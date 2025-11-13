ETV Bharat / education-and-career
రారమ్మంటున్న ఐరోపా - ఖర్చు తక్కువ, అవకాశాలెక్కువ!
ఉన్నత విద్యాభ్యాసం అందిస్తామంటున్న ఐరోపా దేశాలు - తక్కువ ఫీజు, ఉపకార వేతనాలతో చదువుకునే అవకాశం - అమెరికా ఆంక్షలు, కెనడా పరిమితులు, ఆస్ట్రేలియాలో సమస్యల కారణంగా యూరప్ దేశాలకు పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యత
Published : November 13, 2025 at 4:45 PM IST
Education in Europe Telugu : ఉన్నత విద్యాభ్యాసం అందిస్తామంటూ ఐరోపా దేశాలు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాయి. తక్కువ ఫీజు, ఉపకార వేతనాలతో పాటు కొన్నిచోట్ల ఉచితంగా చదువుకునే అవకాశం ఉండటంతో విద్యార్థులు ఈ దేశాలకు వెళ్లటానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.
విద్యార్థుల వీసాలపై అమెరికా ఆంక్షలు, కెనడా పరిమితులు, ఆస్ట్రేలియాలో సమస్యల కారణంగా మన విద్యార్థులు జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, ఐర్లాండ్ లాంటి దేశాలపై మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఐరోపా దేశాల్లో ఎక్కువగా ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాలున్నాయి. విద్యార్థులను ఆకర్షించేందుకు జర్మనీ, ఫ్రాన్స్లు భారతీయ నగరాల్లో ప్రత్యేక ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఫ్రాన్స్కు వెళ్లిన భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య 17% పెరిగింది. జర్మనీకి 20% పెరిగింది. భారత్ నుంచి విదేశీ విద్యకు వెళ్తున్న విద్యార్థుల సంఖ్యాపరంగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, పంజాబ్ రాష్ట్రాలదే అగ్రస్థానం అని 'ఇండియన్ స్టూడెంట్ మొబిలిటీ రిపోర్ట్ 2023-24' నివేదిక వెల్లడించిది. ఎక్కువ మంది మాస్టర్స్ కోర్సులకే విదేశాలకు వెళ్తున్నారని గ్లోబల్ ట్రీ కన్సల్టెన్సీ ఎండీ శ్రీకర్ తెలిపారు.
జర్మనీ - పరిశ్రమలతో అనుసంధానం : ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ట్యూషన్ ఫీజులు తక్కువ. అద్భుతమైన పరిశోధన అవకాశాలు, విద్యా సంస్థలతో పరిశ్రమల అనుసంధానం ఉంటుంది. అందుబాటు ధరలో విద్యా ఖర్చులతో ఉన్నత జీవన ప్రమాణాలుంటాయి. ఈ దేశంలోని అనేక విద్యాసంస్థలు ఐఈఎల్టీఎస్ లేకుండా టోఫెల్ లేదా తమ సొంత భాష పరీక్షల ద్వారా ప్రవేశాలు కల్పిస్తున్నాయి. పీజీ బోధన ఆంగ్ల మాధ్యమంలోనే ఉంటుంది. అండర్ గ్రాడ్యుయేహషన్కు వెళ్లాలనుకునేవారు బీ2 స్థాయి జర్మన్ భాష నేర్చుకోవాలి.
- ఉపకార వేతనాలు : జర్మనీ అకడమిక్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వీస్ (డాడ్) పీజీ విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాలు అందిస్తోంది. టీయూ మ్యూనిచ్, హైడెల్బర్గ్ లాంటి విశ్వవిద్యాలయాలు సైతం మెరిట్ ఆధారిత ట్యూషన్ ఫీజు మినహాయింపులు ఇస్తున్నాయి.
- పార్ట్ టైమ్ వర్క్ : సంవత్సరానికి 120 పూర్తి రోజులు లేదా 240 సగం రోజుల పని చేసుకునేందుకు అనుమతిస్తారు.
- పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ : జాబ్ సీకర్ వీసా ద్వారా గ్రాడ్యుయెట్లు తమ చదువులకు సంబంధించిన ఉపాధి అన్వేషణకు 18 నెలల వరకు ఉండొచ్చు.
- కెరియర్ అవకాశాలు : ఇంజినీరింగ్, ఆటోమోటివ్, పరిశోధన, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగాలలో డిమాండ్ ఉంది. జర్మన్ భాషా ప్రావీణ్యం ఉపాధిని మెరుగుపరుస్తుంది.
