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ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్​లో "ఫొటో జర్నలిజం" కోర్సు​ - ఇలా అప్లై చేసుకోండి!

ఫొటో జర్నలిజంలో డిప్లోమా కోర్సుకు నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ - అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 10లోపు అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!

EJS Photo Journalism Course
EJS Photo Journalism Course (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 10:45 AM IST

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EJS Photo Journalism Course: రెగ్యులర్​ ఉద్యోగాలు కాకుండా నిత్యం సరికొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ థ్రిల్లింగ్ కెరీర్‌ను కోరుకునే యువతకు ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. ఇప్పటివరకు మల్టీమీడియా, టెలివిజన్, మొబైల్‌ జర్నలిజం విభాగాల్లో పోస్ట్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ డిప్లొమా కోర్సులను అందిస్తోన్న సంస్థ, తాజాగా ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. కెమెరా ద్వారా సమాజాన్ని ప్రతిబింబించేలా చేసే ఫొటో జర్నలిజంలో డిప్లొమా కోర్సుకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మరి ఈ కోర్సులకు అర్హులు ఎవరు? జీతం ఎంత? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కోర్సు పేరు - ఫొటో జర్నలిజంలో డిప్లొమా

ఎంపిక విధానం: ఈ కోర్సుకు అప్లై చేసుకున్న అభ్యర్థులకు మొదట వివిధ అంశాల మీద రాత పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఎగ్జామ్​ ఆబ్జెక్టివ్, డిస్క్రిప్టివ్‌ పద్ధతుల్లో ఉంటుంది. ఫొటోగ్రఫీ, తెలుగు, ఇంగ్లీష్​ భాషల్లో ప్రావీణ్యాన్నీ, వర్తమాన వ్యవహారాల్లో పరిజ్ఞానాన్నీ పరీక్షించే లఘు, వ్యాసరూప ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఇందులో ఉత్తీర్ణులైన వారిని గ్రూప్​ డిస్కషన్​, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా కోర్సుకు ఎంపిక చేస్తారు.

శిక్షణ, భృతి: ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఈనాడు జర్నలిజం స్కూలులో 6 నెలలపాటు ట్రైనింగ్​ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో జర్నలిజానికి, ఫొటోగ్రఫీకి సంబంధించిన వివిధ పాఠ్యాంశాల గురించి చెబుతారు. శిక్షణలో భాగంగా ఒక నెలపాటు ఇంటర్న్‌షిప్ కూడా ఉంటుంది. కోర్సులో ప్రవేశం పొందిన అభ్యర్థులకు స్కూలు రూల్స్​కు అనుగుణంగా రూ. 15వేలు నెలవారీ భృతి లభిస్తుంది.

ఉద్యోగంలో: స్కూల్లో కోర్సును పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులను అవకాశాన్ని బట్టి పత్రిక లేదా డిజిటల్‌ మాధ్యమంలో ట్రెయినీగా ఒక సంవత్సరంపాటు ప్రాక్టికల్‌ శిక్షణకు పంపిస్తారు. ఈ సమయంలో నెలకు రూ. 20వేల వరకు చెల్లిస్తారు. అది పూర్తయ్యాక, అభ్యర్థుల వ్యక్తిగత ప్రతిభ ఆధారంగా ఒక ఏడాది ప్రొబేషన్‌లో నెలకు సుమారు రూ. 22వేల వరకు వేతనం చెల్లిస్తారు.

ఒప్పంద పత్రం: ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్​ అయ్యి స్కూల్లో చేరిన అభ్యర్థులు ఏడాది తదనంతర శిక్షణతో కలిపి రామోజీ గ్రూపు సంస్థల్లో 2 సంవత్సరాలు పనిచేయాలి. ఈ మేరకు లక్ష రూపాయలను కోర్సు ప్రారంభంలోనే ఒప్పంద పత్రాన్ని సమర్పించాలి.

అర్హతలు:

  • ఇంటర్​, గ్రాడ్యుయేట్​, పీజీ చేసిన వారు అర్హులు.
  • ఫొటోగ్రఫీలో స్థిరపడాలన్న బలమైన ఆకాంక్ష
  • తేట తెలుగులో రాయగల నేర్పు
  • ఇంగ్లీష్​పై అవగాహన
  • లోకజ్ఞానం, వర్తమాన వ్యవహారాలపై పట్టు
  • ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం పాటుపడాలన్న తపన
  • అక్టోబర్​ 12, 2026 నాటికి 20 నుంచి 30 మధ్య వయసు ఉండాలి.

ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి:

  • అప్లికేషన్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేస్తే కొత్త పేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది.
  • అందులో పేరు, తండ్రిపేరు, చిరునామా, మెయిల్​, ఫోన్​ నెంబర్​, విద్యార్హతలు, అనుభవం వంటి పూర్తి వివరాలు యాడ్​ చేయాలి.
  • అనంతరం రీసెంట్​ పాస్​పోర్ట్​ సైజ్​ ఫొటోను అప్​లోడ్​ చేసి అప్లికేషన్​ ఫీజు పే చేసి సబ్మిట్​ చేయాలి.
  • దరఖాస్తు రుసుము రూ.200 ఆన్‌లైన్‌లోనే చెల్లించాలి.
  • దరఖాస్తు ధ్రువీకరణ ప్రింట్​ లేదా జిరాక్స్​ను అభ్యర్థులు తమ వద్ద తప్పనిసరిగా ఉంచుకోవాలి.

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EJS PHOTO JOURNALISM COURSE

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