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టెన్త్, డిగ్రీ అర్హతతో దిల్లీ కోర్టుల్లో "641 పోస్టులు" - అప్లికేషన్లు ప్రారంభం!
-పలు విభాగాల్లో పోస్టుల భర్తీకి దిల్లీ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ సెలక్షన్ బోర్డు (డీఎస్ఎస్ఎస్బీ) నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - నవంబర్ 4వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం!
Published : October 7, 2026 at 8:08 PM IST
DSSSB Recruitment 2026: టెన్త్, డిగ్రీ పూర్తి చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. దిల్లీ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టుల తరపున దిల్లీ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ సెలక్షన్ బోర్డు (డీఎస్ఎస్ఎస్బీ).. పలు విభాగాల్లో పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన వెలువరించింది. రాత పరీక్ష, స్కిల్ టెస్టు, ఇంటర్వ్యూలతో నియామకాలుంటాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
పోస్టుల వివరాలు..
1. పోస్టు: సీనియర్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్
- ఖాళీలు - 27
- అర్హత: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ పూర్తి చేయడంతో పాటు షార్ట్హ్యాండ్లో నిమిషానికి 110 పదాలు, టైపింగ్లో నిమిషానికి 40 పదాల వేగం ఉండాలి.
- వేతనం: నెలకు రూ.9,300-34,800 + గ్రేడ్ పే రూ.4,800.
2. పోస్టు: పర్సనల్ అసిస్టెంట్
- ఖాళీలు: 206
- అర్హత: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ ఉత్తీర్ణతో పాటు, షార్ట్హ్యాండ్లో నిమిషానికి 100 పదాలు, టైపింగ్లో నిమిషానికి 40 పదాల వేగం ఉండాలి. కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం తప్పనిసరి.
- జీతం: నెలకు రూ.9,300 - 34,800 + గ్రేడ్ పే రూ.4,600.
3. పోస్టు: జూనియర్ జ్యుడిషియల్ అసిస్టెంట్
- ఖాళీలు: 174
- అర్హత: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ పూర్తి చేయడంతో పాటు, కంప్యూటర్పై నిమిషానికి 40 పదాల టైపింగ్ వేగం ఉండాలి.
- జీతం: నెలకు రూ.5,200 - 20,200 + గ్రేడ్ పే రూ.2,800.
4. పోస్టు: ప్రాసెస్ సర్వర్
- ఖాళీలు - 92
- అర్హత: గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి పదోతరగతి పాస్ కావడంతో పాటు లైట్ మోటార్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, డ్రైవింగ్లో రెండు సంవత్సరాల ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.
- జీతం : నెలకు రూ.5,200 - 20,200 + గ్రేడ్ పే రూ. 2,400.
5. పోస్టు: ప్యూన్/ ఆర్డర్లీ/ డాక్ ప్యూన్
- ఖాళీలు: 142
- అర్హత: గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి పదోతరగతి పాసైన వారు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- జీతం: నెలకు రూ.5,200 - 20,200 + గ్రేడ్ పే రూ.2,000.
మొత్తం ఖాళీలు - 641
వయసు: అన్ని పోస్టులకూ 2026 జూన్ 1 నాటికి 18 నుంచి 27 సంవత్సరాల మధ్య వయసు కలిగిన వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు కేటగిరీని బట్టి పది నుంచి పదిహేనేళ్ల వరకు సడలింపులు వర్తిస్తాయి.
ఎంపిక విధానం:
సీనియర్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్, పర్సనల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు:
- ఈ రెండు రకాల పోస్టులకు అభ్యర్థులను నాలుగు దశల్లో ఎంపిక చేస్తారు. మొదటి దశ టైర్-1లో 90 మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. జనరల్ ఇంగ్లిష్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్ 50 ప్రశ్నలు, జనరల్ నాలెడ్జ్ (కరెంట్ అఫైర్స్తో కలిపి) 20 ప్రశ్నలు, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ 20 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు చొప్పున 90 మార్కులు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ పావు మార్కు కోత ఉంటుంది. వ్యవధి 90 నిమిషాలు. ఇందులో అర్హులైన వారికి మెరిట్ ప్రకారం డిస్క్రిప్టివ్ పరీక్షకు షార్ట్లిస్టు చేస్తారు.
- రెండో దశ టైర్-2లోని డిస్క్రిప్టివ్ పరీక్ష: దీనిని 75 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ఎస్సేకు 30, గ్రామర్కు 25, ట్రాన్స్లేషన్కు 20. ఇందులో అర్హత సాధించినవారిని స్కిల్ పరీక్షకు ఎంపిక చేస్తారు.
