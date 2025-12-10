ETV Bharat / education-and-career

ఇంజినీరింగ్​ అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్​ - ఈసీఐఎల్​లో ఉద్యోగాలు

బీఈ/బీటెక్‌తో దరఖాస్తు - విద్యార్హతలు, ఉద్యోగానుభవంతో షార్ట్‌లిస్ట్‌ - ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూలతో నియమకాలు

Electronics Corporation of India Limited (ECIL)Recruitment
Electronics Corporation of India Limited (ECIL)Recruitment (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 1:23 PM IST

Electronics Corporation of India Limited (ECIL)Recruitment: బీఈ/బీటెక్​ పూర్తి చేసుకుని ప్రస్తుతం ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి ఎలక్ట్రానిక్స్‌ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌ (ఈసీఐఎల్‌) మంచి అవకాశం కల్పించింది. వారి సంస్థలో పలు ఖాళీ పోస్టు​లు భర్తీ చేయడానికి ఉద్యోగ నోటిషికేషన్​ జారీ చేసింది. దీనికి కావల్సిన అర్హతలు, ఎంపిక విధానం, ఇంటర్వ్యూ తేదీలేంటో చూద్దాం. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలరు.

భర్తీ చేయనున్న పోస్టులివే: ఎలక్ట్రానిక్స్‌ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌ (ఈసీఐఎల్‌) సంస్థ 23 ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్, టెక్నికల్‌ ఆఫీసర్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. బీఈ/బీటెక్‌తో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగానుభవం, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూలతో నియామకాలు ఉంటాయి.

ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌ ఖాళీ పోస్టులు 15, టెక్నికల్‌ ఆఫీసర్‌ భర్తీ చేయల్సిన పోస్టులు 5, అసిస్టెంట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌ పోస్టులు 3 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ముందుగా ఏడాది కాలానికి ఎంపిక చేసినప్పటికీ ఒప్పంద ప్రాతిపదికన నాలుగేళ్లు పొడిగిస్తారు.

ఎంపిక విధానం: మొదట విద్యార్హతలు, ఉద్యోగానుభవంతో షార్ట్‌లిస్ట్‌ చేసి పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు. ఏడాది అనుభవం ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌కు ఉంటే ఐదు మార్కులు, అసిస్టెంట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్​కు, టెక్నికల్‌ ఆఫీసర్‌ పోస్టులకు ఏడాది ఉద్యోగానుభవానికి పది మార్కుల చొప్పున కేటాయింపు చేపడతారు. పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూకు 50 మార్కులు. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, ఇంటర్వ్యూ ఒకేరోజున నిర్వహిస్తారు. ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగులు/మాజీ సైనికోద్యోగులకు గరిష్ఠ వయసులో సడలింపులు, రిజర్వేషన్లు వర్తిస్తాయి.

అర్హతలు:

  • ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌ పోస్టుల కోసం సీఎస్‌ఈ/ఐటీ/ఈసీఈ/ఈఈఈ/ఈఐ/ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌తో బీఈ/బీటెక్, మూడేళ్ల అనుభవం కలిగి ఉండాలి.
  • టెక్నికల్‌ ఆఫీసర్‌కు సీఎస్‌ఈ/ఐటీ/ఈసీఈ/ఈటీసీ/ఎలక్ట్రానిక్స్‌ బ్రాంచ్‌తో బీఈ/బీటెక్ పూర్తి చేసుకుని ఏడాది అనుభవం ఉండి తీరాలి.
  • అసిస్టెంట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌ పోస్ట్​ భర్తీ కోసం ఎలక్ట్రానిక్స్‌/ఈసీఈ/ఎలక్ట్రికల్‌/ఈఈఈ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌/ఈఅండ్‌ఐ/మెకానికల్‌ బ్రాంచ్‌తో పాటు ఇంజినీరింగ్‌ డిప్లొమా, ఏడాది అనుభవమైన ఉండాలి. ఇంజినీరింగ్‌ డిగ్రీ, డిప్లొమాలను 60 శాతం (ఎస్సీ/ఎస్టీలు 50 శాతం) మార్కులతో పూర్తి చేసి ఉండాలి.

వయస్సు సడలింపులు: ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌కు 33 సంవత్సరాలు ఉండాలి. అలాగే టెక్నికల్‌ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్లకు 30 సంవత్సరాలు మించి ఉండకూడదు. ఓబీసీ - ఎన్‌సీఎల్‌కు మూడేళ్లు, ఎస్సీ/ ఎస్టీకి ఐదేళ్లు, దివ్యాంగులకు పదేళ్ల సడలింపు ప్రక్రియ ఉంటుంది.

నెలవారి వేతనం:

  • ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌కు మొదటి ఏడాది నెలకు రూ.40,000, రూ.45,000 రెండో ఏడాది, రూ,50,000 మూడో ఏడాది, రూ.55,000 నాలుగో ఏడాది వేతనం అందజేస్తారు.
  • టెక్నికల్‌ ఆఫీసర్‌కు రూ.25,000 మొదటి ఏడాది, రూ.28,000 రెండో ఏడాది మూడు, నాలుగు ఏడాదుల్లో రూ.31,000 జీతం అందుతుంది.
  • అసిస్టెంట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌కు నెలకు రూ.25,506 వేతనం అందజేస్తారు.

వాక్‌ఇన్‌ ఇంటర్వ్యూ: ఆసక్తి ఉన్నవారు 16.12.2025 తేదీన ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. డైరెక్ట్​ వాక్​ఇన్​ ఇంటర్వ్యూ పద్ధతి నిర్వహించారు. సౌత్‌జోన్‌ వారందరికి ఈసీఐఎల్‌ జోనల్‌ ఆఫీస్, ఎకనామిస్ట్‌ హౌస్, పోస్ట్‌ బాక్స్‌ నం.3148, ఎస్‌-15, ఇండస్ట్రియల్‌ ఎస్టేట్, చెన్నై-600032లో వాక్‌ఇన్‌ ఇంటర్వ్యూలను నిర్వహిస్తారు. ఈ జాబ్​ అప్లికేషన్​కు సంబంధించి అలాగే మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ వెబ్​సైట్​ను www.ecil.co.in ను సంప్రదించండి.

