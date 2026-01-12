ETV Bharat / education-and-career

ఈతరం విద్యార్థులకు ఏఐనే నిజమైన రోడ్​మ్యాప్​

పరిశ్రమ దృష్టిలో ఏఐ అంటే ఒక సామర్థ్యం - ఏఐని వ్యాపారానికి ఉపయోగపడే విధంగా కాకుండా ఒక సబ్జెక్టుగా చూస్తున్న విద్యార్థులు - నిరంతర అభ్యాసాన్ని భాగం చేసుకోవాలి అదే నిజమైన రోడ్‌ మ్యాప్‌

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 1:25 PM IST

Engineering Students Focus on AI : ఇంజినీరింగ్‌ చదివే చాలా మంది విద్యార్థులు కృత్రిమ మేధ(ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌)ను ఒక సబ్జెక్ట్‌గా చూస్తారు. ఒక పేపర్‌ పూర్తయితే ‘ఏఐ అయిపోయింది’ అనుకుంటారు. కానీ పరిశ్రమ దృష్టిలో ఏఐ అంటే ఒక సామర్థ్యం. మనిషి ఆలోచించే విధానాన్ని వేగంగా, విస్తృతంగా, నిరంతరంగా అమలు చేయగల శక్తి ఏఐకి ఉంది. అందుకే సంస్థలు ఏఐలో పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి. దీన్ని విద్యార్థులు ఓ హైప్​లా కాకుండా పరిశ్రమల్లో వ్యాపారిని ఉపయోగపడే విధానంలో అర్థం చేసుకోవాలి.

రియల్​ టైమ్​ ఉపయోగానికి అసలు తేడా : తరగతి గదిలో ఏఐ అంటే నిర్వచనాలు, అల్గారిథమ్​లు, పరీక్షలు. కానీ బోర్టు రూమ్​లో ఏఐ అంటే ప్రమాదాలు, నిర్ణయాలు, బాధ్యత. ఉదాహరణకు మనం నిత్య జీవితంలో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తోన్న గూగుల్​ మ్యాప్స్​ దారిని చూపే సాధనం కాదు. పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని నిర్ణయాలు తీసుకునే ఒక తెలివైన వ్యవస్థ ఇది. గూగుల్ మ్యాప్స్​ పరీక్షలు రాయదు. కానీ నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. ఇది ఎలా సాధ్యమంటే ఇంతకముందు డేటా నుంచి నేర్చుకోవడం, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న దాన్ని గమనించడం, రాబోయేదాన్ని అంచనా వేయడం. ఇక్కడే తరగతి గది చదువుకు, పరిశ్రమలోని రియల్​ టైమ్​ ఉపయోగానికి మధ్య అసలు తేడా కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూల్లో సైతం ఇదే గ్యాప్​ బయటపడుతోంది. కాన్సెప్టు తెలుసు. కానీ చాలా మంది ఇంజినీరింగ్​ విద్యార్థులు వాటిని పూర్తిగా ఎప్పుడూ వివరించలేరు.

మైండ్‌ సెట్‌ ముఖ్యం : గణితంలో పట్టు లేకపోతే ఏఐలో రాణించలేమని అనుకోవద్దు. కోర్​ ఏఐ పరిశోధన పాత్రలకు లోతైన గణితం అవసరం. కానీ అనేక కృత్రిమ మేధస్సు ఉద్యోగాలు అనువర్తిత స్వభావంలో ఉంటాయి. మనం సమస్యను ఎలా నిర్వచిస్తున్నాం, తార్కికంగా ఎలా ఆలోచిస్తున్నాం, డేటాను ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాం అనేది ముఖ్యం. గణితం ఒక సాధనం మాత్రమే. అసలైనది మైండ్​ సెట్​. ఉద్యోగార్థిలో సంస్థలు గమనించేవి. ఈ వ్యక్తి సరైన ప్రశ్నలు అడగగలడా? డేటాలో ఉన్న పరిమితులను గుర్తించగలడా? వ్యాపార సమస్యను సాంకేతిక సమస్యగా మార్చగలడా? ఇవే మీ ఉద్యోగాన్ని నిర్ణయిస్తాయి.

నిరంతర అధ్యయనంతోనే : ఏఐ నేర్చుకోవడం అంటే మారథాన్​ లాంటిది. ఇంజినీరింగ్​ విద్యార్థులు మొదటి ఏడాదిలో కోడింగ్​ లాడిక్​, విశ్లేషణాత్మక ఆలోచన లాంటి లక్షణాలు పెంపొందించుకోవాలి. మధ్య సంవత్సరాల్లో ఏఐ కాన్సెప్టులపై అవగాహన తెచ్చుకోవాలి. ఫైనల్​ ఇయర్​ల్లో ప్రాజెక్టులు, ఇంటర్న్​షిప్పుల ద్వారా రియల్​ లైఫ్​ సమస్యలపై పట్టు సాధించాలి. గూగుల్ మ్యాప్స్ ఒక్క రోజులోనే అగ్రగామి ప్లాట్‌ఫామ్‌గా మారలేదు. ఎన్నో ఏళ్లుగా నేర్చుకుంటూ, మారుతూ, ఎదుగుతూ వచ్చింది. ఇంజినీరింగ్ కెరిర్ అంతే.