- వర్సిటీల ర్యాంకులు : ప్రపంచవ్యాప్తంగా టాప్ -100లో టెక్సికల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మ్యూనిచ్ 22, హైడెల్బర్గ్ 80, ఎల్ఎంయూ మ్యూనిచ్ 58 స్థానంలో ఉన్నాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా టాప్ - 500 వర్సిటీల్లో 30కి పైగా జర్మన్ విశ్వవిద్యాలయాలే ఉన్నాయి.
- ప్రాధాన్యం : స్టెమ్ నైపుణ్యం, ఇన్నోవేషన్, ఆచరణాత్మక అభ్యాసానికి ప్రసిద్ధి. ముఖ్యంగా పీజీ స్థాయిలో ఆంగ్లంలో అనేక ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి.
ఐర్లాండ్ - ప్రపంచస్థాయి ఆవిష్కరణలు : ఆర్థిక వ్యవస్థ ఐరోపా సమాఖ్య (ఈయూ), యూఎస్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో దగ్గర సంబంధంతో ఉంటుంది. యూరో జోన్లో ఆంగ్లం మాట్లాడే ఏకైక దేశం. గూగుల్, మెటా, ఫైజర్, ఆపిల్ లాంటి అగ్ర ప్రపంచ కంపెనీలకు ప్రధాన కార్యాలయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. స్కిల్స్, కెరియర్, కేంద్రీకృత శిక్షణ మిశ్రమంగా ఇక్కడి చదువులు ఉంటాయి.
- ఉపకార వేతనాలు : ఐర్లాండ్ ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయ విద్య ఉపకార వేతనాలు, ట్రినిటీ కాలేజ్ డబ్లిన్ గ్లోబల్ ఎక్స్లెన్స్, యూసీడీ గ్లోబల్ ఉపకార వేతనాలు అందిస్తోంది. అత్యుత్తమ విద్యార్థులకు ఈ ఆర్థిక సహాయం ఇస్తున్నాయి.
- పార్ట్టైమ్ వర్క్ : విద్యార్థులు టర్మ్ సమయంలో వారానికి 20 గంటలు, సెలవుల కాలంలో వారానికి 40 గంటలు పని చేసుకోవచ్చు.
- పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ : అంతర్జాతీయ గ్రాడ్యుయేట్లు స్టాంప్ 1జీ పర్మిట్ ద్వారా పూర్తి సమయం ఉండి పని చేయొచ్చు. ఉన్నత డిగ్రీలకు రెండేళ్ల వరకు ఉంటుంది. వ్యవధి అర్హత స్థాయిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
- వర్సిటీల ర్యాంకులు : ప్రంపచ వ్యాప్తంగా టాప్ - 150లో ట్రినిటీ కాలేజ్ డబ్లిన్ 75, యూనివర్సిటీ కాలేజ్ డబ్లిన్ 118 స్థానంలో ఉన్నాయి.
- ప్రాధాన్యం : విద్యాసంస్థలు పరిశోధన, ప్రపంచ స్థాయి ఆవిష్కరణలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తాయి. ఐరిష్ యూనివర్సిటీల అసోసియేషన్ ద్వారా ఫ్యాక్టరీల సాంకేతికతకు అనుగుణంగా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి.
ఇటలీ - కళలు, వాణిజ్యం : ఫ్యాషన్, డిజైన్, పర్యాటకం, వాణిజ్యం, ఇంజినీరింగ్ రంగాల్లో అవకాశాలుంటాయి. ఇటాలియన్ భాషా నైపుణ్యాలు ఉంటే ఉద్యోగాలు అధికం. ఇతర యూరోపియన్ దేశాలతో పోల్చితే ట్యూషన్ ఫీజు, జీవన వ్యయం తక్కువ. ప్రపంచ స్థాయి డిజైన్, కళా వారసత్వంతో గొప్ప సాంస్కృతిక అనుభవాన్ని పొందవచ్చు. ఈయూ పరిధిలో సులభమైన రవాణాకు అనువైన ప్రాంతం.
- ఉపకార వేతనాలు : విదేశీ విద్యార్థుల కోసం ఇటాలియన్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఉపకార వేతనాలను, పాలిటెక్సికో డి మిలానో మెరిట్ ఉపకారవేతనాలను అందస్తోంది.
- పార్ట్టైమ్ వర్క్ : విద్యార్థి వీసా కింద పార్ట్టైమ్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు. దేశంలోని ప్రాంతీయ చట్టాలను అనుసరించి వారానికి 20 గంటలు పని చేసుకోవచ్చు.
- పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ : ఈయూయేతర విద్యార్థులు 'పెర్మెస్సోడి అట్టెసా ఆక్యుపజియోన్' కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా వారు ఉద్యోగం కోసం 12 నెలల వరకు ఉండొచ్చు.
