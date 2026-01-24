ETV Bharat / education-and-career
ఆ దేశంలో వారానికి నాలుగు రోజులే స్కూళ్లు! - ఈ దేశంలో పొద్దున 5 గంటలకే బడి గంట!
- ప్రపంచంలో ఒక్కో దేశంలో ఒక్కో విధంగా విద్యా వ్యవస్థ! - మరి, ఎక్కడ ఎలాంటి చదువులు అమల్లో ఉన్నాయో మీకు తెలుసా?
Best Education System Country : మన దగ్గర ఒకటి నుంచి పదో తరగతి వరకు స్కూల్లో చదువుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెండేళ్లు కాలేజీకి వెళ్లాలి. అనంతరం మూడేళ్లు గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుకోవాలి. ఇది ప్రాథమికంగా ఉన్న స్ట్రక్చర్. ఈ చదువులు పూర్తి చేయడానికి విద్యార్థులు నానా అవస్థలు పడుతుంటారు. మరి, ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల్లో విద్యా వ్యవస్థ ఎలా ఉంది? అక్కడ విద్యా సంస్థల్లో వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది? అనే వివరాలు తెలుసుకోవడం అందరికీ అసక్తికరమే. మరి, ఆయా దేశాల్లో చదువులు ఎలా సాగుతాయో మీకు తెలుసా??
జపాన్ :
- ప్రపంచంలో అత్యధిక అక్షరాస్యత రేటు ఉన్న దేశాల్లో జపాన్ ముందు వరసలో ఉంటుంది. ఇక్కడ విద్య 6+3+3 మోడ్లో ఉంటుంది.
- ప్రాథమిక విద్య 6 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది. తర్వాత సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ 3 ఏళ్లు, ఉన్నత విద్య 3 ఏళ్లు
- ఇక్కడ పదేళ్ల దాకా పిల్లలకు చిన్న చిన్న పరీక్షలు మాత్రమే పెడతారు. వార్షిక పరీక్షలు ఉండవు.
- చిన్నప్పటి నుంచే ఇతరులతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి? సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఎలా చేసుకోవాలి? కొన్ని అంశాల్లో కఠినంగా ఎలా ఉండాలి? అనేది నేర్పిస్తుంటారు.
- విద్యార్థులను కాచుకునేందుకు సెక్యూరిటీ, ఆయాలు ఉండరు. విద్యార్థులే సెల్ఫ్ హెల్ప్ చేసుకుంటారు. టీచర్లు, స్టూడెంట్స్ కలికే లంచ్ చేస్తారు.
- వారంలో 5 రోజులే స్కూల్ ఉంటుంది. స్కూల్ పాఠాలతోపాటు సాహిత్యం, జపనీస్ కాలీగ్రఫీ తప్పకుండా బోధిస్తారు.
- పరీక్షలు 2 లేదా 3 సెమిస్టర్ల విధానంలో ఉంటుంది.
ఫ్రాన్స్ :
- ఫ్రాన్స్లో వారానికి కేవలం నాలుగున్నర రోజులు మాత్రమే వర్కింగ్ డేస్. శనివారం, ఆదివారం సెలవు
- బుధవారం రోజున హాఫ్ డే స్కూల్ మాత్రమే. కానీ, ఒంటిపూట వెళ్లి ఏం చేస్తామని పిల్లలు డుమ్మా కొట్టేస్తుంటారట!
- విద్యార్థులతు లంచ్ టైమ్ చాలా ఎక్కువ. దాదాపు 2 గంటల వరకు ఇస్తారు
- 15 ఏళ్ల వయసు వచ్చిన పిల్లలు.. మన టెన్త్ క్లాస్ మాదిరిగానే అక్కడ "బాకుల్యురేట్" ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుందట. అందులో పాస్ అయితేనే నెక్స్ట్ లెవల్ కు వెళ్తారు.
- పూర్ స్టూడెంట్స్ కోసం స్పెషల్ క్లాస్ ఏర్పాటు చేస్తారు.
