ETV Bharat / education-and-career

చదువులో గ్యాప్ తీసుకోవాలా? వద్దా? - అనే తికమక ఇక వద్దు!

గ్యాప్​ పిరియడ్​ని సరిగ్గా వాడుకుంటే మీ లైఫ్​ ఇక సెట్​ - విరామాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి - భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకోండి - నచ్చిన విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపండి

Should I Take a Break From My Studies or Not?
Should I Take a Break From My Studies or Not? (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 19, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Should I Take a Break From My Studies or Not? : ప్రస్తత ప్రపంచంలో ఓ సంస్థలో ఉద్యోగం, మంచి కాలేజీలో సీటు సంపాదించాలనుకుంటే ఎంతో శ్రమించాల్సి వస్తోంది. అయినప్పటికీ కొద్ది మందికే అవకాశం దక్కుతోంది. ఎక్కువ మంది వచ్చే విద్యా ఏడాదైనా సాధిద్దామనే లక్ష్యంతో గ్యాప్​ తీసుకుంటారు. మరి కొంతమంది మెరుగుపడాలనే లక్ష్యంతో విద్యలో విరామాన్ని ఎంచుకుంటారు. కొంతమంది మాత్రం ఉత్తీర్ణత సాధించలేకపోవడంతో గ్యాప్‌ తప్పడం లేదు.

చదువులో విరామం తీసుకోవడం విదేశాల్లో సాధారణ వ్యవహారమే. మన దగ్గర అకడమిక్​లో గ్యాప్​ తీసుకుంటామంటే విలువైన సమయం వృథా అనే భావన చాలా మందిలో ఉండిపోయింది. అయితే ఉన్నత లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని, వాటిని అందుకోవడానికి విరామం తీసుకోవడం ఎక్కడైనా మంచిదే. కానీ, సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నప్పుడే విలువైన ఫలితం దక్కుతుంది. గ్యాప్‌ తీసుకుని, తక్కువ మార్కులు తెచ్చుకుంటే లాభం లేదు. గ్యాప్​ పిరియడ్​లో ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో ఒక నిర్ధిష్టమైన ప్రణాళిక వేసుకోవాలి. నైపుణ్యాలు పెంచుకుంటారా? ఉద్యోగ అనుభవం కావాలో బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఒకవేళ ఇవి రెండు జరగకపోయిన మీరు తీసుకున్న గ్యాప్​కి విలువ ఉండదు.

గ్యాప్​ పిరియడ్​లో ఏం చేయాలంటే : మీరు చదువుకున్న అకడమిక్ ప్రకారం జాబ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏ రంగంలో ఆసక్తి ఉంటే ఆ వైపుకు వెళ్లవచ్చు. లేదంటే కోడింగ్, ఐఐటీలో సీటు, క్రీడాలో శిక్షణ తీసుకోవడం, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవడం, యూఎస్​లో పీజీ చేయడం మొదలైన మీ కలల ఆధారంగా కదలవచ్చు. గ్యాప్​ పీరియడ్​లో నచ్చిన ప్రదేశాలను చూడటం, ట్రావెలింగ్​ చేయడం, ఇంటర్న్​షిప్​ లాంటివి చేస్తుంటారు.

మీకు జాబ్​లో అనుభవం కావాలనుకుంటే ఆన్​లైన్​ కోర్సులు చేయడానికి మంచి సమయం. కొందరు డబ్బులు సంపాదించాకే ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడానికి విద్యలో విరామం తీసుకుంటుంటారు. సమయాన్ని వృథా చేయకుండా ఏదో ఒక కొత్త విషయం నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవడం మేలు.

కెరియర్‌ ప్లానింగ్‌ : గ్యాప్ తీసుకున్న విద్యార్థులను దృష్టిలో ఉంచుకొని కొన్ని ఎన్జీవోలు అనేక కార్యక్రమాలు జరుపుతున్నాయి. వాటిలో చేరి లీడర్‌షిప్, టీమ్‌ వర్క్‌ నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకోవచ్చు. వీటి ద్వారా సామాజిక అవగాహన పెరుగుతుంది. ఉపాధి అవకాశాలూ పొందొచ్చు. భవిష్యత్తులో ఏం చదవాలనుకుంటున్నారో నిర్ణయించుకోవాలి. వాటికి సంబంధించిన ప్రవేశ పరీక్షలకు సన్నద్ధం కావాలి. ఉదాహరణకు బీటెక్​ తర్వాత ఎంఎస్​ అమెరికాలో చేయాలనుకుంటే దానికి సంబంధించి ప్రణాళిక తయారు చేసుకోవాలి.

గ్యాప్​తో నైపుణ్యాలకు తెర : గ్యాప్ తీసుకున్న ఏడాదిని వృథా చేయకుండా నైపుణ్యాలను పెంచుకోవడానికి వినియోగించుకోవాలి. స్కిల్​ డెవలప్​మెంట్​ కోర్సుల్లో చేరడం వల్ల ఉద్యోగం కోసం తయారు చేసుకునే రెజ్యూమెలో కొత్తగా నేర్చుకున్న స్కిల్స్​ని చేర్చుకోవచ్చు. ఫొటోగ్రఫీ, ఆటలు, పాటలు, కొత్త భాషలు నేర్చుకోవడం, చదవడం మొదలైనవవి నచ్చినవి నేర్చుకొంటే ఆసక్తి ఇంకా పెరుగుతుంది.

ఉదాహరణకు సోషల్​ మీడియా ఇన్​ఫ్లుయెన్సర్​ కావాలనుకుంటే మీడియాను ఎలా వాడాలో బేసిక్​ తెలుసుకోవాలి. మిలియన్లలో వ్యూస్​, లైక్స్​ ఉన్న వారి వీడియోలను శ్రద్ధగా గమనించాలి. భాషపై పట్టు ఉండాలి. మీరు ఏ విభాగంలో గుర్తింపు పొందాలనుకుంటున్నారో నిర్ణయించుకోవాలి. వాటికి సంబంధించిన సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు చేయాలి.

ఈ విధంగా గ్యాప్​ సంవత్సరాన్ని ప్రణాళికతో ఉపయోగించుకుంటే మీకు అది వరమే. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతే ఇక వ్యర్థమే. అద్భుతంగా రాణించాలనే సంకల్పం ఉన్నవారికి విద్యలో విరామం వరమే!

శభాష్ సోనాలి- ఆటో నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న యువతి- లాయర్ కావడమే జీవిత లక్ష్యం!

స్ట్రీట్‌లైట్ కింద చిన్నారి చదువు- డాక్టర్ కావాలనే లక్ష్యం- తండ్రి లాంటి వారిని బతికించాలనే ఆశ!

TAGGED:

చదువులో గ్యాప్​ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది
HOW TO UTILIZE THE GAP PERIOD
SIDE EFFECTS OF ACADAMIC GAP
GAP PERIOD
HOW TO UTILIZE THE GAP PERIOD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.