 ఏళ్లు మించకూడదు.
కాంట్రాక్ట్ వ్యవధి: టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ కాంట్రాక్ట్ వ్యవధి 01 సంవత్సరం ఉంటుంది. లేదా సదరు అభ్యర్థికి 70 సంవత్సరాల వయస్సు నిండడం లేదా ఆ పోస్టులో రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ చేరడం. వీటిలో ఏది ముందు జరిగితే అంతటితో కాంట్రాక్ట్ ముగుస్తుంది. అయితే సంస్థ అవసరాలు, అభ్యర్థి పనితీరు ఆధారంగా ఈ కాంట్రాక్ట్ను ఏడాది ప్రాతిపదికన మరో 02 సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు.
వేతనం: నెలకు ప్రొఫెసర్కు రూ. 2,60,226, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్కు రూ. 1,73,045, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్కు రూ.1,48,669.
ఎంపిక ప్రక్రియ: ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక ఉంటుంది.
ఇంటర్వ్యూ తేదీలు: 2026 మే 25, 26.
కావాల్సిన సర్టిఫికెట్లు:
- అప్లికేషన్ ఫారమ్
- 2 పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోలు
- డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్ లేదా ఫ్రూప్ కోసం మరేదైనా
- కుల ధృవీకరణ పత్రం
- విద్యార్హతల పత్రాలు
దరఖాస్తు ఫీజు: ఎస్సీ/ఎస్టీ/మహిళలు/ఎక్స్-సర్వీస్మెన్/ఈఎస్ఐసీ అభ్యర్థులకు ఫీజు లేదు. మిగిలిన వారికి రూ. 500. ఫీజు చెల్లించిన తర్వాత రీఫండ్ ఉండదు.
ఇంటర్వ్యూ జరిగే ప్రదేశం: అకడమిక్ బ్లాక్, 2వ అంతస్తు, ఈఎస్ఐసీ మెడికల్ కాలేజ్, జోకా, డైమండ్ హార్బర్ రోడ్, కోల్కతా - 700104. మిగిలిన వివరాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోండి.
