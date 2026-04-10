విద్యార్థులకు అలర్ట్​ - మే 12 నుంచి ఈఏపీసెట్‌-2026 కామన్ ఎంట్రన్స్ పరీక్షలు

ఈఏపీసెట్‌-2026 కామన్ ఎంట్రన్స్ పరీక్షల దరఖాస్తు ప్రారంభం - 160 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు - ఆన్​లైన్​లోనే కొనసాగనున్న పరీక్షలు - నెగటీవ్ మార్కింగ్ ఉండదు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 1:11 PM IST

EAPCET Exam Dates Announced : ఈఏపీసెట్‌-2026 కామన్ ఎంట్రన్స్ పరీక్షలకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన వివరాలను అధికారులు ప్రకటించారు. ఈ విద్యా సంవత్సరానికి ఇంజినీరింగ్, అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ వంటి విభాగాలకు సంబంధించిన పరీక్షల తేదీలను వెల్లడించారు. ఈ పరీక్షలు మే 12 నుంచి ఆన్‌లైన్ విధానంలో నిర్వహించబోతున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సారి కూడా ఇంటర్ మార్కుల వెయిటేజ్ కొనసాగనున్నది. దరఖాస్తు చేసుకునే ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభించారు. దరఖాస్తుల్లో ఏవైనా తప్పులు జరిగితే వాటిని సవరించుకునే అవకాశం ఏప్రిల్ 11 నుంచి 13 వరకు కల్పించారు.

నెగటివ్ మార్కింగ్ లేదు : పరీక్ష రాయడానికి అవసరమైన అడ్మిట్ కార్డులను ఈఏపీసెట్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా పొందవచ్చని, అలాగే ప్రభుత్వ వాట్సప్ నంబర్ ద్వారా కూడా అందుబాటులో ఉంటాయని వెల్లడించారు. అన్ని ప్రాంతాల నుంచి విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు భారీగా దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఉదాహరణకు, ఉమ్మడి జిల్లాలో ఇంజినీరింగ్ కోర్సులకు 25,000 మంది, ఫార్మసీ అగ్రికల్చర్ విభాగాలకు 9,500 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. పరీక్ష వ్యవస్థ పూర్తిగా ఆన్‌లైన్ పద్ధతిలో నిర్వహించుతుంది. పరీక్షకు సమయం మూడు గంటలు కేటాయించారు. ప్రశ్నాపత్రం మొత్తం ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో ఉండి, 160 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ప్రశ్నాపత్రం తెలుగు, ఆంగ్ల భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ పరీక్షలో నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు.

పరీక్షల సమయంలో భయం, ఆందోళన : పరీక్షల సమయం దగ్గర పడుతుండగా, అనేక మంది విద్యార్థుల్లో భయం, ఆందోళన వంటి భావనలు ఏర్పడతాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో తప్పులు చేయడం సాధారణమే. చాలామంది విద్యార్థులు సమయాన్ని సరిగ్గా నిర్వహించలేకపోయి, కొన్ని ప్రశ్నలకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించి, మరికొన్ని ప్రశ్నలను వదిలేస్తారు. అందుకే ఈ తరహా పోటీ పరీక్షలకు సరిగ్గా ఎలా సన్నద్ధం కావాలి అనే విషయంలో అనుభవజ్ఞులైన నిపుణులు కొన్ని కీలక సూచనలు అందిస్తున్నారు.

ప్రతిరోజూ మాక్ టెస్ట్‌లు : గణితంలో ముఖ్యంగా ఆల్‌జీబ్రా, ట్రిగ్నోమెట్రీ, వెక్టార్ ఆల్జీబ్రా, ప్రాబబిలిటీ, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, కాల్కులస్ వంటి అంశాలపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫార్ములాలు, స్నాప్సిస్, స్టాండర్డు ఫలితాలను బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. సమయపాలనతో ప్రతిరోజూ మాక్ టెస్ట్‌లు రాయడం ఎంతో అవసరమని గణిత నిపుణుడు జీవీరావు సూచిస్తున్నారు

ప్రాబ్లమ్స్‌పై ఎక్కువ సాధన : భౌతిక శాస్త్రంలో ఫిజికల్ వరల్డ్, యూనిట్స్ అండ్ మెజర్‌మెంట్స్, మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్, లాస్ ఆఫ్ మోషన్, ఆషిలేషన్స్, గ్రావిటేషన్స్, మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్, థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటర్, థర్మోడైనమిక్స్, కైనటిక్ థియరీ, వేవ్స్, రే ఆప్టిక్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్, మాగ్నటిజం వంటి విభాగాలలో ప్రాబ్లమ్స్‌పై ఎక్కువ సాధన చేయాలని భౌతిక శాస్త్ర నిపుణుడు బి. రవీంద్ర సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి ఎక్కువ ప్రశ్నలు వస్తాయని ఆయన హెచ్చరించారు

ఎక్కువ సమయం కేటాయించడం : రసాయన శాస్త్రంలో అటామిక్ స్ట్రక్చర్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, కెమికల్ బాండింగ్, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్, పాలిమర్స్, బయోమాలిక్స్, పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, సాలిడ్ స్టేట్, సొల్యూషన్స్, ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ, కెమికల్ కైనటిక్స్, హైడ్రోకార్బన్స్, హాలో కాంపౌండ్లు వంటి అంశాలను విభజించి చదవడం మంచిదని రసాయన శాస్త్ర నిపుణుడు సీహెచ్ అంజిబాబు సూచించారు. రసాయన శాస్త్రంపై ఎక్కువ సమయం కేటాయించడం అవసరం.

ప్రతీ టాపిక్​ ముఖ్యమే : జీవశాస్త్రంలో డైవర్సిటీ ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్, మార్పాలజీ, రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, ప్లాంట్ సిస్టమాటిక్స్, సెల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్, ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ, మైక్రోబయాలజీ, బయోటెక్నాలజీ, ప్లాంట్స్, మైక్రోబ్సు అండ్ హ్యూమన్ వెల్పేర్ వంటి అంశాలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలని వృక్షశాస్త్ర నిపుణుడు పి. హరిప్రసాద్ సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ద్వితీయ సంవత్సరం టాపిక్స్‌పై ఎక్కువ సమయం కేటాయించాల్సిన అవసరం ఉంది

"జంతుశాస్త్రంలో డైవర్సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ వరల్డ్, స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ యానిమల్స్, యానిమల్ డైవర్సిటీ 1, 2, బయాలజీ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్, పెరిప్లాంటా అమెరికా, హ్యూమన్ ఎనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ 1 నుంచి 4 వరకు, హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్, జెనిటిక్స్, ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్, అప్లైడ్ బయాలజీ వంటి విభాగాల్లో ఎక్కువ దృష్టి సారించాలి" - జంతుశాస్త్ర నిపుణుడు ఎన్. గోకర్ణేశ్వరరావు

ఈ సూచనలను పాటిస్తూ, సమయాన్ని సక్రమంగా నిర్వహించి, ప్రతిరోజూ మాక్ టెస్టులు నిర్వహిస్తూ, పాఠ్యాంశాలను విభజించి చదివితే, ఈఏపీసెట్ పరీక్షలో మంచి ఫలితాలు సాధించడం సులభం అవుతుంది. పరీక్షకు ముందు ఆందోళనను తగ్గించి, సరైన ప్రణాళికతో సన్నద్ధం కావడం అత్యంత అవసరం. ఈ విధంగా సమగ్ర సిద్ధతతో ముందుకు పోతే, తప్పకుండా విజయం సాధిస్తారు.

