"పీహెచ్డీ" చేయాలనుకుంటున్నారా? - CSIR-యూజీసీ నెట్కు ఇప్పుడే అప్లై చేసుకోండిలా!
సీఎస్ఐఆర్ యూజీసీ నెట్ జూన్-2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 11:17 AM IST
CSIR UGC NET June 2026 Notification : సైన్స్ విభాగాల్లో పీహెచ్డీ చేద్దామని అనుకుంటున్నారా? అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులకు ఎలిజిబిలిటీ సంపాదించాలా? అయితే, మీకో గుడ్న్యూస్. సీఎస్ఐఆర్ యూజీసీ నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్(నెట్) జూన్-2026 నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది. జులై 17, 18 తేదీల్లో ఈ ఎగ్జామ్స్ జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యింది. మరి, సీఎస్ఐఆర్ నెట్ ఎగ్జామ్కు ఉండాల్సిన విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, ఫీజు, దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
సీఎస్ఐఆర్ యూజీసీ నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్(నెట్) జూన్ -2026 ఎగ్జామ్కు మే 27 నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) ఈ పరీక్షను కండక్ట్ చేస్తుంది. సైన్స్ సబ్జెక్టుల్లో పరిశోధనలకు అవకాశం కల్పించే జేఆర్ఎఫ్తోపాటు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ నియామకం, పీహెచ్డీ ప్రవేశం పొందాలనుకునే అభ్యర్థులు ఈ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. దీనితో పాటు జేఆర్ఎఫ్ అర్హత పొందిన అభ్యర్థులు సీఎస్ఐఆర్ పరిధిలోని రీసెర్చ్ సెంటర్లలో, యూనివర్సిటీల్లో పీహెచ్డీ చేసేందుకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, వీరికి విశ్వవిద్యాలయాలు లేదా డిగ్రీ కాలేజీల్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగాలకు అర్హత లభిస్తుంది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు జూన్ 19 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. జులై 17, 18 తేదీల్లో కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలు జరగనున్నాయి.
జాయింట్ సీఎస్ఐఆర్-యూజీసీ నెట్-2026 పరీక్ష వివరాలు :
ఐదు సైన్స్ విభాగాలకు సంబంధించి ఈ పరీక్షను నిర్వహించనున్నారు. అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. కెమికల్ సైన్సెస్
3. లైఫ్ సైన్సెస్
2. ఎర్త్, అట్మాస్ఫియరిక్, ఓషన్ అండ్ ప్లానెటరీ సైన్సెస్
4. మ్యాథమేటికల్ సైన్సెస్
5. ఫిజికల్ సైన్సెస్
విద్యార్హతలు :
- సీఎస్ఐఆర్ యూజీసీ నెట్ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకునే అభ్యర్థులు కనీసం 55 శాతం మార్కులతో మాస్టర్స్ డిగ్రీ తత్సమాన ఉత్తీర్ణులు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, థర్డ్జెండర్, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు అర్హత పరీక్షలో కనీసం 50శాతం మార్కులు సాధించి ఉంటే సరిపోతుంది.
వయోపరిమితి :
- జేఆర్ఎఫ్ కోసం దరఖాస్తు చేసే జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థుల వయస్సు జులై 2026 నాటికి 30 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
- ఓబీసీ(నాన్క్రిమిలేయర్) అభ్యర్థులకు 3 సంవత్సరాలు, ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ దివ్యాంగులు/ మహిళ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
- అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్/ పీహెచ్డీ ప్రవేశాలకు అప్లై చేసే అభ్యర్థులకు ఎలాంటి గరిష్ఠ వయోపరిమితి నిబంధన లేదు.
అప్లికేషన్ ఫీజు :
- సీఎస్ఐఆర్ యూజీసీ నెట్ ఎగ్జామ్కు అప్లై చేసే జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు రూ.1,150 పే చేయాలి.
- అదే, జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్/ ఓబీసీ(ఎన్సీఎల్) అభ్యర్థులు రూ.600, ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ దివ్యాంగులు/ థర్డ్ జెండర్ అభ్యర్థులు రూ.325 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
దరఖాస్తు విధానం : తగిన అర్హతలు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
పరీక్ష విధానం :
సీఎస్ఐఆర్ యూజీసీ-నెట్ ఎగ్జామ్ను 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ఈ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ విధానంలో మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి వచ్చేసి మూడు గంటలు ఉంటుంది. ప్రశ్నాపత్రంలో మొత్తం 3 విభాగాలుంటాయి.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్ : జూన్ 19, 2026.
- దరఖాస్తు సవరణ తేదీలు : జూన్ 22 నుంచి జూన్ 23, 2026 వరకు.
- ఎగ్జామ్ డేట్స్ : జులై 17, 18.
