పదో తరగతి పరీక్షలకు సిద్ధమౌతున్నారా?- అయితే 'ఈనాడు' ఉచిత వెబినార్​లో మీకోసమే!

పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు సాధించేందుకు విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయుల సూచనలు- కఠినమైన అంశాలపై టిప్స్​

Eenadu Webinar For Tenth Exams
Eenadu Webinar For Tenth Exams (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 28, 2026 at 6:45 PM IST

2 Min Read
Eenadu Webinar For Tenth Exams : పదో తరగతి పరీక్షలు మరి కొద్దిరోజుల్లో ప్రారంభంకాబోతున్నాయి. ఈ పరీక్షలతో ఒక విద్యార్థి తన పాఠశాల జీవితాన్ని వదిలి ఉన్నత చదువులకై పయనమవుతాడు. అందుకు పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, పరీక్షలనగానే చాలామంది విద్యార్థుల్లో భయం మొదలవుతుంది. ఇది సాధారణంగా చాలా మంది విద్యార్థుల్లో కనపడే లక్షణమే. ఏం చదవాలో, ఎలా చదవాలో తెలియక మానసిక ఒత్తిడికి గురువుతుంటారు. ఓ వైపు తల్లిదండ్రులు, మరో వైపు గురువులు తనపై పెట్టుకున్న నమ్మకాలను వమ్ముచేయకూడదనే ఉద్దేశంతో ఎంతో కష్టపడుతుంటారు. అయితే, అలాంటి అనవసర భయాలను తరిమికొట్టేందుకు శ్రీ చైతన్య విద్యాసంస్థలు, ఈనాడు- ప్రతిభ సంయుక్తంగా ఉచిత వెబ్​నార్​ నిర్వహిస్తున్నాయి.

ఈ వెబినార్​లో విద్యార్థులకు ఎన్నో విషయాలపై అవగాహన కల్పించనున్నారు. పరీక్షల్లో మంచి స్కోర్​ చేయాలంటే ప్రిపరేషన్ ఏ విధంగా ఉండాలి? చదివింది గుర్తుంచుకోవడం ఎలా వంటి అనేక విషయాలపై అవగాహన కల్పించనున్నారు. వెబినార్​లో ప్రముఖ సబ్జెక్ట్​ నిపుణలు, అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయులు పాల్గొనున్నారు. తక్కువ సమయంలో పూర్తి సిలబస్​ను ఎలా రివిజన్​ చేయాలో తెలియజేస్తారు. పరీక్షలంటే ఉండే భయాలను పోగొట్టేందుకు, వారిని మానసికంగా దృఢపరిచేందుకు సైకాలజిస్ట్​లు సూచనలు చేస్తారు. అంతేకాదు, పూర్వపు విద్యార్థులు తమ అనుభవాలను విద్యార్థులతో పంచుకుని వారిలో స్ఫూర్తిని నింపుతారు. ఈ వెబినార్​ వల్ల పిల్లలతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులకూ ఎంతో ఉపయోగపడనుంది. పదో తరగతి పరీక్షల కోసం ప్రిపేర్​ అవుతున్న విద్యార్థులందరూ ఈ వెబినార్​లో పూర్తి ఉచితంగా పాల్గొనవచ్చు.

చదివింది గుర్తుండడం లేదా?
ఇక సబ్జెక్ట్​ విషయానికొస్తే, గణితం అంటే చాలా మంది విద్యార్థులు భయపడుతుంటారు. లెక్కలు అర్థం కాక, ఫార్ములాలు గుర్తుండక సతమతమౌతుంటారు. అయితే, వారి కోసం వెబ్​నార్​లో ప్రత్యేక టిప్స్​ చెప్తారు. దీంతో పాటు సైన్స్​ సబ్జెక్టులో మంచి మార్కులు ఎలా సాధించాలో తెలుపనున్నారు. పరీక్షలనగానే పుస్తకాలన్ని ముందు పెట్టుకుని అన్ని చదివేయాలని అనుకుంటారు. ఈ క్రమంలో ముందు చదివింది ఏంటనేది మర్చిపోతుంటారు. అయితే, మైండ్​ మ్యాపింగ్​ ద్వారా చదివింది ఎలా గుర్తుంచుకోవాలనే విషయంపై స్పష్టమైన అవగాహన కల్పించనున్నారు.

పరీక్షల్లో మంచి మార్కులకు టైమ్​ మేనేజ్​మెంట్​ చాలా అవసరం!
పరీక్ష హాలులో చదవింది గుర్తుకు రాక, ఓ వైపు టైమ్​ అయిపోతుంటే మనసులో మరింత ఆందోళన రేకెత్తుతుంది. అయితే, దానికి ముందస్తు ప్రణాళిక ఉంటే చకచకా ప్రశ్నలకు సరియైన జవాబులు రాయవచ్చు. అందుకు టైమ్​ మేనేజ్​మెంట్​ చాలా అవసరం. దీనిపైనా వెబ్​నార్​లో అవగాహన కల్పించనున్నారు.

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అవసరం
చదివింది గుర్తుండాలన్నా, మరో కొత్త సబ్జెక్ట్​ చదవాలన్నా అందుకు ఏకాగ్రత, ఓపిక చాలా అవసరం. అయితే, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్యలకు చెక్​ పెట్టవచ్చు. అయితే, ఎలాంటి ఆహార నియమాలు పాటించాలనేది వెబ్​నార్​లో తెలుసుకోవచ్చు.

అదేవిధంగా, ఏదైనా బుక్​ చదువుతున్న సమయంలో బయటి విషయాలు గుర్తుకువస్తుంటాయి. ఫలితంగా ఏకాగ్రత దెబ్బతింటుంది. అలాంటి సమస్యలకు వ్యాయామాలు చక్కని పరిష్కారం అంటున్నారు అనుభవజ్ఞులు. ఏకాగ్రతకు సంబంధించిన విషయాలపైనా చర్చించనున్నారు. వీటన్నింటితో పాటు మరేఇతర సమస్యలను సైతం వెబ్​నార్​లో అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. విద్యార్థులు అడిగే సందేహాలకు నిపుణులు స్పష్టమైన సమాధానాలు ఇస్తారు.

జూమ్​ మీటింగ్, యూట్యూబ్​ లైవ్, ఈనాడు. నెట్​ ద్వారా వెబినార్​లో జాయిన్​ అవ్వవచ్చు.

వెబినార్​ తేదీ : 2026 మార్చి 1 (ఆదివారం)

సమయం : ఉదయం 11 గంటన నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు

జూమ్​ మీటింగ్​: http://hov.to/b2c7ec22

యూట్యూబ్​ లైవ్​: http://hov.to/d4ce0f1a

