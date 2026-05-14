కళ్లు చెదిరే జీతాలతో ప్రభుత్వ కొలువులు - 'ఈఐఎల్'లో నోటిఫికేషన్

దిల్లీలోని ఇంజినీర్స్ ఇండియా లిమిటెడ్‌లో 22 పోస్టుల భర్తీ - డిప్లొమా, డిగ్రీ, పీజీ అర్హతతో దరఖాస్తుకు అవకాశం - రాతపరీక్ష లేకుండా స్కిల్ టెస్ట్, ఇంటర్వ్యూతోనే ఎంపిక

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 8:26 PM IST

​​EIL Recruitment 2026 : మంచి వేతనంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలో ఉద్యోగం సాధించాలని కలలు కంటున్న యువతకు ఇది నిజంగా ఓ సువర్ణావకాశం. దిల్లీ ప్రధాన కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న 'ఇంజినీర్స్ ఇండియా లిమిటెడ్' పలు ఉద్యోగాల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. వివిధ విభాగాల్లో మొత్తం 22 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నట్లు తాజాగా ఓ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎలాంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. కేవలం ఇంటర్వ్యూ, స్కిల్ టెస్ట్ ద్వారానే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయనున్నారు. పైగా ఈ పోస్టులను కేవలం ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ అభ్యర్థులతోనే భర్తీ చేయనుండటం విశేషం. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ ఉద్యోగ అవకాశానికి సంబంధించిన ఖాళీలు, విద్యార్హతలు, వేతనాల పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

ఏయే పోస్టులు ఉన్నాయి? వాటి అర్హతలేంటి? : మొత్తం 22 ఖాళీలను ఐదు రకాల పోస్టులుగా విభజించారు. పోస్టును బట్టి విద్యార్హతలు, అనుభవం ఇలా ఉన్నాయి.

  1. సీనియర్ మేనేజర్​కు మూడు ఖాళీలు ఉన్నాయి. సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్ లేదా ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్ విభాగంలో బీఈ/బీటెక్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. కనీసం 65 శాతం మార్కులు తప్పనిసరి. సంబంధిత రంగంలో 12 ఏళ్ల ఉద్యోగ అనుభవం ఉండాలి. వయోపరిమితి 30 ఏప్రిల్ 2026 నాటికి 40 సంవత్సరాలు దాటకూడదు. నెలకు రూ. 90,000 నుంచి రూ. 2,40,000 వరకు వేతనం ఉంటుంది.
  2. మేనేజర్ - హెచ్‌ఆర్​కు ఒక ఖాళీ ఉంది. ఎంబీఏ (హెచ్‌ఆర్/ పర్సనల్ మేనేజ్‌మెంట్) లేదా హెచ్‌ఆర్/ పీఎంఅండ్‌ఐఆర్/ లేబర్ వెల్ఫేర్ విభాగాల్లో పీజీ డిగ్రీ లేదా పీజీ డిప్లొమా పూర్తి చేయాలి. కనీసం 65 శాతం మార్కులు సాధించాలి. హెచ్‌ఆర్ విభాగంలో ఎనిమిదేళ్ల ఉద్యోగ అనుభవం ఉండాలి. వయోపరిమితి 36 ఏళ్లు మించకూడదు. నెలకు రూ. 80,000 నుంచి రూ. 2,20,000 వరకు వేతనం ఉంటుంది.
  3. ఇంజినీర్లకు ఏడు ఖాళీలు ఉన్నాయి. సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్ లేదా ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్ బ్రాంచీలలో బీఈ/బీటెక్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. ఇందులో 65 శాతం మార్కులు తప్పనిసరి. కనీసం ఏడాది పాటు ఉద్యోగ అనుభవం ఉండాలి. వయోపరిమితి 28 సంవత్సరాలు మించకూడదు. నెలకు రూ. 60,000 నుంచి రూ. 1,80,000 వరకు వేతనం అందుతుంది.
  4. జూనియర్ డ్రాఫ్ట్స్‌మన్​కు 8 ఖాళీలు ఉన్నాయి. కెమికల్, మెకానికల్ లేదా సివిల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లో మూడేళ్ల డిప్లొమా కోర్సు పూర్తి చేయాలి. 65 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణులవ్వాలి. ఏడాది పాటు పని చేసిన అనుభవం ఉండాలి. వయోపరిమితి 30 సంవత్సరాలు దాటకూడదు. నెలకు రూ. 26,500 నుంచి రూ. 1,15,000 వరకు వేతనం ఉంటుంది.
  5. జూనియర్ అసిస్టెంట్​కు మూడు ఖాళీలు ఉన్నాయి. బీబీఏ, హోటల్ మేనేజ్‌మెంట్, హాస్పిటాలిటీ అండ్ హోటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదా హాస్పిటాలిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌లో డిగ్రీ చేసి ఉండాలి. కనీసం 60 శాతం మార్కులు సాధించాలి. ఈ విభాగంలో కనీసం ఏడాది అనుభవం ఉండాలి. వయోపరిమితి 30 సంవత్సరాలు మించకూడదు. నెలకు రూ. 25,000 నుంచి రూ. 1,00,000 వరకు వేతనం ఇస్తారు.

ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందంటే : అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియను సులభంగా, పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తారు. ఉన్నత స్థాయి పోస్టులైన సీనియర్ మేనేజర్, మేనేజర్, ఇంజినీర్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిని నేరుగా 'ఇంటర్వ్యూ' ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. ఈ ఇంటర్వ్యూలను దిల్లీ లేదా గురుగ్రామ్‌లో నిర్వహించవచ్చు. లేదా ఆన్‌లైన్‌లో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కూడా నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. జూనియర్ డ్రాఫ్ట్స్‌మన్, జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసిన వారిని 'స్కిల్ టెస్టు' ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. అర్హులైన అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూ విధానం, వేదిక, స్కిల్ టెస్టు వివరాలను వ్యక్తిగతంగా సమాచారం అందిస్తారు.

వయో సడలింపులు, అదనపు ప్రయోజనాలు : రిజర్వేషన్ నిబంధనల ప్రకారం అన్ని పోస్టులకూ ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు గరిష్ఠ వయోపరిమితిలో ఐదేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది. ఓబీసీ (నాన్-క్రీమీలేయర్) అభ్యర్థులకు మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు పదేళ్ల సడలింపు వర్తిస్తుంది. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు మూలవేతనానికి అదనంగా డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ కలుపుతారు. వీటితో పాటు ఇతర అలవెన్సులు, వైద్య సదుపాయాలు, రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.

ముఖ్యమైన వివరాలు :

  • దరఖాస్తు విధానం : అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
  • దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 25-05-2026 (మే 25, 2026)
  • పూర్తి వివరాల కోసం వెబ్‌సైట్‌ : http://www.engineersindia.com/

