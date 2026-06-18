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టెన్త్​, ఐటీఐ అర్హతతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు - రూ.44వేలపైనే జీతం!

- టెక్నీషియన్‌ పోస్టుల భర్తీకి సీఎస్​ఐఆర్​ ఎన్​పీఎల్​ నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ - జూన్​ 30 వరకు ఆఫ్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం!

CSIR - NPL Technician Recruitment 2026
CSIR - NPL Technician Recruitment 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 1:40 PM IST

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CSIR - NPL Technician Recruitment 2026: టెన్త్​, ఐటీఐ పూర్తి చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే, మీకో గుడ్​న్యూస్​. కౌన్సిల్​ ఆఫ్​ సైంటిఫిక్​ అండ్​ ఇండస్ట్రియల్​ రీసెర్చ్(CSIR)​ సంస్థ నేషనల్‌ ఫిజికల్‌ ల్యాబొరేటరీ (ఎన్‌పీఎల్‌), దిల్లీ.. 20 టెక్నీషియన్‌ పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి, ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? జీతం ఎంత? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు: టెక్నీషియన్‌

ఖాళీలు : 20. ఇందులో కూడా వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఇందులో 2 పోస్టులను దివ్యాంగుల కోసం కేటాయించారు.

  • ఎలక్ట్రానిక్స్ - 10
  • ఎలక్ట్రికల్ - 05
  • కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ అండ్​ ప్రోగ్రామింగ్​ అసిస్టెంట్​ - 02
  • మల్టీమీడియా, యానిమేషన్ అండ్​ స్పెషల్​ ఎఫెక్ట్స్​ - 1
  • డిజిటల్ ఫొటోగ్రాఫర్ - 1
  • మెకానిక్ మోటార్ వెహికల్ - 1

అర్హతలు: కనీసం 55 శాతం మార్కులతో పదో తరగతి పాసై ఉండాలి. ఎలక్ట్రానిక్స్‌ మెకానిక్‌/ ఎలక్ట్రానిక్స్‌/ ఎలక్ట్రీషియన్‌/ కంప్యూటర్‌ ఆపరేటర్‌ అండ్‌ ప్రోగ్రామింగ్‌ అసిస్టెంట్‌/ మల్టీమీడియా/ యానిమేషన్‌ అండ్‌ స్పెషల్‌ ఎఫెక్ట్స్‌/ డిజిటల్‌ ఫొటోగ్రాఫర్‌/ ఫొటోగ్రాఫర్‌/ మెకానిక్‌ మోటార్‌ వెహికల్‌ ట్రేడ్‌తో ఐటీఐ సర్టిఫికెట్‌/ నేషనల్‌/ స్టేట్‌ ట్రేడ్‌ సర్టిఫికెట్‌/ అప్రెంటిస్‌ ట్రెయినీగా రెండు సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి.

వయసు: 2026, జూన్​ 30 నాటికి 18 నుంచి 28 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 5, ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌కు 3, దివ్యాంగులకు 10 నుంచి 15 ఏళ్ల సడలింపు వర్తిస్తుంది.

ఎంపిక విధానం: విద్యార్హతలు, ఉద్యోగానుభవంతో అభ్యర్థులను షార్ట్‌లిస్ట్‌ చేసి ట్రేడ్‌ టెస్టు నిర్వహిస్తారు. ఇందులో అర్హులైన వారిని రాత పరీక్షకు సెలెక్ట్​ చేస్తారు. రాత పరీక్షలో మూడు పేపర్లు ఉంటాయి. పదోతరగతి, ఐటీఐ స్థాయిలో హిందీ, ఇంగ్లీష్‌ భాషల్లో ఎగ్జామ్​ ఉంటుంది. మూడు పేపర్లకు రాత పరీక్ష వ్యవధి రెండున్నర గంటలు. పేపర్‌-1లో అర్హత సాధించినవారికే మిగతా రెండు పేపర్లు రాయడానికి అవకాశం ఇస్తారు. పేపర్​ 2 అండ్​ 3 లో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా ఫైనల్​ మెరిట్​ లిస్ట్​ తయారు చేసి పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు.

  • పేపర్‌-1లో 50 మెంటల్‌ ఎబిలిటీ ప్రశ్నలకు 100 మార్కులు. అంటే ప్రతి ప్రశ్నకూ రెండు మార్కులు ఉంటాయి. నెగిటివ్​ మార్కింగ్​ లేదు. ఇందులో జనరల్‌ ఇంటెలిజెన్స్, క్వాంటిటేటివ్‌ ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, ప్రాబ్లమ్‌ సాల్వింగ్, సిట్యుయేషనల్‌ జడ్జిమెంట్ల నుంచి ప్రశ్నలు ఇస్తారు. ఈ పేపర్​ రాయడానికి గంట సమయం ఇస్తారు.
  • పేపర్‌-2లో జనరల్‌ అవేర్‌నెస్ నుంచి 25, ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌ నుంచి 25 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు మూడు మార్కులు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ ఒక మార్కు కోత ఉంటుంది. ఈ పేపర్​ కోసం 30 నిమిషాలు కేటాయిస్తారు.
  • పేపర్‌-3లో సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు 50 ఉంటాయి. ప్రతీ ప్రశ్నకు 3 మార్కుల చొప్పున 150 మార్కులకు పరీక్ష ఉంటుంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ ఒక మార్కు తగ్గిస్తారు. ఈ పరీక్షకు ఇచ్చే సమయం 1 గంట.

జీతం ఎంత: ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.19,900 - 63,200 లభిస్తుంది. బేసిక్​ పే రూ.19,900తోపాటు డీఏ, హెచ్‌ఆర్‌ఏ, టీఏ, ఎల్‌టీసీ, హౌస్‌ బిల్డింగ్‌ అడ్వాన్స్, వైద్య సదుపాయాలు అదనంగా ఉంటాయి. అన్నీ కలిపి నెలకు రూ.44వేల పైనే వస్తుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.500. డీడీ/పే ఆర్డర్‌ను "డైరెక్టర్, నేషనల్‌ ఫిజికల్‌ ల్యాబొరేటరీ" పేరున దిల్లీలో చెల్లుబాటయ్యేలా తీయాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళలు, ట్రాన్స్‌జెండర్లకు ఎటువంటి ఫీజూ లేదు.

  • దరఖాస్తు విధానం:
  • ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునేవారు కేవలం ఆఫ్​లైన్​ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
  • ఈ క్రమంలో ముందుగా ఎన్‌పీఎల్ వెబ్‌సైట్ (www.nplindia.in) నుంచి అప్లికేషన్ ఫారమ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని అన్ని వివరాలను ఫిల్​ చేయాలి.
  • అప్లికేషన్​ ఫారమ్​తో పాటు కావాల్సిన సర్టిఫికెట్లను జత చేసి పోస్ట్​ కవర్​లో ఉంచి పోస్ట్​ చేయాలి. అయితే కవర్​ పైన "APPLICATION FOR THE POST OF TECHNICIAN(1) - (Post Code No.____)" అని స్పష్టంగా రాయాలి.
  • దరఖాస్తులు పంపడానికి చివరి తేదీ జూన్​ 30, 2026.
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్​

దరఖాస్తులు పంపించాల్సిన చిరునామా :

  • సీనియర్‌ కంట్రోలర్‌ ఆఫ్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్,
  • సీఎస్‌ఐఆర్‌ - నేషనల్‌ ఫిజికల్‌ ల్యాబొరేటరీ,
  • డాక్టర్, కేఎస్‌ కృష్ణన్‌ మార్గ్, దిల్లీ - 110012.

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TAGGED:

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