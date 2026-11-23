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టెన్త్ అర్హతతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం - జీతం రూ.50 వేలకు పైనే! - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
DSSSB Notification 2026 : దిల్లీ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ సెలక్షన్ బోర్డు నుంచి 1,260 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ - అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానమిలా!
Published : November 23, 2026 at 7:54 PM IST
నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్. పదో తరగతి విద్యార్హతతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించే అద్భుత అవకాశం. దిల్లీ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ సెలక్షన్ బోర్డు(DSSSB) మొత్తం 1,260 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో ద్వారా జూనియర్ ఇంజినీర్ (ఎలక్ట్రికల్), మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ (MTS) పోస్టులు ఉన్నాయి. ఎంపికైన వారు లెవల్-1 వేతన స్కేలు ప్రకారం రూ.18,000 నుంచి రూ.1,12,400 వరకు జీతం అందుకోవచ్చు. మరి, ఎందులో ఎన్ని ఖాళీలున్నాయి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఎంపిక ప్రక్రియ ఏవిధంగా ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
దిల్లీ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ సెలక్షన్ బోర్డు(DSSSB) జూనియర్ ఇంజినీర్ (ఎలక్ట్రికల్), మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ (MTS) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి, దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. దిల్లీ ప్రభుత్వంలోని వివిధ శాఖలు, స్థానిక సంస్థలు, స్వయంప్రతిపత్తి సంస్థల్లో మొత్తం 1,260 ఖాళీలున్నాయి. తగిన అర్హతలు ఉన్న అభ్యర్థులు డిసెంబరు 11 వరకు అప్లై చేసుకోవాలి.
నోటిఫికేషన్ వివరాలు :
- మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ - 1,075 (ఎంటీఎస్ జనరల్ డ్యూటీ-835, ఎంటీఎస్- ఆయా(మహిళలు) 239)
- జూనియర్ ఇంజినీర్ పోస్టులు - 185
మొత్తం ఖాళీలు : 1,260
విభాగాలు/శాఖలు :
విద్యాశాఖ, ట్రేడ్ అండ్ ట్యాక్సెస్, దిల్లీ అర్బన్ షెల్టర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బోర్డు, ఉన్నత విద్యాశాఖ, ప్రిన్సిపల్ అకౌంట్స్ కార్యాలయం, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ శాఖ, వెయిట్స్ అండ్ మెజర్స్ శాఖ, న్యూదిల్లీ మున్సిపల్ కౌన్సిల్, అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ బోర్డు, ట్రాన్స్కో లిమిటెడ్, ఇతర విభాగాల్లో ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.
విద్యార్హతలు :
- మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్(MTS) పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి పదో తరగతి లేదా తత్సమాన విద్యార్హత కలిగి ఉండాలి.
- దిల్లీ అర్బన్ షెల్టర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బోర్డు పోస్టుకు టెన్త్ క్లాస్ లేదా గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి ఐటీఐ అర్హత సాధించి ఉండాలి.
- జూనియర్ ఇంజినీర్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం లేదా సంస్థ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్లో డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా చేసి ఉండాలి.
- కొన్ని శాఖల్లో డిప్లొమాతో పాటు రెండు సంవత్సరాల పని అనుభవం తప్పనిసరి. పోస్టును బట్టి అర్హతలు, అనుభవం మారుతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
వయోపరిమితి :
అభ్యర్థుల వయసు 18 నుంచి 27 సంవత్సరాలు ఉండాలి. నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీలకు మూడు సంవత్సరాలు, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు పది సంవత్సరాలు వయసులో సడలింపు ఉంటుంది.
జీతం :
నెలకు జూనియర్ ఇంజినీర్ పోస్టుకు ఎంపికైన వారికి రూ.35,400- రూ.1,12,400 జీతం వస్తుంది. అదే, ఎంటీఎస్కు రూ.18,000- రూ.56,900 వరకు శాలరీ లభిస్తుంది.
దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు DSSSB అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
ఏ పోస్టుకైనా అప్లికేషన్ ఫీజు రూ.100. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళలు, మాజీ సైనికోద్యోగులు ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన పని లేదు.
ఎంపిక విధానం :
- జూనియర్ ఇంజినీర్ పోస్టులకు రెండు దశల్లో (Tier-I, Tier-II) ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. టైర్-1 ఎగ్జామ్ 200 మార్కులకు ఉంటుంది. 200 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. టైర్-II వచ్చేసి 200 మార్కులకు ఉంటుంది. 150 ప్రశ్నలు వస్తాయి.
- మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్(MTS) పోస్టులకు ఒకే దశలో (One Tier) కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. 200 మార్కులకు నిర్వహించే ఈ పరీక్షలో 200 ప్రశ్నలు వస్తాయి.
పరీక్ష విధానం :
- జనరల్ అవేర్నెస్, అరిథ్మెటిక్ అండ్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్, హిందీ, ఇంగ్లిష్ అంశాల నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి.
- జూనియర్ ఇంజినీర్ ఎగ్జామ్లో సంబంధిత సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. నెగెటివ్ మార్కులు ఉంటాయి.
- సీబీటీలో సాధించిన మార్కులు, మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. అవసరాన్ని బట్టి స్కిల్/ఎండ్యూరెన్స్/ట్రేడ్ టెస్ట్ నిర్వహించవచ్చు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : నవంబరు 12, 2026
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : డిసెంబరు 11, 2026
పరీక్ష తేదీ : త్వరలో ప్రకటిస్తారు.
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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