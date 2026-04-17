ETV Bharat / education-and-career

"బీటెక్/ఎంటెక్" చదువుతున్నారా? - NIC ఇంటర్న్​షిప్​ ఆఫర్ - ఏప్రిల్ 27 లాస్ట్ డేట్!

- NICలో పని చేసే అద్భుత అవకాశం - నెలకు రూ.10 వేల రెమ్యునరేషన్ కూడా!

Digital India Internship Programme
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 17, 2026 at 11:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Digital India Internship Programme 2026 : నేటి డిజిటల్ టెక్నాలజీ యుగంలో నైపుణ్యాలున్న వారికి మాత్రమే కొలువులు లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం జాబ్ మార్కెట్​లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(AI) ప్రభావంతో వేగంగా మార్పులు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే యువత కూడా ఎప్పటికప్పుడు సాకేతికంగా కొత్త కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. మీరూ బీటెక్‌/ఎంటెక్‌ వంటి సాంకేతిక విద్యా కోర్సులు చదువుతూ.. మీ నైపుణ్యాలను మరింత పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసం నేషనల్‌ ఇన్ఫర్మేటిక్‌ సెంటర్‌(NIC) సంస్థ ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది.

డిజిటల్ రంగంలో కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థుల కోసం ఈ వేసవిలో ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాన్ని కండక్ట్ చేస్తోంది నేషనల్‌ ఇన్ఫర్మేటిక్‌ సెంటర్‌(NIC). అదే, "డిజిటల్‌ ఇండియా ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌ 2026(Digital India Internship 2026)". ఈ ప్రోగ్రామ్​కు అర్హులైన అభ్యర్థులకు శిక్షణతోపాటు నెలకు రూ.10 వేల స్టైపెండ్ అందిస్తారు. ఆసక్తి కలిగిన విద్యార్థులు ఏప్రిల్‌ 27వరకు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, దీనికి అర్హులు ఎవరు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

విద్యార్థులకు డిజిటల్‌ రంగంలో కొత్త నైపుణ్యాలను అందించేందుకు కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ ఐటీ శాఖ, ఎన్‌ఐసీ ఆధ్వర్యంలో "డిజిటల్‌ ఇండియా ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌ 2026" అనే ఈ వినూత్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. తరగతి గదిలో నేర్చుకున్న జ్ఞానానికి నిపుణుల మార్గదర్శకత్వంలో ఆచరణాత్మకత అనుభవాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రోగ్రామ్​ను తీసుకొచ్చారు. అందులో భాగంగానే ఈ ఇంటర్న్​షిప్​నకు అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది NIC.

ఎవరు అర్హులంటే?

  • దేశంలోని గుర్తింపు పొందిన ఏదైనా యూనివర్సిటీలో చదువుతుండాలి. అలాగే, సంబంధిత కోర్సులో కనీసం 60శాతం మార్కులు పొంది ఉండాలి.
  • బీఈ/బీటెక్‌; బీఈ/బీటెక్‌ (లేటర్‌) మూడో సంవత్సరం విద్యార్థులు ఈ ఇంటర్న్​షిప్ ప్రోగ్రామ్​కు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • అలాగే, ఎంఈ/ఎంటెక్‌/ఎమ్మెస్సీ(సీఎస్‌)/ఎమ్మెస్సీ(ఐటీ) మొదటి సంవత్సరం, ఎంసీఏ- రెండో సంవత్సరం; డ్యుయల్‌ డిగ్రీ కోర్సులు (ఎంఈ/ఎంటెక్‌) నాలుగో సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా ఈ ఇంటర్న్‌షిప్‌నకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.

పీఎం ఇంటర్న్​షిప్​ స్కీమ్​తో నెలకు రూ.5000 స్టైఫండ్​ - ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలో తెలుసుకోండి

ఇంటర్న్‌షిప్‌ కాల పరిమితి :

ఈ ఇంటర్న్​షిప్ ప్రోగ్రామ్ జూన్ 1 నుంచి మొదలై జులై 31 వరకు అంటే కనీసం రెండు నెలల పాటు ఉంటుంది. ఇంటర్న్‌ల పెర్ఫామెన్స్‌, నేషనల్‌ ఇన్ఫర్మేటిక్‌ సెంటర్‌ (ఎన్‌ఐసీ) అవసరాన్ని బట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్​ను పొడిగించే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు.

