సీటెట్ 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల - జూన్ 10 చివరి తేదీ - ఇలా అప్లై చేసుకోండి!
- సీటెట్లో సాధించిన స్కోర్కు జీవిత కాల వ్యాలిడిటీ - ఇప్పటికే ప్రారంభమైన దరఖాస్తుల ప్రక్రియ!
Published : May 13, 2026 at 1:22 PM IST
CTET Notification 2026 Details: ఉపాధ్యాయ వృత్తిలోకి అడుగు పెట్టాలనుకునే అభ్యర్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయ కొలువులకు అర్హత సాధించేందుకు నిర్వహించే "సెంట్రల్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్టు(CTET)" సెప్టెంబర్ 2026 నోటిఫికేషన్ను సీబీఎస్ఈ విడుదల చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 1 నుంచి 8వ తరగతి వరకు బోధించేందుకు ఈ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించడం తప్పనిసరి. ఈ పరీక్షలో సాధించిన స్కోరును కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని పాఠశాలల ఉపాధ్యాయ నియామకాల్లో పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. సీటెట్లో సాధించిన స్కోర్కు జీవిత కాల వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఇప్పటికే ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. మరి, దీనికి అర్హతలు ఏంటి? రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ముఖ్యమైన తేదీలు: దేశవ్యాప్తంగా సీబీఎస్ఈ (CBSE) నిర్వహించే కేంద్రీయ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (CTET 2026)కు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ మొదలైంది. మే 11 నుంచి జూన్ 10 వరకు ఈ పరీక్ష కోసం ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. జూన్ 15 నుంచి 18 వరకు అప్లికేషన్లో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే సరి చేసుకోవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ పరీక్ష 2026 సెప్టెంబర్ 6వ తేదీన జరగనుంది. అప్లై చేసిన వారి సంఖ్య ఎక్కువ ఉండే సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన కూడా పరీక్ష నిర్వహించే అవకాశం ఉంటాయి. ఇక వీటి రిజల్ట్స్ అక్టోబర్లో విడుదల అవుతాయి.
అర్హతలు: ఇందులో రెండు రకాల పేపర్లు ఉంటాయి. పేపర్ 1 పరీక్ష రాయడానికి అభ్యర్థులు 2 ఏళ్ల డీఈడీ పూర్తి చేయాలి. చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న వారు కూడా అర్హులే. పేపర్ 2 రాయడానికి బీఈడీ లేదా ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేయాలి. చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న వారు కూడా అర్హులే.
పరీక్ష విధానం: ఒకటి నుంచి ఐదో తరగతి వరకు బోధించడానికి పేపర్-1, 6 నుంచి ఎనిమిది లేదా తొమ్మిది తరగతి వరకు బోధించడానికి పేపర్-2 నిర్వహిస్తారు. 1 నుంచి 8/9 వరకు క్లాస్ల వారికి బోధించాలనుకునే వారు రెండు పేపర్లకూ హాజరుకావచ్చు. జనరల్ అభ్యర్థులు కనీసం 60 శాతం మార్కులు సాధిస్తేనే అర్హులైనట్లు పరిగణిస్తారు. కేంద్రీయ, నవోదయ విద్యాలయాల్లాంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయ నియామకాల్లో ఈ స్కోరు కీలకం.
దరఖాస్తు రుసుము: జనరల్/ఓబీసీ అభ్యర్థులు ఒక పేపర్కు రూ.1000, రెండు పేపర్లకు రూ.1200 చెల్లించాలి. అదే ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగులైతే ఒక పేపర్కు రూ.500, రెండు పేపర్లకు రూ.600 చొప్పున పే చేయాల్సి ఉంటుంది.
పరీక్ష సమయాలు: పేపర్-2 పరీక్ష ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఉంటుంది. పేపర్ -1 మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు. హాల్టికెట్లను ఎగ్జామ్కు రెండు రోజుల ముందు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
పరీక్ష కేంద్రాలు: దేశవ్యాప్తంగా 132 నగరాల్లో, 27 భాషల్లో ఈ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గుంటూరు, తిరుపతి, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్, వరంగల్ను ఎంపిక చేశారు.
ఎన్ని మార్కులు: పేపర్ 1, పేపర్ 2 రెండింటిని 150 మార్కులకు నిర్వహిస్తున్నారు. ఒక్కొక్క ప్రశ్నకు ఒక్కొక్క మార్కు. ఇందులో నెగిటివ్ మార్కులు లేవు. ఒక్కో పేపర్కు రెండున్నర గంటల సమయం ఉంటుంది.
సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది: పేపర్ 1 రాసే అభ్యర్థులు చైల్డ్ డెవలప్మెంట్, మ్యాథ్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్, లాంగ్వేజ్స్ ఉంటాయి. పేపర్ 2 అభ్యర్థులకు చైల్డ్ డెవలప్మెంట్స్ మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్, సోషల్ స్టడీస్, లాంగ్వేజ్లు ఉంటాయి. రెండు పేపర్లు రాసేవారు అన్నింటికీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి.
కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు :
- ఆధార్ కార్డ్, ఓటర్ ఐడీ లేదా ఏదైనా ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డు
- 10వ తరగతి, ఇంటర్, D.El.Ed / B.Ed మార్క్స్ మెమోలు
- మొబైల్ నెంబర్, యాక్టివ్ ఈమెయిల్ ఐడీ
- పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటో, సంతకం
ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి :
- ముందుగా సీటెట్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.cbse.gov.in/cbsenew/cbse.html ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో Apply for CTET SEP 2026 లింక్పై క్లిక్ చేస్తే కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- మీరు కొత్త వారు అయితే Register Yourself ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వాలి. అదే మీకు ఇది వరకే అకౌంట్ ఉంటే ఆ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి.
- ఒక్కసారి లాగిన్ అయిన తర్వాత పూర్తి వివరాలతో అప్లికేషన్ ఫారమ్ను ఫిల్ చేయాలి. అనంతరం కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు అప్లోడ్ చేసి ఫీజు చెల్లించాలి.
- ప్రాసెస్ మొత్తం అయిపోయాక వివరాలను ఒకసారి చెక్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే సరి.
