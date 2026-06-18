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టెన్త్, ఐటీఐ అర్హతతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు - రూ.44వేలపైనే జీతం!
- టెక్నీషియన్ పోస్టుల భర్తీకి సీఎస్ఐఆర్ ఎన్పీఎల్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - జూన్ 30 వరకు ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం!
Published : June 18, 2026 at 1:40 PM IST
CSIR - NPL Technician Recruitment 2026: టెన్త్, ఐటీఐ పూర్తి చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే, మీకో గుడ్న్యూస్. కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్(CSIR) సంస్థ నేషనల్ ఫిజికల్ ల్యాబొరేటరీ (ఎన్పీఎల్), దిల్లీ.. 20 టెక్నీషియన్ పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి, ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? జీతం ఎంత? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు: టెక్నీషియన్
ఖాళీలు : 20. ఇందులో కూడా వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఇందులో 2 పోస్టులను దివ్యాంగుల కోసం కేటాయించారు.
- ఎలక్ట్రానిక్స్ - 10
- ఎలక్ట్రికల్ - 05
- కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ అసిస్టెంట్ - 02
- మల్టీమీడియా, యానిమేషన్ అండ్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ - 1
- డిజిటల్ ఫొటోగ్రాఫర్ - 1
- మెకానిక్ మోటార్ వెహికల్ - 1
అర్హతలు: కనీసం 55 శాతం మార్కులతో పదో తరగతి పాసై ఉండాలి. ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్/ ఎలక్ట్రానిక్స్/ ఎలక్ట్రీషియన్/ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ అసిస్టెంట్/ మల్టీమీడియా/ యానిమేషన్ అండ్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్/ డిజిటల్ ఫొటోగ్రాఫర్/ ఫొటోగ్రాఫర్/ మెకానిక్ మోటార్ వెహికల్ ట్రేడ్తో ఐటీఐ సర్టిఫికెట్/ నేషనల్/ స్టేట్ ట్రేడ్ సర్టిఫికెట్/ అప్రెంటిస్ ట్రెయినీగా రెండు సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి.
వయసు: 2026, జూన్ 30 నాటికి 18 నుంచి 28 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 5, ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు 3, దివ్యాంగులకు 10 నుంచి 15 ఏళ్ల సడలింపు వర్తిస్తుంది.
ఎంపిక విధానం: విద్యార్హతలు, ఉద్యోగానుభవంతో అభ్యర్థులను షార్ట్లిస్ట్ చేసి ట్రేడ్ టెస్టు నిర్వహిస్తారు. ఇందులో అర్హులైన వారిని రాత పరీక్షకు సెలెక్ట్ చేస్తారు. రాత పరీక్షలో మూడు పేపర్లు ఉంటాయి. పదోతరగతి, ఐటీఐ స్థాయిలో హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మూడు పేపర్లకు రాత పరీక్ష వ్యవధి రెండున్నర గంటలు. పేపర్-1లో అర్హత సాధించినవారికే మిగతా రెండు పేపర్లు రాయడానికి అవకాశం ఇస్తారు. పేపర్ 2 అండ్ 3 లో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ తయారు చేసి పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు.
- పేపర్-1లో 50 మెంటల్ ఎబిలిటీ ప్రశ్నలకు 100 మార్కులు. అంటే ప్రతి ప్రశ్నకూ రెండు మార్కులు ఉంటాయి. నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు. ఇందులో జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, సిట్యుయేషనల్ జడ్జిమెంట్ల నుంచి ప్రశ్నలు ఇస్తారు. ఈ పేపర్ రాయడానికి గంట సమయం ఇస్తారు.
- పేపర్-2లో జనరల్ అవేర్నెస్ నుంచి 25, ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ నుంచి 25 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు మూడు మార్కులు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ ఒక మార్కు కోత ఉంటుంది. ఈ పేపర్ కోసం 30 నిమిషాలు కేటాయిస్తారు.
- పేపర్-3లో సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు 50 ఉంటాయి. ప్రతీ ప్రశ్నకు 3 మార్కుల చొప్పున 150 మార్కులకు పరీక్ష ఉంటుంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ ఒక మార్కు తగ్గిస్తారు. ఈ పరీక్షకు ఇచ్చే సమయం 1 గంట.
జీతం ఎంత: ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.19,900 - 63,200 లభిస్తుంది. బేసిక్ పే రూ.19,900తోపాటు డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, టీఏ, ఎల్టీసీ, హౌస్ బిల్డింగ్ అడ్వాన్స్, వైద్య సదుపాయాలు అదనంగా ఉంటాయి. అన్నీ కలిపి నెలకు రూ.44వేల పైనే వస్తుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.500. డీడీ/పే ఆర్డర్ను "డైరెక్టర్, నేషనల్ ఫిజికల్ ల్యాబొరేటరీ" పేరున దిల్లీలో చెల్లుబాటయ్యేలా తీయాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్లకు ఎటువంటి ఫీజూ లేదు.
- దరఖాస్తు విధానం:
- ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునేవారు కేవలం ఆఫ్లైన్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
- ఈ క్రమంలో ముందుగా ఎన్పీఎల్ వెబ్సైట్ (www.nplindia.in) నుంచి అప్లికేషన్ ఫారమ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని అన్ని వివరాలను ఫిల్ చేయాలి.
- అప్లికేషన్ ఫారమ్తో పాటు కావాల్సిన సర్టిఫికెట్లను జత చేసి పోస్ట్ కవర్లో ఉంచి పోస్ట్ చేయాలి. అయితే కవర్ పైన "APPLICATION FOR THE POST OF TECHNICIAN(1) - (Post Code No.____)" అని స్పష్టంగా రాయాలి.
- దరఖాస్తులు పంపడానికి చివరి తేదీ జూన్ 30, 2026.
- నోటిఫికేషన్ లింక్
దరఖాస్తులు పంపించాల్సిన చిరునామా :
- సీనియర్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్,
- సీఎస్ఐఆర్ - నేషనల్ ఫిజికల్ ల్యాబొరేటరీ,
- డాక్టర్, కేఎస్ కృష్ణన్ మార్గ్, దిల్లీ - 110012.
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