శిక్షణ ఎక్కడ ఉంటుందంటే?

నేషనల్‌ ఇన్ఫర్మేటిక్‌ సెంటర్‌ (ఎన్‌ఐసీ) చేపడుతున్న ఈ ఇంటర్న్​షిప్ ప్రోగ్రామ్​కు సెలెక్ట్ అయిన విద్యార్థులకు దిల్లీలోని ఎన్‌ఐసీ హెడ్‌క్వార్టర్స్‌తోపాటు రాష్ట్రాల్లోని ఎన్‌ఐసీ సెంటర్‌లోనూ శిక్షణ అందిస్తారు. మొబైల్‌ కంప్యూటింగ్‌, బ్లాక్‌చైన్‌, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ, ఏఆర్‌/వీఆర్‌, మైక్రో సర్వీసెస్‌, క్లౌడ్‌, డేటా ఎనాలసిస్‌, ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ అండ్‌ మిషన్‌ లెర్నింగ్‌ (AI/ML) వంటి విభాగాల్లో ట్రైనింగ్ ఇస్తారు.

ఎలా ఎంపిక చేస్తారంటే?

ఈ ప్రోగ్రామ్​కు అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి అప్లికేషన్స్ స్వీకరించిన అనంతరం ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేస్త్తారు. ఆ కమిటీ ఇంటర్న్‌లను సెలెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత విద్యార్థుల మెరిట్‌తో పాటు రాష్ట్రాల వారీగా సీట్ల లభ్యత ఆధారంగా అభ్యర్థులను షార్ట్‌లిస్ట్‌ చేస్తారు. అప్లికేషన్స్​లో ఏమైనా తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి, నకిలీ సర్టిఫికెట్లను అప్‌లోడ్‌ చేసినట్లయితే ఆ అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయరు.

స్టైపెండ్‌ :

ఈ ఇంటర్న్​షిప్ ప్రోగ్రామ్​కు సెలెక్ట్ అయిన ఒక్కో ఇంటర్న్‌కు నెలకు రూ.10వేలు చొప్పున స్టైపెండ్ అందిస్తారు. అయితే, ఈ రెమ్యునరేషన్ ఇంటర్న్‌షిప్‌కు సంబంధించిన పూర్తి రిపోర్టును సమర్పించి.. దాన్ని NIC ఆమోదించాకే వస్తుంది. అలాగే, ఇంటర్న్‌షిప్‌ పూర్తయ్యాక అభ్యర్థులకు సర్టిఫికేట్‌ కూడా లభిస్తుంది.

ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి?

ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న విద్యార్థులు NIC అధికారిక పోర్టల్​లోకి వెళ్లి ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవాలి.

అప్లికేషన్​కు చివరి తేదీ : ఏప్రిల్ 27.

నేషనల్‌ ఇన్ఫర్మేటిక్‌ సెంటర్‌ (NIC) కండక్ట్ చేస్తోన్న ఈ సమ్మర్ ఇంటర్న్‌షిప్‌ ప్రోగ్రామ్‌కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను వెబ్‌సైట్‌లో చూడొచ్చు.

విదేశాల్లో టీచర్​గా స్థిరపడాలనుకుంటున్నారా ? - అయితే ఈ టిప్స్​ మీకోసమే

టెన్త్ పాసైనా చాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం - నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది

TAGGED:

NIC DIGITAL INDIA INTERNSHIP 2026
NIC SUMMER INTERNSHIP 2026
HOW TO APPLY NIC SUMMER INTERNSHIP
డిజిటల్‌ ఇండియా ఇంటర్న్‌షిప్‌
DIGITAL INDIA INTERNSHIP 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.