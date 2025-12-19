ETV Bharat / education-and-career
చదువులో గ్యాప్ తీసుకోవాలా? వద్దా? - అనే తికమక ఇక వద్దు!
గ్యాప్ పిరియడ్ని సరిగ్గా వాడుకుంటే మీ లైఫ్ ఇక సెట్ - విరామాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి - భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకోండి - నచ్చిన విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపండి
Should I Take a Break From My Studies or Not? : ప్రస్తత ప్రపంచంలో ఓ సంస్థలో ఉద్యోగం, మంచి కాలేజీలో సీటు సంపాదించాలనుకుంటే ఎంతో శ్రమించాల్సి వస్తోంది. అయినప్పటికీ కొద్ది మందికే అవకాశం దక్కుతోంది. ఎక్కువ మంది వచ్చే విద్యా ఏడాదైనా సాధిద్దామనే లక్ష్యంతో గ్యాప్ తీసుకుంటారు. మరి కొంతమంది మెరుగుపడాలనే లక్ష్యంతో విద్యలో విరామాన్ని ఎంచుకుంటారు. కొంతమంది మాత్రం ఉత్తీర్ణత సాధించలేకపోవడంతో గ్యాప్ తప్పడం లేదు.
చదువులో విరామం తీసుకోవడం విదేశాల్లో సాధారణ వ్యవహారమే. మన దగ్గర అకడమిక్లో గ్యాప్ తీసుకుంటామంటే విలువైన సమయం వృథా అనే భావన చాలా మందిలో ఉండిపోయింది. అయితే ఉన్నత లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని, వాటిని అందుకోవడానికి విరామం తీసుకోవడం ఎక్కడైనా మంచిదే. కానీ, సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నప్పుడే విలువైన ఫలితం దక్కుతుంది. గ్యాప్ తీసుకుని, తక్కువ మార్కులు తెచ్చుకుంటే లాభం లేదు. గ్యాప్ పిరియడ్లో ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో ఒక నిర్ధిష్టమైన ప్రణాళిక వేసుకోవాలి. నైపుణ్యాలు పెంచుకుంటారా? ఉద్యోగ అనుభవం కావాలో బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఒకవేళ ఇవి రెండు జరగకపోయిన మీరు తీసుకున్న గ్యాప్కి విలువ ఉండదు.
గ్యాప్ పిరియడ్లో ఏం చేయాలంటే : మీరు చదువుకున్న అకడమిక్ ప్రకారం జాబ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏ రంగంలో ఆసక్తి ఉంటే ఆ వైపుకు వెళ్లవచ్చు. లేదంటే కోడింగ్, ఐఐటీలో సీటు, క్రీడాలో శిక్షణ తీసుకోవడం, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవడం, యూఎస్లో పీజీ చేయడం మొదలైన మీ కలల ఆధారంగా కదలవచ్చు. గ్యాప్ పీరియడ్లో నచ్చిన ప్రదేశాలను చూడటం, ట్రావెలింగ్ చేయడం, ఇంటర్న్షిప్ లాంటివి చేస్తుంటారు.
మీకు జాబ్లో అనుభవం కావాలనుకుంటే ఆన్లైన్ కోర్సులు చేయడానికి మంచి సమయం. కొందరు డబ్బులు సంపాదించాకే ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడానికి విద్యలో విరామం తీసుకుంటుంటారు. సమయాన్ని వృథా చేయకుండా ఏదో ఒక కొత్త విషయం నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవడం మేలు.
కెరియర్ ప్లానింగ్ : గ్యాప్ తీసుకున్న విద్యార్థులను దృష్టిలో ఉంచుకొని కొన్ని ఎన్జీవోలు అనేక కార్యక్రమాలు జరుపుతున్నాయి. వాటిలో చేరి లీడర్షిప్, టీమ్ వర్క్ నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకోవచ్చు. వీటి ద్వారా సామాజిక అవగాహన పెరుగుతుంది. ఉపాధి అవకాశాలూ పొందొచ్చు. భవిష్యత్తులో ఏం చదవాలనుకుంటున్నారో నిర్ణయించుకోవాలి. వాటికి సంబంధించిన ప్రవేశ పరీక్షలకు సన్నద్ధం కావాలి. ఉదాహరణకు బీటెక్ తర్వాత ఎంఎస్ అమెరికాలో చేయాలనుకుంటే దానికి సంబంధించి ప్రణాళిక తయారు చేసుకోవాలి.
గ్యాప్తో నైపుణ్యాలకు తెర : గ్యాప్ తీసుకున్న ఏడాదిని వృథా చేయకుండా నైపుణ్యాలను పెంచుకోవడానికి వినియోగించుకోవాలి. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సుల్లో చేరడం వల్ల ఉద్యోగం కోసం తయారు చేసుకునే రెజ్యూమెలో కొత్తగా నేర్చుకున్న స్కిల్స్ని చేర్చుకోవచ్చు. ఫొటోగ్రఫీ, ఆటలు, పాటలు, కొత్త భాషలు నేర్చుకోవడం, చదవడం మొదలైనవవి నచ్చినవి నేర్చుకొంటే ఆసక్తి ఇంకా పెరుగుతుంది.
ఉదాహరణకు సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కావాలనుకుంటే మీడియాను ఎలా వాడాలో బేసిక్ తెలుసుకోవాలి. మిలియన్లలో వ్యూస్, లైక్స్ ఉన్న వారి వీడియోలను శ్రద్ధగా గమనించాలి. భాషపై పట్టు ఉండాలి. మీరు ఏ విభాగంలో గుర్తింపు పొందాలనుకుంటున్నారో నిర్ణయించుకోవాలి. వాటికి సంబంధించిన సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు చేయాలి.
ఈ విధంగా గ్యాప్ సంవత్సరాన్ని ప్రణాళికతో ఉపయోగించుకుంటే మీకు అది వరమే. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతే ఇక వ్యర్థమే. అద్భుతంగా రాణించాలనే సంకల్పం ఉన్నవారికి విద్యలో విరామం వరమే!
