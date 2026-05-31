ఇంజనీరింగ్​ పూర్తి చేశారా? - డీఆర్​డీఓలో ఉద్యోగాలు - ఎంపికైతే రూ.60వేల నుంచి రూ.లక్షన్నర వరకు జీతం!

-భారత ప్రభుత్వ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని డీఆర్‌డీఓలో సైంటిస్ట్-సి,డి,ఈ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్​ - అర్హత గల అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం!

Published : May 31, 2026 at 11:26 AM IST

DRDO RAC Notification 2026: ఇంజనీరింగ్​ పూర్తి చేసి రక్షణ రంగంలో ఉద్యోగం చేయాలని ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్​. ప్రతిష్ఠాత్మకమైన డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆర్గనైజేషన్(DRDO) ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. రిక్రూట్‌మెంట్ అండ్ అసెస్‌మెంట్ సెంటర్ (RAC) ద్వారా డైరెక్ట్ రిక్రూట్‌మెంట్ ప్రాతిపదికన సైంటిస్ట్-సి, డి, ఈ కేటగిరీలలో ఖాళీగా ఉన్న గ్రూప్ 'A' గెజిటెడ్ పోస్టుల భర్తీకి అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? ఎంపిక విధానం ఎలా? జీతం ఎంత? ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? సహా తదితర వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

పోస్టుల వివరాలు: ఖాళీలు

1. సైంటిస్ట్-ఈ: 02

ఈ రెండు పోస్టులను రెండు వేర్వేరు విభాగాల కింద భర్తీ చేస్తున్నారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ & కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ (01), మెకానికల్ / ప్రొడక్షన్ / ఏరోనాటికల్ / ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ (01 పోస్టు).

2. సైంటిస్ట్-డి: 11

ఇందులో కూడా వివిధ విభాగాల కింద ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 7 పోస్టులను రెగ్యులర్, 04 పోస్టులను ఎన్‌కేడర్డ్ పద్ధతిలో భర్తీ చేస్తున్నారు. రెగ్యులర్​లో కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్​ ఇంజనీరింగ్ 1, ఏరోనాటికల్ / ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ 1, మెకానికల్​ ఇంజనీరింగ్​ 1, ఫిజిక్స్ / ఫోటోనిక్స్ / ఆప్టిక్స్ 01, కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ 02, ఫిజిక్స్ / రేడియేషన్ ఫిజిక్స్ 01. ఎన్​కేడర్డ్​లో మెకానికల్ / ప్రొడక్షన్ / ఏరోస్పేస్ 01, ఎలక్ట్రానిక్స్ & టెలికమ్యూనికేషన్ 1, ఫిజిక్స్ / రేడియేషన్ ఫిజిక్స్ 1, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ 1.

3. సైంటిస్ట్-సి: 20

ఈ 20 పోస్టులను రెండు విభాగాలుగా డివైడ్​ చేశారు. రెగ్యులర్ పోస్టులు 17, ఎన్‌కేడర్డ్ పోస్టులు 03 ఖాళీలు. రెగ్యులర్​లో ఈసీఈ 6, సీఎస్​ఈ 3, సీఈ 1, ఈఈ 1, మ్యాథమెటిక్స్​ 1, రిమోట్​ సెన్సింగ్​ 1, ఓషియానోగ్రఫీ 1, ఫిజియాలజీ 1, ఫార్మకాలజీ 1 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఎన్‌కేడర్డ్​లో ఫిజిక్స్ / మెడికల్ / రేడియోలాజికల్ ఫిజిక్స్ 2, ఈసీఈ / మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్(బాలిస్టిక్​) 1 పోస్టులు ఉన్నాయి.

అర్హతలు: పోస్టును అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో ఇంజినీరింగ్‌ డిగ్రీ (బీఈ/బీటెక్‌), మాస్టర్స్‌ డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత ఉండాలి.

