టీచింగ్ అంటే ఇష్టమా - డీఎడ్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి
టీచింగ్ చేయాలనుకునే వారికి మంచి అవకాశం - ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణలో విడుదలైన నోటిఫికేషన్ - ఆఖరి తేదీ ఆరోజే - ఈ జాబ్ వల్ల లభించే ప్రయోజనాలు ఇవే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 7:09 PM IST
DEECET Notification 2026 : పిల్లలను సరైన మార్గంలో నడిచేలా చేసేది తల్లిదండ్రులు ఆ తర్వాత గురువులు. తల్లిదండ్రులు జీవితపాఠాలు చెబితే ఉపాధ్యాయులు లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి దిశానిర్దేశం చేస్తారు కదా! పిల్లలతో గడపడం, వారికి పాఠాలు బోధించడం అంటే కొందరికి చాలా ఇష్టం ఉంటుంది. అలాంటి వారు ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసి, టీచింగ్ ఫీల్డ్పై ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చాలు. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థల్లో డిప్లొమా ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ (డీఎడ్) నోటిఫికేషన్ 2026 విడుదలయ్యింది. అయితే డీఈఈసెట్లో ప్రతిభ కనబరిచిన వారిని ఇందులోకి తీసుకుంటారు.
ఇందులో ఏఏ కోర్సులు ఉన్నాయంటే : డిప్లొమా ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్, డిప్లొమా ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, డిప్లొమా ఇన్ ప్రీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ పేర్లతో కోర్సులు అందిస్తున్నారు. డీఎడ్/డీఎల్ఈడీలను తమిళ్, ఉర్దూ, ఇంగ్లిష్, తెలుగు, మీడియాలలో చదువుకోవచ్చు. కానీ డీపీఎస్ఈ మాత్రం ఇంగ్లిష్లోనే చెబుతారు. ఇంటర్లో మీరు చదివిన గ్రూపు, పరీక్ష రాయడానికి మీరు ఎంచుకున్న మీడియం ఆధారంగా రెండేళ్ల కోర్సులను ఎంచుకొనే అవకాశం ఉంది.
డీఈఈ సెట్ రాయాల్సిందే : ప్రతి జిల్లాలోనూ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రెయినింగ్ (డైట్)లు నడుస్తున్నాయి. డీఈఈ సెట్లో వచ్చిన మార్కులు, రిజర్వేషన్లతో సీట్లు కేటాయించడం జరుగుతుంది. అన్-ఎయిడెడ్, ప్రైవేటు సంస్థలు, మైనార్టీలు డీఎడ్ కోర్సులు అందిస్తున్నాయి. వీటిలో ఎక్కడ ప్రవేశం పొందాలన్నా డీఈఈ సెట్ రాయాల్సిందే.
ఇందులో ఏఏ అవకాశాలున్నాయంటే :
- రెండేళ్ల డీఎడ్ కోర్సును పూర్తి చేస్తే ప్రైమరీ స్కూల్లో పాఠాలు చెప్పవచ్చు.
- ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల నియామకాల నోటిఫికేషన్ విడుదలైనపుడు సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ (ఎస్జీటీ) జాబ్లకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- డీఎడ్ క్వాలిఫికేషన్తో ప్రైవేటు స్కూల్లో టీచర్గా చేరవచ్చు.
- డీఎడ్ తర్వాత డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో బీఏ లేదా బీఎస్సీ వంటి కోర్సులు చేయవచ్చు. టీచింగ్ అనుభవంతో డిస్టంట్స్ ఎడ్యుకేషన్లో బీఎడ్నూ చదువుకోవచ్చు.
- ఎస్జీటీగా జాయిన్ అయిన వాళ్లు ఎక్సిపీరియన్స్తో విద్యార్హలతో స్కూల్ అసిస్టెంట్ (ఎస్ఏ), పీజీ ఉంటే లెక్చరర్ ఆ తర్వాత అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, ప్రొఫెసర్ హోదాలను కూడా పొందవచ్చు.
డీఈఈ సెట్ ఏపీలో ఇలా : ఏపీలో పేపర్లో రెండు భాగాలుంటాయి. ఎగ్జామ్ను ఆన్లైన్లో నిర్వహిస్తారు. వంద ప్రశ్నలుంటాయి. వంద మార్కులుంటాయి.
