ETV Bharat / education-and-career

ఇంజనీరింగ్​ విద్యార్థులకు DRDO గుడ్​న్యూస్​ - ఇంటర్న్​షిప్​ కోర్సులకు నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​!

- ఇంజనీరింగ్​ ఫైనల్​ ఇయర్​ చదువుతున్నారా? - ఇంటర్న్​షిప్​ ట్రైనింగ్​కు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోన్న డీఆర్​డీవో - స్టైపెండ్​ నెలకు రూ.5వేలు!

DRDO Internship Training for Engineering
DRDO Internship Training for Engineering (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 18, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

DRDO Internship Training for Engineering UG/PG Students: ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న యూజీ/పీజీ విద్యార్థులకు డీఆర్​డీవో గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. దిల్లీలోని డీఆర్‌డీవో- సెంటర్‌ ఫర్‌ ఫైర్‌ ఎక్స్‌ప్లోసివ్‌ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్‌ సేఫ్టీ.. యూజీ/పీజీ విద్యార్థుల కోసం పెయిడ్‌ ఇంటర్న్‌షిప్‌ ఖాళీల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు జూన్‌ 5వ తేదీ వరకు దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చు. మరి ఎవరు అర్హులు? ఎంత స్టైపెండ్​ లభిస్తుంది? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

వివరాలు :

పెయిడ్‌ ఇంటర్న్‌షిప్‌ (ఇంజినీరింగ్‌ యూజీ/పీజీ): మొత్తం 15 ఖాళీలు

విభాగాల వారిగా ఖాళీలు: ఎన్విరాన్మెంటల్‌ సైన్స్‌/ఇంజినీరింగ్‌ -1, ఎలక్ట్రానిక్స్‌/ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌ ఇంజినీరింగ్‌/ఎలక్ట్రానిక్‌ టెలీకమ్యూనికేషన్‌/ ఎలక్ట్రానిక్‌ అండ్‌ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌/ ఎంబెడెడ్‌ సిస్టమ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ - 3, మెకానికల్‌/ ఆటోమేషన్‌ ఇంజినీరింగ్‌ -3, కెమికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌/కెమిస్ట్రీ-5, ఏఐ అండ్‌ ఎంఎల్‌/డేటా సైన్స్‌-01, కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ ఇంజినీరింగ్‌/ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీ-2

అర్హతలు: అండర్​ గ్రాడ్యుయేషన్(UG)​, పోస్ట్​ గ్రాడ్యుయేషన్​(PG) ఫైనల్​ ఇయర్​ చదువుతున్న వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు.

ఇంటర్న్​షిప్​ వ్యవధి: 6 నెలలు. ట్రైనింగ్​ పూర్తి అయ్యాక సర్టిఫికెట్​ అందిస్తారు. 2026 జులై 1 నుంచి డిసెంబర్​ 31 వరకు ఉంటుంది.

స్టైపెండ్‌: నెలకు రూ.5000. ప్రతినెలా CFEES సంస్థలో కనీసం 15 వర్కింగ్​ డేస్​ ప్రత్యక్షంగా హాజరు కావాలి. స్టైపెండ్ మొత్తాన్ని రెండు విడతలలో చెల్లిస్తారు. 3 నెలల శిక్షణ విజయవంతంగా పూర్తయిన తర్వాత మొదటి విడత, మరో మూడు నెలలు పూర్తైన తర్వాత మిగిలిన స్టైపెండ్​ ఇస్తారు.

వయోపరిమితి: 28 ఏళ్లు మించకూడదు

ఎంపిక ప్రక్రియ: విద్యార్హతల ఆధారంగా

దరఖాస్తు ఎలా చేయాలి: ఈ ఇంటర్న్​షిప్​ కోసం ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసే అవకాశం లేదు. కేవలం ఆఫ్​లైన్​లో అది కూడా పోస్ట్​ ద్వారా పంపించాలి. మీ విద్యార్హతలు, మీ బయోడేటాను 300 పదాలలోపు వివరంగా రాసి స్పీడ్​ పోస్ట్​ చేయాలి. విద్యార్హతల ఆధారంగా ఎంపికైన విద్యార్థులకు ఇన్ఫర్మేషన్​ ఇస్తారు. స్పీడ్​ పోస్ట్​ చేసే అడ్రస్​..

To,

The Director,

Centre for Fire Explosive & Environment Safety (CFEES)

Defence Research & Development Organization (DRDO)

Brig. S.K. Mazumdar Marg, Timarpur Delhi - 110054, India

దరఖాస్తు చివరి తేదీ: 05.06.2026.

రిజల్ట్స్​ తేదీ - జూన్​ 15, 2026

ఇంటర్న్​షిప్​ ట్రైనింగ్​ తేదీ - జులై 1, 2026

సెలెక్ట్​ అయిన అభ్యర్థులు ఇవ్వాల్సిన డాక్యుమెంట్లు: మెరిట్​లిస్ట్​ ఆధారంగా ఇంటర్న్​షిప్​కు ఎంపికైన అభ్యర్థులు జాయినింగ్​ సమయంలో కొన్ని డాక్యుమెంట్స్​ సమర్పించాలి. అవి ఏంటంటే..

  • మీరు చదువుతున్న కాలేజీ నుంచి నో అబ్జెక్షన్​ సర్టిఫికెట్​
  • పోలీస్​ స్టేషన్​ నుంచి అక్నాలడ్జిమెంట్​ రసీదు
  • స్టైపెండ్​ కోసం బ్యాంక్ అకౌంట్​ వివరాలు
  • మెడికల్​ ఫిట్​నెస్​ సర్టిఫికెట్​
  • స్టూడెంట్​ ఆధార్​ కార్డ్​, కాలేజీ ఐడీ
  • గత సెమిస్టర్స్​ మార్కుల షీట్
  • మరిన్ని వివరాల కోసం ఇంటర్న్​షిప్​ నోటిఫికేషన్​ పై క్లిక్​ చేసి తెలుసుకోండి.

BEL గుడ్​న్యూస్​ - అసిస్టెంట్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్!

SBIలో "ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్" ఉద్యోగాలు - ఎగ్జామ్​ లేకుండానే సెలక్షన్!

TAGGED:

INTERNSHIP IN DRDO
DRDO CFEES INTERNSHIP TRAINING
DRDO 2026 INTERNSHIP PROGRAM
డీఆర్​డీవో ఇంటర్న్​షిప్​ ట్రైనింగ్​
DRDO CFEES INTERNSHIP TRAINING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.