ఇంజినీరింగ్ అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్ - ఈసీఐఎల్లో ఉద్యోగాలు
బీఈ/బీటెక్తో దరఖాస్తు - విద్యార్హతలు, ఉద్యోగానుభవంతో షార్ట్లిస్ట్ - ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలతో నియమకాలు
Published : December 10, 2025 at 1:23 PM IST
Electronics Corporation of India Limited (ECIL)Recruitment: బీఈ/బీటెక్ పూర్తి చేసుకుని ప్రస్తుతం ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (ఈసీఐఎల్) మంచి అవకాశం కల్పించింది. వారి సంస్థలో పలు ఖాళీ పోస్టులు భర్తీ చేయడానికి ఉద్యోగ నోటిషికేషన్ జారీ చేసింది. దీనికి కావల్సిన అర్హతలు, ఎంపిక విధానం, ఇంటర్వ్యూ తేదీలేంటో చూద్దాం. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలరు.
భర్తీ చేయనున్న పోస్టులివే: ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (ఈసీఐఎల్) సంస్థ 23 ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్, టెక్నికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. బీఈ/బీటెక్తో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగానుభవం, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలతో నియామకాలు ఉంటాయి.
ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ ఖాళీ పోస్టులు 15, టెక్నికల్ ఆఫీసర్ భర్తీ చేయల్సిన పోస్టులు 5, అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ పోస్టులు 3 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ముందుగా ఏడాది కాలానికి ఎంపిక చేసినప్పటికీ ఒప్పంద ప్రాతిపదికన నాలుగేళ్లు పొడిగిస్తారు.
ఎంపిక విధానం: మొదట విద్యార్హతలు, ఉద్యోగానుభవంతో షార్ట్లిస్ట్ చేసి పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు. ఏడాది అనుభవం ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్కు ఉంటే ఐదు మార్కులు, అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్కు, టెక్నికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు ఏడాది ఉద్యోగానుభవానికి పది మార్కుల చొప్పున కేటాయింపు చేపడతారు. పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూకు 50 మార్కులు. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, ఇంటర్వ్యూ ఒకేరోజున నిర్వహిస్తారు. ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగులు/మాజీ సైనికోద్యోగులకు గరిష్ఠ వయసులో సడలింపులు, రిజర్వేషన్లు వర్తిస్తాయి.
అర్హతలు:
- ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ పోస్టుల కోసం సీఎస్ఈ/ఐటీ/ఈసీఈ/ఈఈఈ/ఈఐ/ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్తో బీఈ/బీటెక్, మూడేళ్ల అనుభవం కలిగి ఉండాలి.
- టెక్నికల్ ఆఫీసర్కు సీఎస్ఈ/ఐటీ/ఈసీఈ/ఈటీసీ/ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాంచ్తో బీఈ/బీటెక్ పూర్తి చేసుకుని ఏడాది అనుభవం ఉండి తీరాలి.
- అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ పోస్ట్ భర్తీ కోసం ఎలక్ట్రానిక్స్/ఈసీఈ/ఎలక్ట్రికల్/ఈఈఈ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్/ఈఅండ్ఐ/మెకానికల్ బ్రాంచ్తో పాటు ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా, ఏడాది అనుభవమైన ఉండాలి. ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ, డిప్లొమాలను 60 శాతం (ఎస్సీ/ఎస్టీలు 50 శాతం) మార్కులతో పూర్తి చేసి ఉండాలి.
వయస్సు సడలింపులు: ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్కు 33 సంవత్సరాలు ఉండాలి. అలాగే టెక్నికల్ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్లకు 30 సంవత్సరాలు మించి ఉండకూడదు. ఓబీసీ - ఎన్సీఎల్కు మూడేళ్లు, ఎస్సీ/ ఎస్టీకి ఐదేళ్లు, దివ్యాంగులకు పదేళ్ల సడలింపు ప్రక్రియ ఉంటుంది.
నెలవారి వేతనం:
- ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్కు మొదటి ఏడాది నెలకు రూ.40,000, రూ.45,000 రెండో ఏడాది, రూ,50,000 మూడో ఏడాది, రూ.55,000 నాలుగో ఏడాది వేతనం అందజేస్తారు.
- టెక్నికల్ ఆఫీసర్కు రూ.25,000 మొదటి ఏడాది, రూ.28,000 రెండో ఏడాది మూడు, నాలుగు ఏడాదుల్లో రూ.31,000 జీతం అందుతుంది.
- అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్కు నెలకు రూ.25,506 వేతనం అందజేస్తారు.
వాక్ఇన్ ఇంటర్వ్యూ: ఆసక్తి ఉన్నవారు 16.12.2025 తేదీన ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. డైరెక్ట్ వాక్ఇన్ ఇంటర్వ్యూ పద్ధతి నిర్వహించారు. సౌత్జోన్ వారందరికి ఈసీఐఎల్ జోనల్ ఆఫీస్, ఎకనామిస్ట్ హౌస్, పోస్ట్ బాక్స్ నం.3148, ఎస్-15, ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్, చెన్నై-600032లో వాక్ఇన్ ఇంటర్వ్యూలను నిర్వహిస్తారు. ఈ జాబ్ అప్లికేషన్కు సంబంధించి అలాగే మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ వెబ్సైట్ను www.ecil.co.in ను సంప్రదించండి.