- పార్ట్ ఏలో 60, పార్ట్ బీలో 40 ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఎగ్జామ్ టైం రెండున్నర గంటలు ఉంటుంది. పార్ట్ఏలో టీచింగ్ ఆప్టిట్యూడ్ 5, జనరల్ నాలెడ్జ్ 5, ఇంగ్లిష్ 5, తెలుగు 5, ఆప్షనల్ లాంగ్వేజ్ అంటే తెలుగు, ఇంగ్లిష్, తమిళం, ఉర్దూల్లో ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవచ్చు. మ్యాథ్స్ 10, జనరల్ సైన్స్ 10, సోషల్ స్టడీస్ 10 ప్రశ్నలు వస్తాయి. సబ్జెక్టు, లాంగ్వేజ్ ప్రశ్నలన్నీ 6 నుంచి పదో తరగతి సిలబస్లో ఉన్నవి వస్తాయి.
- పార్ట్బీలో ఇంటర్లో చదివిన గ్రూపు, తీసుకున్న విభాగంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మ్యాథ్స్, ఫిజికల్ సైన్స్, బయాలజీ, సోషల్ స్టడీస్లో 40 ప్రశ్నలు ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ నుంచి వస్తాయి. మ్యాథ్స్ చదివిన వారికి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి 20, సెకండ్ ఇయర్ నుంచి 20 ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఫిజికల్ సైన్స్ తీసుకుంటే ఫిజిక్స్ నుంచి 20, కెమిస్ట్రీ నుంచి 20 ప్రశ్నలు వస్తాయి. బయాలజీకి బోటనీ 20, జువాలజీ నుంచి 20 వస్తాయి. సోషల్ స్టడీస్లో హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్, సివిక్స్ ఒక్కో సబ్జెక్టు నుంచి 13 లేదా 14 ప్రశ్నలు చొప్పున మొత్తం 40 వస్తాయి. ఎగ్జామ్ను ఇంగ్లీష్, తమిళం, తెలుగు, ఉర్దూ ఏ భాషలోనైనా రాయవచ్చు.
- ఏపీలో దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్ ఏప్రిల్ 15. ఫీజు రూ.1000 చెల్లించాలి. పరీక్ష తేదీలు తర్వాత ప్రకటిస్తారు.
డీఈఈ సెట్ తెలంగాణలో ఇలా : తెలంగాణలో ఆన్లైన్లో డీఈఈ సెట్ పరీక్ష జరుగుతుంది. ఈ పరీక్షను తెలుగు, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ మీడియాల్లో రాసుకోవచ్చు. వంద ప్రశ్నలుంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు ఉంటుంది. ఇందులో మూడు విభాగాలు ఉంటాయి. అవి
- పార్ట్ 1లో జనరల్ నాలెడ్జ్, టీచింగ్ ఆఫ్టిట్యూడ్లో 10 ప్రశ్నలుంటాయి.
- పార్ట్ 2లో తెలుగు మీడియంలో వారికి జనరల్ తెలుగు 20 జనరల్ ఇంగ్లిష్ 10 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. అదే ఇంగ్లిష్ మీడియం విద్యార్థులకు జనరల్ ఇంగ్లిష్ 20, జనరల్ తెలుగు లేదా ఉర్దూ 10 ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
- పార్ట్ 3లో బయలాజికల్ సైన్సెస్ 10, ఫిజికల్ సైన్సెస్ 10, మ్యాథ్స్ 20, సోషల్ స్టడీస్ 20 ప్రశ్నలు వస్తాయి.
- తెలంగాణ దరఖాస్తులకు లాస్ట్ డేట్ ఏప్రిల్ 15. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు రూ.450 ఫీజు ఉంటుంది. మిగిలిన అందరు రూ.500 చెల్లించాలి. పరీక్షలు మే 21, 22 తేదీల్లో నిర్వహిస్తారు.
స్కోరు బాగా సాధించడానికి ఇవి పాటించండి :
- టెన్త్, ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్పై ప్రత్యేక దృష్టిని పెట్టాలి.
- మోడల్ పేపర్లను తరచుగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి.
- పాఠ్యాంశాల చివరన ఉన్న అంశాలను శ్రద్ధగా చదవాలి.
- పార్ట్ ఏలో మంచి స్కోరు కొట్టాలంటే ఎనిమిది, తొమ్మిది, పదో తరగతుల మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్, ఇంగ్లిష్, తెలుగు బుక్స్ చదవాలి.
అర్హత ఇవే : ఇంటర్లో 50 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు 45 శాతం ఉంటే సరిపోతుంది. సెప్టెంబర్ 1 వరకు 17 ఏళ్లు ఉండాలి. గరిష్ఠ వయసుకు ఎలాంటి నిబంధన లేదు.