  • సైంటిస్​ - ఈ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్​ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ లేదా టెక్నాలజీలో కనీసం ఫస్ట్ డివిజన్ బ్యాచిలర్ డిగ్రీ (B.E/B.Tech) ఉండాలి. డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్​ ఇంజనీరింగ్ రంగంలో రీసెర్చ్, డిజైన్ లేదా డెవలప్‌మెంట్‌లో కనీసం 11 సంవత్సరాల అనుభవం తప్పనిసరి. మెకానికల్​ పోస్టులకు అయితే ఇంజనీరింగ్​ ఉత్తీర్ణతతో పాటు మెకానికల్/ఏరో సిస్టమ్స్ డిజైన్, డెవలప్‌మెంట్ లేదా ఫ్యాబ్రికేషన్ రంగంలో 11 సంవత్సరాల అనుభవం తప్పనిసరి.
  • సైంటిస్ట్​ - సి పోస్టులకు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్​ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్‌లో కనీసం ఫస్ట్ డివిజన్ బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఉండాలి. సంబంధిత ఇంజనీరింగ్ లేదా సైన్స్ విభాగంలో కనీసం 3 సంవత్సరాల రీసెర్చ్ / డిజైన్ / డెవలప్‌మెంట్ అనుభవం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
  • సైంటిస్ట్​ డి పోస్టులకు సంబంధిత ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో కనీసం ఫస్ట్‌ క్లాస్‌తో B.E / B.Tech లేదా సైన్స్ విభాగంలో M.Sc ఉత్తీర్ణత. పోస్టును అనుసరించి సంబంధిత రంగంలో కనీసం 7 సంవత్సరాల రీసెర్చ్ / డిజైన్ / డెవలప్‌మెంట్ అనుభవం ఉండాలి.

వయోపరిమితి: పోస్టులకు అప్లై చేసే చివరి తేదీ(జూన్​ 19, 2026) నాటికి సైంటిస్ట్‌-సికు 35 ఏళ్లు, సైంటిస్ట్‌-డి,/ఈ కేటగిరీలతు 45 సంవత్సరాలు మించకూడదు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.

వేతనం వివరాలు: ఆయా పోస్టులకు అనుసరించి వేతనాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే..

  • 7th సీపీసీ లెవల్​ 11 ప్రకారం సైంటిస్ట్‌-సి పోస్టులకు నెలకు కు రూ.67,700 ఇవ్వనున్నారు.
  • 7th సీపీసీ లెవల్​ 13 ప్రకారం సైంటిస్ట్‌-ఈ కు నెలకు రూ.1,23,100గా ఉంది.
  • 7th సీపీసీ లెవల్​ 12 ప్రకారం నెలకు సైంటిస్ట్‌-డి పోస్టులకు రూ.78,800గా జీతం ఉంది. ఈ బేసిక్ పేతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఇతర అలవెన్సులు కూడా అదనంగా లభిస్తాయి.

ఎంపిక ప్రక్రియ: ఈ పోస్టులకు అభ్యర్థుల ఎంపిక మూడు ప్రధాన దశల్లో జరుగుతుంది. ముందుగా పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల వయసు, విద్యార్హతలు, అనుభవాన్ని పరిశీలించి షార్ట్​లిస్ట్​ ప్రిపేర్​ చేస్తారు. మెరిట్​ ఆధారంగా ఎన్నికైన వారికి 100 మార్కులకు పర్సనల్​ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ఇందులో కనీసం 75 మార్కులు వచ్చిన వారు ఎన్నికయ్యే ఛాన్స్​ ఉంటుంది.

దరఖాస్తు విధానం: ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం DRDO కి చెందిన రిక్యూట్‌మెంట్ & అసెస్​మెంట్​ సెంటర్ అధికారిక వెబ్​సైట్​ https://rac.gov.in. పై క్లిక్​ చేసి పూర్తి చేయవచ్చు.

దరఖాస్తు రుసుము: జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్​ కేటగిరీలకు చెందిన వారు 100 రూపాయలు ఫీజు చెల్లించాలి. మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఫీజు లేదు.

ముఖ్యతేదీలు:

  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభమైన తేదీ: 30 మే 2026
  • దరఖాస్తు చివరి తేదీ: జూన్​ 19, 2026(సాయంత్రం 4 గంటల వరకు)