జర్మనీ :
- ఇక్కడ 1 నుంచి 4 వరకు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది
- తర్వాత వారి టాలెంట్ ఆధారంగా రియల్ స్కూల్, హప్ట్స్కూల్, జిమ్నాసియమ్ అంటూ 3 వేర్వేరు స్కూళ్లలో జాయిన్ చేస్తారు
- ఆ తర్వాత వాళ్లు కనీసం 9 ఏళ్లు చదువాల్సి ఉంటుంది
- ఈ స్టడీస్ కంప్లీట్ చేస్తే నేరుగా జాబ్ కొట్టేయొచ్చు
- స్కూల్ టైమింగ్స్ ఉదయం 7.30 నుండి 8.15 మధ్య మొదలవుతాయి. మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 1.30 మధ్య ముగుస్తాయి
- అయితే హోంవర్క్, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ వల్ల పిల్లలపై భారం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఇందుకోసం స్కూల్ టైమింగ్స్ కూడా పొడిగిస్తుంటారు
దక్షిణ కొరియా :
- ఈ దేశంలో స్కూల్ వర్కింగ్ డేస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి
- పొద్దున 5 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల దాకా నడుస్తాయి
- విద్యార్థులు చాలాసార్లు రాత్రి 11 గంటల దాకా లైబ్రరీలో చదువుకుంటారు
- కొందరు రాత్రిపూట నిర్వహించే పాఠశాలల్లో కూడా చేరతారు
- ఇక్కడ 6+3+3 విద్యావిధానం అమల్లో ఉంటుంది
- సంవత్సరంలో 2 సెమిస్టర్లుగా పరీక్షలు ఉంటాయి
చైనా :
- ఇక్కడ ప్రీ-స్కూల్ విద్య 3 ఏళ్లు, ప్రైమరీ 6 ఏళ్లు, సెకండరీ విద్య 6 ఏళ్లు ఉంటుంది
- సెకండరీలో రెండు భాగాలు ఉంటాయి. 3 ఏళ్లు జూనియర్, 3 ఏళ్లు సీనియర్ విద్య
- జూనియర్ పాసైన తర్వాత సీనియర్లో చేరాలంటే ఎంట్రన్స్ పాస్ కావాల్సి ఉంటుంది
- సీనియర్ తర్వాత నేషనల్ ఎంట్రన్స్ రాసి యూనివర్సిటీల్లో చేరాల్సి ఉంటుంది
లగ్జెమ్బర్గ్ :
- యూరప్ లోని లగ్జెమ్బర్గ్ కంట్రీలో ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ నాలుగు దశల్లో ఉంటుంది.
- 3 నుంచి 5 ఏళ్ల వయసున్న విద్యార్థులకు మొదటి దశ చదువు.
- 6 నుంచి 7 ఏళ్ల వారికి రెండో దశ, 8 నుంచి 9 ఏళ్ల వారికి మూడో దశ, 10 నుంచి 11 ఏళ్ల వారికి నాలుగో దశగా డివైడ్ చేశారు.
- అనంతరం సెకండరీ విద్య ఏడేళ్లు చదవాలి
ఫిన్లాండ్ :
- ఈ దేశంలో విద్యా విధానం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది
- ఇక్కడ పిల్లలకు ఆరేళ్ల వయసు వచ్చేదాకా స్కూల్లో అడ్మిషన్ ఇవ్వరు
- ముందే చదివించాలని పేరెంట్స్ కోరుకుంటే " ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కేర్ ప్రొగ్రామ్"లో చేర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫీజులు చాలా ఎక్కువ.
- ఈ దేశంలో పిల్లలు చదువును ఆడుతూ పాడుతూ కొనసాగిస్తారు
- 7 నుంచి 9 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న పిల్లలకు ఏడాదికి 190 రోజులు మాత్రమే వర్కింగ్ డేస్
- ప్రైమరీ తర్వాత అప్పర్ సెకండరీ విద్య ఉంటుంది. ఇందులో వొకేషనల్, జనరల్ రెండు టైప్స్ ఉంటాయి.
సింగపూర్ :
- ఈ దేశంలో పాఠశాల విద్య మూడు భాగాలుగా ఉంటుంది
- మొదటి 6 ఏళ్లు ప్రైమరీ, తర్వాత 4 ఏళ్లు సెకండరీ, ఆ తర్వాత 3 ఏళ్లు పోస్ట్ సెకండరీ చదువు ఉంటుంది
- ప్రైమరీలో నాలుగేళ్ల చదువు పూర్తయిన తర్వాత పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు
- విద్యార్థులు ఏ సబ్జెక్టులో బాగున్నారో గుర్తిం, మిగిలిన రెండేళ్లు ఆ చదువే చదివిస్తారు
- ఇక్కడ జాతీయ స్థాయి విద్యా విధానం అమల్లో ఉంది
నార్వే :
- ఇక్కడ ప్రైమరీ విద్యలో 1 నుండి 7వ తరగతి వరకు చదువుతారు. ఈ దశలో విద్యార్థులకు మార్కులు ఉండవు
- 8 నుంచి 10వ తరగతి చదువును లోయర్ సెకండరీ గ్రేడ్ అంటారు. ఇక్కడి నుంచి గ్రేడ్లు ఇస్తారు
- 11 నుండి 13 తరగతులను అప్పర్ సెకండరీ గ్రేడ్గా పిలుస్తారు.
- ఉన్నత విద్యలో బ్యాచిలర్ కోర్సులు మూడేళ్లు, మాస్టర్ కోర్సులు రెండేళ్లు ఉంటాయి