"బీటెక్/ఎంటెక్" చదువుతున్నారా? - NIC ఇంటర్న్షిప్ ఆఫర్ - ఏప్రిల్ 27 లాస్ట్ డేట్!
- NICలో పని చేసే అద్భుత అవకాశం - నెలకు రూ.10 వేల రెమ్యునరేషన్ కూడా!
Published : April 17, 2026 at 11:20 AM IST
Digital India Internship Programme 2026 : నేటి డిజిటల్ టెక్నాలజీ యుగంలో నైపుణ్యాలున్న వారికి మాత్రమే కొలువులు లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం జాబ్ మార్కెట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(AI) ప్రభావంతో వేగంగా మార్పులు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే యువత కూడా ఎప్పటికప్పుడు సాకేతికంగా కొత్త కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. మీరూ బీటెక్/ఎంటెక్ వంటి సాంకేతిక విద్యా కోర్సులు చదువుతూ.. మీ నైపుణ్యాలను మరింత పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసం నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్ సెంటర్(NIC) సంస్థ ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది.
డిజిటల్ రంగంలో కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థుల కోసం ఈ వేసవిలో ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాన్ని కండక్ట్ చేస్తోంది నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్ సెంటర్(NIC). అదే, "డిజిటల్ ఇండియా ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ 2026(Digital India Internship 2026)". ఈ ప్రోగ్రామ్కు అర్హులైన అభ్యర్థులకు శిక్షణతోపాటు నెలకు రూ.10 వేల స్టైపెండ్ అందిస్తారు. ఆసక్తి కలిగిన విద్యార్థులు ఏప్రిల్ 27వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, దీనికి అర్హులు ఎవరు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
విద్యార్థులకు డిజిటల్ రంగంలో కొత్త నైపుణ్యాలను అందించేందుకు కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ శాఖ, ఎన్ఐసీ ఆధ్వర్యంలో "డిజిటల్ ఇండియా ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ 2026" అనే ఈ వినూత్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. తరగతి గదిలో నేర్చుకున్న జ్ఞానానికి నిపుణుల మార్గదర్శకత్వంలో ఆచరణాత్మకత అనుభవాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ను తీసుకొచ్చారు. అందులో భాగంగానే ఈ ఇంటర్న్షిప్నకు అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది NIC.
ఎవరు అర్హులంటే?
- దేశంలోని గుర్తింపు పొందిన ఏదైనా యూనివర్సిటీలో చదువుతుండాలి. అలాగే, సంబంధిత కోర్సులో కనీసం 60శాతం మార్కులు పొంది ఉండాలి.
- బీఈ/బీటెక్; బీఈ/బీటెక్ (లేటర్) మూడో సంవత్సరం విద్యార్థులు ఈ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్కు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- అలాగే, ఎంఈ/ఎంటెక్/ఎమ్మెస్సీ(సీఎస్)/ఎమ్మెస్సీ(ఐటీ) మొదటి సంవత్సరం, ఎంసీఏ- రెండో సంవత్సరం; డ్యుయల్ డిగ్రీ కోర్సులు (ఎంఈ/ఎంటెక్) నాలుగో సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా ఈ ఇంటర్న్షిప్నకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
ఇంటర్న్షిప్ కాల పరిమితి :
ఈ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ జూన్ 1 నుంచి మొదలై జులై 31 వరకు అంటే కనీసం రెండు నెలల పాటు ఉంటుంది. ఇంటర్న్ల పెర్ఫామెన్స్, నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్ సెంటర్ (ఎన్ఐసీ) అవసరాన్ని బట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ను పొడిగించే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు.
శిక్షణ ఎక్కడ ఉంటుందంటే?
నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్ సెంటర్ (ఎన్ఐసీ) చేపడుతున్న ఈ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్కు సెలెక్ట్ అయిన విద్యార్థులకు దిల్లీలోని ఎన్ఐసీ హెడ్క్వార్టర్స్తోపాటు రాష్ట్రాల్లోని ఎన్ఐసీ సెంటర్లోనూ శిక్షణ అందిస్తారు. మొబైల్ కంప్యూటింగ్, బ్లాక్చైన్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఏఆర్/వీఆర్, మైక్రో సర్వీసెస్, క్లౌడ్, డేటా ఎనాలసిస్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ (AI/ML) వంటి విభాగాల్లో ట్రైనింగ్ ఇస్తారు.
ఎలా ఎంపిక చేస్తారంటే?
ఈ ప్రోగ్రామ్కు అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి అప్లికేషన్స్ స్వీకరించిన అనంతరం ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేస్త్తారు. ఆ కమిటీ ఇంటర్న్లను సెలెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత విద్యార్థుల మెరిట్తో పాటు రాష్ట్రాల వారీగా సీట్ల లభ్యత ఆధారంగా అభ్యర్థులను షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు. అప్లికేషన్స్లో ఏమైనా తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి, నకిలీ సర్టిఫికెట్లను అప్లోడ్ చేసినట్లయితే ఆ అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయరు.
స్టైపెండ్ :
ఈ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్కు సెలెక్ట్ అయిన ఒక్కో ఇంటర్న్కు నెలకు రూ.10వేలు చొప్పున స్టైపెండ్ అందిస్తారు. అయితే, ఈ రెమ్యునరేషన్ ఇంటర్న్షిప్కు సంబంధించిన పూర్తి రిపోర్టును సమర్పించి.. దాన్ని NIC ఆమోదించాకే వస్తుంది. అలాగే, ఇంటర్న్షిప్ పూర్తయ్యాక అభ్యర్థులకు సర్టిఫికేట్ కూడా లభిస్తుంది.
ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి?
ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న విద్యార్థులు NIC అధికారిక పోర్టల్లోకి వెళ్లి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
అప్లికేషన్కు చివరి తేదీ : ఏప్రిల్ 27.
నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్ సెంటర్ (NIC) కండక్ట్ చేస్తోన్న ఈ సమ్మర్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను వెబ్సైట్లో చూడొచ్చు.