ఆలోచన మీదైతేనే, ఏఐతో బాధ్యత : ఇప్పుడున్న విద్యార్థులకు జనరేటివ్​ ఏఐ సాధనాలు నేర్చుకునే విధానాన్నే మార్చేశాయి. ఇవి ఒకవైపు అవకాశాలు, మరోవైపు ప్రమాదాలు. సరైన విధంగా వాడితే ఇవి వ్యక్తిగత గురువుల్లా పని చేస్తాయి. తప్పుగా ఉపయోగిస్తే మౌలిక అవగాహన బలహీనపడుతుంది. కాలిక్యులేటర్​ ఉపయోగించడం వచ్చినప్పటికీ గణితం నేర్చుకోవాల్సిందే కదా. అలాగే ఏఐ సాధనాలు వాడినా ఆలోచన మనదే ఉండాలి. అసైన్​మెంట్లు కాపీ చేయడం కాదు. అవగాహన పెంచుకోవడం లక్ష్యం కావాలి. ఏఐపై ఎక్కువగా ఆధారపడటమూ ప్రమాదమే కానీ పరిష్కారం మాత్రం ఏఐని దూరం పెట్టడం కాదు. ఏఐతో బాధ్యతను పెంపొందించుకోవడం.

కొత్త కెరియర్లు : మనం ఇప్పుడు ఏఐ పరిణామంలో తర్వాత దశ అయిన ఏజెంటిక్​ ఏఐలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. దానికి ఒక లక్ష్యం ఇస్తే అది సాధించడానికి అవసరమైన దశలను అదే నిర్ణయించుకుని చర్యలు తీసుకునే వ్యవస్థలు ఇప్పుడున్నాయి. సంప్రదాయ ఆటోమేషన్​ నియమాలను అనుసరిస్తే, ఏజెంటిక్​ ఏఐ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. గూగుల్​ మ్యాప్స్​లో మనం ఇదే చూస్తున్నాం. ట్రాఫిక్​ని గుర్తించడం, మార్గం మార్చడం, చేరుకునే సమయాన్ని నిరంతరం నవీకరించడం. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో ఏఐ ఆర్కెస్ట్రేషన్​ పాత్రలు, ఏఐ సూపర్​వైజర్లు, మనిషి -ఏఐ సరస్పర చర్య రూపకర్తల లాంటి కొత్త కెరియర్లు ఏర్పడతాయి.

అందరికీ అవకాశం : ఎక్కువ మంది ఏఐ కెరియర్‌ అంటే కోడింగ్‌ మాత్రమే అనుకుంటారు లేదా కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ వాళ్లకే అవకాశం ఉందని భావిస్తారు. ఇది పూర్తిగా అపోహే మాత్రమే. ఏఐ పరిసర వ్యవస్థ చాలా పెద్దది. డేటా ఇంజినీర్లు, మెషీన్‌ లెర్నింగ్‌ ఇంజినీర్లు మాత్రమే కాదు. ఏఐ విశ్లేషకులు, కన్సల్టెంట్లు, డొమైన్‌ నిపుణులు, సిస్టమ్‌ ఇంటిగ్రేటర్లు సైతం అవసరం. ఈసీఈ, మెకానికల్, సివిల్‌ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన వాళ్లూ ఏఐలో మంచి విజయాలు సాధిస్తున్నారు. వారి చేస్తోన్న వృత్తికి మరింత తెలివిని ఎలా జోడించాలో అర్థం చేసుకుంటే చాలు. పరిశ్రమకు కావాల్సింది శుద్ధమైన కోడ్‌ కాదు. ఏఐల కలయిక, డొమైన్​ పరిజ్ఞానం, పైతాన్​, టూల్స్​, ఫ్రేమవర్కులు ఇవన్నీ ఎంట్రీలే.

ఏఐ వల్ల ఉద్యోగాలు ఏమి పోవు : ఏఐ ఉద్యోగాలను తీసేస్తుందా? అంటే దీనికి మంచి ఉదాహరణ గూగుల్ మ్యాప్స్​ అనే చెప్పాలి. ఈ మ్యాప్స్​ వచ్చాక డ్రైవర్లను తొలగించలేదు. దారి చూపే తెలివిని మెరుగుపరిచింది. అలాగే ఉద్యోగాలూ మాయం కావు, మార్పు చెందుతాయి. భవిష్యత్తు ఇంజినీర్లు ఏఐతో కలిసి పనిచేసే విభాగంలో నిపుణులుగా మారాలి. ఈ రోజు ఇప్పుడు మీరు గూగుల్​ మ్యాప్​లను నమ్ముతున్నారు. రేపు ఇలాంటి మరెన్నో ఇంటెలిజెంట్​ వేదికలని మీరు రూపకల్పన చేసే అవకాశం ఉందని కలల కనండి. ఆ కలలతోనే బాధ్యతలు ప్రారంభమవుతాయి. రోడ్లపై మొదలైన ఏఐ ప్రయాణం ఇప్పుడు తరగతి గదులు, కోడ్​బేస్​లు, జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తోంది. ఏఐ అనేది ప్రమాదం కాదు. అది ఒక అవకాశం లాంటిది. అయితే సర్వదా సిద్ధంగా ఉన్నవారికి మాత్రమే అని గ్రహించాలి. ఈ ఏఐ యుగంలో భవిష్యత్తుకు సిద్ధమైన విద్యార్థులంతా దైనందిన జీవితంలో ప్రశ్నించడం, నిరంతర అభ్యాసాన్ని భాగం చేసుకోవాలి. అదే నిజమైన రోడ్​ మ్యాప్.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

