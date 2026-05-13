లైబ్రరీకి రండి, పుస్తకాలు చదవండి - యూత్​ను ఆహ్వానిస్తున్న గ్రంథాలయాలు

యువతలో పుస్తక పఠనం పెంచడమే లక్ష్యంగా మేడ్చల్ కలెక్టర్ ప్రయత్నం - పోటీ పరీక్షలు రాసే వారి కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు - ఒక్కో కొత్త గ్రంథాలయం ఏర్పాటుకు రూ.50 లక్షల ఖర్చు అంచనా

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 13, 2026 at 2:49 PM IST

3 Min Read
Electronic Library In Medchal : వేసవి సెలవులు వచ్చాయంటే పిల్లల అల్లరికి అవధులుండవు. టీవీలు, వీడియో గేమ్స్​, ఆటలతో బిజీగా అయిపోతారు. వారికి పుస్తకాల వైపు మనస్సు మళ్లేలా, చదవడంపై ఇష్టం పెరిగేలా చేయడానికి ఇదే సరైన సమయం. 'ఒక మంచి పుస్తకం ఒక మంచి స్నేహితుడు' లాంటిది. బుక్​తో ఉంటే ఫ్రెండ్ అవసరం ఉండదు. పుస్తకాలను చదవడం ద్వారా జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవచ్చు. వృద్ధులకు ఈ విషయం బాగా తెలుసు. అందుకే కృష్ణ రామ అంటూ కూడా పుస్తకాలు చదువుతారు.

అయితే ఫోన్లు, టీవీ, కంప్యూటర్లు, సోషల్ మీడియా మధ్య పెరుగుతున్న జెన్​జీ, జెన్​జెడ్ పిల్లలనూ ఈ బాటలోనే నడిచేలా చేయాలని ఓ జిల్లా కలెక్టర్, గ్రంథాలయ అధికారులు భావిస్తున్నారు. అందుకని పుస్తకాలతో గ్రంథాలయాన్ని "ఎలక్ట్రానిక్ లైబ్రరీ" గా మార్చే పనిలో పడ్డారు. దీనిద్వారా ఎంచక్కా కంప్యూటర్​లోనే నచ్చిన పుస్తకాలు చదవచ్చు. మరి ఆ లైబ్రరీ ఎక్కడ ఉందో, ఏంటో ? తెలుసుకుందాం రండి.

యువతను పుస్తకాలు వైపు మళ్లించడానికి కలెక్టర్​ ఫైజాన్​ అహ్మద్​ నేతృత్వంలో మేడ్చల్​ జిల్లా లైబ్రరీలో నూతన పుస్తకాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. దీంతో పాటు పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్న వారికోసం దినపత్రికలు, ప్రముఖ రచయితల గ్రంథాలు, తెలంగాణ సాహిత్యం ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంచారు. గ్రంథాలయంలోని సౌకర్యాలను అదనపు కలెక్టర్ ఫైజాన్​ అహ్మద్​ పరిశీలించారు. అందులో ఉన్న యువతీయువకులతో మాట్లాడి అవసరమైన మరికొన్ని సౌకర్యాలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని చెప్పారు.

ఈ - లైబ్రరీగా జిల్లా గ్రంథాలయం : మేడ్చల్​లోని గ్రంథాలయాన్ని ఈ - లైబ్రరీగా మార్చేందుకు అధికారులు సన్నహాలు చేస్తున్నారు. మొదట పుస్తకాలను, వాటి వివరాలను కంప్యూటరీకరిస్తారు. ఏదైనా బుక్​ కావాలంటే సిస్టమ్​లో దాని పేరును రిజిస్టర్​ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆ పుస్తకం ఎక్కడో సులభంగా తెలిసిపోతుంది. దీనిద్వారా ఈ - లైబ్రరీని అందుబాటులోకి తేవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పుస్తకాలను డిజిటలీకరించడం ద్వారా సిస్టమ్​, ల్యాప్​టాప్​లలో చదువుకోవడానికి బాగుంటుంది. మేడ్చల్​లోని గ్రంథాలయంలో వేల సంఖ్యలో పుస్తకాలున్నాయి. రోజు 70 శాతం మంది పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యేవారు అవసరమైన సమాచారం కోసం వస్తున్నారు. ఇందులో కొందరు వృద్ధులు, యువత ఉంటున్నారు.

మున్సిపాలిటీల్లోనూ నూతన లైబ్రరీల ఏర్పాటు : మేడ్చల్ జిల్లాలోని ఎల్లంపేట్​, మూడు చింతలపల్లి, అలియాబాద్ వంటి మున్సిపాలిటీలలో గ్రంథాలయాలు ఏర్పాటు చేయాలని రెవెన్యూ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇందుకు ఒక్కో లైబ్రరీకి రూ.50 లక్షలు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేశారు. వీటిని మున్సిపాలిటీల్లోని ప్రభుత్వ స్థలాల్లో ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు అనుకుంటున్నారు.

యువత​ చదివితే నిర్మించేస్తాం : యువత రోజు లైబ్రరీలకు వచ్చి చదువుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే నూతనంగా ఏర్పాటు చేయనున్న గ్రంథాలయాలను తాత్కాలికంగా ప్రారంభించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా కావాల్సిన పుస్తకాలు, నిధుల కోసం ప్రభుత్వాన్ని అడగనున్నారు. పోటీ పరీక్షలకు గ్రంథాలయంలో చదివే వారి కోసం అవగాహన కార్యక్రమాలు, నిపుణులతో కౌన్సిలింగ్​లు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు మేడ్చల్ జిల్లా కలెక్టర్ ఫైజాన్ అహ్మద్ పేర్కొన్నారు.

పుస్తకాలు ఎందుకు చదవాలో తెలుసా : పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత, ఆలోచన శక్తి పెరుగుతుందని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఏదైనా బాధలో ఉండి ఎవరితో మాట్లాడాలని అనిపించనపుడు ఒక 'మంచి కాఫీ' లాంటి పుస్తకాన్ని చదివితే మనసు కుదుటపడుతుందని అంటున్నారు. పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచి కథల పుస్తకాలు చదవడం అలవాటు చేయడం ద్వారా మెదకు చురుగ్గా పనిచేస్తుందని సలహా ఇస్తున్నారు. దీంతో చిన్న వయసు నుంచే చదవడంపై ఆసక్తి ఏర్పడుతుందని చెబుతున్నారు.

