మొదటి నెల నుంచే రూ.అర లక్ష జీతం - హెడ్​కానిస్టేబుల్​ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్

దిల్లీ పోలీస్ విభాగంలో హెడ్ కానిస్టేబుల్(మినిస్టీరియల్)​ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - అర్హత, దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీ తదితర వివరాలు మీకోసం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 16, 2025 at 8:42 PM IST

Delhi Police Constable Recruitment 2025 : దిల్లీ పోలీస్‌ విభాగంలో హెడ్‌ కానిస్టేబుల్‌ (మినిస్టీరియల్‌) పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి స్టాఫ్‌ సెలక్షన్‌ కమిషన్‌(ఎస్​ఎస్​సి) ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇంటర్ విద్యార్హతతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పరీక్షలు, ఫిజికల్‌ టెస్టులతో ఈ పోస్టుల నియామకాలుంటాయి. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైనవారు దిల్లీ పరిధిలో విధులు నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది. వీరికి లెవెల్‌-4 మూలవేతనం రూ.25,500 అందుతుంది. డీఏ, హెచ్‌ఆర్‌ఏ, ఇతర అలవెన్సులతో కలిపి మొదటి నెల నుంచే రూ.అర లక్షకు పైగా అందుకోవచ్చు. అనుభవం, అర్హతలు, అంతర్గత పరీక్షలు, పనితీరుతో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

ఆన్‌లైన్‌ పరీక్ష : ఆబ్జెక్టివ్‌ తరహాలో ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. 100 ప్రశ్నలకు 100 మార్కులు ఉంటాయి. రుణాత్మక మార్కులు ఉంటాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కును తగ్గిస్తారు. పరీక్ష వ్యవధి 90 నిమిషాలు ఉంటుంది. జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌ 20 మార్కులు, క్వాంటిటేటివ్‌ ఆప్టిట్యూడ్‌ (బేసిక్‌ అరిథ్‌మెటిక్‌ స్కిల్‌) 20, జనరల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ 25, ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌ (బేసిక్‌ నాలెడ్జ్‌) 25, కంప్యూటర్‌ ఫండమెంటల్స్‌ నుంచి 10 ప్రశ్నలను ఇస్తారు. ప్రశ్నపత్రం ఇంగ్లిష్, హిందీ భాషల్లో ఇంటర్మీడియట్‌/పన్నెండో తరగతి స్థాయిలో ఉంటుంది. పరీక్షలో అర్హత మార్కులను పొందిన వారి జాబితా నుంచి కేటగిరీల వారీ ఖాళీలకు 20 రెట్ల మందిని ఫిజికల్‌ ఎండ్యూరెన్స్‌ టెస్ట్‌ (పీఈటీ) అండ్‌ మెజర్‌మెంట్‌ టెస్టులకు ఎంపిక చేస్తారు.

పీఈటీ (పురుషులు): 1600 మీటర్ల పరుగును 7 నిమిషాల్లో పూర్తిచేయాల్సి ఉంటుంది. 3 ప్రయత్నాల్లో ఒకసారైనా లాంగ్‌జంప్‌ 12 1/2 అడుగులు, హైజంప్‌ 3 1/2 అడుగులు లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎత్తు 165 సెంటీమీటర్లు ఉండాలి. ఛాతీ విస్తీర్ణం 78 సెం.మీ. అవసరం. ఊపిరి పీల్చినపుడు కనీసం 4 సెంటీమీటర్లు పెరగాలి.

పీఈటీ (మహిళలు): 800 మీటర్ల దూరాన్ని 5 నిమిషాల్లో చేరుకోవాలి. మూడు ప్రయత్నాల్లో కనీసం ఒకసారైనా లాంగ్‌జంప్‌ 9 అడుగులు, హైజంప్‌ 3 ఫీట్స్​ దాటాలి. ఎత్తు 157 సెం.మీ. కావాలి.
పీఈ అండ్‌ ఎంటీలో అర్హత సాధిస్తే సరిపోతుంది. ఇందులో విజయవంతమైనవారి సర్టిఫికెట్లు పరిశీలిస్తారు.

టైప్, కంప్యూటర్‌ పరీక్షలు :

  • పీఈ అండ్‌ ఎంటీలో అర్హులకు ముందుగా టైప్‌ టెస్టు నిర్వహిస్తారు. ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్​లో నిమిషానికి కనీసం 30 లేదా హిందీలో నిమిషానికి 25 పదాలు కంప్యూటర్‌పై టైప్‌ చేయగలగాలి. ఈ విభాగానికి 25 మార్కులు. వ్యవధి 10 నిమిషాలు.
  • టైప్‌లో ఉత్తీర్ణులకు కంప్యూటర్‌ (ఫార్మాటింగ్‌) టెస్ట్, ఎంఎస్‌-వర్డ్, ఎంఎస్‌-పవర్‌ పాయింట్, ఎంఎస్‌-ఎక్సెల్‌ విభాగాల్లో నిర్వహిస్తారు. ఒక్కో విభాగం వ్యవధి 10 నిమిషాలు. ఇందులో అర్హత సాధిస్తే సరిపోతుంది.

తుది నియామకాలు : టైప్, కంప్యూటర్‌ పరీక్షల్లో అర్హులకు వైద్య పరీక్షలు(మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్) నిర్వహించి, ఏ సమస్యా లేనివారిని ఉద్యోగంలోకి తీసుకుంటారు. తుది నియామకాలనేవి రాత పరీక్ష మార్కులు, టైప్‌ టెస్ట్ట్, ఇన్సెంటివ్‌/బోనస్‌ మార్కులతో ఉంటాయి. బోనస్‌/ఇన్సెంటివ్‌ మార్కులనేవి ఎన్‌సీసీ ఏ/బీ/సీ సర్టిఫికెట్లు, డిగ్రీ/పీజీ విద్యార్హతల్లో ఉత్తీర్ణత శ్రేణి ప్రకారం ఉంటాయి.

గమనించండి :

మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య : 509. పురుషులకు 341, మహిళలకు 168

అర్హత : ఇంటర్ లేదా సమాన స్థాయి.

వయసు: ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు 01.07.2025 తేదీ నాటికి 18 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు గరిష్ఠ వయసులో ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు సడలింపు వర్తిస్తుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు : మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు. మిగిలినవారికి రూ.100 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 20.10.2025 తేదీ

ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షలు తేదీ : డిసెంబరు, 2025 - జనవరి 2026లో

అధికారిక వెబ్‌సైట్‌: https://ssc.gov.in

