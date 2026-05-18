ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు DRDO గుడ్న్యూస్ - ఇంటర్న్షిప్ కోర్సులకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్!
- ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నారా? - ఇంటర్న్షిప్ ట్రైనింగ్కు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోన్న డీఆర్డీవో - స్టైపెండ్ నెలకు రూ.5వేలు!
Published : May 18, 2026 at 1:57 PM IST
DRDO Internship Training for Engineering UG/PG Students: ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న యూజీ/పీజీ విద్యార్థులకు డీఆర్డీవో గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. దిల్లీలోని డీఆర్డీవో- సెంటర్ ఫర్ ఫైర్ ఎక్స్ప్లోసివ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సేఫ్టీ.. యూజీ/పీజీ విద్యార్థుల కోసం పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ ఖాళీల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు జూన్ 5వ తేదీ వరకు దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చు. మరి ఎవరు అర్హులు? ఎంత స్టైపెండ్ లభిస్తుంది? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
వివరాలు :
పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ (ఇంజినీరింగ్ యూజీ/పీజీ): మొత్తం 15 ఖాళీలు
విభాగాల వారిగా ఖాళీలు: ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్/ఇంజినీరింగ్ -1, ఎలక్ట్రానిక్స్/ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజినీరింగ్/ఎలక్ట్రానిక్ టెలీకమ్యూనికేషన్/ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్/ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఇంజినీరింగ్ - 3, మెకానికల్/ ఆటోమేషన్ ఇంజినీరింగ్ -3, కెమికల్ ఇంజినీరింగ్/కెమిస్ట్రీ-5, ఏఐ అండ్ ఎంఎల్/డేటా సైన్స్-01, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్/ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ-2
అర్హతలు: అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్(UG), పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్(PG) ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
ఇంటర్న్షిప్ వ్యవధి: 6 నెలలు. ట్రైనింగ్ పూర్తి అయ్యాక సర్టిఫికెట్ అందిస్తారు. 2026 జులై 1 నుంచి డిసెంబర్ 31 వరకు ఉంటుంది.
స్టైపెండ్: నెలకు రూ.5000. ప్రతినెలా CFEES సంస్థలో కనీసం 15 వర్కింగ్ డేస్ ప్రత్యక్షంగా హాజరు కావాలి. స్టైపెండ్ మొత్తాన్ని రెండు విడతలలో చెల్లిస్తారు. 3 నెలల శిక్షణ విజయవంతంగా పూర్తయిన తర్వాత మొదటి విడత, మరో మూడు నెలలు పూర్తైన తర్వాత మిగిలిన స్టైపెండ్ ఇస్తారు.
వయోపరిమితి: 28 ఏళ్లు మించకూడదు
ఎంపిక ప్రక్రియ: విద్యార్హతల ఆధారంగా
దరఖాస్తు ఎలా చేయాలి: ఈ ఇంటర్న్షిప్ కోసం ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసే అవకాశం లేదు. కేవలం ఆఫ్లైన్లో అది కూడా పోస్ట్ ద్వారా పంపించాలి. మీ విద్యార్హతలు, మీ బయోడేటాను 300 పదాలలోపు వివరంగా రాసి స్పీడ్ పోస్ట్ చేయాలి. విద్యార్హతల ఆధారంగా ఎంపికైన విద్యార్థులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. స్పీడ్ పోస్ట్ చేసే అడ్రస్..
To,
The Director,
Centre for Fire Explosive & Environment Safety (CFEES)
Defence Research & Development Organization (DRDO)
Brig. S.K. Mazumdar Marg, Timarpur Delhi - 110054, India
దరఖాస్తు చివరి తేదీ: 05.06.2026.
రిజల్ట్స్ తేదీ - జూన్ 15, 2026
ఇంటర్న్షిప్ ట్రైనింగ్ తేదీ - జులై 1, 2026
సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులు ఇవ్వాల్సిన డాక్యుమెంట్లు: మెరిట్లిస్ట్ ఆధారంగా ఇంటర్న్షిప్కు ఎంపికైన అభ్యర్థులు జాయినింగ్ సమయంలో కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ సమర్పించాలి. అవి ఏంటంటే..
- మీరు చదువుతున్న కాలేజీ నుంచి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్
- పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి అక్నాలడ్జిమెంట్ రసీదు
- స్టైపెండ్ కోసం బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలు
- మెడికల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్
- స్టూడెంట్ ఆధార్ కార్డ్, కాలేజీ ఐడీ
- గత సెమిస్టర్స్ మార్కుల షీట్
- మరిన్ని వివరాల కోసం ఇంటర్న్షిప్ నోటిఫికేషన్ పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోండి.
