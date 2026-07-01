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టెన్త్/ఐటీఐ అర్హతతో తిరుపతిలో "ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు"! - ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేదు!

తిరుపతి జిల్లాలో సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ఖాళీలకు ప్రకటన విడుదల - జులై 6 దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ!

DCHS Notification Tirupati
DCHS Notification Tirupati (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 11:12 AM IST

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DCHS Notification Tirupati : టెన్త్/ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఆరోగ్య వైద్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖకు చెందిన డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్(DSH-పూర్వపు APVVP) ఒక జాబ్ నోటిఫికేషన్​ను విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తిరుపతి జిల్లాలోని ఆసుపత్రులలో అవుట్​సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన వివిధ రకాల పారామెడికల్, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు జులై 6వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, పోస్టుల వివరాలు, అర్హతలు, వయోపరిమతి, అప్లికేషన్ ఫీజు, ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఏపీ ప్రభుత్వ హెల్త్, మెడికల్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్​మెంట్​కు చెందిన డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్ (DSH - పూర్వపు APVVP), తిరుపతి జిల్లాలోని ఆసుపత్రులలో ఖాళీగా ఉన్న వివిధ రకాల పారామెడికల్, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తోంది. అవుట్​సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేస్తున్న ఈ పోస్టులకు అర్హులైన అభ్యర్థులు జులై 6వ తేదీ వరకు ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు.

పోస్టు పేరు - ఖాళీలు

1. థియేటర్ అసిస్టెంట్ : 01

2. రికార్డ్ అసిస్టెంట్ : 01

3. ప్లంబర్ : 01

4. జీడీఏ/ఎంఎన్‌ఓ/ఎఫ్‌ఎన్‌ఓ : 06

5. పోస్ట్ మార్టం అసిస్టెంట్ : 01

మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య : 10

విద్యార్హతలు :

ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు సంబంధిత విభాగాల్లో గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి టెన్త్/ఐటీఐలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.

వయోపరిమితి :

నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థుల వయసు 18 ఏళ్ల నుంచి 42 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు 10 సంవత్సరాలు వయోసడలింపు ఛాన్స్ ఉంటుంది.

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అప్లికేషన్ ఫీజు :

  • అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజును "District Coordinator of Hospital Services Tirupati" పేరున డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్(DD) రూపంలో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • ఒకవేళ అభ్యర్థి ఒకటి కంటే ఎక్కువ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకుంటే ప్రతి పోస్టుకు డీడీ కట్టి, విడివిడిగా అప్లై చేసుకోవాలి.
  • జనరల్ అభ్యర్థులు రూ.500, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ అభ్యర్థులు రూ.300 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు.

దరఖాస్తు విధానం :

  • ఈ పోస్టులకు అర్హత గల అభ్యర్థులు జులై 6, సాయంత్రం 5:30 గంటల వరకు అప్లికేషన్స్ కింద తెలిపిన చిరునామా నందు వ్యక్తిగతంగా లేదా పోస్టల్ ద్వారా కానీ సమర్పించాలి.
  • అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్​సైట్ నందు అప్లికేషన్ ఫామ్ డౌన్​లోడ్ చేసుకుని వివరాలను నింపాలి. ఆపై నోటిఫికేషన్​లో పేర్కొన్న సర్టిఫికేట్స్​తో పాటు డీడీని జత చేసి తిరుపతిలోని జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న A బ్లాక్, 4వ అంతస్తులోని రూమ్ నంబర్ 413(DCHS) కార్యాలయంలో సమర్పించాలి.
  • పోస్టల్​లో సమర్పించాలనుకునే అభ్యర్థులు ఈ అడ్రస్​కు తమ అప్లికేషన్​ను పంపాల్సి ఉంటుంది. "C/o The DCHS Tirupati, Room No:413, A Block, 4th Floor, Tirupati Collectorate" అనే అడ్రస్​కు పంపాలి.

ఎంపిక ప్రక్రియ : అభ్యర్థుల అకాడమిక్ మెరిట్ ఆధారంగా ఉంటుంది.

దరఖాస్తు సమర్పణకు ఆఖరు తేదీ : 06 జులై, 2026.

అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://tirupati.ap.gov.in/

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి. లేదా ఇతర సందేహాలకు 7013375559 మొబైల్​ నంబర్​ను సంప్రదించవచ్చు.

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తిరుపతిలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు
DCHS NOTIFICATION TIRUPATI

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