- మూడో దశ టైర్-3 స్కిల్ టెస్టు: ఇందులో భాగంగా 550 పదాల షార్ట్హ్యాండ్ డిక్టేషన్ను ఐదు నిమిషాల్లో తీసుకోవాలి. దాన్ని 40 నిమిషాల్లో కంప్యూటర్పై ట్రాన్స్క్రైబ్ చేయగలగాలి. ఇలా రెండు డిక్టేషన్లు ఇచ్చి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినదాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని ఎంపిక చేస్తారు.
- నాలుగో దశ ఇంటర్వూ: టైర్ 3 లో క్వాలిఫై అయిన వారికి దీనిని నిర్వహిస్తారు. దీనికి పది మార్కులు. ఇంటర్వ్యూను దిల్లీ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులు నిర్వహించి మెరిట్ లిస్టు రూపొందిస్తాయి.
జూనియర్ జ్యుడిషియల్ అసిస్టెంట్:
- ఈ పోస్టులకు కూడా అభ్యర్థులను నాలుగు దశల్లో సెలెక్ట్ చేస్తారు. టైర్-1లో 120 మార్కులకు రాత పరీక్ష ఉంటుంది. జనరల్ ఇంగ్లిష్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్-60 ప్రశ్నలు, జనరల్ నాలెడ్జ్-30 ప్రశ్నలు, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్-30 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు. వ్యవధి 120 నిమిషాలు.
- టైర్-2లో డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ (ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్) ఉంటుంది. దీనిని 100 మార్కులకు కండక్ట్ చేస్తారు.. ఎస్సే-50 మార్కులు, గ్రామర్-30 మార్కులు, ట్రాన్స్లేషన్-20 మార్కులు.
- టైర్-3 స్కిల్ టెస్టు (ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్)లో భాగంగా టైపింగ్ టెస్టు నిర్వహిస్తారు. ఇందులో నిమిషానికి 40 పదాల వేగంతో టైప్ చేసినవారిని ఇంటర్వ్యూకు ఎంపిక చేస్తారు.
- టైర్-4లో ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. దీనిని 15 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ మార్కుల ఆధారంగా కేటగిరీల వారీగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది.
ప్రాసెస్ సర్వర్:
- ఈ పోస్టులకు అభ్యర్థులను మూడు దశల్లో ఎంపిక చేస్తారు. టైర్-1లో రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇందులో 100 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు. వ్యవధి 120 నిమిషాలు. ఇంగ్లిష్, హిందీ, జనరల్ నాలెడ్జ్ (కరెంట్ అఫైర్స్తో కలిపి), అరిథ్మెటిక్ల నుంచి 25 ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
- టైర్-2లో డ్రైవింగ్ టెస్టు ఉంటుంది. ఇది అర్హత పరీక్ష మాత్రమే. ఇందులో ఎంపికైనవారికి 15 మార్కులకు టైర్ 3 ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు.
ప్యూన్/ ఆర్డర్లీ/ డాక్ ప్యూన్:
- ఈ పోస్టులకు అభ్యర్థులను రెండు దశల్లో ఎంపిక చేస్తారు. టైర్-1లో రాత పరీక్ష ఉంటుంది. దీనిని 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నాపత్రం ఇంగ్లిష్, హిందీల్లో ఉంటుంది. ఇందులో అర్హత సాధించిన వారికి టైర్ 2 ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. దీనికి 15 మార్కులు. ఈ రెండిటిలో చూపిన ప్రతిభతో కేటగిరీల వారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు.
- టైర్-1, టైర్-2ల్లో జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు 50 శాతం, ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులు కనీసం 45 శాతం మార్కులు సాధించాలి.
- డీఎస్ఎస్ఎస్బీ రాతపరీక్ష, డిస్క్రిప్టివ్, షార్ట్హ్యాండ్/ టైపింగ్ టెస్టులను నిర్వహించి అభ్యర్థులను షార్ట్లిస్టు చేస్తుంది. దిల్లీ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులు వీరికి డ్రైవింగ్ టెస్టు, ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి ఫైనల్గా అభ్యర్థులను సెలెక్ట్ చేస్తాయి.
మరిన్ని వివరాలు:
దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.100. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులు, మహిళలకు ఫీజు ఉండదు.
దరఖాస్తు విధానం: ఈ పోస్టులను కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. అయితే పోస్టులకు అప్లై చేసే ముందు DSSSB పోర్టల్ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకుని, ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయాలి.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: నవంబర్ 4, 2026 రాత్రి 11 గంటల వరకు
అధికారిక వెబ్సైట్: https://dsssb.delhi.gov.in/
నోటిఫికేషన్ లింక్: https://dsssb.delhi.gov.in/sites/default/files/DSSSB/circulars-orders/final_adv.pdf
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