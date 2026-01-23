ETV Bharat / education-and-career
టెన్త్ తర్వాత ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? 'ఈనాడు' వెబినార్తో ఆ ప్రశ్నలన్నింటికి చెక్!
'ఈనాడు ప్రతిభ', ప్రముఖ విద్యాసంస్థ 'రిసొనెన్స్' సంయుక్తంగా ఓ ప్రత్యేక ఉచిత వెబినార్- నిపుణుల సూచనలతో విద్యార్థులకు అవగాహన
Published : January 23, 2026 at 3:52 PM IST
Eenadu Webinar On After Tenth : పదో తరగతి పూర్తి చేసుకున్న చాలా మంది విద్యార్థుల్లో ఒకటే ఆలోచన. డాక్టర్ కావాలా? ఇంజినీర్ అవ్వాలా? సీఏ చదవాలా? లేదా ట్రెండ్లో ఉన్న ఏఐ కోర్సుల వైపు వెళ్లాలా? ఇలా ఎన్నో సందేహాలతో సతమతమౌతుంటారు. అయితే కేరీర్ సరైన మార్గంలో ముందుకు సాగాలంటే ఇప్పుడు తీసుకున్న నిర్ణయమే భవిష్యత్తు మనల్ని అత్యుత్తమంగా మారుస్తుంది. మనం కోరుకున్న కలలను నెరవేర్చి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుస్తుంది. తొందరపడి తప్పు అడుగు వేస్తే ఎన్నో ఏళ్ల శ్రమ వృథా అయ్యే అవకాశమూ లేకపోలేదు. వీటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని, పదో తరగతి తర్వాత సరైన దారి చూపించేందుకు 'ఈనాడు ప్రతిభ', ప్రముఖ విద్యాసంస్థ 'రిసొనెన్స్' సంయుక్తంగా ఓ ప్రత్యేక ఉచిత వెబినార్ను నిర్వహిస్తున్నాయి.
ఈ వెబినార్ ప్రధాన లక్ష్యం ఏమిటి?
ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థుల్లో ఉన్న అయోమయాన్ని తొలగించడం, వారి ఆసక్తి, సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా సరైన కోర్సులు ఎంచుకునేలా సలహాలు, సూచనలు చేయడం ఈ వెబినార్ ప్రధాన లక్ష్యం. కెరీర్ పట్ల ఆయోమయంలో ఉన్న ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఇదో చక్కని అవకాశం అని చెప్పవచ్చు. అయితే, శిలలాంటి విద్యార్థులను శిల్పాల్లా మలిచేందుకు, ప్రతి ఒక్కరూ తమ కెరీర్కు తామే ఉలిలా మారేందుకు ఈ కార్యక్రమం ఉపయోగపడనుందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
ఏ కోర్సులపై అవగాహన కల్పిస్తారు?
ఈ వెబినార్ మొత్తం దాదాపు 90 నిమిషాల పాటు సాగనుంది. ఇందులో ఇంటర్మీడియట్లో అందుబాటులో ఉన్న వివిధ గ్రూపులపై సమగ్ర అవగాహన కల్పిస్తారు. ముఖ్యంగా ఎంపీసీ, బైపీసీ, సీఈసీ, ఎంఈసీ, హెచ్ఈసీ, ఒకేషనల్ కోర్సులు వంటి విభాగాలపై నిపుణులు లోతైన విశ్లేషణ చేస్తారు.
ప్రస్తుతం ఉద్యోగ విపణిలో డిమాండ్ ఉన్న కోర్సులు ఏవి? భవిష్యత్తులో అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్న రంగాలు ఏమిటి? తక్షణ ఉపాధి అవకాశాలు కలిగిన వృత్తి విద్యా కోర్సులు ఏమిటో విద్యార్థులకు వివరించనున్నారు. అదేవిధంగా ఇప్పటి కాలానికి అనుగుణంగా కృత్రిమ మేధ (ఏఐ), బయోటెక్నాలజీ వంటి ఆధునిక రంగాలపై కూడా ప్రత్యేకంగా చర్చ జరగనుంది. దీనితో పాటు ఏ కోర్సులు చదివితే ఏ రకమైన ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి? ఎలాంటి నైపుణ్యాలు అవసరం? ఏ ప్రవేశ పరీక్షలు రాయాలి? వంటి కీలక అంశాలపై నిపుణులు స్పష్టమైన మార్గదర్శకత్వం ఇస్తారు.
వీటిపైనే నిపుణుల సూచనలు!
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల ఒత్తిడి లేదా తోటివారి నిర్ణయాలకు లోనుకాకుండా తమలోని బలాలు, బలహీనతలను గుర్తించుకునేలా అవగాహన కల్పించనున్నారు. 'ఈ కోర్సు ట్రెండ్లో ఉంది కాబట్టి ఇదే నేర్చుకోవాలి' అనే ఆలోచన కాకుండా విద్యార్థులకు ఏ విషయంపై ఆసక్తి, ప్రతిభ, లక్ష్యం ఉందో దానికి అనుగుణంగా కోర్సు ఎంచుకునే విషయంపై నిపుణులు పలు సూచనలు చేయనున్నారు.
విద్యార్థులకు విలువైన సూచనలు
అయితే, ఈ కార్యక్రమంలో అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులు, సబ్జెక్టు నిపుణులు, కెరీర్ కౌన్సిలర్లు పాల్గొని విద్యార్థులకు విలువైన సూచనలు అందిస్తారు. వివిధ రంగాల్లో అత్యున్నత మార్గాలను ఎంచుకుని కెరీర్లో విజయం సాధించిన విద్యార్థుల అనుభవాలను పంచుకోనున్నారు. ఇవి ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ప్రేరణగా నిలుస్తాయని నిర్వాహకులు భావిస్తున్నారు.
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, వెబినార్ చివరిలో విద్యార్థులు తమకున్న సందేహాలను నిపుణులతో చర్చించవచ్చు. ఇందుకోసం జూమ్ చాట్ ఏర్పాటు చేశారు. దీని ద్వారా విద్యార్థులు తమ సందేహాలను నేరుగా నిపుణులను అడిగి నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.
ఈ వెబినార్ జూమ్ మీటింగ్తో పాటు యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా కూడా ప్రసారం కానుంది.
వెబినార్ తేదీ: జనవరి 25, 2026
సమయం: ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు
జూమ్ మీటింగ్: http://hov.to/4fe6eb78
యూట్యూబ్ లైవ్: http://hov.to/40ee8c05