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ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్లో "ఫొటో జర్నలిజం" కోర్సు - ఇలా అప్లై చేసుకోండి!
ఫొటో జర్నలిజంలో డిప్లోమా కోర్సుకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 10లోపు అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!
Published : July 21, 2026 at 10:45 AM IST
EJS Photo Journalism Course: రెగ్యులర్ ఉద్యోగాలు కాకుండా నిత్యం సరికొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ థ్రిల్లింగ్ కెరీర్ను కోరుకునే యువతకు ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ఇప్పటివరకు మల్టీమీడియా, టెలివిజన్, మొబైల్ జర్నలిజం విభాగాల్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా కోర్సులను అందిస్తోన్న సంస్థ, తాజాగా ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. కెమెరా ద్వారా సమాజాన్ని ప్రతిబింబించేలా చేసే ఫొటో జర్నలిజంలో డిప్లొమా కోర్సుకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మరి ఈ కోర్సులకు అర్హులు ఎవరు? జీతం ఎంత? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కోర్సు పేరు - ఫొటో జర్నలిజంలో డిప్లొమా
ఎంపిక విధానం: ఈ కోర్సుకు అప్లై చేసుకున్న అభ్యర్థులకు మొదట వివిధ అంశాల మీద రాత పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఎగ్జామ్ ఆబ్జెక్టివ్, డిస్క్రిప్టివ్ పద్ధతుల్లో ఉంటుంది. ఫొటోగ్రఫీ, తెలుగు, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ప్రావీణ్యాన్నీ, వర్తమాన వ్యవహారాల్లో పరిజ్ఞానాన్నీ పరీక్షించే లఘు, వ్యాసరూప ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఇందులో ఉత్తీర్ణులైన వారిని గ్రూప్ డిస్కషన్, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా కోర్సుకు ఎంపిక చేస్తారు.
శిక్షణ, భృతి: ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఈనాడు జర్నలిజం స్కూలులో 6 నెలలపాటు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో జర్నలిజానికి, ఫొటోగ్రఫీకి సంబంధించిన వివిధ పాఠ్యాంశాల గురించి చెబుతారు. శిక్షణలో భాగంగా ఒక నెలపాటు ఇంటర్న్షిప్ కూడా ఉంటుంది. కోర్సులో ప్రవేశం పొందిన అభ్యర్థులకు స్కూలు రూల్స్కు అనుగుణంగా రూ. 15వేలు నెలవారీ భృతి లభిస్తుంది.
ఉద్యోగంలో: స్కూల్లో కోర్సును పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులను అవకాశాన్ని బట్టి పత్రిక లేదా డిజిటల్ మాధ్యమంలో ట్రెయినీగా ఒక సంవత్సరంపాటు ప్రాక్టికల్ శిక్షణకు పంపిస్తారు. ఈ సమయంలో నెలకు రూ. 20వేల వరకు చెల్లిస్తారు. అది పూర్తయ్యాక, అభ్యర్థుల వ్యక్తిగత ప్రతిభ ఆధారంగా ఒక ఏడాది ప్రొబేషన్లో నెలకు సుమారు రూ. 22వేల వరకు వేతనం చెల్లిస్తారు.
ఒప్పంద పత్రం: ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయ్యి స్కూల్లో చేరిన అభ్యర్థులు ఏడాది తదనంతర శిక్షణతో కలిపి రామోజీ గ్రూపు సంస్థల్లో 2 సంవత్సరాలు పనిచేయాలి. ఈ మేరకు లక్ష రూపాయలను కోర్సు ప్రారంభంలోనే ఒప్పంద పత్రాన్ని సమర్పించాలి.
అర్హతలు:
- ఇంటర్, గ్రాడ్యుయేట్, పీజీ చేసిన వారు అర్హులు.
- ఫొటోగ్రఫీలో స్థిరపడాలన్న బలమైన ఆకాంక్ష
- తేట తెలుగులో రాయగల నేర్పు
- ఇంగ్లీష్పై అవగాహన
- లోకజ్ఞానం, వర్తమాన వ్యవహారాలపై పట్టు
- ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం పాటుపడాలన్న తపన
- అక్టోబర్ 12, 2026 నాటికి 20 నుంచి 30 మధ్య వయసు ఉండాలి.
ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి:
- అప్లికేషన్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేస్తే కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- అందులో పేరు, తండ్రిపేరు, చిరునామా, మెయిల్, ఫోన్ నెంబర్, విద్యార్హతలు, అనుభవం వంటి పూర్తి వివరాలు యాడ్ చేయాలి.
- అనంతరం రీసెంట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోను అప్లోడ్ చేసి అప్లికేషన్ ఫీజు పే చేసి సబ్మిట్ చేయాలి.
- దరఖాస్తు రుసుము రూ.200 ఆన్లైన్లోనే చెల్లించాలి.
- దరఖాస్తు ధ్రువీకరణ ప్రింట్ లేదా జిరాక్స్ను అభ్యర్థులు తమ వద్ద తప్పనిసరిగా ఉంచుకోవాలి.
ముఖ్య తేదీలు
- నోటిఫికేషన్: జులై 21, 2026
- ఆన్లైన్లో దరఖాస్తుల సమర్పణకు గడువు: ఆగస్టు 10, 2026
- ప్రవేశ పరీక్ష: ఆగస్టు 23, 2026
- కోర్సు ప్రారంభం: అక్టోబర్ 12, 2026
- దరఖాస్తు విధానం ప్రాసెస్ లింక్
- అప్లికేషన్ లింక్
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