- వర్సిటీల ర్యాంకులు : కళలు, వాస్తుశిల్పం, డిజైన్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా టాప్ -200లో అనేక ఇటాలియన్ విశ్వవిద్యాలయాలున్నాయి. పాలిటెక్నికో డి మిలానో 98, బోలోగ్నా యూనివర్సిటీ 138వ స్థానాల్లో నిలిచాయి.
- ప్రాధాన్యం : ఫ్యాషన్, కళ, వాస్తుశిల్పం, వాణిజ్య విద్యలో రాణించడానికి ప్రసిద్ధి చెందిన దేశం. ఆవిష్కరణలూ, సృజనాత్మకతలపై ఎక్కువ దృష్టి ఉంటుంది.
ఫ్రాన్స్ - ఇంజినీరింగ్ పరిశోధనలు : పాకశాస్త్రం, వాణిజ్యం, పరిశోధన, లగ్జరీ మేనేజ్మెంట్, ఇంజినీరింగ్ వంటి అనేక రంగాల్లో ఉద్యోగావకాశాలు ఉంటాయి. అందుబాటులో ఉండే ట్యూషన్ ఫీజు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సాంస్కృతిక గుర్తింపు, కళ, ఫ్యాషన్, వాణిజ్య విద్యలకు ప్రాధాన్యం. యూరోపియన్ ఆవిష్కరణలకు ఇది కేంద్రం.
- ఉపకార వేతనాలు: అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు మెరిట్ ఆధారంగా ఐఫెల్ ఎక్సలెన్స్, క్యాంపస్ ఫ్రాన్స్, చార్పాక్ ఉపకారవేతనాలు అందిస్తోంది.
- పార్ట్టైమ్ వర్క్: విద్యార్థులు సంవత్సరానికి 964 గంటలు, వారానికి దాదాపు 20 గంటల చొప్పున పని చేసుకోవచ్చు.
- పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ : అంతర్జాతీయ గ్రాడ్యుయేట్లు తాత్కాలిక నివాస అనుమతి కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇది ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారం ప్రారంభించేందుకు రెండేళ్ల వరకు ఉండటానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
- వర్సిటీల ర్యాంకులు : తాజా క్యూఎస్ ర్యాంకుల్లో పీఎస్ఎల్ యూనివర్సిటీ 28, ఇన్స్టిట్యూట్ పాలిటెక్నిక్ డి పారిస్ 41, పారిస్ సాక్లే వర్సిటీ 71, సోర్బోన్ విశ్వవిద్యాలయానికి 72 ర్యాంకు దక్కాయి.
- ప్రాధాన్యం : ప్రపంచ పరిశ్రమ సంబంధాలు, ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలతో పరిశధన ఆధారిత విద్యను అందిస్తోంది.
స్పెయిన్ - వాణిజ్యం, పునరుత్పాదక ఇంధనం : పర్యాటకం, వాణిజ్యం, పునరుత్పాదక ఇంధనం, విద్యా రంగాల్లో అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి. అందుబాటులో ఉండే జీవన వ్యాయం, అనుకూల వాతావరణం ప్రత్యేకత. అగ్రశ్రేణి విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఆంగ్లం బోధించే ప్రోగ్రామ్స్ సంఖ్య పెరుగుతోంది.
- ఉపకార వేతనాలు : అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల కోసం ఎరాస్మస్ప్లస్, యూఐసీ బార్సిలోనా మెరిట్ అవార్డులూ, స్పానిష్ విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ ఉపకారవేతనాలూ అందిస్తోంది.
- పార్ట్టైమ్ వర్క్ : విద్యార్థులు చదువుతున్నప్పుడు వారానికి 20 గంటలు పని చేసుకోవచ్చు.
- పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ : గ్రాడ్యుయోట్లు పోస్టు స్టడీ రెసిడెన్స్ పర్మిట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా వారు ఉద్యోగం కోసం 12 నెలల వరకు ఉండవచ్చు.
- వర్సిటీ ర్యాంకులు : తాజా క్యూఎస్ ర్యాంకుల్లో బార్సిలోనా విశ్వవిద్యాలయం 160, బార్సిలోనా అటానమస్ విశ్వవిద్యాలయం 172, కాంఫ్లూటెన్స్ యూనిర్సిటీ ఆఫ్ మాడ్రిడ్ 187, అటానమస్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మాడ్రిడ్కు 206 స్థానం దక్కాయి.
- ప్రాధాన్యం : విద్యార్థుల అభ్యున్నతి, నాణ్యమైన విద్యా వ్యవస్థ, సాంస్కృతిక మార్పిడి.
